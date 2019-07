Hora 25 Deportes: Neymar y Griezmann no entrenan con sus equipos (08/07/2019)

Voz 1 00:00 hombre veinticinco Deportes

Voz 2 00:08 buenas tardes desde hoy protagonista Neymar no si cuyo que es muy duro muy duro muy duro pero volvemos cuando nos toca en efecto

Voz 0919 00:19 eso y Neymar tenía que haber vuelto hoy a los entrenamientos con el París Saint Germain Hinault aparecido hoy el París Saint Germaine ha emitido una nota pública diciendo que Neymar se ha ausentado sin permiso Ike van a tomar las medidas oportunas repito Neymar no ha estado en el primer día de trabajo del Paris Saint Germain donde está Neymar está en Brasil y que hace Neymar bueno pues según su padre Neymar tiene dos compromisos publicitarios dentro de cuatro días Illa

Voz 1284 00:45 había avisado al París Saint Germaine que hasta el día catorce

Voz 0919 00:47 tío quince no iba a aparecer por París Madrid que así está el asunto del París Saint Germain diciendo Neymar no ha venido Le vamos a sancionar el padre de Neymar de de Brasil diciéndonos mi hijo hasta el día quince Novo ya sabéis que por supuesto Griezmann tampoco está en los entrenamientos del Atlético de Madrid a pesar de que el pasado viernes el Atlético anunció que le convocaban Heymann ha dicho que no que todavía está de vacaciones y estamos todos esperando a ver si el Barcelona esta semana paga la cláusula de rescisión de de esos ciento veinte millones de pavos que parece el Barça ahora mismo no tienen otros jugadores si están trabajando por ejemplo Joao Félix la gran estrella del Atlético de Madrid que hoy después de entrenar por la mañana temprano en Los Ángeles de San Rafael se ha avenido al Wanda Metropolitano a ser presentado oficialmente con el número siete en la camiseta del Atlético de Madrid le han preguntado a Jon Félix oye que ha costado mucho dinero ciento veintisiete billones eso te dice algo chaval dice que de lo números y eso qué pasa

Voz 2 01:48 el tema de la cantidad son temas de mercado ya no sé nada eso es simplemente me limito a jugar este mi trabajo Vengo a todo por el club en el que juego como ya he dicho no al tema de las cantidades simplemente hago mi trabajo lo mejor que puedo para ayudar yo estoy aquí para darlo todo por el club equipo

Voz 0919 02:04 el lo de la cláusula las comisiones y eso eso ya de otro se la jugó otro fichaje de campanillas en baloncesto Nicolas Mirotic presentado oficialmente como nuevo jugador del Barça se viene de la NBA encabezar un proyecto ilusionante para llevar al Barça de nuevo a la élite del baloncesto europeo pero claro él pues jugador del Real Madrid en su día el Madrid le permitió su salida y favoreció su salida para ir a la NBA y le han preguntado sobre el asunto pero bueno eso es el pasado queda

Voz 1627 02:32 esto es mi vida esa esa decisión yo sin ninguna duda lo que es lo mejor para mí para mi familia a simplemente diría que yo estoy orgulloso de mi de mi pasado pero muy feliz Imus visionar comí con mi presente y con futuro aquí en Barcelona

Voz 1284 02:54 pues claro y a otra cosa mariposa otros nombres del día a los de los tenistas españoles en Wimbledon Rafa Nadal se ha metido en cuartos de final ha arrasado al portugués Paulo Sousa hay que ver cómo esta Rafa otra gran noticia Roberto Bautista se ha metido también en cuartos derrotando al francés Benoit per Carla Suárez y Fernando Verdasco eliminado luego estamos con Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 3 03:14 en en Wimbledon

Voz 0919 03:17 Francia en el Tour tercera etapa ha ganado el francés Julien a la Philippe que además ya ha puesto como líder de la carrera y todo esto en un programa que como siempre abrimos en el inicio con vuestros los mensajes de Whatsapp

