Chanclas en el coche: un no rotundo

Voz 0827 00:07 bueno pues ya en pleno mes de julio como en cada comienzo de vacaciones aparte de las dudas frecuentes y universales de que me llevo que me voy a poner muchos conductores se plantearán si les pueden multar si conducen con chanclas según leemos hoy en El País la Guardia Civil lejos de despejar dudas pues las alimentado porque hace tres días en plena operación salida lanzo un tuit en el que afirmaba que no está específicamente prohibido conducir con chanclas pero puede ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos la cuestión es que no es que el tuits e impreciso sino una regulación legal que no especifica la prohibición de conducir con un determinado calzado sino que establece genéricamente la obligación de mantenerse en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o de mantener la libertad de movimientos que garantice la seguridad propia y ajena y hombre y parece evidente que la chanclas que a veces parecen llevar vida propia no son el calzado más adecuado ni para conducir ni para tropezar ni para que te pisen que lleva chanclas pero parece un tanto aleatorio que su uso sea sancionable o no según interprete la gente que decida si realmente ese uso provoca los inconvenientes señalados así que quizás la ley debería especificar la prohibición

Voz 2 01:25 como lo hace con los auriculares o con los teléfonos móviles por ejemplo para que la cosa ya que de un poquito más clara pero yo

Voz 0281 01:35 lo primero que preguntaría es que es una chanclas porque yo no lo tengo muy claro hay cosas las chanclas son las que metes así dos dos dedos Si es un poco sandalia sigue siendo una chanclas IVAs cogido el ha acogido como muchas por ejemplo con cintas por delante pureta eso es sandalia chanclas esa el primero que es una Chang ha acogido de atrás que no lo sé muy bien anclada piscina

Voz 0827 01:57 esa es la que efectivamente metes ahí entre dos dedos y es sólo por delante pero también es la zapatilla por ejemplo que nos ponemos en invierno en casa que no te sujeta el talón por detrás in digamos que también podría ser la sandalia que tampoco lleva una travesía por detrás para sujetar

Voz 0281 02:13 tú debes conducir casi siempre con chanclas no yo en Cádiz no conduzco nunca con chanclas porque en Cádiz se inflan a poner a poner multas era el verano pasado aquello fue una escabechina había dos o tres cruces ya famosos por ejemplo el giro hacia Jerez cuando voy yo a la SER de Jerez de la Frontera además donde cazaban a la gente uno detrás de otro y claro es que al principio de cada cincuenta que paraban cuarenta y nueve iban con chanclas como es norma en verano haría luego la gente empezamos a la gente llevaba llegó a llevar uno una vez repuesto las chanclas de conduciendo

Voz 0827 02:44 no es lo mismo unas chanclas mojada con chanclas seca

Voz 0313 02:47 efectivamente Alarte Carlos Garrido

Voz 0827 02:50 he de reconocer que yo también la he puesto chanclas no mucho no no a menudo pero también es cierto que

Voz 0313 02:56 no no son buenas para conducir a Tomás Santa Cecilia buenas tardes

Voz 3 03:01 hola buenas tardes Tomás Santa es decir es psicólogo experto en Seúl

Voz 0313 03:03 mira vial ahora vamos con si la ley tiene que precisar más menos lo de conducir con chanclas chanclas nunca bajo ningún concepto depende o cuál sería la respuesta Thomas

Voz 3 03:15 bueno la respuesta indudablemente no no por varias razones la primera parte su cuando un riesgo no solamente para el propio conductor sino para el resto de conductores hay que tener en cuenta que a la hora de hacer una frenada de emergencia o esquivar un coche pegar un volantazo tenemos que reaccionar con el freno y acelerador el bien no va a sufrir el mismo efecto sobre el freno sobre acelerador si tenemos cabe extraer hizo una zona de emergencia que tener en cuenta que podemos hacer sobre el pedal de freno más de cien kilos de presión por lo tanto debemos llevar un zapato adecuado una zapatilla adecuada y en ningún momento con dosis descalzo cuando usted con la definición que muy bien ha dicho que es una charla por lo tanto más allá de que esté prohibido o no prohibido yo creo que hay que tener mucho así un sentido de la responsabilidad

Voz 0313 03:55 yo yo confieso de verdad lo ha hecho alguna vez lo de conducir descalzo prometer arena en el coche que es del género bobo pero yo lo he hecho alguna vez lo de conducir con chanclas si que en algún momento se te puede medio trabar con el que sea que no se imagino que con charlas y con otras cosas

