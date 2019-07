El Larguero: Tercera parte (08/07/2019)

Voz 0415 00:00 enseguida con Marta Casas pero antes otra noticia del mundo del baloncesto importante de esta mañana ha sido presentado Niko Mirotic quién lo iba a decir hace igual un par de semanas como nuevo jugador del Barcelona uno de los momentos más destacados de estos últimos años traspaso NBA a Europa Xavi Saisó Barcelona hola hola Álvaro qué tal buenas noches y como le has notado cómo ha sido esa presentación

Voz 1982 00:23 bueno pues estaba francamente felices Niko Mirotic que estaba acompañado de su mujer de uno de sus dos dijo el otro es muy pequeño y el mismo ha dicho en el en el hotel ha sido muy mediática en la presentación muchos medios de comunicación en la pista del Palau Blaugrana yo creo que ha dejado algunos mensajes ha dejado muy claro por ejemplo Alvaro que él ha venido a la mente para buscar estabilidad de la de la familia no es un tema económico como ya veníamos contando aquí no el larguero sino de buscar estabilidad que en la NBA a veces no ocurre porque tienes que ir cambiando poco a poco de de equipos bueno pues ha tenido más ofertas que el que era del Barcelona y fíjate lo que decía en torno a cuál es su objetivo en el Barça marcar la escuchamos una época

Voz 1627 01:05 esa tener opción de dije más que hago una época liderar ganar títulos siendo alguien muy importante dentro de un equipo que aspira a ganar muchos trofeos como dije también antes Torá mi esto es un paso adelante

Voz 1982 01:21 un paso adelante dice Niko Mirotic a ver ir al Barcelona venir al Barça ha firmado por tres años más uno opcional de corto en el pasado y bueno pues lógicamente a lo largo ha salido en la en la rueda de prensa la comparecencia esta mañana su pasado del Real Madrid él no reniega en ningún momento de su pasado dice que está orgulloso pero que mira el presente

Voz 1627 01:42 el futuro esto es mi vida es a Mary escisión yo sin ninguna duda algo que es lo mejor para mí para mi familia simplemente diría que yo estoy orgulloso de mi de mi pasado perro muy feliz e ilusionada con Mi

Voz 2 02:00 con mi presente y mi futuro aquí en Barcelona que gran movimiento del Barcelona que tiene muy buena pinta el equipo

Voz 0415 02:05 está haciendo el próximo un abrazo Xavi esta mañana hasta mañana hasta Long sexto masculina baloncesto femenino España campeona de Europa de baloncesto lo consiguió ayer otra vez en un céntrico restaurante de la capital de España los han celebrando hoy esta Marta Casas con otra de las grandes protagonistas hola Marta buenas noches

Voz 1973 02:22 qué tal Álvaro buenas noches con otra de las grandes protagonistas como tú dices sí de de esta etapa triunfal dorada que está viviendo la selección española por séptimo año consecutivo han vuelto a colgar una medalla al cuello es la primera vez en casi treinta años en veintiocho años que una selección consigue revalidar una medalla de oro como campeones de Europa la selección española lo ha hecho además de una manera brillante como lo contábamos ayer en Carrusel deportivo ya aquí a mi lado a la que además le damos las gracias especialmente porque la he levantado vilmente de la cena de celebración de esta medalla de oro Silvia Domínguez buenas noches buenas no sin te hemos levantado de la cena lo primero muchas gracias a vosotros porque la ocasión lo merece en todos estos éxitos de la selección os ha dado tiempo ya en estas últimas horas que habéis tenido de todo la verdad con la celebración con el viaje con el recibimiento de Pedro Sánchez e os ha dado tiempo ya a pensar realmente el lo que habéis conseguido bueno la verdad es que cada vez que pagamos la pensarlo así entre nosotros hablándoles de nuestras otra vez salen chicas como como puede ser como lo hacemos no se eh si pronta es el como a las que no sabemos realmente en los momentos importantes de los campeonatos damos un paso adelante nos crecemos sacamos un carácter y una personalidad increíble y bueno aquí estamos otro año más pues Álvaro ya te digo que han sido las últimas veinticuatro horas de lo más intensas para todas estas chicas que no dejan de darnos alegrías pero Silvia Domínguez con una sonrisa en la cara con muy buen rostro la verdad para lo poquito que han descansado ya te está escuchando en El Larguero el asilo

Voz 3 03:57 buenas noches hola buenas noches enhorabuena gracias a cuantos pudo dormir en las últimas veinticuatro horas