Voz 4 03:36 no algo que digo yo que si vosotros tener pruebas de que efectivamente es Griezmann había llegado a un acuerdo en marzo o lo tiene firmado con el Barcelona las pruebas porque no sólo Lepe lo digo para que así el Athletic denuncia Maga al paripé a vi luego Claude y que así rinda pleitesía el Barcelona eh a mí tal pago a plazos los pasarle la prueba que denuncie luego la UEFA los obligará al Barça a pagar ochenta millones más a doscientos la cláusula de ciento veinte porque sí acordó Griezmann con el Barça en marzo la Cruz a doscientos no de ciento veinte

Voz 5 04:18 hay mucho Fary Pen esto si el Athletic quiere denunciar que denuncie que tengo que verlo yo con mis ojitos deja vuestro mensaje

Voz 6 04:25 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 4 04:40 hola Gallego Valente oye cómo

Voz 1284 04:43 queda el pago ese tenía que recibir

Voz 0050 04:46 la sociedad así se traspasaba a Griezmann si es pago de cláusula ahí no recibe nada eso es lo que quiere Gil Marín por eso se pone fuerte Meadows venga a Don Ventura veinticinco Deportes

Voz 6 05:02 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 5 05:09 que no que no sea cláusula o sea acuerdo el porcentaje de la Real Sociedad se lo va a llevar igual en eso no hay ninguna duda empezamos

Voz 1284 05:27 y como han demostrado los oyentes en el contestador vamos a empezar con el asunto Griezmann porque si el año pasado la serie la decisión tuvo mucha repercusión al capítulo de este año está superando de largo al del año pasado comunicado del Athletic convocatoria no voy a entrenar el Barça no presenta la cosa bueno vamos a ver cómo está el tema eh Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal gallo

Voz 1576 05:49 buenas tardes del Atlético de Madrid diariamente esperan a

Voz 1284 05:51 en Los Ángeles de San Rafael a ver si viene allí con la ropa preparada no sé con qué camiseta porque claro la camiseta número siete ahora la tiene

Voz 0691 05:58 ya ya o Félix no sé qué camisetas iba a poner Griezmann pero

Voz 1284 06:00 no el esperan no bueno de todas formas

Voz 1576 06:03 hasta el veinte de julio que se primer partido no hace falta ponerse ninguna con numerosa queso puede poner la de entrenamiento y no pasa nada no nos espera porque saben que no va a ir lo que pasa es que si he hacia adelante

Voz 7 06:13 de ese expediente que el abrieron el domingo

Voz 1576 06:16 qué va a acumular días iba a acumular sanción que es lo que tiene que al club que se va a aplicar a rajatabla

Voz 1284 06:21 el régimen interno va a tocar el bolsillo el franco

Voz 1576 06:24 porque a nadie se le olvide que al igual que los internacionales se han incorporado Oblak Le yo feliz él no lo ha hecho tenía que que incorporarse con el resto de sus compañeros y por lo tanto ha faltado al club que a día de hoy gallego les sigue pagando el sueldo que es el Atlético de Madrid a partir de ahí ya saben que bueno que no se va a presentar y que antes o después o bien él o bien el Barça van a pagar la cláusula de rescisión Isabel al conjunto azulgrana como hemos venido contando la Cadena SER hace un montón de tiempo porque lo tiene hecho con el Barça para las cinco próximas temporadas

Voz 1284 06:53 entonces que que están esperando a que lleguen los ciento veinte millones que llegarían desde Barcelona Santi Ovalle el Barça tiene fecha para pagar la cláusula va a intentar llegar a un acuerdo con cómo está el asunto no va a intentar llegar a un acuerdo porque el bar

