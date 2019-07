Caos en Tafalla: importantes daños materiales por las inundaciones en la localidad navarra

Voz 0194 00:00 contábamos el aguacero que había caído en algunas zonas de Navarra nos contaba Sastre como ya en las redes sociales había imágenes donde se ven las riadas bajando arrastrando coches vamos a hablar con nuestra compañera de Radio Tafalla Celia Peral muy buenas noches

Voz 1 00:14 buenas noches Angels pescados en las últimas horas en Tafalla donde desde media tarde cuando ha comenzado las fuertes lluvias ha generado muchísima preocupación entre la ciudadanía lo más grave las fuertes lluvias que provocaban las cortar la carretera Nacional ciento veintiuno de entrada a la ciudad provocando un socavón de unos dos metros de profundidad en los bomberos y Policía Foral se acercaban hasta la zona para atender el tráfico de la entrada norte de la ciudad también preocupación en lo que es en la entrada sur de la ciudad porque también había zonas anegadas sobretodo la rotonda de entrada de la ciudad donde las circulación era prácticamente imposible en estos momentos también muchísima preocupación porque continúa lloviendo de manera frecuente también desde media tarde cuando iniciaba esta tormenta y guiado imprevisto también a al Ayuntamiento de Tafalla hablamos con el alcalde como Jesús Arrieta de acritud que nos comentaba que no contaban con estas predicciones por lo que estaban bastante preocupados también en el Consistorio tafalleras de momento con bastante precaución muchísimos coches que se arrastraban porque la crecida del río Cidacos desbordado en pleno centro de Tafalla provocado va la negativa ciento de varios locales también de pinos no preocupado subidos encima de los coches incluso algunas coches con las luces encendidas que preocupan también el pánico entre la ciudadanía porque no habían sería gente sin en el interior de esos vehículos muchísimas imágenes como decía Sanders en las últimas horas que han circulado con las redes sociales que también aumentará a esa preocupación entre la ciudadanía que quería también no salía a la calle para ver lo que estaba sucediendo en primera persona pero también hacia un poquito imposible como hicimos el río Cidacos ha desbordado en el centro de la ciudad provocando también que muchísimos locales se viesen inundados preocupación precisamente también entre los comercios esta fallece en estos momentos que no podían tampoco eh entrar al interior de esos comercios para ver cómo estaba el estado de de sus negocios no muchísimo que hicimos mucho antes

Voz 0194 02:19 mira tengo una Tito no no cuelgas porque no se está escuchando el alcalde Jesús estuvieron muy buenas noches

Voz 2 02:24 buenas noches no estaba contando nuestra compañera

Voz 0194 02:27 cómo se había producido el caos decía Tafalla era un caos cuál es la situación ahora

Voz 2 02:32 bueno pues sigue siendo un caos estamos aislados es desde la carretera general en la parte norte está cortada y en la parte sur también ha saltado el río también está cortada allí la parte centro que es donde estoy ahora pues casi el agua ha llegado a al centro de la ciudad ha llegado hasta la zona que nosotros llamamos de la Farola que es algo que los viejos del lugar algunos han podido ver una crecida sí pero que en el noventa y nueve por ciento de las personas de Tafalla no habíamos visto nunca una crecida de estas yo por ejemplo tengo sesenta años osea que en sesenta años no había una una crecida del río en esta magnitud

Voz 0194 03:10 alcalde hemos visto imágenes de coches arrastrados por la riada arrastrados por el agua algunos con las luces encendidas lo que nos hace pensar que había o o si no han podido salir gente dentro de estos vehículos tienen noticia de rescates

Voz 2 03:24 si esa esa ha sido nuestra preocupación cuando hemos visto bajar coches por el cauce del Rollo con luces encendidas que salir inspirado la alarma de ahí el miedo no de que pudiese haber personas dentro pero he hablado con tanto con Policía Municipal como Policía Foral y me dicen que no tienen constancia afortunadamente esperemos que no pase nadie en el interior del coche los sólo hayan sido daños materiales

Voz 0194 03:48 también en redes sociales se habla de gente atrapada en un supermercado Mercadona me parece gente subida su vida no puedo confirmar esto

Voz 2 03:58 yo no puedo confirmar pero sí que me ha llegado la informaciones en la zona norte entonces hay un supermercado Mercadona

Voz 0194 04:05 sí que Blanco

Voz 2 04:07 que viene de del Monte sí que habían corte de carretera es muy posible que se hayan quedado ahí hasta que no baje perdón no nada en ese sentido está controlado por tanto pues municipal Corradi Guardia Civil

Voz 0194 04:22 esta es están todos están todos están todos los servicios de Protección activados entiendo no

Voz 2 04:26 sí sí sí sí sí sí tanto ellos como los bomberos osea que

Voz 0194 04:30 su equipo no pues alcalde yo yo lo agradezco mucho que no haya atendido cualquier novedad tenemos las líneas abiertas y también si les podemos servir para alguna cosa aquí estamos que para eso sirve la radio muchísimas gracias alcalde

Voz 2 04:43 vale muchas gracias