Voz 1973 04:04 pues yo creo que un ahorita si antes de coger el vuelo Hay Yvo de luego en el en el vuelo así largo que hemos tenido que hacer escala igual dormido un par de horas más así que poquito tres en total y malas

Voz 0415 04:19 que la habéis liado con el pilotos ha tenido que decir algo porque la vid liado en pleno vuelo nada de control

Voz 1973 04:25 a Vilas nada nada nada en el en el vuelo muy tranquila porque estábamos tú has destrozado la celebración los bailes y los gritos ya los dieron anoche Álvaro en el hotel

Voz 0415 04:33 todo Ferrandis algún grito de Belgrado cómo fue eso

Voz 1973 04:36 bueno tuvimos una cena así cerrada con familiares hay gente que que había estado con nosotros en en Belgrado hoy bueno luego algunas el alargar un poquito más pero no daba para mucho porque salíamos muy pronto por la mañana

Voz 0415 04:51 y me imagino que también un domingo por la noche en Belgrado tampoco de ser la ciudad más más ilusionante más divertida del mundo oye Silvia eh

Voz 3 04:59 seguro que ya te lo han dicho pero yo te lo vuelvo a repetir cuando te dicen el palmarés que lleva la selección especialmente en el en el siglo XXI con estas dos generaciones que se han encadenado y que habéis ganado oro en el Europeo dos mil diecinueve bronce en el Mundial dos mil dieciocho Europeo dos mil diecisiete plata los puso en dos mil dieciséis y puedo seguir que tú te pones roja decir es que sois seguramente la mejor selección eh nacional que hay en España osea juntando a todos los soportes May igual masculino femenino pero skin no hay no hay nadie como vosotras

Voz 1973 05:28 es que es espectacular Hay y cada año es cierto que décimos habrá algún verano que que nada no ganar no porque es ley de vida pues que claro llevamos así siete veranos aquí seguimos no y luchamos inventamos así hay evidentemente hay muchísimas cosas que no sabéis qué pasa no y que son complicaciones Si bueno al final es lo que digo lo hacemos parecer fácil cuando muchas veces es muy difícil cada año será más difícil pero ahí estamos luchando dejando el listón muy alto el año que no se gane miraremos atrás y veremos espectacular lo que hemos hecho pero bueno hasta entonces intentamos seguir sumando

Voz 3 06:11 oye vaya faena que después de todo lo que habéis conseguido en estos últimos años quedó tengáis plaza asegurada para los Juegos Olímpicos de Tokio

Voz 1973 06:17 ya lo hablábamos que siempre se nos ocurre ganar el el Eurobasket del año que nos lleva a aplaza para para eso para un Mundial porque lo organizamos nosotras para unos Juegos Olímpicos porque de repente cambian las normas así que bueno pues donde Areso seguimos sumando triunfos horas en este caso oí igual no que nos quiten lo bailao

Voz 3 06:39 los conciertos del siete al nueve de febrero ya lo explicaremos cuando llegue pero vamos no hace falta ser primeras en la última década olímpicos la que se queda fuera de los Juegos voy acabando una cosa que me ha llamado la atención de por ejemplo de lo que he visto yo de este Europeo que han sido el partido de cuartos contra Rusia semis contra Serbia en la final de ayer contra Francia os Reis constantemente Susana Radío y una alegría

Voz 0415 07:01 un tiempo muerto no se contra quién dice una cosa Lucas Mondelo empezó a reír o algún cambio y empresa con perdona Juan árabes

Voz 3 07:09 dentro del best sea quiero decir eso también se nota después en la cancha que imagino que hay tensión pero que también os estais riendo estoy disfrutando

Voz 1973 07:17 sí por supuesto ahí te te diré algo no el en el calentamiento antes de la final se acercó Lucas a preguntarme pero oyes estáis bien porque no se os veo rara hasta el Lucas no no te preocupes estamos concentradas no estamos relajadas la simplemente estamos disfrutando de de nuestro momento pues eso en semifinales salir a calentar y de este abucheado el público serbio pues iguala a algunas selección las de hecho y nosotros vosotros os Moll tras qué guay vamos a jugar en este ambientazo en contra no oí en la final no se teníamos las cosas muy claras el plan de partidos siempre puede salir mejor o peor las cosas tenga salieron excelente pero bueno no es no estábamos confiadas teníamos confianza e muy concentradas y a la vez pues bueno ese punto no de relajación pero bueno sin poco más distendido porque es los nervios a veces pueden ser muy muy traicionera pero creo que quería que ni Lucas creía que pudiéramos estar tranquilas Gobieno que pueda salir también yo preguntaba pero bueno sí las redes las sonrisas algo