Voz 0281 04:10 también porque sólo las chanclas bueno porque

Voz 0313 04:13 las chanclas van sueltas con uno con unas sandalias

Voz 4 04:15 ambos de de recoger mejillones para entendernos no verdad Tomás esas quitas ponerlo con esas yo creo que puede conducir tranquilamente ahí quién claro quien mejor lo sabe

Voz 3 04:25 quién mejor lo sabe son las mujeres a la hora por ejemplo pasa lo mismo puede acordaros una pieza que hubo con un Ferrari de una mujer que conducía las mujeres por ejemplo lo saben muy bien cuando cuando llevan tacón esta fotos destacó que te hacen pues llevan un segundo calzado por qué porque saben que es contraproducente conducir saben que el peligroso Isabel que cometen errores y sin con un con un zapato de tacón por lo tanto yo creo que hay que ha pero hay que aprovechar este ejemplo porque es un es

Voz 0281 04:49 sí pero la DGT no ha dicho queda prohibido conducir con zapatos de tacón de aguja y sin embargo se ha dicho con chanclas

Voz 1606 04:55 pues si tuviéramos más o menos más o menos como decía con ligaba Isaías más o menos lo tampoco los zapatos Juan no ha dicho nada no no

Voz 0827 05:02 sí para mi mujer mi mujer otro par de zapatos cuando uno quiere fastidiar

Voz 1606 05:08 por qué cometer no pero bueno ahora nos lo dirá Tomás pero yo creo que las

Voz 0827 05:13 misma argumentación por la que un guardia civil de puede multar por llevar chanclas es la misma que utilizaría para multar a una mujer que llegue veinte centímetros de tacón

Voz 0313 05:21 claro por supuesto exactamente

Voz 3 05:23 yo creo que lo sensato es bien habéis dicho a es artículos del Reglamento General de Conductores donde que así expreso más más importantes el dieciocho punto uno el conductor está obligado a mantener su propia libertad de movimientos la visión y la atención por lo tanto esto quiere decir que nos pueden multar efectivamente nos van a multar hombre pues vamos a ver yo conozco bien la política de la Dirección General de Tráfico DGT Navarro a día de hoy hay otras prioridades como cuál es el teléfono móvil como las estaciones o los ciclistas sólo el motorista por lo tanto yo creo que hay que apelar a la responsabilidad ahí la ya la sensatez de los conductores que es un tema que bueno que ahora es el verano que circulamos con o caminamos con chanclas entonces indudablemente hay que favorecen esa al conductor y sobre todo tener en cuenta que superior

Voz 0281 06:05 yo estoy de acuerdo con todo eso pero te gustaría saber por qué no legisla tráfico ya que lo hace sobre los conductores porque no lo hace sobre los vehículos por ejemplo por qué no es ya obligatorio para los vehículos tener limitadores de velocidad bueno que no lo es otra cosa que no pasen de la velocidad permitida porque también podrían legislar con respecto a las marcas ya los coches no sólo eso que me temo que es bastante más complicado pero sí sí vamos tiene tiene vamos tiene toda la lógica lo que lo que plantea llega al final

Voz 0313 06:29 lo más sería tan sencillo digo eh sería tan sencillo aparte de que precise la ley que estaría muy bien que un calzado donde una parte del Pi en este caso el talón vaya suelto no se puede a partir de ahora bueno bueno hay un montón de zapatos de verano frescos transpira hables que no son zapatos no son Zappa Tones y que son cómodos y que sirven para conducir porque él

Voz 3 06:49 por supuesto yo creo que en el mensaje principal que tenemos que trasladar a los conductores que hay que hay que circular que conducir con un zapato seguro un zapato adaptado a la conducción cuáles este zapatos buenos un zapato que sea de suela rígida de una suela que sea lo suficientemente rígida

Voz 0313 07:04 suelo para ejercer una presión adecuada al pleno

Voz 3 07:06 caso de emergencia que tenga muy poquito tacones lo posible y sobretodo que cubra todo el zapato que cubra toda esta cárcel zapato con el caso de emergencia que no nos deslice hemos sobre el pedal de freno en vez de frenar acelere

Voz 1606 07:17 así que el lema es no Le pises Si llevas Chang no pero bueno Tomás remató hemos del asunto es decir no sería muy fácil concretar llevar esto al reglamento a la ley concreta mira antiguo Lito

Voz 0827 07:30 que que especifiquen exactamente lo que te has dicho que se cuenta en dos líneas

