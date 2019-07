El Larguero: Primera parte (08/07/2019)

Voz 2 00:00 claro Benito qué tal saludos buenas noches once y media en Canarias bienvenidos al larguero desde hoy a cortamos un poco la emisión de once y media una de la madrugada pero para que sigue disfrutando de la mejor compañía aliñada de radio y deporte a esta hora de la noche la noticia claramente es Neymar júnior puede ser la bomba del verano lunes ocho de julio en lo que queda todavía

Voz 0514 01:00 de verano para ver si finalmente se queda en el París Saint Germain oscile venden el día ha sido de locos especialmente la tarde a Neymar se esperaba hoy en París pero sigue en Brasil de hecho el París Saint Germaine Le abierto expediente el entorno del futbolista eh ha explicado que el Paris Saint Germain ya sabía que tenía compromisos y que volvía el lunes quince osea osea tras papel un papel que ponía o llegaré más tarde o existía esa comunicación el París san Germain dijo que no Inés loco o directamente no hubo tal comunicación lo que sí parece es que las ganas de devolver al Barça son mayores que al revés es lo que parece pero hay más Neymar comunica al París Saint Germain que sí cree es lo que ha informado hace un par de horas el medio brasileño O L está por ahí Toño García o loto o la Toño buenas noches

Voz 0460 01:43 qué tal Álvaro buenas noches tenemos confirmada esa nota

Voz 0514 01:46 dice que han adelantado los compañeros de o el ERE que Neymar ha comunicado al París Anne Germaine que se quiere ir

Voz 0460 01:51 así es me cuentan respectivamente eso sí la información brasileñas muy si hablemos poniendo coto que si te mar ya se lo ha hecho saber al Pesic que no quiere seguir en París te dos cosas más el Paris san Germain como comentábamos al principio sale que Neymar volverá el quince de julio tiene que volver el quince de julio luego hablaremos de esa guerra de comunicados vamos a ver si ocurre finalmente en su te explico el porqué el padre ni madre es el que quiere que vuelva ese día el quince de julio se que quiere que vuelva Neymar a París tal y como pacto con el club eso es lo que me contaban desde su entorno pero gente que también conoce muy bien a Neymar ya su padre ya hemos podido confirmar la noticia nos ha dicho que Neymar no quiere volver a Brasil a perdona París ya terminado su ciclo en París Notre volver así que además de la calle in el mar hay una discrepancia evidente en tener Marie su madre

Voz 0514 02:44 Neymar júnior no quiere volver a París lo cuenta Toño García aquí abriendo Larguero un C32 dio C32 en Canarias gracias Toño enseguida volvemos contigo también un poquito qué opinan en Barcelona todo esto porque como decía en la presentación después de todo lo que ese género en el mes de junio filtrando desde el París Anne Germaine que si llegaba una buena oferta igual podía salir Neymar el el Barça sabe que Neymar quiere salir lo ha reconocido el propio Josep Maria Bartomeu pero parece que por ahora no se dan bastante por aludidos insisto estamos el lunes ocho de junio ya este verano le queda todavía mucho por delante hasta que el próximo treinta y uno de agosto se cierre el mercado como diría aquel Mas Madera acaban de salir unas declaraciones del de director deportivo París Anne Germaine de Leonardo en Le Parisien donde dice Neymar puede dejar el París Saint Germain si una oferta que nos convenga todos es lo que ha dicho en una entrevista que acaba de salir hace apenas unos instantes en el diario Le Parisien es el director deportivo del señor ven que ha regresado Leonardo diciendo Neymar puede dejar el París Saint Germain si hay una oferta que nos convenga todo si esa noticia que han comentado insisto los compañeros brasileños de O L hace apenas un par de horas de que Neymar ya le habría dicho al señalan que se quiere ir Ike ha confirmado ha podido confirmar la la Cadena Ser en más nombres propios del día obviamente el de Antoine Griezmann parece que eh tanto a Griezmann como a Neymar les cuesta volver de vacaciones a pesar de que el caso de Griezmann es vasco donde diferente hoy obviamente no ha presentado tampoco Los Ángeles de San Rafael donde ya está ejercitando el Club Atlético de Madrid y el Barça prepara ya el pago de la cláusula de rescisión enseguida nos lo va a contar Santi Ovalle además en a penas un par de minutos va a pasar por aquí ah por El Larguero una leyenda del Club Atlético de Madrid Paulo Futre que hoy ha acompañado a otro que dirá los colchoneros que ojalá que sea en un futuro otra leyenda del Atlético de Madrid Joe Félix en su estreno como nuevo futbolista del Atlético ha estado esta mañana apadrinando le no un jugador cualquiera porque igual muchos de vosotros no lo habéis visto jugar mucho pero es que es el cuarto jugador más caro de la historia del fútbol tras Neymar en va P Coutinho el cuarto más caro y lo ha fichado un equipo español el Atlético de Madrid veremos y los ciento veintiséis millones de euros que costó suponen una losa para él o no además nada al Bautista ya están en los cuartos de final de Wimbledon y en el caso del balear le esa sensación eh que flota en el ambiente de qué va a hacer algo grande este año en Londres está jugando muy muy bien de hecho es la vez que mejor le estoy viendo jugar sobre hierba y desde luego eso no es fácil para él el sábado Arroyo a a Tsonga hoy ha arrollado a Sousa ahora le toca a Kerry de fondo una posible semifinal el viernes por la tarde con Roger Federer así que preparados porque nos espera

