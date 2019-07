El Larguero: Segunda parte (08/07/2019)

Voz 3 00:00 el Larguero con Álvaro Benito

hasta la una de la madrugada tenemos nuevo horario de verano del unos viernes hasta la una de la madrugada hemos abierto con Paulo Futre hablando muy claro acerca de Antoine Griezmann cree que ha faltado el respeto al Atlético de Madrid Craig incluso yo feliz va a ser mejor que Antoine Griezmann también con esa noticia con los un año García confirmando lo que ha contado hubo L medio el sueño de que Neymar ya le ha dicho al París Anne Germaine que se quiere ir Icon la guerra de comunicados que habido esta tarde con lo que nos ha contado también Toño García de las discrepancias en torno a Neymar júnior Neymar padre estábamos bueno ya habíamos saluda Marcelo Becker que es prevista Sporting relativo que controla perfectamente al entorno de de Neymar Marcelo lo que ha pasado esta tarde la no presencia

Voz 3 00:51 ya de de Neymar hoy en con el con el París Saint Germain que volvía a no

Voz 4 00:57 no no sé cómo cómo lo ves tú estuco ha sido una tarde de locos eh estábamos diciendo que igual esto es que se está cocinando a fuego lento Wall una posible salida de Neymar tú cómo lo ves

Voz 5 01:07 poco pero hay pienso es que parece que se sintieron yo Ron de óleo te has y ahí sí que ganó porque se por juego lento yo creo que hoy es un día importante a bueno ha Armengol me parece bastante clara lo que ha pasado Neymar no lesionar ayer choca Palacios la Copa América hoy está con las vacaciones Hariri ese acto publicitario que tiene su instituto semana cogería trataría de vacaciones que volviera al partido Germà en agosto cuando se les yo no el para él parece cambiar el mes de querer de vacaciones sería junio julio y para animarlo marchadores lo lo de acuerdos no se ha visto que eres de Francia sale por más aunque no está en el que me ha salido otros quemada hace dos semanas que tendría que volver hoy pues que a ellos lo suyo y no ha vuelto para mí es claramente una rebeldía cobrador de de no querer volver

Voz 6 02:09 a partir de rebeldía de Neymar conscientemente de que hoy tenía que volver no ha vuelto a posta

Voz 5 02:15 si no es la primera vez no yo creo que en los últimos meses lo que estáis haciendo para que la situación se que que quiere insostenible vuelve a Blair para que no tenga un clima buen negó una ningún tipo de amistad en París en el club para volver Ali si miramos un poco la hemeroteca bajo el carnaval de recuperar no te no les yo para para tratarse no sé qué tiene otra estructura eso pero abre para tratarse llevaba unos cuantos días decía estar el carnaval no mutiló el hueso roto es que cuarto yo no podía darle un pitón se complicar todavía más bueno vuelve a París a él a la de Francia que es el segundo partido que animara de la cancha da un puñetazo acechar además gradas en la que los más jóvenes pero hay que respetar los Vallejos bueno es el papel no se hicieron para días después Francia si quiere cobrarles yo la información que tiene es que ya tenía lo han tenido que separarlos en el vestuario porque verás mezclamos no jugada que armó individualista Marne dijo que para hablar del tal bueno en el vestuario está buena hay un día antes de salir de vacaciones el equipo tiene que manejar había sale un día antes siempre remisión dicho que el entrenador que se hable de prensa sólo no yo no le he dado permiso

Voz 7 03:52 bueno pero no lo deportivo después Deportivo

Voz 5 03:55 él no haciendo liberal por mí Ivano y nosotros estamos yo creo que en los últimos meses animara a elegirlo como salir el partido hermano porque yo creo que había Panero

Voz 0267 04:07 la

Voz 5 04:07 buena ganar la Champions es decir al al G que le precedieron

Voz 6 04:11 a lo largo me lo cierto es que el señor no hubiese ganado la Champions quiero decir

Voz 8 04:15 sí sí sí bueno es decir

Voz 5 04:18 ahora es el proyecto pero pero sería eso bueno he cumplido mi papel ahora que ha salido a otra serie dinamitar