Voz 8 07:05 esa considera que la negociación ya fracasado no quieren incluir a miedo y ahora el Barça lo que está buscando es una forma de financiar esos ciento veinte millones de euros que tiene que abonar por la cláusula por lo tanto ser la baja con la fecha del día diez de julio de dos días para que Griezmann sea oficialmente jugador del Barça de momento el que ha hablado sobre Griezmann sobre Neymar es Carles Puyol el ex jugador del Barça

Voz 9 07:30 primero tiene que venir muy bien estoy convencido de que la afición estará con todos los jugadores del Barcelona y a la que marque un gol todo el mundo le va le va a querer pero primero tiene que que estar aquí Ney es un grandísimo jugador que eh puede marcar marcar diferencias pero yo creo que todavía tiene mucho recorrido Neymar

Voz 8 07:52 para mucho quedara fútbol hiel que está muy contento con la llegada de Griezmann es den velé tanto que hoy ha vuelto a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva una semana antes de lo que le toca

Voz 1284 08:03 bueno vamos a ver cuando pone el Barça la pasta

Voz 10 08:05 hay Griezmann es presentado oficialmente como nuevo jugador azulgrana mientras tanto en el Atlético de Madrid lo que han hecho Iván Álvarez es darle la camiseta

Voz 0691 08:13 número siete a su nuevo gran fichaje yo Feli cuando se la han entregado gallego aparecido por ahí el presidente Enrique Cerezo que se ha acordado de Antoine Griezmann ha dicho que la rojiblanca con el siete es sinónimo de compromisos y que recado del presidente para Antoine Griezmann mucha expectación esta mañana en la presentación de Joe Félix así a la una de la tarde en el Auditorio del Wanda Metropolitano estaban los medios de comunicación también llegados desde Portugal al no le ha podido ver la agenda yo Félix porque ha sido una presentación a puerta cerrada estaba feliz relajado no le preocupa ser el fichaje más caro del Atlético de Madrid y el cuarto en la historia del fútbol ciento veintiséis millones de euros no habla de cifras sólo piensa en jugar ha insistido en que quiere hacer historia en el Athletic y el siete en el que se ha fijado yo Félix es en Cristiano Ronaldo

Voz 0674 09:00 todos sabemos que Cristiano Ronaldo es un gran jugador actualmente el mejor jugador del mundo y quizás de siempre en la selección siempre me hablaba bien de Madrid te gusta mucho a ciudad de todo lo que son en la comparaciones pero Cristiano es Cristiano Yo soy Félix yo vengo para ser ya Félix y hacen misterio Menbrado

Voz 0588 09:15 con un sofá de caerse el tercero menú

Voz 0691 09:18 toda la expectación rodeando yo Félix menos a otro sorprendente fichaje que ha hecho el Atlético de Madrid así como Forlán

Voz 1284 09:25 puerta de atrás no quiénes iban sapos

Voz 0691 09:28 el delantero veintiún años serbio ha jugado el Europeo es campeón sub veinte en el año dos mil quince con un obús de entrenador viene del filial del Benfica ni siquiera jugaba en el primer equipo y esta mañana ha pasado ya el reconocimiento médico con

Voz 1284 09:42 el Athletic sabéis enterado Sapo Engine le conocía y no a las ocho y treinta y nueve seguimos

Voz 3 11:46 Benzema y el resto de jugadores que veinte

Voz 1284 11:50 eran la amplia plantilla del Real Madrid en este momento porque tienen que salir por menos cuatro

Voz 3 11:55 o cinco han

Voz 1284 11:58 ha regresado esta mañana la disciplina decidan pasó el reconocimiento médico y mañana emprenderán viaje a Canadá para iniciar la pretemporada Antón Meana tarde qué tal buenas tardes pruebas físicas OK en el Real Madrid todos perfectos para viajar mañana a Estados Unidos con el nombre de Bale como gran novedad muchos le daban por fuera del equipo y ahora es uno de los integrantes de la expedición que mañana va a aterrizar en suelo canadiense pendientes de que está en Australia con el United el Madrid quiere Un gesto mayor de papá para asentarse con el Manchester a negociar Zidane insiste en que el fichaje debe ser Pogba iba a ser el culebrón en esta gira por Canadá y Estados Unidos por cierto que a año aunque mañana el llevar a la plantilla del Real Madrid todavía no es seguro si se va a subir o no Luca Zidane