Voz 3 05:21 un tramo final de semana realmente apasionante en Londres once treinta y cinco diez y treinta y cinco en Canarias empezamos hola qué tal estás

Voz 0514 06:21 es Neymar Jr el nombre propio de la tarde pero de la mañana lo ha sido Joao Félix como decía antes imposible mejor padrino para Joe Félix nuevo futbolista del Atlético de Madrid que Paulo Futre leyenda atlética que siempre habla muy claro y que a esta hora de la noche y XXXVI nos acompaña aquí en El Larguero Dom Paulo Futre buenas noches

Voz 9 06:38 es por muy buenas noches como la has visto

Voz 10 06:44 muy bien muy tranquilo y se Sylvinho te hace unos años con toda la baja tensión impresión esté como tiene arriba de su dispongo me he estado muy muy tranquilo que no reconocía ayer Gori ir a fantástico

Voz 0514 07:06 eh has podido hablar con él antes de la presentación bueno le has tildado como claro como si fuese un niño que es lo que es que tiene diecinueve años hace un par de décadas el Atlético de Madrid un niño a Fernando Torres Éste es el segundo niño

Voz 10 07:19 sí aún era un niño un deterioro camino el portugués es niño no

Voz 0514 07:26 sí entonces si ya muchos otros

Voz 10 07:28 tengo un niño en este caso que es portugués

Voz 0514 07:31 niño de oro como es João Félix que a pesar de que el Atlético de Madrid ha pagado ciento veintiséis millones de euros porel yo creo que es un futbolista todo todavía poco conocido para los aficionados al fútbol en general en España y concretamente para los del Atlético de Madrid como Joao Félix

Voz 10 07:47 es normal creo que en siete meses ha hecho pues que que ha dejado todos los tiburones enamorados sí como he dicho esta mañana después de escuchar antes ven si va a Madrid a los merced estos parecieron ha sido va a decir que que ha fichado me quedé muy muy contento muy murió auguró pues te por otro lado también muy contento pues cierto que ahí sí que son Madrid

Voz 0514 08:32 es el heredero de Antoine Griezmann no eso son palabras mayores

Voz 9 08:38 sí es el mejor tú

Voz 10 08:42 no yo creo que la afición colchonera quién te ve muy bien al fútbol y a cal dentro que tienen extinguido cogió el Barça habido partidos a todo a lo mejor no que seguro que que poco a poco se va de mostrar todo lo que tiene su grupo va me parece mejor que crisma

Voz 9 09:10 esta prepararán tiene todo tiene todo

Voz 10 09:14 para adaptar mejor que gritos no

Voz 0514 09:17 entonces sí que está preparado para liderar un proyecto a pesar de tener sólo diecinueve años

Voz 10 09:23 no podemos olvidar que que está creciendo creo solamente dentro del daño tener pienso que que que el último año en su carrera está está creciendo respecto a no técnico pero si entonces infringido dentro de cuatro sí será un dos mitos dado vestuario junta me coge con según los de los hospitales

