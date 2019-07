Voz 0194 00:00 Sara son buenas noches a la semana el miércoles lo contaremos aquí ese día se va a hacer pública una parte de las cartas que intercambió Felipe González cuando era presidente con otros líderes del ámbito internacional si son cartas de él del ex presidente pero también las de ellos

Voz 1880 00:23 de Paul Mitterrand Gorbachov gusta Cher Mandela Arafat o Raúl y también de treinta ministros españoles que trabajaron con él entre esas misivas hay frases muy interesantes como por ejemplo hemos salido de un sistema pero no hemos llegado al otro le decía Gorbachov en julio del año mil novecientos noventa y uno o el propio González diciéndole describiéndole a Fidel Castro te ruego que me disculpe si vecinas esta carta como personal desprovista de toda connotación de cargos por tanto de relaciones políticas entre Estados es hora en octubre del año noventa o las palabras temen en octubre de un año antes del ochenta y nueve de Raúl Alfonsín me ha pesadumbre especialmente el manejo malicioso de la información cuando no de la difamación abierta para desprestigiar a Gobierno y a mis colaboradores más íntimos

Voz 0194 01:11 cartas que dicen mucho de los caracteres de quiénes las escriben cartas que son las protagonistas de la cara B de hoy

Voz 1880 01:16 sí cartas en la Garay hoy antes de ir a al concepto a las definiciones nos vamos a ir directos a la poesía para empezar Miguel Hernández lema Tus cartas son un vino lo recita Paco Valladares

Voz 1408 01:29 claro Vigo que mientras torne son el único alimento para mi corazón desde que estoy ausente no sé si lo soñar igual que el mar tu cuerpo tomar tus cartas a pacientes metido en un rincón y por redil hierba les doy mi corazón aunque bajo la tierra diamante cuerpo estés que IBM Paloma que yo te escribiré cuadro dejarte sangre con zumo de clave encima de mis huesos cuanto papel

Voz 1880 02:05 estos son Robert Plant Alison Krauss cantando please puede Letter por favor lee la carta están ancianos va a servir para hablar de la etimología de la palabra vale en inglés cartas Erice Letters el ETT R como escuchamos en esta canción viene del latín es lo que llamamos una sine creo que osea esa figura en la que es el todo por la parte de la parte por el todo bueno pues una carta es el conjunto de letras que la forma sea el itera eh era el plural de de litera que es letra en castellano la cosa es distinta porque la palabra carta viene del latín carta que es papel esta del griego Cartes pero es la hoja de papiro preparada para

Voz 0194 02:45 escribir en ella el arranque dice que es una carta

Voz 1880 02:47 papel escrito y ordinaria mente cerrado que una persona envía a otra para comunicarse con ella otra definición escrito que una persona dirige a otra para darle noticias generalmente se envía por correo encerrado en un sobre

Voz 0194 02:59 las cartas que veremos a partir del miércoles son cartas de contenido político cartas oficiales pero hay de todo

Voz 1880 03:04 sí hay de todo y la inmensa mayoría de las que hay o de las que había porque cada vez es verdad que escribimos menos ahora lo vamos a ver la inmensa mayoría son de amor como la de la Niña Pastori

Voz 3 03:20 en la que vino

Voz 1880 03:26 pero bueno años y por contenido tenemos muchos tipos diferentes hay cartas de para agradecer agradecía miento o de despido o de solicitud o de felicitaciones o de recomendación o de invitación cartas que se encargan de que lleguen a su destinatario los carteros no los pos Man estos son de de Belén

Voz 3 03:51 sí Virginia bravos cartera recorre

Voz 0194 04:05 os ya trabaja distribuyendo las cartas en los buzones del Distrito treinta y cuatro de Madrid Virginia muy buenas noches hola buenas noches Virginia cuáles son las cartas que más repartes

Voz 5 04:15 pues hombre ahora mismo sobre todo factura de bancos y de suministros si luego pues cosas registradas y demás

Voz 0194 04:23 pero caminos cartas que cartas que lleven escrita la dirección así a mano de puño y letra cada vez menos

