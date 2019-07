Ruth Lorenzo canta a Perales desde niña

Voz 0446 00:00 qué tal buenas noches bienvenida Alfaro animo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación

Voz 1 00:09 Monica de Francia pero así de las herejes

Voz 0446 00:17 a la primera pregunta que hacemos a nuestros invitados limitadas

Voz 1 00:21 es su relación con el mar a mi me gustaría preguntar

Voz 0446 00:27 te por tu relación con el mar pero hemos sido muy concreto

Voz 1 00:31 ese en Cabo de Palos igualado Cuéntame pues es el es uno de mis templo Cabo de Palos y a ello desde pequeña me iba a tirarme por los acantilados al agua del Mediterráneo a dejar mi miedos hay lavados sabe ese sitio donde hago apnea

Voz 0446 01:03 esta Ruth Lorenzo muchos oyentes este programa relacionara Ruth Lorenzo con aquel tema de Eurovisión del año dos mil catorce pero tiene una historia tan asombrosa que que el otro día dijo a un periodista El día que escriba mi biografía vais a par

Voz 2 01:24 yo es verdad vamos a privar

Voz 3 01:27 porque date cuenta que creo que de de todo lo que he vivido

Voz 1 01:32 entrado llegan a una cuarta parte no porque no es el momento porque hay cosas que uno se guarda hay

Voz 0446 01:42 y todo eso no pero es siempre he vivido muchísimo Ejido dentro de mí siento que soy una señora de setenta cuando un error XXXVI y porque te has puesto Mónica de Friends yo sé que tiene que ver con el tema de hoy pero explicarle a los oyentes porque cuando te hemos dicho el tema del faro esta noche es limpiar has dicho entonces soy Mónica de Friends

Voz 2 02:05 literalmente una friki de la limpia es terrible sí sí sí super

Voz 1 02:12 tengo mi me quedo metodología para limpiar soy muy perfeccionista y me encanta ir a sitios desordenado están limpia no voy literal a casa de amigos y tal y veo que se me dejas ordenase el frigo me dejas ordenante no sé que tú eres de las que cuando tiene invitados en casa invitados de confianza

Voz 0446 02:32 a una cena y una fiesta o unas copas vas recogiendo sobre la marcha o lo dejas todo para el día siguiente yo sobre la marcha recojo todo limpio todo una máquina

Voz 1 02:45 literalmente en casa en Navidades me dicen por Dios

Voz 0446 02:47 pues no te levante sabéis porque en cuanto veo que han terminado los primeros yo me levanto en un momento lo sirvo todos es como nos estás metiendo prisa hay que quieres que no vayamos fuera no me gusta dejarlos limpios relaja Ruth Lorenzo en Cabo de Palos tu infancia se desarrolla en Murcia si cuéntanos cómo cómo era tu infancia no sé si en la huerta algún recuerdo que te haga muy feliz si cierras los ojos ibas a ti

Voz 1 03:16 infancia mira es el recuerdo más feliz que yo tengo es en yo me crié en los conejos que es una organización como a las afueras en el campo mi árbol preferido son los almendros y había un parque que estaba lleno de almendros y me iba a los columpios a cantar cuando ésta los almendros en flor porque sentía que nevaba que había como nieve parecía nieve El blanco y era tan bonito iba a cantar el Oso de mío que andaba con ocho años improbable

Voz 0446 03:52 de tú no habías visto nunca la nieve de niña en murciano no nevará vamos a ir paso a paso a mí hay un capítulo que me llama muchísimo la atención también la naturalidad con con la que lo cuentas que es cuando descubres que tu padre no es tu padre biológico y entonces vas a tu madre le dices eh que aquí esta fotografía hay algo que no cuadra dice con tono torea si es que no es tu padre biológico y tú te vas tan pancho a vale pues no es cómo es ese capítulo sí pues sabes que si te lo cuando lo cuento me recuerdo como desde fuera es como si pudiesen

Voz 1 04:31 el momento ir

Voz 0446 04:34 fue exactamente tal que así a mí me encantaba ir al salón de la casa sabes estas casas típicas la madre que el Olimpia todos lo deja todo cerrado no fui yo me metía de puntillas y habría una encaja

Voz 1 04:47 lo que habían fotografías

Voz 0446 04:49 ya tenía como siete ocho años y ya empezó

Voz 1 04:51 Ava

Voz 0446 04:52 a darle sentido al tiempo entendía el concepto el tiempo

Voz 1 04:57 ir miré una fotografía vi la boda de mi padre pero me vi a mí de pequeña ya como espera esto no me cuadra porque si yo nací cuando se entonces me fui a mi madre dije oye mamá pero qué hago yo en esta foto porque yo estoy aquí entonces me lo dijo mi hijo tu padre es tu padre pero no es tu padre biológico tu padre biológico es quién poner a ETA pero no la puso él pero es tu padre yo a la misma cogí me fui vale ya sabes esto ya lo entendí dije venga vale a los años yo lo olvide esto haciéndolo mimo volví a hacerle la misma pregunta a mi madre y hay ya tenía como nueve años y ahí sí recuerdo tristeza hay Si recuerdo triste sentirme triste por primera vez