Voz 0514 09:55 ha incidido en la presentación también ahora con nosotros aquí en la SER que es una gran felicidad el hecho de que haya elegido al Atlético de Madrid a pesar de que era la gran perla joven de Europa y que muchos equipos españoles y europeos estaban pujando por por él en la Atlético de amarillas ya es un grande de Europa que que pueda mirar perfectamente de tú a tú al resto de equipos

Voz 10 10:18 bueno yo me quedé orgulloso a la que ha fichado a un jugador a precios que aquí hay que hacía quizás recién mi compatriota que acechado por tanto tu dinero somos un equipo compradores hispanos solamente ahora tiembla Griezmann tres me permite bien me creo que

Voz 11 10:44 que determina

Voz 12 10:45 derbi en el tema Griezmann o ya no puede acabar

Voz 10 10:50 tienen terminar bien y en las fuentes Haití yo creo que me lo pienso un partido ucranio yo pienso que aún hoy piensa que Audi el uno de julio teniendo en cuenta que se siente veinte euros por eso se ha metido en hace tan Charles yo creo que no no no estamos de Diego ocho y alguno inaugurado el número de que dice ese es un poco surge ha visto lo que está pasando te has dicho quitaría sabíamos todos que lo por detrás instando ocho de julio y ideólogo lo lo obvio está está eso está pasando como no once como todas las fuentes del club no pero como colchonero ciento un poco un poco preocupado que tú lo todos los colchoneros en este momento

Voz 0514 11:56 es es una falta de respeto de Griezmann hacia el Atlético de Madrid del hecho

Voz 10 12:00 no no lo creo que avanza pienso yo estoy haciendo que que que panza está que no me meto que Aubisque sale enorme hacía el club Villalar se porque habiendo Julio quiere los guiones normal tenía que que ha hecho lo que ha hecho con total oí futuro de la ley

Voz 0514 12:27 ayer no apareció en el entrenamiento Paulo es que ayer no apareció en el entrenamiento que que el Atlético de Madrid sigue siendo propiedad del Atlético de Madrid

Voz 10 12:35 sí pero ya entonces coche belga al que hay que denunciar al jugador ya al Barça pudiese jugar no no no no tengo diré como está los a las gentes de octubre este momento aquí todo obliga a decir mira no se te que tiene ochenta y tres casos como has dicho muy bien el respecto a este club como la de Madrid

Voz 0514 13:08 el Le debería denunciar entonces el Atlético de Madrid al Barcelona por el hecho de haber negociado con Antoine Griezmann

Voz 10 13:14 perdón debería denunciar entonces el Atlético no

Voz 0514 13:16 Ari si tiene pruebas de que ya había negociado con Antoine Griezmann en el pasado mes de marzo

Voz 10 13:21 bueno pues Charlie esto tardas cinco años si está ahora pues que ya tiene padres compromisos que cubra ha ido Lucas Hernández lo que se de cincuenta millones pero es que si hacemos la gente pensaba mucho más las fuerzas se ha hecho todos los fines invierta mucho más que dio entre Lorente saudí a Gordo dado el sur sur sea

Voz 9 13:59 sea mucho más de cincuenta millones Paulo

Voz 0514 14:04 ha estado esta mañana en la presentación de yo feliz obviamente no había mejor padrino atlético de pro como Paulo Futre para apadrinar este casado yo feliz diecinueve añitos que sigas disfrutando de sus vacaciones mil gracias por este ratito que ya sabes que los oyentes de El Larguero de la SER siempre agradecen un abrazo muy fuerte Paulo

Voz 10 14:19 a todos a ver

Voz 0514 14:22 por cierto el otro día hablamos de tu presencia en el documental de Jesús Gil el pionero de HBO que se entrevistaron y además que salió ayer el primer capítulo cierto una cosa que siempre para todos aquellos que no estén escuchando de fuera de Madrid hay una vía de circunvalación que es la M treinta que es muy famosa yo cada vez que vengo aquí a la radio Paulo paso por la M treinta por el Vicente Calderón irá a una pena de verdad da una pena ver cómo por un pequeño

Voz 12 14:47 delito no sé si te ha dado tiempo haberlo tu apoyo u otro día el cómo se está derribando

Voz 10 14:52 lo he visto bueno voy a tirar hoy oiga no ese tema ahí no los veía

Voz 0514 14:57 sí sí sí no se da una pena verle derrumbada

Voz 10 15:01 para mí no

Voz 0514 15:03 tú no lo quieres ver no quieres ver el Vicente Calderón como esta derruido por dentro porque muchos atléticos les pasa lo mismo eh