Voz 7 04:26 Carlos es no hay carteles soporte más

Voz 6 04:29 Marcelo Sneijder es Neimar feliz en el París Saint Germain

Voz 5 04:33 no no he sido feliz no sé si os acordáis que hemos hecho una conexión no como hasta hace poco menos de dos años porque haciendo en octubre de dos mil diecisiete parece ser que me María estaba dependiendo del Barça y eso explotó nosotros hemos sacado la información yo creo que otros hay ir lo todo un parón FIFA yo no sé si os acordáis que saben el del entrenador la sala de prensa irrumpió llorar pero llanto como digo tanto desde dado de horarios sale en octubre de dos mil se te habías dos veces que estaba Dalí nunca he dicho que la gente está nunca he intentado ser amigos de los otros El Vestuario que no fueran los brasileños le cogió un poco para para que fuera suena tal como él fue el de Messi había sirve eso Ronaldinho él quería forzar un poco de todo para quien va por el suyo también pero nunca ha hecho caso de los de los francés desde los vestuarios que ha quedado

Voz 0267 05:32 yo encerrados como el clan practiquéis vs

Voz 5 05:36 ah no ha optado no sabe leer cinco palabras en francés ha hecho que el surco Tatiana tenemos bien al Barça y que están a hablar español día pasado como otros también siempre bueno es que él pensaba que estaban de me voy a ir voy a jugar la Liga francesa que fácil estar acogido a Nikos porque al Barça se había quedado solo la la última la última temporada sobre todo porque había salido muchos brasileños que buena París me Carré cuando viste Agustín viudas Marquinho aquí acomoda se llevara sin llevaba con toros lo que estaba allí y al Senado algo hablamos trece partidos si bien son los trece partidos de Champions si todo va bien ganadas le queda la Liga francesa si os parece incitando la Champions saliendo del Barça así que nadie tiene su equipo que Cristiano te que el tuyo

Voz 1083 06:31 el suyo y que yo tengo el mío

Voz 5 06:34 pero yo seré Balón de Oro

Voz 0267 06:36 por lo menos una temporada no le ha salido bien el plan pero al final pues puede

Voz 6 06:41 los planes a veces no sale bien Marcelo crees que va a acabar en el Barcelona

Voz 5 06:45 yo creo que sí d'Opinió ha tenido no vale de nada porque aquí son las informaciones de tal pero la sensación que tenga que el Barça le quiere el cargo ver el parece Germà tiene un problema ahí tiene que hacerse de ese problema Il Leonardo yo has hecho bueno si luego una propuesta la estudiaremos de muy distintos normalmente que no que lo ahora sí bueno vamos a darla las tres partir la quieren lo hacen igual

Voz 0267 07:12 temprano nuevo pasará

Voz 5 07:15 pues yo creo creyó es la impresión que yo tengo que jugar ahí Álvarez la próxima temporada te preguntaba antes si el Barça Kennedy negros es el barceloneses desde Dahl eso es otra cosa pero yo creo que terminar aquí

Voz 6 07:26 gracias por la claridad Marcelo ve Claire prevista Sporting Deportivo el que dio hace dos años el primero de todos que que se iba del Barcelona el Paris san Germain cuando parecía inviable pues dos años después igual hacer la maleta T de de vuelta en este caso un abrazo Marcelo como siempre gracias para atender

Voz 5 07:40 los coches ahora Sada profesional

Voz 6 07:43 Toño no sé si quieres ampliar algo porque Santo vaya nos tiene que contar más cosas en relación a otros nombres propios Griezmann y demás

Voz 1083 07:50 yo no lo he dicho Marcos López es el kilómetro cero de este culebrón

Voz 0267 07:53 lo que está haciendo Neymar no sé si para petición del Barcelona aunque llevamos que no tiene nada que ver el Barcelona es autor de evaluar se para a ver si llegan a un acuerdo en el Barcelona hay que pueda volver a su casa a la que considera su casa desde luego París

