Polémica en Conil: un grupo de empresarios paga de su bolsillo los cascos de moto de los agentes de la Guardia Civil

la AUGC de la de la Asociación Unificada de la Guardia Civil porque me ha llamado muchísimo la atención la polémica que está generando en Conil porque un grupo de empresarios de la ciudad ha pagado de su bolsillo los cascos de moto para garantizar que los agentes de la Guardia Civil pueden patrullar allí este verano muy claro eso eso general el debate de cómo puede ser que unos empresarios paguen el material imprescindible para el servicio no hemos preguntado en la propia Guardia Civil nos dicen esto es habitual este tipo de donaciones es habitual si se hubiese pedido por el cauce reglamentario esos casos habrían terminado llegando pero habría tardado mucho más tiempo y los empresarios han decidido poner de su bolsillo ese dinero para garantizar que se establecen unos turnos rotatorios unos turnos suficientes como para que ese patrullen Conil en en verano que está plagado de turistas el señor Fernández y con cómo lo ven ustedes

bueno para nosotros se podría calificar de de berlanguiano damos la situación se está dando en con la compra de material policial por parte de empresarios a petición cual insinuación cómo mediante conversaciones con propios mandos de la Guardia Civil para que podamos prestar nuestro servicio ciudadano nosotros somos pues seguridad prestamos el servicio de seguridad ciudadana público siempre lo hemos hecho a través de un material policial adquirido a través de la Dirección General de la Guardia Civil pasando unos controles estrictos porque recordemos que todo esto llega a través de una licitación de un concurso público donde los guardias civiles todo el material que tiene que se pone a su disposición bueno en materia policial en todo el mundo lo entiende que no es al uso no va uno a la tienda y contra lo que les parece

eso le iba a preguntar se puede patrullar con con unos cascos comprados por unos empresarios son los cascos de la Guardia Civil tienen que ser X modelo no con X serigrafía o

Voz 1

01:57

efectivamente que llevan unos unos procedimientos un concurso público se se saca solicita es establece todo esto que concurso público boletines y ahí es donde adquiere ese material es cierto que existe un procedimiento pero que no es habitual que un procedimiento desde de cesión de donativo que bueno una normativa nuestras el año noventa y nueve entendemos que ella también desfasada y que es la propia Administración quedó Guardia Civil exhala feliz a su servicio de todo el material no como decimos no queremos que la anécdota adaptarse el problema es que hay detrás de la falta de material con lo que lo cual estériles tienen que desarrollar sus funcionen en en el territorio nacional