Voz 10 15:08 no no quiero no quiero no quiero que yo he pasado debajo de Tenerife no solamente oculto no también de Bartra fuera homenaje que me hicieron no entonces era muy importante y me decía mucho chico Calderón no pues cuando

Voz 0514 15:32 algas por la M treinta da para de los ojos porque de verdad hay por un pequeño huequito puede Every ideó una cosa de verdad un gran aficionado al fútbol como tú pues imagino que debe ser bastante doloroso y más habiendo pasado tantas tardes allí Paulo Futre gracias como siempre un abrazo muy fuerte

Voz 10 15:47 muchas músicas lo abro sólo conmigo

Voz 0514 15:49 Iván Álvarez hola Iván qué tal Álvaro buenas noches asestados a mañana con Joe Félix una presentación puesta de largo importante y en alguna metropolitano que ha dicho bueno ha arrancado con el castellano todavía no no

Voz 1313 16:00 todavía no tiene un portugués además bastante cerrado diecinueve añitos tiene el chaval pocas palabras eh no ha querido hablar mucho y es verdad que que Lehane eso varias preguntas sobre todo los medios portugueses había muchos esta mañana en el auditorio del Wanda Metropolitano para ellos es todo un acontecimiento el fichaje más caro en la historia de el fútbol portugués incluso por delante de Cristiano Ronaldo lo comentabas antes de la presentación el cuarto más caro en la historia del fútbol ciento veintiséis millones de euros hablado sólo en en portugués ya te digo pocas palabras pero con mensajes de claros ello lo he visto feliz le he visto concentrado sabiendo en todo momento lo que lo que tenía que decir no ha querido entrar en polémicas cuando le han preguntado por ejemplo por Antoine Griezmann también por el tema de del fichaje han incidido mucho con el tema de los ciento veintiséis millones de euros y esos una presión añadida para él Si viene aquí al Atlético de Madrid teniendo que demostrar y con quizá esa mochila no de los ciento veintiséis millones tener que dar un golpe encima encima de la mesa para decir valgo este dinero lo puedo demostrar pero si te parece vamos a escucharle porque lo tiene muy claro no le importa el dinero viene hacer historia al Atlético de Madrid yo feliz

Voz 13 17:10 el tema de la cantidad son temas de mercado yo no sé nada eso simplemente me limito a jugar y hacer mi trabajo lengua todo por el club en el que juego como ya he dicho no pero eso atención al tema de las cantidades simplemente hago mi trabajo lo mejor que pueda para ayudar y estoy aquí para darlo todo por el club para hacer historia en el club tú

Voz 14 17:25 el tópico en el club

Voz 0514 17:28 no se le puede exigir lo máximo desde el primer momento porque sólo tiene diecinueve años y a lo más alto en el último año es evidente por cierto me ha llamado la atención hablado Enrique Cerezo yo no sé si mensaje con recado

Voz 1313 17:38 yo creo que sí directo además el el recado porque Joao Félix hereda el número siete que va a dejar libre Antoine Griezmann cuando se termine de formalizar su marcha del Atlético de Madrid Enrique Cerezo como presidente lógicamente ha sido el el que ha presentado hoy a Joe Félix en el Wanda Metropolitano ya he dicho que va a llevar el número siete de la camiseta rojiblanca que es un número que exige mucho compromiso Enrique

Voz 0514 18:02 esto la palabra que mejor define a yo

Voz 0571 18:04 es talento a sus diecinueve años tiene por delante una gran carrera y estamos orgullosos de que haya elegido los colores rojiblancos por delante de otras propuestas que le llegaron de varios de los mejores equipos del mundo lo tienes todo para triunfar y sabemos que la rojiblanca con el número siete quitemos a entregar en la camiseta del compromiso