Voz 5 04:30 sí cada vez menos la verdad es que sí sobre todo en Navidad Christmas y luego también en en verano pues todavía escriben postales pero sí cada vez menos se nota que que ha bajado de Internet

Voz 0194 04:44 cuánto cuánto tiempo llevas tú de cartera has notado la disminución de las cartas

Voz 5 04:51 sí sí yo tiempo para casa ha notado bastante

Voz 0194 04:53 por porque porque además entiendo que incluso los bancos Aramón ya te las mandan por correo electrónico es decir que ni siquiera de papel

Voz 5 05:00 sí pero manda mucho por internas pero vamos y todavía sobre todo los bancos mandan también ahora el papel

Voz 0194 05:08 te quedas sorprendido cuando ves una así de puño y letra decir es una vuelta atrás

Voz 5 05:13 pues sí la verdad y la verdad es que gusta mucho verlos

Voz 0194 05:17 tú escribes cartas

Voz 5 05:19 pues cuando iba a ver sí que suelo escribir postales a gente que procuro de vez en cuando hacerlo

Voz 0194 05:26 postales postales reparte eso ya no tampoco muy poca

Voz 5 05:30 pues en verano sí que se suelen repartir postales y luego curiosamente tengo un vecino que diariamente recibe todos los días que él escribe gente de países y de incluso de España de muchos sitios de España pero pero sí que se recibe poco

Voz 0194 05:46 describen porque hace una colección no algo así

Voz 5 05:49 pues sí debe ser una persona que no sé por qué pero vamos diariamente son dos tres postales diarias si depende de él de la época del año reside

Voz 0194 06:01 Le conoces al viaje le conoce a él por cierto en qué relación hay entre los vecinos y los carteros porque antes claro cuando uno esperaba una carta estaba muy pendiente de que llegara el cartero pero también es más impersonal no

Voz 5 06:15 si hombre cuando ya llevaba muchos sitios la verdad que porque es una maravilla porque conocen todos los vecinos y la verdad que que fenomenal

Voz 6 06:26 dime no digo no pero

Voz 0194 06:27 los cuando llamáis vosotros que hay un certificado porque eso siempre es una mala noticia verdad

Voz 5 06:32 sí sí sí los certificados el les suelen ser hermano

Voz 7 06:36 Virginia Bravo muchísimas gracias

Voz 6 06:38 nada hasta luego un beso

Voz 8 06:43 eh

Voz 1880 06:56 pues más canciones obra cartas está me encanta la letra habitantes Pernet que lo que está diciendo es devolver al remitente vale entonces el mismo que le dice al cartel que manda una carta y entonces resulta que el cartero vuelve al día siguiente con la carta que la chica a quién él adscrito le está diciendo devuelve al remitente lo vuelven a Fernando apenas

Voz 0194 07:17 Isabel bueno cartas a mano Berna

Voz 9 07:19 no la verdad es que yo estoy muy feliz de haber encontrado el guasa porque yo era muy muy escritora de cartas de niña y de adolescente y primera juventud ahora en mi segunda juventud canta recibir sabes si es que llegó a esa es una suerte os yo creo que esa ese momento

Voz 0194 07:36 entonces que la comunicación se mantiene si esa forma tonta

Voz 9 07:40 esta es para la historiografía para la historia porque no se guardan las cartas osea yo me escribo con montón de escritores con periodistas con amigos Whatsapp y eso no

Voz 0194 07:50 dar bueno yo no tengo el más importante que la gente le origen de las conversaciones son las cartas precisamente de Felipe González que yo creo que es una mina en cuenta quién dice Felipe González y cualquier otro dirigente no dice Luis tu casa estaba ahí en a moviéndose en el poder

Voz 10 08:03 ese material es maravilloso sí pero seguramente estará también un descenso igual que el de los ciudadanos es decir pero entiendo que la época de Felipe González a un era una época en la que se escribía permanentemente incluso habrá cartas a mano las reglas Santa catalano escritas y eso pues poco a poco se ha ido digamos avanzando con otro tipo de comunicaciones correos electrónicos etcétera etcétera que que estará cambiando un poco la la comunicación y seguramente cuando vayamos viendo archivos de ex presidentes digamos a partir de Valencia hacia adelante pues claro pues todo habrá cambiado ya dentro de unos años seguramente es que no habrá ni una sola carta ya por ejemplo la entrada al embajador

