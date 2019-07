Sergio González: "Yo pongo la mano en el fuego por todos mis jugadores"

Voz 1 00:00 doce y veintiuno e Nos vamos a Valladolid porque esto de las giras por ejemplo el Barcelona este año hacia Estados Unidos hacia otra por Japón el Madrid sólo por Estados Unidos el Atlético de Madrid también Sira fuera a pesar de su estadía en Los Ángeles de San Rafael pero cada vez hay más equipos de nivel medio que también aprovechan para irse de España incluso para hacer las Américas uno de ellos es el Real Valladolid todavía en Pucela José Ignacio Torrado

Voz 2 00:22 con la torna qué tal muy buenas Álvaro mañana salvo el equipo no si maneras

Voz 3 00:26 el equipo hasta hasta San José localidad de California van a volar a Miami desde Madrid después de ahí a Los Ángeles es y luego a San José donde jugarán un partido amistoso en los próximos días y luego viaje de es de ahí hasta Edmonton Canadá para jugar ante el Cardiff así que lo de Lise Se Inter nacionaliza bueno me imagino que será cosa del marketing y de los dólares menú a la gente le parece muy bien lo que no sé qué tal le parecerá pues al entrenador los futbolistas pairs esta paliza que desde luego para empezar la pretemporada no está mal

Voz 1 00:54 el míster Sergio González buenas noches hola qué tal buenas noches te apetece de coger ese avión ese Estados Unidos hacer la gira o los más tradicionales aquí cerquita

Voz 4 01:03 las sinceramente ese algo más tradicional pero verdad que el fútbol va a esta situación de tienes que adaptarte

Voz 1083 01:09 no sólo no sé todos lo compositiva que está claro que es una experiencia nueva para nosotros para mí como controlado para ocho futbolistas de la pusiera a Estados Unidos es importante no dar a conocer la marca Valladolid pero verdad que a nivel de sesiones de preparación a nivel de mono entonces apuesta punto puede ser más tarde ya porque hay muchos viajes tan largos con el que el desfase horario que quizás bueno pues pues puedes echar de menos no pero bueno confiemos que como tengamos bien todo

Voz 2 01:35 en Osaka ha sido cosa de Ronaldo

Voz 3 01:38 sí es verdad que tenemos que que en empató Ronaldo

Voz 1083 01:42 seguro que está globalizado el club está haciendo una abarca mucho más potente lo que es el Valladolid iba llena visto que que estaría importante también para seguir creciendo como como entidad como Clovis nosotros acatamos órdenes y sacar el mayor rendimiento de cada situación que los plantea

Voz 1 01:57 a preparar bien la temporada que se avecina da tiempo a descansar desconectar a apagar el móvil lo bueno

Voz 3 02:02 bueno nosotros tenemos sondeos este verano no vamos a engañar al final

Voz 1083 02:06 yo creo que la entrenadores como digo nunca dejas de estar pendiente de lo que está pasando no puedes desconectar alguna situación ahora puede estar más tranquilo pero al final no deja de serlo no ella verdad ayudó a superar el nivel de teléfono iguales sobre todo aceptando la verdad que bueno que lo hemos estado seis siete días lo que sí hay soledad me bien para empezar con muchísima ganar

Voz 1 02:28 cuando dices que evidentemente es por lo que salió a la luz diez días después del final de Liga acerca de la operación Arcos que investiga amaños de partidos del fútbol profesional a raíz del Huesca Nástic de la dos mil diecisiete dos mil dieciocho como origen investigando el Valladolid cero Valencia dos en la última jornada creo que es la primera vez que hablábamos contigo después de todo lo que ha pasado de de la permanencia me acuerdo que aquel día en El Larguero por la noche en Carrusel Deportivo te felicitaba vamos si además después haber conseguido la permanencia el el día anterior y tú cómo lo has visto quién quién quién te comunica todo esto porque ha sido un verano en Valladolid tremendo

Voz 1083 03:04 bueno nos cuenta que ahora mismo las redes sociales pasa que se pelean no poner que poner contrastaron qué cosa es que pasa que hay un premio allá por poner la rápida no sea vienen con razón no sin razón no entonces a través pero sobre todo con mucha tranquilidad no hablando para personaje tienes que hablar de formación de la personas que tienes que que que confiar en lo que hizo sólo tenían pensado escucharon había mucha naturalidad confianza plena lo nuestro no está hablando con Borja habitualmente el va a demostrar tranquilidad y lo que lo que sí me gustaría destacar es que bueno que yo creo que que la prensa lo dijo en la rueda de prensa esa de Valladolid la da un baño de realidad potencias a la prensa nacional no va mucho perdón por generalizar mucha mucha prensa nacional que yo creo que que bueno que hace un flaco favor al mundo del periodismo pues poniendo situaciones tengo noticias que quizás hubiera contrastar bastante más

