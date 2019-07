Flash Deportes SER de las 10:00 (09/07/2019)

Voz 1161

neymar no quiere volver a París así lo publican medios brasileños tras no presentarse ayer el jugador a la primera jornada de entrenamientos del que en un comunicado ha expulsó al jugador de no tener permiso para ausentarse y que tomarán medidas el entorno del futbolista responde que el club sabía que animar tenía esos días compromisos publicitarios y de su instituto el Santos tenía permiso por el club para volver el día quince y que se muestran enfadados por el comunicado del PSC al que Neymar no querer volver además el Le Parisien publica una entrevista a Leonardo el director deportivo reconociendo que si llega una oferta que satisfaga a todos el jugador puede marcharse y que han tenido contactos leves con el Barça para el que sería una operación económica compleja ya que los galos no bajan de los doscientos veintidós millones que les costó hace dos veranos y afrontará esta semana además el Barça la operación Griezmann que ha enfadado mucho a la afición atlética entre ellos a Paulo Futre anoche en El Larguero