Voz 7 08:10 no la consigna era su casa abrazo otoño gracias por la información

Voz 4 08:14 doce y once once once en Canarias enseguida estamos en Montreal donde ya teníamos el enviado especial de la Cadena SER a la gira del Real Madrid pero antes bueno cuando estaba hablando Marcelo un poquito de eso que ya lleva filtrando el entorno de animar poco antes de llegar poco después de llegar al país de que ya estaba arrepentido quiero recordar una información de Sique Rodríguez nuestro jefe de deportes en Radio Barcelona Hace un año menos un año a octubre del dieciocho diciendo que el brasileño ya tenía un acuerdo con hacer al que para poder abandonar el club francés este verano por doscientos veinte millones o por menos de doscientos a partir del año dos mil veinte Xantia Ovalle como esto yo creo que va a tener bastantes capítulos vamos a verle dando forma eh que sepas Ovalle que vamos a tener un veranillo

Voz 9 08:55 me parece se está ante la realmente

Voz 10 08:58 bueno del caso Griezmann claro porque estoy ha oscurecido qué pasa en torno a Griezmann que ayer no se presentó hoy tampoco ha presentado con el Atlético de Madrid y me imagino que el Barça ya pensando en cómo pagar la cláusula

Voz 9 09:10 el Barça dan Poor caducar las negociaciones porque saben que el Atlético de Madrid quiere y el Barça no está dispuesto a poner las remedo en la operación por lo tanto se dispone a pagar la cláusula de rescisión y ahora el Barça lo que va a hacer es buscar el el dinero la financiación a través de un crédito bancario para intentar fraccionar el pago a través de los bancos y que no sea un gasto tan costoso y que pueda permitir hacer la operación Neymar en un futuro a corto plazo por lo tanto está en busca de esa financiación que va a llevar poco tiempo uno dos días como mucho y el club a pagar la cláusula de rescisión de Griezmann esta semana así puede ir lo va a hacer oficial para presentarlo a final de semana

Voz 10 09:56 en relación al en Belén el Barça vuelve este domingo serán recorre Gescon análisis médicos y demás el lunes quince empieza la pretemporada somete una semana después que el Real Madrid para el lunes de la semana que viene estaba prevista el primer entrenamiento de melé pero qué ha pasado

Voz 9 10:10 que sea presentado hoy a entrenar con en solitario el sólo le ha pedido al club que le pusiera un preparador físico y ha dicho que vuelve una semana antes que está al cien por cien comprometido con el Barça que sólo quiere estar en el Barça no se quiere ir a ningún otro equipo ha mandado un mensaje al club y a la afición sí dice que el ejercerá una gran gran temporada por delante juntos al Barça ya de melé que de aquí no se mueve y avanzado una semana os contábamos esta mañana la Cadena Ser la vuelta a los entrenamientos con el Barça en solitario en la Ciudad Deportiva Joan Gamper abrazos ante esta mañana un abrazo

Voz 4 10:45 doce y catorce nos vamos a Montreal seis horas menos que en la península

Voz 11 10:49 ya a Fedra ADO ya le llega con susto

Voz 17 11:51 Canadá podría traducimos lo que en esta cantante esta está cantando este es el himno de Canadá porque el Real Madrid mañana llega a Canadá donde ya está la Cadena Ser

Voz 0231 12:07 Antón Meana dos y cuarto en España me imagino que seis y cuarto de la tarde en Montreal

Voz 6 12:13 las noches buenas tardes para Ci

Voz 0231 12:16 correcto que tal cómo estás buenas noches el clásico o Canadá y las seis y cuarto de la tarde

Voz 21 12:20 de así aquí en el centro de de Canadá muy cerca

Voz 0231 12:23 desde mañana va a alojarse el Real Madrid en Montreal

Voz 21 12:25 sí

Voz 4 12:26 no es una fotografía como es el coco como está Montreal está expectante recibiendo a una de las mayores marcas mundiales que existen en el mundo del deporte como es el Real Madrid