Voz 1 03:56 eh tú tienes toda la libertad de decir lo que quieras me parece muy bien ya está de puedo llegar a entender pero claro yo trabajo la Cadena Ser y también te digo que hemos tratado con toda la imparcialidad posible lo que ha pasado quiero decir contando también con los compañeros informativos todo lo que he ido pasando también escuchando las voces de los protagonistas como aquella noche en la que Borja Fernández abrió El Larguero hoy y lo contó clarísimamente y él defendía claramente su inocencia y ha llegado a preguntarle alguna vez a Borja Borja no hay nada no o no ha hecho falta esa pregunta porque tú ya lo sabía

Voz 2 04:31 sé que no ha hecho falta ir pero uno es para nada para nada y contigo y a veces generalizar es injusto no

Voz 1083 04:40 a sondeos adecuado pero tampoco crearon entonces sí es verdad que que está a la altura no sinceramente no me ha hecho falta nos falta porque quizá luego dentro un tiempo en en mayo de todo lo creemos ha hablado con él en el día a día y no tengo ninguna es esa yo en he preguntarlo porque como no tenía lo tenía que preguntar sabe lo tenía o lo tengo bastante claro no es verdad que bueno lo que decimos no entiendo que desde fuera pueda dar una distinta madera pero al final lo que hablamos siempre y ante la duda pues la presunción de inocencia es importante no entonces creo que bueno que que que sea castigado en demasía situaciones con muy liviana no con muy poco fundamento pues eso es lo que realmente Atlanta en poco a la a un poco no bueno yo tanto al Real Valladolid como imagen a nosotros porque el grito era que que la gesta que habíamos conseguido la categoría como lo habíamos hecho toda España un poquito pues esa ese gran trabajo que hayamos conseguido

Voz 1 05:37 es cierto que más allá de lo que diga o no diga el periodismo porque nosotros estamos evidentemente también para contarlas para contar lo que sucede para buscar noticias sí en el secreto de sumario si en el sumario que después se levantó y que se demostró que la implicación de Borja es mínima o al menos no se ha demostrado que la implicación de Borja sea mayor pues no es ahora cosa del periodismo será cuestión de que en el secreto de sumario pues hay gente mucho más manchada entre comillas como pueda ser Aranda como pueda ser Raúl Bravo que Borja Fernández porque sólo habla de una reunión donde también estaba con su familia en un bar que está ahí al lado de su casa donde también tiene participación no demuestra nada más el sumario hasta el momento eh pero lo que hemos conocido

Voz 1083 06:13 sí sí sea ahora lo que lo que decir bueno si al final hubiera pasado hubiera habido datos pues está claro que hay que actuar en consecuencia no pero ante la duda o ante la situación de no tener información contrastada pues

Voz 4 06:25 lo que no quizás se

Voz 1083 06:28 sí un poco en el jueves en la contundencia ahí en la prueba de que ha habido muchos jueces por encima del juez de verdad que eso que lleva el caso

Voz 1 06:34 tú tú te has sentido dolido si tú lo dices es porque te has sentido

Voz 1083 06:37 vamos sinceramente futbolista porque yo realmente haber hecho está muy importante haber hecho histórico hablar sabían respuesta mucho mucho que me sabe mal por ello porque el estaba todas que habían conseguido que era mucho con una situación en la que tampoco había o consiste en redes merodea por ellas no porque a la vez no pero estar nervioso tal de estoy tranquilo no tengo nada no tengo ninguna duda ninguna sensación entradas anotó que llaman a nadie os aseguró tranquilidad lo que concretamente cuando se demostraba no pero sí que es verdad que me da rabia por por lo que te digo no porque los futbolistas son todos somos personas Si tono merecemos ese margen de maniobras emerge es el de la

Voz 2 07:17 lo coloca mucho Mister tú pones la mano en el fuego por todos sus futbolistas

Voz 4 07:23 yo ahora mismo sí si no se iba a poco con toda tranquilidad

Voz 1083 07:27 da que a lo mejor te lo que tuviesen no pasaban a un tiempo me tienes que se llama passing mayorista que bueno que yo ahora mismo la pondría hace por cierto por cualquiera

Voz 1 07:36 gracias por la claridad por responder a estas preguntas porque ya sabía que en la primera entrevista post después de todo lo que basado estoy esto iba a caer el Torna que habéis fichado para este año aquí Barjas bueno más allá de la de Borja Míchel Joel Keko Chop hay quién hallados sobre todo Sandro no torna