Voz 1313 18:26 bueno pues Yao Félix Álvaro que ha tenido un día bastante largo porque a las ocho y media de la mañana se ejercitaba en Los Ángeles de San Rafael el primer entrenamiento a las órdenes del Cholo Simeone al aún ha sido presentado a las seis y media de la tarde ha vuelto a entrenarse a las órdenes del técnico argentino también estaba en esa sesión de entrenamiento Iván SAP como fichaje del Atlético de Madrid el club todavía no lo ha hecho oficial falta la firma pero esta mañana ya ha pasado el reconocimiento médico no es muy conocido viene del filial del Benfica tiene veintiún años ex delantero corpulento serbio ha jugado el Europeo sub veintiuno junto a Djokovic el delantero del Real Madrid y además fue campeón del mundo sub veinte en el año dos mil quince junto a no bicho una leyenda del Atlético de Madrid así que veremos qué tal funciona Iván Sant Montjuïc y que ya conoce lógicamente a Yao Félix porque los dos vienen desde el Benfica

Voz 0514 19:15 ya veremos si se reincorpora o no a la estadía en Los Angeles de San Rafael que el año pasado el Atlético de Madrid no fue ahí de alguna manera lo justificaron por el hecho de que como el Mundial de Rusia acabó muy tarde a mediados de julio pues no había tiempo suficiente como para que se incorporase en la gran mayoría de futbolistas pero ha vuelto esa tradición de esas dobles y hasta triples sesiones en Los Ángeles de de Rafael un abrazo iban esa mañana abrazo Álvaro once y cuarenta y nueve sigue por ahí Toño García al que hemos saludado al principio el programa Toño estás por ahí verdad

Voz 0460 19:45 qué tal Alvarado con una antigualla

Voz 11 19:48 para que nos dé el punto de vista de Barcelona donde además también hay hay otras noticias bueno vamos a recapitular un poquito la información que hemos dado en torno al al caso Neymar ayer por cierto que dábamos aquí en el tramo final de de la final de la Copa América entre Brasil y Perú estaba ni allí con lo cual era bastante complicado que hoy apareciesen en París pero a media tarde más o menos ha comunicado el Paris Saint Germain que no ha aparecido hoy hoy era el día que volvía el el conjunto parisino donde al menos por el momento tener compañeros entre otros a a Sarabia ahí también Ander Herrera y además se anunciaba que abría expediente a continuación el entorno de Neymar que deslizaba al respecto otoño

Voz 0460 20:25 sí es rápidamente hubo no somos

Voz 15 20:28 sabes cómo suele ser respondido de forma contundente

Voz 0460 20:30 básicamente son tres puntos los que nos ha explicado la Cadena Ser en entornos de Neymar el primer punto es que nos cuentan que él sabía desde hace meses tiene llamar hoy no tenía que estar en París ya que tenía diversos compromisos comerciales no aseguran ya que el Instituto normal incluso nos decían que el año anterior había estado nacional que la decir estuvo acompañando al al propio anónimas no al padre el punto número dos que no se explicaban contestando al comunicado del PSOE ya es que va a volver el quince de julio como está previsto y pactado desde hace tiempo que sólo sabe perfectamente el país en Jermaine esa parte es la que dejó un poco en esta un valle en el aire porque como hemos contado al principio esa es la idea sobre todo del padre lo que pactó con el club pero Neymar es que no quiere volver a París Águeda considera que su ciclo acabado está erre que erre que no quiere volver

Voz 0514 21:23 a Neymar júnior no quiere volver a París

Voz 0460 21:26 no es el padre el que pactó con El club volver el quince de julio es la fecha en la que dicen desde su entorno está prevista la vuelta a París lo último punto y que dónde estaban del entorno de animar el último es que el comunicado emitió por el PSOE que les ha sorprendido incluso le esa pues desenfadado el desenfado porque no no lo esperaba la verdad que no lo entienden entonces pues resumir además de la guerra del PS con Inma hay una discrepancia en Neymar Mary su padre por la vuelta a París me más no quiere volver el padre que vela por su hijo el Chávez de las consecuencias que puede haber ahí el ejemplo más claro es es de rabiosa esto de momento las declaraciones que veías de Leonardo en Le Parisien le quedan aún tres años tiene que llegar la oferta del Barcelona y que satisfaga a los se que de París aquí cada uno

Voz 11 22:19 Toño va a la suya el país enorme dice que debía haber aparecido hoy lunes ocho de julio el padre ni Martelly como nos comentas dice que tiene que aparecer el lunes quince de julio y después me imagino que no quiere aparecer así que aquí cada uno cada uno va a la suya después tal y como decíamos al principio hace un par de horas el medio brasileño O L A ha informado de que Neymar ya había comunicado al al París Anne Germaine que se quería ir lo había hecho el propio ni ven que se quería ir es otoño también lo hemos confirmado