Voz 0446 05:50 el apellido que llevas Lorenzo es de tu padre

Voz 1 05:53 hace adoptivo de marido de tu madre marido no sí si si mi padre para mí Mi padre porque es el único que conozco mi padre biológico falleció cuando yo tenía diez ocho o algo así nunca le conocí nunca vi nunca nada pero pero sí para mí Mi padre es el otro

Voz 0446 06:13 Ruth Lorenzo vamos a hablar de tu etapa en Estados Unidos de tu etapa en el Reino Unido de tu etapa española pero fíjate para hablar de tu tapan Estados Unidos te voy a poner una canción que probablemente te sorprenda

Voz 4 06:34 su pueblo es un pase sin hablada es una parado es un espacio donde para otra cosa que no se dirigió

Voz 5 07:04 la seguido a cuantas empresas cantado esta canción

Voz 6 07:10 jo perdóname también

Voz 0446 07:14 muchas que tiene que ver con la nostalgia parate Un fíjate que nosotros decimos el otro día hablamos en este programa del amor el jueves pasado dijimos Perales es el músico que mejor ha cantado al amor al desamor sino a la entonces bueno cuando tú estabas fuera de España siempre recordaba eso ponías esta canción y de alguna manera te llevaba

Voz 1 07:36 a la gente que te quiere vira date cuenta que cuando nosotros dejamos

Voz 6 07:44 quién me has hecho Home vemos juntos cuando nosotros déjame Murcia yo recuerdo ir en el coche que que viajábamos a Madrid veníamos a Barajas acoge era bien no mi padre ya se habían separado pero nos trae a mi padre yo recuerdo mirar por por el cristal de atrás escuchando Perales miraba Murcia como se alejada ir recuerdo decir voy a recordar esto está look este sentimiento todo exactamente tal y como esta y cuando ya vivía en Estados Unido lo que hacía era ponerme esta canciones de Perales para recordar exactamente la luz todo porque no había móviles novia Instagram no había gobierno sabe entonces sólo tenía en mi mente para recuerda Perales en mi artista preferido me quería casar con él cuando no

Voz 5 08:49 la moto

Voz 4 08:52 cuando los elabore son el amor un ruedo el amor es cree

Voz 0446 09:30 Lorenzo y cómo recuerdas tu etapa en Estados Unidos cuando verdaderamente el colegio te enseña te saca esa capacidad que tienes de cantar no es algo que aquí en los colegios españoles no pasaba pero llegas a Estados Unidos y puedes cantar

Voz 1 09:45 pues es una pasada llegar a un cole que que tengan bueno que te gusta hacer intuirse cantar vale pues hay clase coro tal venga cual quiere decir sabéis si es como un regalo no en cuanto ven que alguien destaca un poquito Se Se trabaja muchísimo es impulsar hice muchísimo en Estados Unidos hice muchísimo mucho mucho y me encantó vámonos a Reino Unido a Londres que eso sí que es un capítulo que en el libro ocuparía

Voz 0446 10:18 no sé

Voz 1 10:18 diez tomos por la intensidad de lo vivido sí

Voz 0446 10:24 me llama mucho la atención cómo consigues hacer ese casting para Factor X un programa en So súper popular en Reino Unido que te dispara automáticamente a la fama pero que no podías ni coger el metro

Voz 1 10:38 si nosotros estamos de vivir de Estados Unidos cuando yo tenía dieciséis entonces toda casi la infancia y adolescencia ambas ahí no luego están en España yo tenía mi banda íbamos Puerto Laos

Voz 3 10:51 un día me me dice una familia inglesa que venía a verme cantar

Voz 1 10:56 nunca te has presentado Factor X presenta te Factory X y yo yo paso me presente al prime a el segundo T no pase la segunda prueba dije yo paso olímpicamente esto no en la hija menor me regaló el formulario y me hizo prometer que lo iba a rellenar me lo regalo por mi cumple no rellena unos meses más tarde está viviendo en Inglaterra de de la huerta de Cartagena a Londres sabe si yo recuerdo algo muy gracioso que era cuando estábamos en la casa de Factor X que ahí no se te graba en la casa no sea

Voz 3 11:32 ahí lo único que que

Voz 1 11:35 te graban es en el programa entonces cuando estaba en la casa Factor X yo me acuerdo mirar por la mirilla y había como XX paparazis fuera lloviendo con frío daba igual yo pensaba más en mi vida entonces acaba sacaba café hacía un montón de cafés y se les sacaba café no pero hemos perseguían a todos lados al supermercado a