Voz 0231 12:37 hoy no porque es la víspera la previa pero recuerdo y cuando vinimos de tres años el ambiente en la puerta del hotel sin perder a espectacular son muy futboleros tienen un equipo modesto el Montreal Impact pero que poco poco va creciendo aquí por ejemplo jugó de Drogba yo tengo la sensación de que estos días con Jafar que Encinas francófono con Zidane sí que sea montar revuelo en la puerta del hotel Ritz Carlton donde el Madrid se va a alojar mañana con ganas de empezar la pretemporada en la misma ciudad donde se hizo la pretemporada del doble de lo comentaba ayer así que mañana a esta hora ya estarán los blancos durmiendo aquí en Montreal hoy a regresa

Voz 6 13:12 sado e mañana acoge en el vuelo rumbo a

Voz 4 13:15 Montreal con alguna novedad apreciable han vuelto todos ha habido alguna baja

Voz 0231 13:20 no ha habido una baja la de Keylor Navas que tiene permiso porque estaba en Costa Rica y no le han hecho volver cruzar el océano está en Madrid para volver a cruzarlo así que se incorpora directamente aquí en Montreal el que no se va a subir al avión es Luca Zidane la Cadena SER puede confirmar que ya ha firmado con el Rácing ya hay acuerdo con el equipo cántabro así que se marcha cedido Luca Zidane no se queda en el Madrid no hace la pretemporada no viaja a Canadá ya es oficialmente portero del Racing cedido Luca Zidane que no va a estar en esta pelea entre comillas de porteros con Clooney con Keylor con Courtois sedes Se despeja una de las incógnitas una de las dudas Luca Zidane se va a jugar al Racing de Santander en la vuelta del equipo cántabro a Segunda División Luca Zidane al Racing de Santander

Voz 4 14:10 según división con lo cual ahora mismo el Madrid se queda con Courtois con Keylor Navas y todavía con un ignoto hay hay destino para alumno o cuál va a ser su futuro

Voz 0231 14:18 todavía no lo preguntaremos aquí durante estas semanas en Canadá también en Estados Unidos pero da contado Herráez que Zidane no leve como tercer portero que piensa que tiene calidad para jugar veremos qué movimientos hacen ya adelantó en su día la Cadena SER de de Vitoria el interés de fichar a Civera para que fuera portero del Castilla y tercer portero del primer equipo iba a ser uno de los culebrones por cierto nos cuenta el departamento de comunicación del Madrid que posiblemente no viaje mañana Isco porque está a punto de ser padre entonces está para

Voz 0267 14:50 a ver cómo está en cualquier momento eso puede cambiar un poco la situación de Isco Alarcón nos contractual sino que es una gran noticia que va a ser padre en cuanto eso en cuanto sea padre podría venir a a la gira

Voz 6 15:04 el plan de pretemporada del Real Madrid ha contabas ayer pero bueno para todos aquellos que no te escucharán y va a ser una gira larga con muchos partidos mucha hasta Di allí en Montreal o no

Voz 0267 15:14 veinte días una gira más o menos normal con tres partidos en Estados Unidos uno en Houston ante el Bayern otro en Washington ante el Arsenal y el plato fuerte del verano

Voz 8 15:25 el derbi de la ciudad de Nueva York

Voz 0267 15:28 en y hubiesen gratamente contra Atlético de Madrid antes de volver a Europa ir con los entrenamientos aquí lo más físicos posible como el nuevo preparador físico que han fichado de la selección francesa y sin James Rodríguez que está de vacaciones y que no se va a incorporar al Madrid en esta gira en agosto el va a salir del conjunto blanco está muy cerca del Nápoles aunque la SER sigue contando que el nombre de James continúa en la mesa del Atlético de Madrid de hecho Jorge Méndez ha aprovechado su visita de hoy del metropolitano para hablar de James le ha transmitido el Atlético de Madrid que el chico quiere jugar de rojiblanco pero que la dificultad de la operación le acerca a Nápoles hace una serie de condicionantes que ya hemos contado desde el menú