Voz 3 08:45 cables gordos

Voz 0194 08:49 los cadáveres pero no lo estoy lo estoy los tuits habrá que guardarlos estoy Ana si te gusta escribir

Voz 11 08:54 la verdad es que me gusta mucho escribir pasé algunos años de mi vida universitaria en el extranjero y la Illa llegada al cartero una emocionante le trae carta atrae carta no sé si me gusta no me gustaba mucho y yo quiero contar una anécdota mi tengo una hija de dieciséis años que estaba pasando una temporada en Alemania Nos ha preguntado a su padre a mí que tiene que hacer para mandarle una postal a su novia

Voz 12 09:17 pero no tienen práctica sabe dónde compra la postal pero haga qué hago con ella no porque la dirección y a dónde voy y que tengo que hacer no hay le modificado tiene usted tienen niña tienes que ir a Correos ponerle el sello pedir Ogueta entonces claro increíble no sabe

Voz 10 09:32 claro mandar una hay una bonita allí aplicación hay una aplicación en Internet que además creo creo recordar que es de Correos de la compañía estatal Correos que tú escribes en base a una fotografía que has hecho el texto evidentemente no a manos sino en en

Voz 0194 09:49 llega en forma de postal que llega con un sello

Voz 10 09:52 que quiera pues tal yo eso lo he usado con lo cual es una forma de no olvidar el sistema de envío osea perdón de la recepción de la emoción porque la moción del carteros muy importante la emoción de ver sólo una carta de un banco compañera ver una postal pero en cambio el queda envía tiene la suerte de hacerlo existe claro tiene que con más fácil ahora te venga más barato porque además creo que el blanqueo es mi nevera de alguna que me ha mandado alguna vez yo he mandado varios

Voz 0194 10:20 es lo que descubrimos a mí las las cartas me encantan dio la última vez contigo Sara que al Museo Sorolla yo me compré el libro de las cartas que Sorolla mandó mandaba a su mujer porque es que las cartas dicen tantas cosas muy no es maravilla

Voz 9 10:32 a su amigo Zapater con el que además parece que había una las cartas reflejan también una relación en cierto modo homosexual son practicamente

Voz 7 10:43 noventa por cien noventa y ocho por cien de lo que dejó escrito Goya más allá de una lección que destacan y en casa

Voz 1880 11:06 es esta es la carta de amor de los Beatles escribo esta carta para decirte que te quiero es la post data y lo Viu la posguerra ATA que es un compuesto del prefijo post it de la palabra dada que de litera literalmente es como lo que hay después de la Nathan más canciones de correspondencia de cartas pues ha hecho dos bloques porque hay muchas canciones que en su sí son cartas óseas son cartas música das dos vamos a empezar por esas cartas musicales en español por ejemplo el veinte de abril de los Celtas Cortos un tema del año noventa y uno del disco Cuéntame un cuento como ejemplo de una buena carta bien escrita bien redactado hasta que empieza con la fecha vamos con el segundo ejemplo es la carta musicada que más

Voz 8 12:00 peinada

Voz 1880 12:14 este quería Milagros el último de la fila por si acaso alguien no se ha quedado nunca con la letra es la carta a la novia que se encuentra en el bolsillo de un soldado muerto en la guerra una más carta musicada escrita a quién corresponde

Voz 14 12:28 de de de

Voz 15 12:41 no sé si no

Voz 1880 12:44 hay una parte previa de esta canción con su en Camel encabezamiento también formal con los datos del remitente que es Joan Manuel Serrat claro pero sin destinatario real no el destinatario de este quién corresponda es la sociedad algo así como una carta de reclamación una más estructurada formal Idi amor la Carta de Juan Luis Guerra

Voz 16 13:03 gana dos punto dos Fred claro tú también llamado día tras día hasta el querer en la literatura

