Voz 0789

00:00

buenos días Aimar buenos días a todos como desde la noche del veintiocho de marzo en el mismo momento en que se conoció el resultado de las elecciones generales de presupuesto que el PSOE Unidas Podemos tendrían que entenderse y sumar sus votos como desde la noche del veintiséis de mayo di por supuesto que el tiro de Colón sumaría a los suyos en el caso de Madrid sin el menor género de dudas nunca he podido tomarme en serio el alarde táctico de bravatas de gestos feroces de palabras de honor de no nos moverán que andan lanzándose unos a otros con destino sobre todo a sus propias clientela las me parece pero So que con la importancia de las tareas que aguardan unos y otros estén perdiendo el tiempo en callar como si tuvieran alternativa que no la tienen como si se lo pudieran permitir que no pueden creí y creo que se van a arreglar antes de que acabe julio pero de repente en el día en el que Sánchez va a verse con Iglesias Abascal con casado y no sé si también con Rivera me pongo a pesar de juegos a los que hace tres meses hice referencia inverosímil parece menos demasiados pavos reales juntos y mal avenidos Abascal tiene la gallardía legendaria en sus genes el matrimonio Rocío Monasterio Espinosa de los Monteros es de casa bien lleva fatal los desprecios Rivera se ha instalado en el trono virtual de pero el líder de la oposición el presidente del Gobierno sólo se habla con Casado el único al que los desastrosos resultados el han bajado los humos en la gran liga de la gobernación nacional pues más de lo mismo Sánchez desde que se mueve en el Olimpo de los grandes foros internacionales me más pequeña Iglesias quiere que éste lo note Pablo que vaya si lo nota se encoge pero sólo por fuera tiene orgullo por arrobas los que le han retado lo saben así que la lógica nos dice que todo tendrá que resolverse en julio pero mucho pavo real junto mal avenido peligro