Voz 3 12:43 el hijo de el entrenador que

Voz 1284 12:46 algunos habían dicho sí va a quedar como segundo portero del equipo va a salir va a ir cedido y ahora tiene muchas papeletas de jugar cedido el año que viene en el Racing de Santander en Segunda División yuca Zidane va a jugar cedido en un equipo de Segunda División no solamente tiene ofertas del Racing pero parece claro lo que no va a hacer ni siquiera la pretemporada con el Real Madrid porque Keylor Navas se queda es decir que el año que viene

Voz 0919 13:13 culebrón Courtois o Taylor Keylor o Courtois parece que lo Obama

Voz 1284 13:16 los a tener otra vez que diversión sobretodo para Zinedine Zidane claro pasan cosas en el mundo del fútbol realmente increíbles como por ejemplo que el Celta llegue a un acuerdo con el Valencia para el traspaso de Maxi Gómez a cambio de catorce millones de euros el traspaso de Santi Mina del Valencia al Celta y la cesión de un jugador catorce millones y dos jugadores Ike llegue un equipo de la Premier un equipo modesto de la Premier y le diga al Celta no no me lo llevo yo pago cincuenta millones de euros de catorce a cincuenta cargaditos Delta dame la pasta Paula monte buenas tardes

Voz 1694 13:54 sin duda va camino de convertirse en el culebrón del verano cuando ya había acuerdo con el Valencia la irrupción del West Ham que parece estar dispuesto a abonar la cláusula del delantero uruguayo de cincuenta millones de euros podría tirar por tierra una operación que había costado mucho tiempo cerrar el Celta no negociará las condiciones exige en todo caso el pago íntegro de los cincuenta millones de euros en la Liga esto no cambia los deseos del Celta de traer a Santi Mina de nuevo a casa y Maxi acaban Inglaterra seguirán negociando con el van

Voz 0522 14:22 si a todo esto el día en el que el Celta ha vuelto al tres

Voz 1694 14:25 bajo con Denis Suárez y toro Fernández como nuevas caras y con el que nunca falla Iago Aspas que todavía está de vacaciones se ha querido acercar a la ciudad deportiva del Celta para saludar a sus compañeros

Voz 1284 14:36 del Valencia que lo tenía ya en en su mano Ximo balonmano es que ante ofertas como esa ni ni Peter Lim buenas tardes

Voz 17 14:43 muy buenas tardes no sobretodo convencer al futbolista imponerle más dinero al futbolista el acuerdo estaba cerrado con el Celta de Vigo e incluso Santi Mina la final de la pasada semana ya contaba con que se iba a quedar en Vigo y casi no iba a venir a Valencia trabajar hoy ha tenido que venir a Paterna hoy ha empezado la pretemporada con el Valencia haciendo las primeras pruebas médicas el Valencia contaba con el ok de Maxi Gómez y sus ganas de

Voz 1284 15:05 jugar la Champions con el Valencia pero claros mucho dinero

Voz 17 15:08 lo ofrecen el Valencia tiene que subirle

Voz 1284 15:10 oferta al futbolista a sus representantes así que ahora mismo esperando ya que deshoja la margarita Maxi como no es fácil encontrar un delantero el si lo ha encontrado el el

Voz 1704 15:21 Getafe Paco de buena salud y buenas tardes Gallego Henri Gallego ficha por el Getafe seis millones de euros para el conjunto azulón firma tres temporadas será presentado el jueves llega tras marcar veinte goles la temporada pasada mañana también va a haber