Voz 0446 12:00 dos sitios nos perseguían puesto Sant Joan persiguió paparazzis en moto con malo a Maura muy muy muy popular en Reino Unido no vean todos los fines de semana catorce

Voz 1 12:10 millones de personas

Voz 6 12:12 catorce millones

Voz 0446 12:16 de Qantas esta canción de Prince

Voz 8 12:32 se hizo viral se hace vivirán Prince

Voz 6 12:36 la retirada de Internet amenaza el programa con de Mondariz pues subirla al canal

Voz 2 12:42 yo pensé visto pues sabe bien pero me ha visto saber

Voz 3 12:50 hay que recibí

Voz 0446 12:53 recibí amor de Judy Dench del Príncipe Charles mucha gente sí que llama la atención que habiendo tenido la posibilidad de firmar un contrato que firmase por millón de libras tener la vida solucionada te voy a decir a medio plazo pero para mucha gente nunca ganará un millón de libras en toda su vida renuncia

Voz 1 13:35 por qué dijiste no quiero venderme sí sí yo renuncié al contrato después de un tiempo lo lo devolví

Voz 3 13:42 no puede determinarlo oí irme

Voz 1 13:45 lo cual estuvo muy bien porque luego EMI Cayón que en quiebra yo fiche con EMI hubiese terminado en un cajón durante diez años de Mi vida sin poder hacer absolutamente nada todo pasa por algo en muchas ocasiones

Voz 0446 13:59 me pregunto estás

Voz 1 14:01 no hice bien hice mal pero al final si hace las cosas con el corazón es lo único que valen y claro cuando tome la decisión oí mayo muy valiente por la vida ya empecé a ver todo lo duro que estaba siendo pero yo he tenido que robar comida sea sabes ese yo era muy famosa pero no tenía dinero para comprar comida entonces era un contraste super grande me acuerdo que a mi madre lo dejo dijo la música no quiero seguir así no puedo seguir así dijo como se te ocurra volver por qué te lo dejas vuelve cuando quiera pero porque te lo dejas la la puerta de esta casa están cerradas mi madre siempre me ha impulsado a seguir sabemos llevó a tu madre Eva Eva es muy importante no para titulada así la mujer por excelencia de mi vida siguen me amor que dijeron cuando te vieron en Eurovisión representando a España a bien a casa cuanto le encantó ya estaban allí conmigo y aquí te gustó la espera ni muchísimo muchísimo ha sido las mejores experiencias de mi era Eurovisión date cuenta que pude

Voz 3 15:16 de entrar en mi país irreal a mi país en Europa alguien que ha vivido tantos años fuera

Voz 1 15:24 y que ha echado de menos España la tortilla de patatas el olor a churro el African da la huerta la feria sabes quién cuando lo echas tanto de menos te vuelves patriótico entonces yo son muy patriótica yo amo amo el Cantábrico el Mediterráneo Sevilla todo todo todo todo mi tierra entonces claro el el ir a cantar por España para España en Europa con mi bandera

Voz 0446 15:55 lujazo Ruiz Lorenzo ahora vienes con Underworld un tema que nada más presentarse se convierte en número uno en iTunes durante tres horas prácticamente ya no sé cuántas visualizaciones he visto que tenía es un tema que has compuesto tú

Voz 3 16:11 compuesto por mí y y el miércoles diez sale el videoclip

Voz 1 16:17 y es que va a estar muy furioso

Voz 0446 16:20 sí porque si si estaba anunciado como algo muy especial no sí sí sí

Voz 1 16:25 no he querido hacer un vídeo al uso adquirido hacer algo especial y algo creativo oí es una como una mini peli Si dentro el videoclip

Voz 0446 16:33 es lo dirigido deber pandas yo

Voz 1 16:36 de hecho la productora Pablo Hernández es el el director que es una máquina un crack que es esta canción Underworld pues ando Wood habla de de alguien dispuesto a ir al inframundo por amor más allá si yo es que las cosas a medias como que no me van

Voz 0446 16:56 Ruth Lorenzo despedimos siempre nuestros invitados preguntándoles quién ha sido o es el paro de su vida

Voz 1 17:02 para mí mi madre es mi faro sí como decía jo es una mujer súper fuerte fue de las primeras en divorciarse de las primeras en ponerse minifalda o biquini una mujer que fue mal tratada con su primer matrimonio qué ha sacado seis hijos p'alante que tuvo su empresa que se ha mudado de país sin hablar inglés tenía que ver a mi madre en el banco en Estados Unidos hablando allí o a tu ánimas entender porque te lo digo yo si es una luchadora sonríen de risueña trabajadora guapa

Voz 0446 17:50 Lorenzo ha sido un placer tenerte aquí madrugada

Voz 1 17:53 como era me ha dado las gracias creo que lo necesita lo he dicho que vaya muy bien aquí tienes abiertas las puertas del faro para cuando quieras muchas gracias buenas noches