Silvia Domínguez: "Sacamos un carácter y una personalidad increíble y aquí estamos, un año más"

Voz 0933 00:00 cesto femenino España campeona de Europa de baloncesto lo consiguió ayer otra vez en un céntrico restaurante de la capital de España los han celebrado hoy esta Marta Casas con otra de las grandes protagonistas hola Marta buenas noches

Voz 1973 00:11 qué tal Álvaro buenas noches con otra de las grandes protagonistas como tú dices sí de de esta etapa triunfal dorada que está viviendo la selección española por séptimo año consecutivo han vuelto a colgar una medalla al cuello es la primera vez en casi treinta años en veintiocho años que una selección consigue revalidar una medalla de oro como campeonas de Europa la selección española lo ha hecho además de una manera brillante como lo contábamos ayer en Carrusel deportivo ya aquí a mi lado a la que además le damos las gracias especialmente porque la he levantado vilmente de la cena de celebración de esta medalla de oro Silvia Domínguez buenas noches buenas no si te hemos levantado de la cena lo primero muchas gracias

Voz 1 00:49 a vosotros porque la ocasión lo merece

Voz 1973 00:52 de todos estos éxitos de la selección os ha dado tiempo ya en estas últimas horas que habéis tenido de todo la verdad con la celebración con el viaje con el recibimiento de Pedro Sánchez e os ha dado tiempo ya a pensar realmente lo que habéis conseguido

Voz 1 01:06 bueno la verdad es que yo creo que cada vez que paramos da pensarlo así entre nosotros hablándoles de tras otra vez salen chicas como como puede ser como lo hacemos no sé es si si preguntáis el como ahora es que no sabemos realmente en los momentos importantes de los campeonatos damos un paso adelante no crecemos sacamos un carácter y una personalidad increíble Hay bueno aquí

Voz 1973 01:30 estamos otro año más pues Álvaro ya te digo que han sido las últimas veinticuatro horas de lo más intensas para todas estas chicas que no dejan de darnos alegrías pero Silvia Domínguez con una sonrisa en la cara con muy buen rostro la verdad para lo poquito que han descansado ya te está escuchando en El Larguero hola Silvia buenas noches

Voz 2 01:47 hola buenas noches enhorabuena gracias a cuantos pudo dormir en las últimas veinticuatro horas

Voz 1 01:53 pues yo creo que una horita así antes de coger el vuelo ahí Yvo de luego en el en el vuelo así largo que hemos tenido que hacer escala iguala dormía un par de las malas así que poquito tres en total y malas

Voz 2 02:08 la habéis liado con el piloto ha tenido que decir

Voz 3 02:10 algo porque la habéis liado en pleno vuelo no siempre contra

Voz 1 02:13 venga Vilas nada nada nada en el en el vuelo muy tranquila porque estábamos tras destrozadas

Voz 1973 02:18 celebración los bailes y los gritos ya los dieron anoche Álvaro en el hotel

Voz 3 02:22 lo Arrieta de Belgrado cómo fue eso

Voz 1 02:25 bueno tuvimos una cena así cerrada con familiares hay gente que que había estado con nosotros en en Belgrado hoy bueno luego algunas un poquito más pero no daba para mucho porque salíamos muy pronto por la mañana

Voz 2 02:41 y me imagino que también un domingo por la noche en Belgrado tampoco de ser la ciudad más más ilusionante o más divertida del mundo oye Silvia y seguro que ya te lo han dicho pero yo te lo vuelvo a repetir cuando te dicen el palmarés que lleva la selección especialmente en el en el siglo XXI con estas dos generaciones que se han encadenado y que habéis ganado oro en el Europeo dos mil diecinueve bronce en el Mundial dos mil dieciocho Europe dos mil diecisiete plata los dos mil dieciséis y pudo seguir que tú te pones roja decir es que sois seguramente la mejor selección nacional que hay en España osea juntando a todos los soportes igual masculino femenino pero skin no hay no hay nadie como a vosotras

Voz 1 03:17 es que es espectaculares aquí cada año es cierto que décimos habrá algún verano que que tocará no ganar no porque no es ley de vida es que claro llevamos así siete veranos aquí seguimos no y luchábamos inventamos sí no hay evidentemente hay muchísimas cosas que no sabéis qué pasa no y que son complicaciones e Imanol al final es lo que digo lo hacemos parecer fácil cuando muchas veces es muy difícil cada año será más difícil pero ahí estamos luchando dejando el listón muy alto el año que no se gane miraremos atrás y veremos es espectacular lo que hemos hecho pero bueno hasta entonces intentamos seguir sumando

Voz 2 03:59 oye vaya faena que después de todo lo que habéis conseguido en estos últimos años que lo tengáis plaza asegurada para los Juegos Olímpicos de Tokio

Voz 1 04:05 ya lo hablábamos y siempre se nos ocurre ganar el Eurobasket del año que nos lleva a aplaza para para eso para un Mundial porque lo organizamos nosotras para unos Juegos Olímpicos porque de repente cambian las normas las sigue no pues eso seguimos sumando triunfos horas en este caso hoy igual no que nos quiten lo bailao amigo

