Miguel López y la "especulación" en el sector de la aceituna: "Esto hay que trasladarlo a un problema de Estado"

bueno mira en primer lugar que decirte acercar esta controles hemos estado relajado llevamos tres años podríamos decir con una situación de presión más o menos razonable y por tanto hacen falta controles en este caso los controlen son competencia de la Junta es decir a partir de que las importaciones de entrarán a través de Aduanas ICE localice que se se se centran ya en nuestro país pues evidentemente son las comunidades autónomas las que tienen que hacer esos controles tanto en inducción envasadora etcétera no porque aunque existe un cierto control de la entidad a través de la agencia de información y con todo alimentario pero es exclusivamente hablar de volúmenes y hablar de depósito nosotros necesitamos que se controle también en la actualidad se en la provincia que se controle todo el proceso que se que en ocasiones se somete al producto y que evidentemente sepamos exactamente cada partido donde termina nosotros sospechamos que las cosas se están haciendo bien esta maniobra de especulación que están controlando entre cuatro-cinco que dicho sea de paso ya debería la agencia de la era competencia haber metido mano eh que parece mentira pero el cruce de brazos que hay en situaciones como esta que en el porque de verdad esto es inaceptable e inasumible por parte del sector no entonces no cabe duda de que en este caso nosotros pensamos que si los controles funcionan si además exigimos a Bruselas una serie de mecanismos para ordenar los mercados

Voz 1

03:14

sí hay que negociarlo que esté hay que trasladarlo a un problema de Estado porque entre otras cosas amigas mucho hacia el medio rural que no queda gente que los pueblos están vacíos pero cuando las cosas porque en definitiva para que los pueblos no se va sin la gente tiene que poder vivir por tanto si el aceite no se sitúa entorno a los trece euros significa que estamos cubriendo costes de producción y que no y que no podemos tener una renta mínimamente líneas entonces no productivos como sostenible que genera empleo que incluya que que esa que fija población que gestiona territorio y además de un bosque natural que te dicho sea de paso los en un marco de cambio climático es imprescindible pues yo me parece que es verdad lo estás viendo