Voz 3 07:54 me ha sido irse y volver porque ha renovado eh bueno pues en principio lo más destacado la llegada de Sandro no por qué estuvo en el Málaga el año pasado la Real Sociedad ha llegado barba un italiano que estuvo en en el Sporting de frutos Jorge llega del Castilla vuelven es un al también Fedex San Emeterio ha sido uno de los hombres importantísimos del Granada este año cedido caro Aguado jugar también con mucho futuro del Córdoba y bueno es un poco básicamente lo que ha hecho apuntalar lo que había básicamente se queda casi todo lo que había porque hay hay pocas bajas hubo algún cedido que que se va y bueno pues algo no creo que fundamentalmente un portero también un lateral derecho que es en lo que va a trabajar pero según ha dicho y el propio director deportivo no hay demasiada prisa porque ya hay mucha gente hay una plantilla muy amplia y con la que va a trabajar Sergio a partir de este momento y por tanto pues tendrá que haber alguna salida y apuntar alguna llegada pero lo más lo lo básico yo creo que está ya en este momento en el vallado

Voz 1 08:52 Mister Oso al baste y esta temporada a falta de una a falta de una jornada firma salvar la última jornada este año dame es la permanencia

Voz 4 09:01 según ese donde la gente con la que te va diciendo Ojalá los trabajos tanto yo digo ojalá suframos pase lo mismo

Voz 1083 09:08 he estado estoy ahora que yo creo que que bueno que que que el crecimiento se está demostrando en cada pues bueno hay mucho futbolista su bastante publicas que tienen ganas de defender la camiseta del Real Valladolid no eso es importante no y bueno ha tenido bastante más oferta ya con nosotros Sandro son futbolistas que es verdad que quizás los números bueno te pueden generar alguna duda en contra pero si no no sea posible que estuviera con nosotros y creemos firmemente que no podemos bueno otra de sacar ese rendimiento que tuvo en el suroeste de Michel y lo que decía el otro día Ronaldo nuevos definitiva porque había mantenido la base del equipo pues bueno evitaban esos tres cuatro retoques que puedan dar ese salto de realidad no

Voz 1 09:44 en los últimos tres días se torna qué ha pasado con el tema de los abonos que que se ha publicado una subida pero después esa subida ha quedado paralizada no

Voz 3 09:53 se yo creo que el club se equivocado una cosa no que es cuando se da un paso estos hay que consensuarlo bien hay que hablar con la gente que sabe que conocía la afición que conocía a la ciudad y seguramente bueno pues esto se ha profesionalizado tanto pues que algún experto en marketing de estos que tienen máster y cosas de estas puse han hecho un estudio el estudio ha salido que por ejemplo alguna buena infantiles se multiplicaba por tres no

Voz 1 10:15 hay mío y entonces bueno pues eso

Voz 3 10:17 se ha retirado la uno familiar que también es aceptaba padres con niños bueno se ha creado una de un ánimo bastante negativo un poco a esa campaña abonados que bueno el club ha dado el paso de decir mira ante la respuesta negativa la mala recepción que ha habido de esta nueva campaña punto y final volvemos a los precios del año pasado que les encanta a todos

Voz 2 10:36 adiós muy buenas se acabó la nueva campaña de nos quedamos con los precios

Voz 3 10:39 de dos mil dieciocho mil diecinueve es lo que ha anunciado hoy el Valladolid por tanto seguramente no sea el paso de subir un poco los abonos que hubiera sido lo lógico porque estaba muy gatitos pero ante el revuelo de la subida inicial pues se ha decidido no

Voz 4 10:50 no tocar nada durante el año que viene ya con más tranquilidad y sin tanto experto pues al al acierto del asunto mejor parar

Voz 1 10:57 la tiempo Sergio

Voz 4 10:58 sí sí al final yo creo que el fútbol es de

Voz 1083 11:02 el aficionado no de la gente que que realmente lo siente si llevaríamos conseguimos conseguido en este último año y medio sentimiento de pertenencia increíble no hace ya está volcada con el equipo ya la que bueno que haya habido un cierto revuelo en el tema de los precios de los abonos yo creo que el club ha obrado en consecuencia ella actuaba con una elegancia yo creo que total no es verdad que bueno que que la capacidad de poder reconducir una situación uno pensaría he estado acertado el todo poder rectificar al creo que el turno de también de dar a Baco todos esas aspecto volvían había porque el lo deje rueda de prensa no nosotros queremos que el fuego la llama que encendió la ficción con los jugadores la afición con actividad has apaga no hay quizás esto pues bueno había tira como un poquito de agua nuevas fuegos que que estamos construyendo

Voz 1 11:45 Mister que no sé cuántas horas de viaje tenéis mañana

Voz 4 11:49 bueno pensar una rayano de Brad que salimos SAS confirme ya en Madrid en Madrid y otras a las tres y media llegamos a a Miami el desfase horario a las allí hacemos noche ya sabíamos a las a las ocho de la mañana de de Miami dirección Sanjosé llegamos para la de comer porque son seis hora pero el desfase en los otros horas para atrás

Voz 2 12:14 tuvo digamos entre comillas esto es la vida del fútbol moderno que en cuanto llegue

Voz 4 12:22 Abizaid cuando ella bueno yo creo que

Voz 1083 12:27 ahora va a tener capacidad de coger