Voz 1083 16:13 no uno por ejemplo

Voz 0267 16:15 la posible venta de jugadores como Vitolo o Correa que no serían a corto plazo y que son fundamentales para liberar espacio y dinero para el fichaje de James también que el Atlético de Madrid ya ha cerrado por ejemplo definitivamente con el Chelsea el fichaje de Morata pero la llegada de Joe Félix la llegada de Marcos Llorente son muchos jugadores de de mucho dinero y eso hace que el Atlético en siete semanas para fichar a a James Rodríguez también influye la posición de Joe Félix en el campo que es bastante parecida a la de Jameson que esto

Voz 1083 16:47 de no poder Juana Ortega la banda pero es un Jan

Voz 0267 16:50 The Cat y repetimos hoy Jorge Mendes ha aprovechado su visita el metropolitano para hablar bastante de James el continúan operación sobre la mesa pero lo que ha comunicado hoy es que todas las trabas que ponen el Atlético de Madrid de tiempos acercan a James un poco más al Nápoles

Voz 6 17:09 lo cuenta Antón Meana desde Montreal James que no va a volver con el Real Madrid a pesar de que es propiedad del Real Madrid con lo cual no volverán en este caso a la a la gira de pretemporada que comenzará mañana en Montreal si no tienes nada más

Voz 17 17:20 qué decir bueno tienes todavía

Voz 4 17:23 por delante seis horas menos allí seis de la tarde para disfrutar de la ciudad que Canadá siempre es un país al que merece la pena volver

Voz 6 17:30 abrazo Antón hasta mañana un abrazo apañar Álvaro muchas gracias

Voz 4 17:33 doce y veintiuno Nos vamos a Valladolid porque esto de las giras por ejemplo el Barcelona este año hacia Estados Unidos hace otra por Japón el Madrid sólo por Estados Unidos el Atlético de Madrid también Sira fuera a pesar de su estadía en Los Ángeles de San Rafael pero cada vez hay más equipos de nivel medio que también aprovechan para irse de España incluso para hacer las Américas uno de ellos es el Real Valladolid todavía en Pucela

Voz 7 17:55 hacia a Tornadijo La torna qué tal muy buenas mañana el equipo no

Voz 22 17:59 si mañana se va del equipo hasta hasta San José localidad de California van a volar a Miami desde Madrid después de ahí a Los Ángeles sí luego a San José donde jugarán un partido amistoso en los próximos días y luego viaje de es de ahí hasta Edmonton Canadá para jugar ante el Cardiff así que lo de Lise Se Inter nacionaliza bueno me imagino que será cosa del marketing y de los dólares menú a la gente le parece muy bien lo que no sé qué tal le parecerá pues al entrenador futbolistas pairs esta paliza que desde luego para empezar la pretemporada no está mal

Voz 6 18:28 eh mister Sergio González buenas noches hola qué tal buenas noches te apetece coger ese avión es Estados Unidos hacer la gira o los más tradicionales aquí cerquita

Voz 1083 18:37 yo sinceramente soy algo más tradicional lo la verdad es que el fútbol va a esta situación de tienes que adaptarte yo sólo estás tú no sé todos lo con posibilidad vamos que está claro que a nosotros para entrenador para ocho futbolistas de la poesía repetirá Estados Unidos es importante no dar a conocer la marca Valladolid pero verdad que a nivel de sesiones de preparación a nivel de moros les ha puesto a punto pues es más tardía porque hay muchas sesiones quejes tan largo como el desfase horario que quizás bueno pueblo pues pues echar de menos no pero bueno confiemos que cuando tengamos bien todo

Voz 7 19:09 a Osaka ha sido cosa de Ronaldo

Voz 1083 19:12 sí bueno es verdad que tenemos que aprovechar en empató Ronaldo es la que globalizado el club está haciendo una marca mucho más potentes lo que es el Valladolid digo yo visto que que usted importante también para seguir creciendo como como entidad como Clovis nosotros acatamos órdenes si ya sacar el mayor rendimiento de cada situación que nos plantea