Voz 0460 22:46 sí efectivamente la información brasileña evidentemente es muy fiable lo hemos podido contrastar ya hemos preguntado de nuevo el famoso entorno de Neymar que es muy amplio si nos han dicho que existen comunicado animara al París Saint Germain que no tienen lo que te añadía antes el padre se que quiere que vuelva el día quince que es el que no quiere volver a Paris yo si me dejas Mi pequeña opinión

Voz 0514 23:12 sí claro me permites

Voz 0460 23:14 la guerra ya es oficial entren en eso es evidente las tomo los comunicado las declaraciones ahora que leían de Leonardo todo ha estallado producto del deseo de Neymar de no continuar de no volver el Paris Saint Germaine ha hecho un poco como el Atlético de Madrid con Griezmann el país años me ya cedido estos años con Neymar ya dicho hasta aquí yo no te ríes más de nosotros

Voz 11 23:40 sólo dos años en el Paris Saint Germain me mareo solo solo sólo dos años a pesar de que bueno ya se sabe todo el mundo el fútbol que uno firma contratos por cuatro cinco seis años pero las grandes estrellas al año o al año y medio es como venga hay ahora a ver qué hacemos es muy gracioso pero bueno estamos avisando en Barcelona olas Santi muy buenas

Voz 16 23:57 qué tal muy buenas y esta Marcos López hola Marcos

Voz 11 24:00 cómo estamos vamos también en lo que ha dicho Leonardo en una entrevista en Le Parisien que has salido pocos minutos antes de que arrancamos el programa a las once y media diciendo Neymar pueda dejar el Paris san Germain si hay una oferta que nos convenga a todos y Javi Blanco hoy Paco Hernández me estaban también pasando por línea interna a alguna de las preguntas respuestas que hay en esa entrevista donde le preguntan dónde está el París Saint Germain con Neymar y él contesta Leonardo director deportivo del PSG no hemos recibido ninguna oferta pero tuvimos es verdad contactos muy superficiales le pregunta al periodista con el Barça el responde que sí Santi eh ya hace unos días Bartomeu ya dijo que sabía que Neymar se quería ir ya lo sabía pero la impresión que da es que es más Neymar el que quiere volver al Barça que el Barça que quiera volver Neymar

Voz 16 24:47 por supuesto por supuesto es así el Barça defiende por activa y por pasiva en público y en privado que lo único que tiene una comunicación de el jugador que les ha dicho que se quiere ir del Paris Saint Germaine Ike quiere ir a Barcelona y a partir de aquí pues espera está a la espera de ver qué movimientos se producen de ver cómo puede abordar esta operación que es mastodóntica a nivel económico y a nivel deportivo porque tendría que incluir jugadores en la operación sabe el Barça desde el principio que es una operación muy muy muy difícil y que seguramente no acabe saliendo pero es verdad que hay un run run con Neymar de fondo que las palabras de Leonardo lo único que hacen es acrecentar lo en cuanto al proceso de rebelión de hoy de Neymar lo que hice en el Barça es que ellos no tienen absolutamente nada que a ver con qué Neymar no se haya presentado al entrenamiento y que no tienen gran cosa más que decir eso dicen que Neymar es un futbolista del París Saint Germaine que saben del interés de Neymar en volver al Barça de abandonar el equipo parisino pero a partir de aquí calma esperar Iber como acontece todo sin ser un sujeto activo de esta operación

Voz 11 25:58 el Barça niega por lo tanto estar detrás de la rebeldía o de lo que ha hecho hoy Neymar porque insisto esto es muy curioso el señor bendice que debía devolver ocho de julio el padre Neymar que el lunes quince de julio

Voz 0514 26:11 esta gente no quiere volver Marcos a ti y a que te huele todo esto

Voz 17 26:15 metros cero oficial al a la puesta en marcha de la operación Neymar el quiere salir lo acabamos de escuchar en el Larguero quiere salir lo antes posible de hecho diría Kenny casi quiere pisar París para para para volver a Barcelona pero esto no es una ópera o de que se hundían en un mes Ny en tres semanas porque esto se viene dar bando desde hace mucho tiempo y hay que ver en qué condiciones porque el Barcelona tiene contratado o como anunció Manu aquí en el Larguero tienen contratado a Griezmann cómo gestionarlo de Griezmann como pagar de Griezmann y como todo hace indicar no le va a permitir pagar por Garzón