Voz 1284 15:33 precipitaciones en el Getafe serán presentados Harper Raúl Carnero en el día de mañana el Betis también quiero un delantero necesita dinero lo tiene con el sorprendente traspaso de Pau López a la Roma que ya esta hecho Florencio Ordóñez solas

Voz 18 15:47 sí qué tal a falta de la oficialidad muy buena gallego está ya en Roma marchó esta mañana después de abandonar la concentración ayer ha pasado reconocimiento médico en falta que lo confirme oficialmente arroba por las próximas cinco temporadas en torno a veinticuatro millones de euros y el otro cincuenta por ciento de la propiedad de Sanabria uno de los tres fichajes traspaso más bien dicho eh de la historia del Betis con el de Fabian el de Joaquín en su día aproveche debate

Voz 1284 16:12 qué portero traer gusta mucho Pacheco pero hay distintas opciones para que compita con Joel en la portería fichajes en el Espanyol Joan Vera buenas tardes

Voz 19 16:21 buenas tardes Gallego o el español ha anunciado su segundo fichaje del verano Se trata de Ander Iturraspe el jugador llega gratis y el acuerdo con el español es para jugar una temporada más otra opcional el mediocentro ha pasado la revisión médica esta mañana en Barcelona esta misma tarde se ha entrenado con su nuevo equipo un equipo el español que hoy mismo

Voz 1284 16:37 empezado su concentración veraniega en Navatejera

Voz 19 16:40 no lo ha hecho con Mario Hermoso según el entorno del central ahora mismo quedarse español es la opción que gana más peso

Voz 2 16:47 el Villarreal ha presentado a Raúl Albiol el central que estaba jugando en el Nápoles Italia que se fue a jugar aquí en Italia después de una gran carrera en nuestro país internacional ya veterano

Voz 0588 16:59 volvió a jugar en el equipo amarillo y esto ha dicho Albiol no tenga la intención de de cambiar de todo el Villarreal mostró mucho interés si cambiaba algo algo bueno algo que me demostraran no que me querían y creo que el viajero sale lo ha demostrado y por lo tanto ahora me toca no devolver eh danza pues en el campo oí esperemos que ojalá no salga todo bien

Voz 2 17:24 suerte para Albiol estamos una vez que ha terminado la Copa América con el triunfo de Brasil que derrotó a Perú tres uno

Voz 1284 17:32 la final una Copa América que va a pasar también a la historia por la polémica arbitral con la fusión de Messi en el tercer y cuarto puesto y la rajada de Leo Messi diciendo que hay corrupción en la comen Ball ahora tenemos ya la Copa de África donde está viviendo un montón de sorpresas que te hemos hoy Bruno alemán buenas tardes hola

Voz 0301 17:52 muy buenas pues tenemos ya a la selección de Costa de Marfil clasificadas le ha ganado a Mali por cero goles a uno ha marcado el tanto Saha el delantero del Crystal Palace ya en el segundo tiempo la verdad que no ha sido superior la selección de Costa de Marfil ha tenido menos ocasiones pero sí ha sido más efectiva a las nueve de la noche se disputa un gana Túnez son titulares tanto Wakaso coma como Thomas partió en el centro del campo y como decías muchas nueve muchas sorpresas en este estos octavos de final de la Copa de África con Benín Madagascar sobre todo clasificadas auténticas sorpresas en estos octavos los cuartos empiezan este próximo miércoles bueno bueno bueno bueno

Voz 2 18:28 Madagascar en cuartos de final de la de la Copa de África a menudo sorpresón partido

Voz 0919 20:07 empezamos en Wimbledon hoy Rafa Nadal le ha ganado al portugués Paulo Sosa se ha metido en cuartos de final va a jugar ante el norteamericano que veis y dice Rafa Nadal que está jugando bueno como le ha pasado hoy por encima al portugués está jugando muy bien