Voz 4 19:30 para preparar bien la temporada que se avecina da tiempo a descansar desconectar apagar el móvil lo bueno

Voz 8 19:36 bueno vamos tener mucho menos este verano al final

Voz 1083 19:40 entonces yo creo que la entrenadores como digo nunca deja de estar pendiente de lo que está pasando no puedes desconectar alguna situación dolor a puede estar más tranquilo pero al final no dejar de serlo no es verdad que una Cabero a superaron a nivel de teléfono iguales sobre todo aceptando la verdad que bueno que del hemos estado seis siete días lo que sí es correcto y me bien para empezar con muchísima ganar

Voz 6 20:02 cuando dice esto Sergio evidentemente es por lo que salió a la luz diez días después del final de Liga acerca de la operación Arcos que investiga amaños de partidos del fútbol profesional a raíz del Huesca Nástic de la dos mil diecisiete dos mil dieciocho como origen ir investigando el Valladolid cero Valencia dos en la última jornada sí creo que es la primera vez que hablábamos contigo después de todo lo que ha pasado de de la permanencia me acuerdo que el día en El Larguero por la noche en Carrusel Deportivo te felicitaba y demás después haber conseguido la permanencia el el día anterior

Voz 4 20:32 tú cómo lo has visto quién quién quién te comunica todo esto porque ha sido un verano en Valladolid tremendo

Voz 1083 20:38 por lo que ahora mismo las redes sociales parece que se pelean no hay que poner contrastar qué cosa es hay un premio manera ya proponen la rápida no sin razón no entonces a través pero sobre todo con mucha tranquilidad no hablando con las personas que tienes que hablar de la ciudad de la personaje tienes que

Voz 0267 20:57 sí

Voz 1083 20:58 lo que hay que confiar en lo que yo sólo tenían rueda de prensa no había mucha naturalidad confianza plena lo nuestro no está hablando con Borja habitualmente el va demostrar tranquilidad lo que lo que sí me gustaría destacar es que bueno que yo creo que que la prensa lo dijo en la rueda de prensa el de Valladolid la da un baño de realidad cotizadas a la prensa nacional no ha mucho perdón por generalizar una mucha mucha presión nacional que yo creo que que bueno que ha hecho un flaco favor al mundo del periodismo pues poniendo situaciones tengo noticias que quizás hubiera que contrastar bastante

Voz 6 21:30 hola tú tienes toda la libertad de decir lo que quieras me parece muy bien ya está te puedo llegar a entender pero claro yo trabajo la Cadena Ser y también te digo que hemos tratado con toda la imparcialidad posible lo que ha pasado quiero decir contando también con los compañeros informativos todo lo quedó pasando también escuchando las voces de los protagonistas como aquella noche la que Borja Fernández abrió el larguero hoy y lo contó clarísimamente y él defendía claramente su inocencia y ha llegado a preguntarle alguna vez a Borja Borja no hay nada no o no ha hecho falta esa pregunta porque tú ya lo sabía

Voz 7 22:05 no no ha hecho falta ir pero no no no no para nada para nada vivir aquí contigo y a veces generalizar es injusto no

Voz 1083 22:14 ha sido torneos adecuado pero tampoco quería nombrarle entonces sí es verdad que que actúa no sinceramente no me ha hecho falta quizá luego dentro un tiempo en el cuando su novio de todo esto hablando con él en el día a día es día a día y no tengo ninguna es esa yo en mi grande que preguntarlo porque como no tenía lo que preguntar sabe lo tenía o lo tengo bastante claro no es verdad que bueno lo que decimos no entiendo que desde fuera pueda dar una distinta manera pero al final lo que hablamos siempre no ante la duda pues la presunción de inocencia es importante no entonces creo que bueno que que que sea castigado en demasía situaciones con muy livianas no con muy poco fundamento no entonces eso es lo que realmente en poco a la a un poco no bueno yo tanto al Real Valladolid como imagen a nosotros porque lo bonito era que la gesta que habíamos conseguido el año pasado la categoría como lo habíamos hecho ya está un poquito pues esa ese gran trabajo

