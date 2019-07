Pol Roca: "Estuvimos encerrados en jaulas de perrera"

Voz 0027 00:00 en un día informativamente muy intenso no sólo por la política también por las inundaciones que les venimos contando en Navarra en este día secuela hoy la historia tremenda de Paul Roca que es un catalán de Sant-Boí caído una historia de terror de verdad en Malasia estado allí seis días detenido en condiciones muy muy hostiles Paul buenos días hola muy buenos días usted fue a Malasia a pasar sólo unas horas allí qué pasó exactamente

Voz 1 00:24 exactamente mil años explico yo trabajo vivo y trabajo en Japón trabajo para la organización de un evento que se llama el Wall dice que no conozca lo que es el coste de estos salones del mala que que en España también son muy populares en la gente que se disfraza de personajes de cómic de animación enteras obvias nosotros en Japón organizamos un concurso me dirigía a al de veinte en el que en Malasia se hace la selección para determinar sus representantes para venir a nuestro concurso en verano en Japón si no vas a trabajar a cobrar dinero pues pues entrará con tu sello y sabe turista ya es es como no plantones deben hacemos pues todo el jurado etc somos un grupo de personas hay unas chicas japonesas el evento se desarrolla con normalidad hasta que una vez tenemos terminar la deliberación del jurado estamos remiendos en un camerino Nos informan que han venido unos miembros de las autoridades de inmigración y tienen que mirarnos los pasaportes nos comentan que puede ser que estamos cometiendo una infracción que nos tienen que llevada a una oficina de inmigración en ese momento pues puedo coger el móvil en buscar rápidamente la embajada de Malasia España Malasia ya muy me pongo en contacto con el número de emergencia de España en el que está el señor Luis Cacho que es el el segundo de la embajada a quién le cuento pues pues mira es que estoy un evento como invitado han venido las autoridades de inmigración estoy detenido y cuando se nos llevan detenidos al cabo de unos minutos a él se presenta también esa misma noche

Voz 0027 01:54 las oficinas de inmigración y ustedes pasan la noche en el calabozo

Voz 1 01:58 Nos llevan a unas oficinas de inmigración que son más no es modernas pero sigue teniendo unas celdas de unos cuando llegamos pues son unos veinticinco metros cuadrados suelo de hormigón recubierto con un poco de plástico qué hay detrás de una pared pues un agujero para para defecar y orinar oí grifo Ésta es una acción en la que pasamos todo una primera noche pero es que la sorpresa es que ellos deciden que somos sospechosos de cometer un acto inmigración ilegal irse nos tienen que llevar recluidos a lo que es el Centro de Internamiento de Extranjeros esposadas y no sube a una camioneta muy muy destartalada y nos lleva durante una hora la autopista a lo que es ya el de detención es como una una prisión que está a una hora en las afueras de Kuala Lumpur hay durante estamos todo el primer día encerrados en una especie de jaulas de perrera tal vez unos cuarenta metros pues nada sobre el cemento barrotes chinos la algo de beber alguna galleta pero estamos separados a hombres mujeres pasamos todo Umbría encadenados ahí esperando que podamos tiene del ingreso final en el módulo ahí ahí lo pasó verdaderamente mal estamos todavía encerrados la noche ya signos lleva hacer una recepción no pues a en un patio signos no sienta en filas

Voz 2 03:23 de desnudos sino en hacer

Voz 1 03:26 acciones y digamos a para comprobar que no tengamos nada oculto dentro del cuerpo hay pues al final si no se lleva a lo que es definitivamente el sitio de detención que es un es una especie de edificio como si fuera una una granja de animales realmente es un edificio de unos cuatrocientos metros cuadrados el que hay unas doscientas y pico personas y ahí es donde están recluidas las personas que esperan algún proceso de inmigración

Voz 0027 03:56 cuáles eran las las condiciones higiénicas de de ese lugar

Voz 1 04:01 las cabinas que utilizamos un agujero en el suelo para para dedicarse orinar están repletas de mosquitos y ahí el problema es que esos mosquitos transmiten el dengue durante estos días que estamos reclusos a cada día a por suerte vienen a visitarnos las embajadas de Japón y de España que ejerce mucha presión para conseguir que el procedimiento burocráticos agilice por su teníamos un vuelo a regresar a Japón el viernes a las ocho y media de la noche se pudo coordinar todo para que no tuviéramos que pasa ahí todavía más días el fin de semana el lunes etc si no hubiéramos tenido pues se tiene un vuelo el domingo por la noche todavía estaríamos presos allí sí bueno pues les como te comento las Embajadas estuvieran haciendo mucha presión para que no hubiera ninguna demora en un procedimiento burocrático que es lento