Voz 1774 20:21 esto es cuando habían siempre después lo que pueda basado en lo que no pueda pasar no se puede decir pero ten Pardo de final habiendo jugado a un nivel con lo cual preparado estoy después si las cosas van a ir bien no me nadie pues no sé pero la realidad es que mi objetivo principal de semana cuando a a situación de algo tan me competitivo es sólo conseguían tiene optar y ha dado pasos adelante creo que sinceramente jugado algunos partidos muy buenos

Voz 1284 20:46 Miguel Ángel Zubiarrain está Rafa imparable buenas tardes

Voz 0588 20:50 hola Jesús pues la verdad es que sí

Voz 22 20:53 jugando muy bien al tenis cometiendo muy pocos errores he con buenos servicios buenas Gimeno es bueno segundos sin apenas dobles faltas bueno con todas las cosas que sepa que ella es bastante sí sí así pues la verdad que pensar él muchas cosas cierto que su próximo partido va a ser un bombardero de peligrosos como es San que a mí aquí habrá que tener muchísimo cuidado no sólo habrá que sacar mi hijo al estar muy bien si se quiere seguir adelante pero bueno comento ahí está cuartos de final para pasado mañana también en cuartos de final para Bautista Bautista hoy ha ganado apenas seis tres siete cinco seguidos porque también está jugando muy bien así que atención con Bautista podría ser dudas pesa metiéndose está bien más adelante

Voz 3 21:45 el rival de Vaduz

Voz 22 21:47 estaba va a ser el que salva de un partido que todavía no ha acabado que están jugando ahora aquí el argentino pedía que están cinco iguales en el quinto set así que ha tenido cinco cuatro ahora mismo la de partido pedía no la podíamos

Voz 1284 22:00 ah sí

Voz 22 22:01 que quizá hubiera sido mejor por que perdone pero bueno

Voz 1284 22:05 bueno nosotros si Nadal le Bautista delante y Carla Suárez y Verdasco eliminados

Voz 22 22:09 así es Carla Suárez la verdad es que poco podía hacer con ella Williams que Verdasco ha debido de rodar el filme se ha escapado a partir de ahí ya será pues todo cuesta arriba y no ha sido capaz de agradar a un él muy listo que jugaba al tenis que rápido y peligroso la verdad es como ya sabemos día sí un día no como dormita seis

Voz 1284 22:31 gracias Miguel Ángel mañana vamos a hablar del Tour de Francia Íñigo Marquínez buenas tardes hola Gallego muy buena estarán los franceses su franceses la etapa además un pedazo decorador y se pone de líderes todo hace mucho tiempo no les pasaba

Voz 0802 22:43 sí es un corredor como la copa de un pino es un nombre que recuerda mucho a Valverde que como tú decías pues ha despertado el interés absolutamente toda la afición francesa que llevan sin rascar bola un montón de años en el Tour de Francia ha conseguido la victoria con un ataque además espectacular a falta de dieciséis kilómetros para la línea de meta en un etapón ha conseguido también la ventaja suficiente en esa línea de meta ante parné la capital del champán como te decía estos días para mantener para conseguir ese jersey amarillo de líder hay un dato importante también en la etapa de hoy es que en la última ascensión el tanto Thibaut opinó como ese chaval de veintidós años del que hablabas el otro día Bernard el colombiano al metió cinco segundos al resto de favoritos decía a la Filipe se ponen de líder y bueno pues en la clasificación general simplemente destacamos que invernal está ahora cuarenta segundos Gerar síntomas ganador del último Tour Francia Guardia cinco Enric más primer español a cuarenta y seis

Voz 1284 23:37 cómo está Enric más el primer español en la general Borja

Voz 2 23:39 ha hola

Voz 0298 23:41 qué tal muy buenas bueno pues Horie estaba contento más allá de su buena actuación porque sigue dando pasos adelante poco a poco en el Tour de Francia por la felicidad que supone que un compañero suyo haya ganado la etapa se haya colocado como el ciclista mallorquín Enric maneja creo que