Voz 1880 13:17 las obras epistolar es si novelas basadas en carta relaciones epistolar es irreales como nos estaba diciendo Berna que sobre todo unos dicen muchísimo no sobre sus autores recomendamos unas cuantas escuchando de Letter la carta de The Vox todos vamos a empezar el repaso con una frase Julio Cortázar Alejandra a pisar Nick que después de ella intentar suicidarse él escribe una carta vales septiembre de mil novecientos setenta y uno empieza ni querida tu carta de julio me llegan septiembre espero que entre tanto este es ya de regreso en tu casa segunda recomendación el año pasado se publicaron todas las cartas de Kafka en español son setecientos setenta y ocho ciento de cuarenta y cinco de ellas serán inéditas cartas a sus amores pero también a amigos y a familia tres títulos más cartas a un joven poeta de Rilke las que se publicaron además veinte años después de que el hubiera muerto las Cartas persas de montes que que se dice que es el germen de la novela epistolar hizo una más para acabar la tesis de Nancy de Ramón J Sender una crítica a la España a través de los ojos de una estudiante norteamericana

Voz 0194 14:26 para las recomendaciones de películas El cartero y Pablo Neruda no

Voz 14 14:32 cartas y Cala avisó fenomenal precisamente yo vivo allí sólo hay un destinatario todo el correo es para el señor Page

Voz 1880 14:45 esta es una película italiana basada en la novela de Antonio Skármeta un nombre muy sencillo que empiece a trabajar de cartero y eso que le lleva las cartas a Neruda terminan convirtiéndose en en muy buenos amigos Nos vamos al pasado mucho más atrás para la segunda película nada menos que a mil novecientos cuarenta es la carta de William Wyler pero eso no cambió nada

Voz 17 15:06 tuve viste la gente siempre habíamos sido cuidadosos con las cartas esta vez puerto

Voz 1880 15:13 es que

Voz 3 15:16 es la protagonista

Voz 1880 15:19 eso hay un asesinato y aparece una carta que trastoca la versión de la supuesta asesina es cine negro del del bueno íbamos con un par más en la primera con la que vamos ahora más que tener que ver con ninguna carta de ningún cartero es la expresión que explica que siempre hay una segunda oportunidad es el cartero siempre llamados veces

Voz 18 15:40 qué tal la comida fue muy buena

Voz 0194 15:45 esta está basado

Voz 1880 15:45 en una novela de James M bloqueo son se hizo ya una primera versión cinematográfica pero esta que estamos escuchando los mismos la de mil novecientos ochenta y uno con Jack Nicholson y Jessica Lange para acabar más correspondencia la de Cyrano de Bergerac Chuck Cyrano de Bergerac es un poeta francés del siglo XVII al que conocemos más por la afición realmente que por la realidad no no primero fue una obra de teatro que se llamaba así Cyrano de Bergerac de Edmond bastan después varias versiones en el cine ésta que acabamos de escuchar es mil novecientos noventa es la que protagonizó Gérard Depardieu estos son los Rolling Stones mil novecientos ochenta seny tu mi ex las primeras esposas lo que hay tema Jagger es envió la carta pero luego cuando va cambiando la estrofa voy diciendo no enviarme a la chica

Voz 0194 16:34 bueno he escuchado cancilleres crea en sí mismo cartas pero también las hay que hablan de cartas como

Voz 1880 16:37 lo de los Rolling no si común por más que vamos rápidamente a escuchar la primera lo hemos traído en la versión de Manzanita aunque la originales de Cecilia verdad es que es fuerte esta historia no hay la que el extraño es el propio marido no que no sólo escribe cartas también manda flores siempre

Voz 3 16:58 madera Rami noble última son las que les llegan a Rafael

Voz 13 17:08 con

Voz 3 17:10 llegan con sabor y con olor a Rafael Ramos la cara pues vamos a cerrarla también por todo lo alto con Nino Bravo sus Cartas amarillas

Voz 20 17:27 no podía faltar

Voz 3 17:28 a la flor está entre las hojas de esas cartas e cuando están las cartas Ana María es por el paso del tiempo eh es un tema de mil novecientos setenta y dos

Voz 19 17:39 eh

Voz 21 17:48 la débil eh