Voz 7 23:10 es cierto que más allá de lo que

Voz 6 23:12 diga o no diga el periodismo porque nosotros estamos también para contarlas para contar lo que sucede para buscar noticias en sí en el secreto de sumario sin en el sumario que después se levantó y que se demostró que la implicación de Borja es mínima o al menos no se ha demostrado que la implicación de Borja sea mayor pues no será cosa del periodismo será cuestión de que en el secreto de sumario pues hay gente mucho más manchada entre comillas como pueda ser Aranda como pueda ser Raúl Bravo que Borja Fernández porque sólo habla de una reunión donde también estaba con su familia en un bar que está ahí al lado de su casa donde también tiene participación no demuestra nada más el está el momento eh pero lo que hemos conocido

Voz 1083 23:46 sí sí sea ahora lo que lo que decir bueno si al final hubiera pasado hubiera datos pues está claro que hay que actuar en consecuencia no pero ante la duda o ante la situación de no tener información contrastada pues lo que tenido no quizás sea un poco en el jueves en la contundencia y en la forma de que muchos jueces por encima del juez de verdad que lleva el caso Duda sentido dolida

Voz 6 24:09 si tú lo dices es porque te has sentido

Voz 1083 24:11 el futbolista porque yo realmente habían hecho está muy importante haber hecho histórico hallar sabían respuesta mucho mucho cosas que me sabe mal por ello porque ese eclipsada Tola que habían conseguido que era mucho con una situación en la que tampoco había o consiste en redes merodea por ellas no porque cada vez que sale pero estar nerviosos tal de estoy tranquilo no tengo nada no tengo ninguna duda ninguna sensación dorada anotó que llaman nadie os aseguró tranquilidad uno que confía plenamente cuando se demostraba no pero sí que es verdad que me da rabia por lo te no porque lo son todos somos personas Si tono merecemos ese margen de maniobra Borges el

Voz 7 24:51 lo coloca mucho te Mister tú pones la mano en el fuego por todos sus futbolistas

Voz 8 24:57 yo ahora mismo sí sí sí la poco tranquilizante es verdad que

Voz 1083 25:01 pues a lo mejor lo estuviesen no pasaba un tiempo me tienes que se llama passing mayorista que vea creo que yo ahora mismo la pondría hace por cierto por cualquiera de cristal

Voz 6 25:09 gracias por la claridad por responder a estas preguntas porque ya sabía que en la primera entrevista post después de todo lo que esto iba a caer el Torna que habéis fichado para este año aquí Barjas bueno más allá la de Borja Míchel Joel Keko Chop hay quién hallados sobre todo Sandro no Torna

Voz 22 25:28 ha sido irse y volver porque ha renovado y bueno pues en principio lo más destacado la llegada de Sandro no por qué estuvo en el Málaga el año pasado en la Real Sociedad ha llegado barba o en italiano que estuvo en en el Sporting de frutos Jorge llega del Castilla vuelven es un al también Fedex San Emeterio ha sido uno de los hombres importantísimos del Granada este año cedido caro Aguado jugar también con mucho futuro del Córdoba y bueno es un poco básicamente lo que ha hecho apuntalar lo que había básicamente se queda casi todo lo que había porque hay hay pocas bajas salvo algún cedido que que se va y bueno pues algo por llegar no creo que fundamentalmente un portero también un lateral derecho que es en lo que va Trajano pero según ha dicho el propio director deportivo no hay demasiada prisa porque ya hay mucha gente hay una plantilla muy amplia y con la que va a trabajar Sergio a partir de este momento y por tanto pues tendrá que haber alguna salida y apuntar alguna llegada pero lo más lo lo básico yo creo que está ya en este momento en el vallado

Voz 6 26:26 Mister os al esta temporada a falta de una a falta de una jornada firmas al Barthe en la última jornada este año dame se quedó en la permanencia