Voz 3 08:21 pero clave en este equipo

Voz 1973 08:23 eh todo eso que se cree al final es las que para para la compañera que tienes al lado no pues es importante y hay intentamos mantenerlo

Voz 3 08:33 ayer acabó el partido empieza a sonar esto que estamos escuchando en pleno pabellón vamos Larry esto es de escape es como vuestro y por qué

Voz 1973 09:00 bueno por eso porque que somos la revolución somos resistencia seguimos insistiendo cada año oí es una canción que nos acompaña desde ya hace unos cuantos veranos aquí bueno pues cuando nos los pide una canción para cuándo Nos presentan y salimos al calentamiento dijimos sin duda esta no hay buena hemos conseguido ya que nuestras familias nuestros aficionados es del canal Belgrado estuvieran también con esa canción que es esta identidad Hay va se crea ese momento más

Voz 3 09:31 digo de verdad estoy llorando porque gente joven cuya canción referencia no es una canción de reggaeton sino que se de escape la verdad es que mola en que os ha dicho el presidente cuando visión

Voz 1973 09:44 bueno pues eso que había prestado

Voz 5 09:46 no

Voz 1973 09:48 antes de irnos justo al Europeo del que nos habló de bueno pues a ver si volvéis con con una medalla no nosotras hablándole de vamos primero a volver con la clasificación para el preolímpico y bueno quién es increíble que estuviéramos de vuelta pues con este oro

Voz 3 10:04 el gol ya va siendo hora de que en el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes no

Voz 1973 10:08 bueno no sé si evidentemente siempre hay muchísima gente que se lo merece pero está claro que lo que estamos haciendo es algo increíble único no sé si a la altura o no de de todos los que se premia no pero bueno creo que debería tener en cuenta

Voz 3 10:29 vamos que si os lo dan tú lo vas a trincar perfectamente Tremosa para en ningún tipo de problema Silvia Domínguez un abrazo muy fuerte gracias por atender la al micrófono de Marta Casas de la Cadena SER y nada pues a poner preolímpico aportó que hoy a seguir ganando y que esa atención mediática que haber recibido ojalá que también se siga habiendo por ejemplo a través de la liga de baloncesto femenina que se disputa cada año aquí en España con lo que se un beso

Voz 6 10:52 muchas gracias a las palabras se Silvia Domínguez con Marta Casas que bueno ya ayer escuchamos a Laura Nicholls el día anterior a cruza Lucas Mondelo en fin otro escrito de de nuestro baloncesto ya todo esto Marta que no se me olvida antes ir con otras cosas que todavía tenemos te las a la una de la madrugada se ha disputado el Eurobasket femenino nos queda el Mundial de China masculino que va a arrancar Creo que a finales de agosto y mañana es un importante Marta

Voz 1973 11:15 sí porque mañana a las once de la mañana vamos a conocer la primera lista que va a ofrecernos el seleccionador nacional Sergio Scariolo será una lista un poquito más amplia de los doce jugadores que finalmente irán a la cita de China a finales del mes de agosto serán torno a dieciséis dieciocho jugadores porque hay que tener en cuenta luego todas las complicaciones que puede haber a lo largo de una preparación están prevé esto que más o menos esa concentración esos entrenamientos comiencen el veinticuatro de julio pero si mañana a las once de la mañana Sergio Scariolo ofrecerá ya la lista de convocados para el Mundial de China la otra gran cita que vamos a tener a finales de este verano

Voz 6 11:52 no hay verano sin éxitos de la selección española allí después de la checas llega lo chicos un beso

Voz 1973 11:57 las gracias como siempre un beso para todos hasta luego

Voz 3 12:52 cadena SER a nueve minutos para que llegamos a la una de la madrugada a las once en Canarias continuamos ya el martes nueve de julio del año dos mil diecinueve bueno sintonía El ciclismo Tour de Francia en algún lugar de Francia hasta el equipo de enviados especiales de la Cadena Ser con Íñigo Marquínez al frente hola Marquínez muy buenas

Voz 0802 13:08 muy buenas Veneto estamos en una localidad como decía ayer que es la capital del champán muy cerca de Reims bueno pues una noche realmente fantástica la que ha hecho hoy un etapón el que hemos aquellos Amparo no

Voz 12 13:22 el pero nada probar captarlo nada atarlo nada nada más lo mozárabe estos Roberto Torres

Voz 0415 13:27 hola hola buenas tú has catado también ganó el champán avisar yo no me gusta champagne hace año aquí en siglo Paco Adrados hola Borja

Voz 0298 13:40 qué tal Álvaro buenas noches mira yo estoy mirando los precios que había allí en MPM una degustación de seis centilitros de Essen si él