Voz 0514 26:51 perdona amargos el otro día al Atlético Madrid no ha comunicado confirmaba la noticia quedaba Manu Carreño aquí en El Larguero el pasado treinta de mayo

Voz 17 26:57 eso de confirmando los contactos en el mes de marzo

Voz 0514 26:59 pero lo contó fue carroña que en El Larguero un que tengo yo el Barça tiene suficiente dinero como para afrontar estas dos operaciones porque el Atlético de Madrid de tal manera que parece que va a ser cláusula de rescisión ciento veinte millones de euros

Voz 17 27:10 ha contado y el problema es que tienes que pagarlo al contado nuestro plazos no si pregunta si el Barça tiene dinero a no ser que acuda a financiación externa yo creo que en estos momentos el Barcelona no tiene dinero para hacer dos operaciones de este nivel tan siquiera entrar en el ya típico y tradicional digo porque a partir de este verano se ha puesto de moda entre el Barcelona y el Valencia el intercambio de jugadores porque en qué tasas tuvo un jugador tipo Coutinho aunque tasas tú en juego el tipo de melé en el caso hipotético de que el PSG estuve interesa pues futbolista tú a cambio te trajeran Aimar estamos hablando de operaciones que en el caso de de Griezmann ya tienen un precio fijo son ciento veinte millones de euros sólo la operación de fichaje luego tienes que contar la ficha de David Mann pero la operación de Neymar en fichaje el PSG lo contrató hace dos años no hace doscientos años

Voz 11 28:02 dos años dos años de hecho no hace dos

Voz 17 28:05 Nos todavía porque fue el tres de agosto del dos mil diecisiete hace prácticamente dos años lo contrató por doscientos veintidós millones de euros una operación que se iba por encima de los cuatrocientos millones de euros incluyendo salarios del futbolista en estos cinco años que de hecho sólo lleva dos comisiones varias cómo puede gestionar el Barcelona una o una doble operación de traer a Griezmann y a Neymar al Camp Nou sin no tiene el dinero sino tiene capacidad económica algo para sostener salarial mente a estos jugadores el Barça

Voz 0514 28:38 necesita Neymar

Voz 17 28:41 la pregunta es el revés Neymar necesita al bar

Voz 0514 28:44 claro claro por presos pregunta porque al revés es un enunciado no no hay pregunta ni más racista al Barça así lo necesita

Voz 17 28:50 sí sí pero el Barça necesita animar futbolísticamente hablando yo diría que no lo he y ahora si me van a echar encima muchísima gente porque no estoy valorando la capacidad futbolística de Neymar admita siquiera quiero entrar en estos dos años de Neymar que han estado llenos de problemas físicos de lesiones graves idea de un rendimiento irregular en su tu tumulto en el país han Jermaine pero la gran pregunta es si el Barça necesita ahora a Neymar yo diría que no yo diría que no ahora el club como tal la institución el presidente tiene que decidir si primero lo necesita segundo si lo puede pagar me imagino que exista en esta operación es que cree que lo puede pagar o que puede tener los recursos para para traer de vuelta a animal no entró en consideraciones emocionales de cómo se fue ni lo que dejó cuando se fue porque cuando cuando se fue Neymar porque creo que es importante darle el contexto cuando se fue me mal acaba de llegar Valverde al Barcelona él pensaba que tenía un equipo el tres de agosto tuvo que rehacer un equipo tuvo otro equipo efectivamente yo

Voz 18 29:58 me quedo a esto estoy totalmente acuerdo contigo señales horarias las

Voz 0514 30:01 doce las once en Canarias sólo quedan muchos capítulos

Voz 18 30:04 el bono largo todavía estamos a primeros del mes de julio

Voz 0514 30:07 estamos sólo en el kilómetro cero de lo que puede ser la operación del verano puede ser veremos Marcos López lo contaremos gracias como siempre hasta luego de la redacción del periódico pido por Fabra Toño García Santa Valle que que aguanten ahí porque nos come la disco está por ahí Marcelo Becker que es periodista de Sporting creativo y fue el primero que Cio dio hace dos años que Neymar se iba del Barça el Paris san Germain cuando parecía algo imposible hola Marcelo buenas noches

Voz 0460 30:30 hola muy buenas desde El Larguero