Voz 1083 26:34 seguro que se hubiera gente con la que te padeciendo ojalá lo sufrimos tanto yo digo ojalá suframos pase lo he estado sí ahora que yo creo que que bueno que que crecimientos está demostrando en cada pues bueno hay mucho futbolista su bastante puristas que tienen ganas de defender la camiseta el Valladolid no eso es importante no eres bueno ha tenido bastante más oferta yo voy a estar con nosotros Sandro es verdad que quizás los números bueno te pueden generar un alguna duda en contra pero si no no sea pues el estuviera con nosotros y creemos firmemente que no podemos bueno tras sacar ese rendimiento que tuvo en el suroeste de Michel lo nuevos felicitaba porque había mantenido la base del equipo y que ahora pues bueno estamos a usted cuatro retoques que puedan dar ese esa realidad no

Voz 6 27:18 en los últimos tres días se torna qué ha pasado con el tema de los abonos que se ha publicado una subida pero después esa subida ha quedado paralizada no

Voz 22 27:27 se yo creo que el club se equivocado una cosa no que es cuando se da un paso estos hay que consensuarlo bien hay que hablar con la gente que sabe que conocía la afición que conocía a la ciudad y seguramente bueno pues esto se ha profesionalizado tanto pues que algún experto en marketing de estos que tienen máster y cosas de éstas pues se han hecho un estudio el estudio ha salido que por ejemplo alguna bono infantil ese multiplicaba por tres no

Voz 7 27:48 ahí viene y entonces bueno pues eso

Voz 22 27:51 se ha retirado la uno familiar que también es aceptaba padres con niños bueno se ha creado una de un ánimo bastante negativo un poco a esa campaña de abonados que bueno el club ha dado el paso de decir mira ante la respuesta negativa la mala recepción que ha habido de esta nueva campaña punto y final volvemos a los precios del año pasado que les encanta a todos

Voz 7 28:10 adiós muy buenas se acabó la nueva campaña de nos quedamos con los precios

Voz 22 28:13 de dos mil dieciocho mil diecinueve es lo que ha anunciado hoy el Valladolid por tanto seguramente no sea el paso de subir un poco los abonos que hubiera sido lo lógico porque estaba muy gatitos pero ante el revuelo de la subida inicial pues se ha decidido no tocar nada durante el año que viene ya con más tranquilidad y sin tanto

Voz 0267 28:27 Puerto pues al al acierto del asunto

Voz 6 28:30 mejor para tiempo Sergio

Voz 8 28:32 sí sí al final yo creo que sí

Voz 1083 28:35 buenas de esos obsesionado no de la gente que que realmente lo siente si llevaríamos conseguimos concebido en este último año y medio sentimiento de pertenencia increíble no está volcada con el equipo ya verdad que bueno que haya habido un cierto revuelo en bueno el tema de los precios de los abonos yo creo que el club ha obrado en consecuencia haya actuado con una elegancia yo creo que total no de verdad que bueno que que la capacidad de poder reconducir una situación no Pensacola he estado acertado el todo puede rectificar al creo que el turno de también de dar a Baco todas esas aspecto bien no habían porque lo que deje rueda de prensa no nosotros queremos que el fuego la llama que encendió la ficción con los jugadores la afición con la actividad has apaga no hay quizás esto pues bueno había tira como un poquito de agua nuevas fuegos que que estamos construyendo

Voz 6 29:19 Mister que no sé cuántas horas de viaje tenéis mañana

Voz 8 29:23 bueno pensarlo una una barbaridad no habrá que salimos cincuenta y media en Madrid Madrid tenemos todas las tres y media

Voz 1083 29:34 vamos a a Miami con el desfase horario a las siete allí hacemos noche ya ya salimos a las a las ocho de la mañana de de Miami dirección San José llegamos para de comer porque son seis horas pero el desfase de los otros horas para atrás

Voz 7 29:47 puf tuvo llegamos un día como ya esto es la vida el fútbol moderno que avisen cuando llegue claro

Voz 8 30:00 bueno yo creo que

Voz 1083 30:00 que tienes pues ya de coger

Voz 7 30:03 también también también Mister buen viaje mañana vale la parte para gracias a chao