Voz 0415 13:48 veintidós euros si por ejemplo de aquí intereses cuarenta y cinco euros una de seis centilitros la imagínate la vena safena para eso no

Voz 12 13:56 no nada nada

Voz 0415 14:02 bueno pues en la capital del champán están los enviados especiales de la SER después Marquínez de una jornada la que creo que lo predecía Roberto Torres no que iba a Philippe es posibles

Voz 0802 14:11 sí sí lo dijo ayer la verdad es que me ha primeros un corredor como la copa de un pino esta etapa etapas el habían hecho los organizadores del Tour para él para que la ganara lo que pasa es que la ganado lo grande porque ha sido un ataque a dieciséis kilómetros de la línea de meta en las ha pasado canutas porque tenía cincuenta segundo robos ha reducido la A treinta A treinta y cinco hay andaba el hombre a pues ha ganado a lo grande no sólo ha ganado la etapa sino que ha conseguido fundarse también el jersey amarillo de líder hay otro dato importante de la jornada de hoy Schettino opinó llegan Bernal el francés y el colombiano en la niña me dan sacado cinco segunditos al resto de favoritos como te digo a la victoria de etapa y maillot amarillo al canto

Voz 0415 14:52 Roberto cuanto tiempo va a ostentar ese esa condición de maillot amarillo tu crees que le va a dar para esta semana o no

Voz 13 14:58 bueno para esta semana no sé no lo tengo muy claro yo creo que esta semana el jueves es un día duro va a ser una etapa dura yo creo corredores sobre todo opinó por ejemplo es un corredor que es otro francés entre los franceses de llevar el mayo es es muy importante hay equipos que a lo mejor como el Jumbo hoy lo han soltado por unos interesaba yo creo que hasta

Voz 14 15:16 era el jueves lo tiene bien pero el joven

Voz 0415 15:19 difícil Borja en la línea de llegada de los españoles estimando la generales el primero Enric más no si antes más es el mejor situados

Voz 0298 15:27 por todo la crono de por equipos en otra en la que Quick Step quedó segundo en la meta bueno Alejandro Valverde era una etapa Canella muy bien ha reconocido que no esperaba ese ataque a lo mejor de de Filippi que a unos quinientos metros se quedó encerrado y no puedo no puedo entrar luego volví hemos visto también han Mikel Landa que se metió en un corte por delante en los últimos kilómetros le hemos visto muy activo al Alavés y el más feliz era Enric primero porque se ha metido en ese grupo con los mejores también segundo porque ha ganado su compañero Felipe eso es lo que nos decía en meta creo que ha hecho

Voz 15 15:55 es un magnífico trabajo sabíamos de dónde tenemos que arrancar vinimos aquí unos cuantos días antes de la carrera verdad atrapa a ver el final bueno habéis visto que como he dicho antes es un cabezón y cuando se me mete algo en la cabeza e sabe rematar

Voz 0298 16:09 el tenía en mente de mayo de de

Voz 16 16:12 lidere creo que he conseguido no

Voz 0415 16:14 no sé que revivir revisando un poco entre los favoritos fíjate está a cuarenta segundos Bernard cuarenta y cinco Tommasi a cuarenta y seis a Enric más así que con veinticuatro años en su debut en un Tour de Francia de momento el comienzo sido mejorable como estéis notando Mikel Landa

Voz 13 16:28 en general todos os lo preguntaros yo para mí super tranquilo hijo de las mejores primeras semanas Catair Mikel Landa tiene una primera semana malísima suele perder bastante tiempo nadie crono también individual que le ha venido muy bien y hay que ver cómo llega al primer de montaña cuidado que éste como xenón meta el primer día de montaña con los primeros tiene un final muy bueno de vueltas de tres semanas

Voz 0802 16:50 yo la palabra clave es la que ha hecho ahora Torres tranquilo está como que no va con él la historia se siente muy seguro yo creo que va a hacer un gran Tour sino cae es bueno sino seca es no tiene ninguna desgracia

Voz 0415 17:03 que hace dos años eh quedó

Voz 0298 17:05 cuarto en el Tour a un segundo del podio después de haber corrido el Giro este año lo ha hecho de la misma forma y el día Nos decían Larguero Carbajosa que haya preparado un poco con la intención de llegar fuerte es un ciclista que las últimas semanas

Voz 0415 17:16 arranca con mucha fuerza así que vamos a soñar con otra cosa que el objetivo es llegar a la primera etapa de montaña gorda sin que haya perdido tiempo yo después las la la primera semana altura es la que le afecta habitualmente no