Voz 3 07:34 claro lo vea contamina el Reglamento General de Conductores de circulación pues bueno indudablemente no puede reflejar a día de hoy si todos los comportamientos de los conductores si fuésemos máquinas y fuésemos programada Schiphol somos programas o nosotros somos robots serían muy fácil de tipificar en todos los reglamentos pues nuestro comportamiento somos seres humanos la sociedad va avanzando y tenemos que dejar abierto reglamentos tenemos que sobre todo tiene más importantes no podemos hacer seguridad vial a base de reglamentos no podemos salvar vidas a base de reglamentos unió la solución está con la concienciación la solución está pues a España como esta con entrevistas como esta y sobre todo con el sentido de la responsabilidad de los conductores ese es el verdadero mensaje

Voz 0827 08:13 bueno es que ya pedir más estudios de los guardias civiles y policías no hay Luis tiene que ya desempatar que desembocan en crisis porque este es su chanclas no es chanclas de todo pero por el otro que si tú poquito me multas pues creemos que haya llevado la me imagino me montaban no entonces claro ya estamos pidiendo que el guardia civil de turno ya tiene que hacer después

Voz 0281 08:38 usó de zapaterías

Voz 3 08:41 porque ellos de este hay tendencias

Voz 0313 08:43 yo aprovecho para quedarme con algo que ha dicho de pasada Tomás Santa Cecilia y que me parecen muy muy relevante que es el tema del móvil va del móvil es verdad que la Dirección de Tráfico está estudiando penalizar con mayor severidad con pérdidas de más puntos que son dos o tres más no Thomas el uso sí

Voz 3 08:59 ahora que eso es esta se está revelando como

Voz 0313 09:02 es una de las cosas fundamentales de la ascendente más grave más gordos que tiene el

Voz 3 09:06 no no vamos a ver a día de hoy es el día de hoy es el factor de riesgo más importante que más vidas se dejan la carretera la utilización del teléfono móvil y en concreto el Whatsapp entonces al igual que nosotros venimos reivindicando pues es una campaña similar a la que se hizo en los años ochenta considere no conduzcas pues lo mismo si conduces no a telefóno móvil yo creo que eso es un buen ejemplo de una campaña que se podría volver a lanzar utilizando sociales deportivos también que falta hacen

Voz 0313 09:30 sí señor definitiva concienciar velcro

Voz 3 09:33 el riesgo que suponía hablar por el teléfono VoIP y sobre todo escribir

Voz 0827 09:36 pero yo el otro día por ejemplo me sorprendí está mi hijo ahora sacando es el carné de conducir y está con el teórico no entonces haciendo una ustedes me pregunto a mí si se podía fumar mientras se conducía yo le dije que no que me parecía que no resulta que es otra de las cosas que no está específicamente prohibido

Voz 3 09:52 te coge el cigarro

Voz 0827 09:54 cien días de pero se preocupa de atinar en el cenicero que abra ya ni siquiera llevan los coches cenicero está perdiendo el mismo tiempo que que pierde a lo mejor al leer un Whatsapp que Le acaban de demandar

Voz 0313 10:07 ahora lo del nombre es que el que ya fumar

Voz 3 10:09 no todo aquel que haya fumado seguro que en algún momento aquellos la colilla y entonces volvemos a lo mismo y yo no soy partidario de prohibir porque al final cuando vas con cumplir la prohibición cuando no se ve a la gente seguridad yo creo que el gran reto es cumplir la normativa no solamente por con la misma sanción sino porque te la crees

Voz 0313 10:27 sí porque responsables

Voz 1606 10:29 eso me ha sorprendido mucho ese dato de Whats App entonces que Messi que no en todas

Voz 0281 10:38 no pero imagino que tampoco deben ser muy seguro andar mirando los navegadores por ejemplo y también te diste

Voz 0313 10:44 la verdad al pegadito al tal miras una flecha una indicación pero es que leer un texto tiene que tiene delito era cosa delito y huevos

Voz 3 10:54 sí ahora mismo el gran reto de la seguridad vial es evitar que el conductor se distraiga hay mucha estimulación tanto exterior como interior aquí estaciones también intelectuales Si problemas familiares problemas de trabajo la propia distracciones de vehículo indudablemente yo creo que lo importante es si conducimos conducimos a una tarea ya se ha demostrado que la multitarea es perjudicial para la salud por lo tanto mejor ejemplo que éste no hay

Voz 0313 11:17 Tomás Santa Cecilia psicólogo experto en seguridad vial un placer como siempre gracias por estar en La Ventana eh

Voz 3 11:22 gracias a vosotros adiós buenas tardes