Voz 1284 23:56 hecho un magnífico trabajo sabíamos

Voz 23 23:58 en donde tenemos que arrancar sabíamos bueno vinimos aquí unos cuantos días antes de la carrera a ver atrapado el final

Voz 1284 24:08 pero bueno insisto que al líder lo va a tener mucho tiempo que tenemos mañana pasado los próximos días Marquínez

Voz 0802 24:15 mañana seguro que lo mantiene es una etapa prácticamente plana doscientos trece kilómetros salimos de REM se llegamos a Nancy las seta pasa tanto de los jueves como el viernes son francamente duras pero los debate muy bien precisamente al propio la feliz

Voz 0919 24:27 lo contaremos gracias compañero de baloncesto el gran nombre del día Nikola Mirotic nuevo jugador del va

Voz 0522 24:33 sea como ha sido la presentación que ha dicho Xavi Saisó hola qué tal Gallego pues Nico Mirotic llegado con las ideas claras al Palau ha vuelto a Europa buscando estabilidad familiar quiere liderar el proyecto no reniega de su pasado madridista dice estar orgulloso de su pasado pero mira al presente y al futuro quiere el escuchábamos marcar una época en el Barça

Voz 1627 24:54 yo quiero aquí esa tener opción de cómo eligen marcar una época liderar ganar títulos siendo alguien muy importante dentro de un equipo que aspira a ganar muchos trofeos a así que como dije también antes

Voz 0522 25:10 para mí esto es un paso adelante firma por tres años con un opcional y hemos sabido que la primera vez que el Barça supo que quería volver a Europa fue en agosto del año pasado

Voz 3 25:20 gracias Xavi hay que hacer

Voz 1284 25:22 también el recibimiento a las campeón

Voz 0919 25:25 las de Europa las chicas de la selección española de baloncesto que han llegado esta tarde Gonzalo conejo o las buenas

Voz 1284 25:30 muy buenas pues sí bastante gente en ese recibimiento las campeonas de Europa y es que no es para menos revalidar un título algo que no hacía ningún país desde hace veintiocho años llevan siete medallas consecutivas en los últimos siete torneos que han jugado bueno una brutalidad sobre todo lo que más había era niños muchísimos medios esperando las palabras de las campeonas habló la que es la líder de esta selección Laya Palau que en septiembre cumplirá cuarenta años pero dice que no se borrará del Preolímpico de momento tengo ganas de celebrar esta que

Voz 24 25:55 creo que se lo merece y luego seguramente no voy a decir que no seguramente si el cuerpo y la cabeza de las filas me acompaña estaré aquí porque una vez más aunque hemos sufrido muchísimo vale la pena

Voz 1284 26:09 pues eso a disfrutar y a esperar a febrero que es cuando disputan este preolímpico enhorabuena las campeones estas a las campeonas esta semana

Voz 2 26:16 la vamos a cerrar el programa con los salvadores

Voz 0919 26:20 sí

Voz 2 26:28 la semana de España está llena de festivales de música

Voz 3 26:31 ya en Madrid en Galicia

Voz 2 26:35 en Bilbao BBK donde va a tocar

Voz 1284 26:38 straw

Voz 2 26:41 americanos que la revista Rolling Stone hace ya unos años definió como los salvadores del rock destrozos en Cómpeta Mendi Toni López buenas tardes muy buenas

Voz 25 27:03 bueno sí me cuando Óscar Egido que Leganés sobretodo a central de veintiuno años Alex Martín procedente de Real Madrid Castilla firma por dos temporadas con opción a la tercera te cuento también yo el alcalde Nueva York Bill de Blasio ha anunciado la celebración el pasado miércoles de un desfile por las calles de Manhattan en honor a la selección femenina de Sofía

Voz 0588 27:18 ayer ganó el Mundial el segundo consecutivo venciendo