Voz 13 17:26 si es que la primera semana bueno yo hasta la primera de montaña tendría mis dudas porque tiene una primera semana difícil que le cuesta meterse en carrera sin embargo y sorprendido que en ese corte esta volante no ante está más despistado o sea que este Tour ha empezado bastante mejor éramos mañana que tenemos Marquínez

Voz 0802 17:45 una etapa en principio para los sprinters para los velocistas la cuarta etapa son doscientos trece kilómetros de recorrido va a salir de Reims iba a terminar en en Annecy como te digo una etapa bastante larga seguro que hay una juega por delante consentida pero no van a perdonar los velocistas y al final yo estoy casi seguro que solo

Voz 17 18:02 con una volata para los que estaban preguntando esta mañana son primero Pirineos después al peso como es este año en el primero Pirineos obtiene no

Voz 0415 18:12 este año sí es curioso porque vienen de esta zona de la frontera con Bélgica pero va primero para Pirineos y luego nos metemos en Alpe luego desde Val-Thorens que es la primera a la penúltima etapa perdona con ese puerto de XXXIII kilómetros rumbo París mañana con final en Annecy lo contaremos mañana final de la cuarta etapa con Roberto Torres con Borja Cuadrado Marquínez y también con el sonido perfecto de Cabrera un abrazo para las cuatro esa mañana me ha finalizado ya antes que venga Mara Torres en la última semana es posible de El Faro ay Dios mío

Voz 17 18:41 sí sí sí dicen que sigo los pulgares hacia arriba a todos

Voz 0415 18:44 a Angola Javi muy buenas Álvaro muy buenas nos hemos dejado en el tintero lo primero Wimbledon decir que Rafa Nadal ha ganado

Voz 18 18:50 a sus Sousa por un triple seis dos facilita estas son sus declaraciones esto ha dicho Rafa Nadal sobre le han preguntado debéis preparado para ganar Wimbledon pues evidentemente

Voz 1774 19:01 estoy jugando bien siempre después lo que pueda pasar lo que no pueda pasar no se puede predecir en cuartos jugado un muy buen nivel con lo cual preparado estoy después si las cosas van a ir bien no menos bien pues no lo sé la realidad es que mi objetivo al principio del de de de semana cuando llegue allí era poner la situación de de llegar torneo competitivo eso lo conseguí en Time pues cada día ha dado pasos adelante me había un poquito más adaptado a a la superficie y bueno creo que sinceramente de jugado algunos partidos muy buenos

Voz 19 19:32 en cuartos se enfrentará a Sam Querrey un sacador no Álvaro un un cañonero de oro que le va a exigir un poquito más vale pero vamos a ver en semifinales seguro creo que sí también ha pasado a cuartos Bautista se enfrentara Guido pela

Voz 3 19:45 a a Verdasco Fernando Verdasco y Carla Suárez

Voz 19 19:48 te han sido eliminados hoy lástima no han podido llegar a cuartos es rápidamente en el mercado decir que Maxi López parece que se aleja un poco del Valencia que está dispuesto a pagar los cincuenta millones de su cláusula Ike nos ha contado Paula Montes que en cualquier caso el Celta e intentaría repescar a Santi Mina el español ha hecho oficial el fichaje de Iturraspe que llega libre frente del Atleti el Betis también se ha marchado Pau López ya lo contamos ayer que deja veinticuatro millones en las arcas que se va a la Roma parece que su sustituto podría ser Pacheco el Villarreal ha presentado a Raúl Albiol que se ha mostrado en su presentación muy agradecido por el interés fue ha tenido el Villarreal en ficharlo el Getafe ha hecho oficial la llegada de Henri gallego llega del Huesca que va a ingresar los seis millones de la cláusula ganar operación del Huesca que le fichó en el pasado mercado de fichaje para el Getafe confesar muy buen fichaje para el Getafe que el lo firma por tres temporadas y va a ser presentado el jueves te cuento la última de Balotelli ha hecho una gracia que se ha hecho muy viral

Voz 20 20:50 aún si encargado de un bar Le

Voz 19 20:52 ha pagado dos mil euros para que una moto a un puerto pues le ha salido cara la broma porque la policía de Nápoles me parece que es donde ha sido la ciudad si la policía de Nápoles le ha abierto una investigación e ir ojo incitación al crimen apostar de forma ilegal pues aquí les puede salir la broma y me alegro perdona ahí en la Copa de África en octavos de final Mali cero Costa de Marfil uno gana uno Túnez uno pasa Túnez Porto

Voz 3 21:13 gracias Javi el de que vamos a mantener