Voz 2 04:28 por cierto del siete al nueve de febrero ya lo explicaremos cuando llegue pero vamos no hace falta ser primeras en la última década es la que se queda fuera de de los Juegos voy acabando una cosa que me ha llamado la atención de por ejemplo de lo que he visto yo de este europeo que han sido el partido de cuartos contra Rusia semis contra Serbia la final de ayer contra Francia os vais constantemente usa radiador una alegría

Voz 1973 04:49 en un tiempo muerto no se contra quién

Voz 0933 04:52 da Costa Lucas Mondelo empezó

Voz 2 04:54 a reír o algún cambio y empresa con perdón a descojono ahí dentro en el best sea quiero decir eso también se nota después en la cancha que imagino que hay tensión pero que también os estáis riendo estéis disfrutando

Voz 1 05:06 sí por supuesto ahí te te diré algo no el en el calentamiento antes de la final se me acercó Lucas a preguntarme pero oyes estáis bien porque no se os veo ranas tal Lucas no no te preocupes estamos concentradas no estamos relajadas ni nada simplemente estamos disfrutando de de nuestro momento pues eso en semifinales salir a calentar y que te esté escuchando el público serbio pues iguala a alguna selección las de hecho un paso atrás y nosotros vosotros os Moll tras qué guay venga a jugar en este ambientazo en contra no oí en la final no se teníamos las cosas muy claras el plan de partidos siempre puede salir mejor o peor las cosas no salir en excelente pero bueno no es no estábamos confiadas teníamos confianza e muy concentradas y a la vez pues bueno ese punto no de relajación pero bueno sin poco más distendido porque es los nervios a veces pueden ser muy muy traicionera pero creo que quería que ni Lucas no creía que pudiéramos estar tranquilas lo bien que pueda salir también yo preguntaba pero bueno si las redes las sonrisas algo

Voz 2 06:09 perennes clave en este equipo

Voz 1 06:12 eh todo eso que se cree al final es que las que para para la la compañera que tienes al lado no pues es importante y hay intentamos mantenerlo

Voz 2 06:22 ayer acabó el partido empieza a sonar esto que estamos escuchando en pleno pabellón

Voz 5 06:40 venga vamos Larra

Voz 1 06:44 a los escape

Voz 2 06:46 Nuestro himno porqué

Voz 1 06:49 buena por porque que somos la revolución somos resistencia seguimos insistiendo cada año hoy es una canción que nos acompaña desde ya hace unos cuantos veranos aquí bueno pues cuando nos los pide una canción para cuándo nos presentan y salimos al calentamiento dijimos sin duda ésta no hay que bueno hemos conseguido ya que nuestras familias nuestros aficionados esas del canal Belgrado estuvieron también con esa canción que es esta identidad Hay va se crea ese momento mal

Voz 2 07:20 digo de verdad estoy llorando porque gente joven y cuya canción referencia no es una canción de reggaeton sino que es esta de escape la verdad es que mola y y en qué os ha dicho el presidente cuando visitó

Voz 1 07:33 bueno pues eso que había estado antes de irnos justo al europeo pues con él que nos habló de bueno pues a ver si volvéis con con una medalla no nosotras hablándole de vamos primero a volver con la clasificación para el preolímpico hoy bueno quiénes increíbles que estuviéramos de vuelta pues con este oro

Voz 2 07:53 E igual ya va siendo hora de que usted en el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes no

Voz 1 07:57 bueno no sé si evidentemente siempre hay muchísima gente que se lo merece eh pero está claro que es lo que estamos haciendo es algo increíble único no sé si a la altura o no de de todos los que se premia no pero bueno creo que debería tener en cuenta

Voz 2 08:17 eh vamos que si os lo tanto lo vas a trincar perfectamente ser para cifra sin ningún tipo de problema Silvia Domínguez un abrazo muy fuerte gracias por atender la al micrófono de Marta Casas de la Cadena SER y nada pues el Olímpico aportó que hoy a seguir ganando y que esa atención mediática que haber recibido ojalá que también se sigue habiendo por ejemplo a través de la liga de baloncesto femenina que se disputa cada año aquí en España claro que sea un beso

Voz 0933 08:41 muchas gracias a las palabras de Silvia Domínguez con Marta Casas que bueno ya ayer escuchábamos a Laura Nicholls el día anterior a cruza Lucas Mondelo en fin otro éxito de de nuestro baloncesto ya todo esto Marta que no se me olvide antes con otras cosas que todavía tenemos de las a la una de la madrugada se ha disputado el Eurobasket femenino nos queda el Mundial de China masculino que va a arrancar Creo que a finales de agosto y mañana es un importante Marta

Voz 1973 09:04 sí porque mañana a las once de la mañana vamos a conocer la primera lista que va a ofrecernos el seleccionador nacional Sergio Scariolo será una lista un poquito más amplia de los doce jugadores que finalmente irán a la cita de China a finales del mes de agosto será en torno a dieciséis dieciocho jugadores porque hay que tener en cuenta luego todo las complicaciones que puede haber a lo largo de una preparación e están prevé esto que más o menos esa concentración esos entrenamientos comiencen el veinticuatro de julio pero si mañana a las once de la mañana Sergio Scariolo ofrecerá ya la lista de convocados para el Mundial de China la otra gran cita que vamos a tener a finales de este verano

Voz 0933 09:41 no hay verano sin éxitos de la selección española y después de la checas llega los chicos