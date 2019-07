"Compremos cremas de la máxima protección"

Voz 0927 00:00 bueno ya estamos en verano oí muchos de los contenidos de los próximos programas a lo largo de estos dos meses pues van a ser de temas veraniegos por ejemplo las cremas de protección solar es generan siempre muchas dudas sobre su eficacia su uso correcto los efectos de no protegernos adecuadamente pues vamos a intentar salir de todas estas dudas au de muchas de las dudas habituales con nuestro dermatólogo de cabecera

Voz 2 00:31 Julián Conejo Mir muy buenos días bueno

Voz 3 00:33 las cómo estamos muy bien eras cita anual

Voz 2 00:36 tras a veces a veces otras veces sólo en lo que va del año pero ahora cerca ya del verano ya ya sabemos que es obligado llamarle llamarte eh efectivamente los periodista Gianni digo eh vale bueno dermatólogo en ejercicio trabajan un hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla des director y jefe del servicio la unidad de gestión clínica de Dermatología bueno un auténtico experto en ya le conocen le conocen ustedes sobradamente hablamos de los temas de siempre de él del verano la protección porque lo lo primero a ver qué dice la gente que pesa sois que tampoco será tan grave porque hay que protegerse adecuadamente además

Voz 0554 01:18 está claro que si hay un agente que es cancerígeno del sol entonces me aclare la única forma que sabemos de quitar este agente cancerígeno tan fácil como oponer un protector solar oponerse ropa corro camiseta y todo lo que haga falta o simplemente no ponerse al sol es decir es el el trípode que nosotros conocemos para evitar el daño solar es mucho más fácil que dejar el tabaco

Voz 2 01:44 eh con el lío que ha vivido estas últimas semanas de OCU Luis this Bavaria que protege más protege menos que lo de cincuentas quince que lo de cincuentas treinta especialmente para los niños es entiende la preocupación de los padres sobre si la información que se da siempre es real o no real no pero es importante esto

Voz 0554 02:03 bueno e importante que se le de seriedad a lo que la protección el grado de protección is it la industria farmacéutica sin duda seriedad en cuanto al producto que están vendiendo eso es verdad pero en el caso en concreto este qué ha sucedido y no se ha hecho bien obedece más bien a una guerra comercial no es española parece una guerra comercial europea por desgracia tiene una connotación fuera de España que que sería muy largo explicará

Voz 0554 02:33 estado de una manera lateral le ha quitado credibilidad inmerecida porque es un gran laboratorio todos los dermatólogos tenemos con ellos pues una gran fiabilidad hay una gran confianza en que lo que venden funciona muy bien pero claro hay que explicarlo era debía explicar brevemente de tu cuando alguien vaya a comprar un protector solar el dermatólogo está loco de contento silla compra uno de veinte verás tú qué significa cincuenta cincuenta significa que tú te puedes poner cincuenta veces más tiempo al sol que una persona cualquiera para quemar si treinta treinta veces más veinte veinte veces más pero claro lo que no decimos que el protector treinta por ejemplo filtra ochenta y cinco por ciento del sol en condiciones óptimas el foto protector cincuenta filtra noventa por ciento en condiciones óptimas decir hay muy poca diferencia aparece el doble sin embargo en un cinco por ciento el foto protector cien filtra lo máximo bueno algo más pero sí que unos cincuenta filtrar noventa El ciencia filtra noventa y dos fíjate que es decir para llegar al foto protector que filtre cien por cien eso sería como dice Los Morancos el factor yeso sería poner una careta la cara esto es casi imposible son el Arsenal no que sí es verdad es que no invita ochenta ochenta y cinco está extraordinariamente bien y contento

Voz 2 04:01 ya que quedarse normalmente en condiciones normales que hay que dar a los niños

Voz 0554 04:06 pues verá al principio teníamos nuestra patólogo decía bueno podemos veinte treinta tenemos cincuenta claro ante el cincuenta era pegajoso oir cincuenta es fantástico yo ya he llegado a la convicción por edad el tiempo de detrás de una mesa de que verá están razonable la cosa como ya que tú te tienes que comprar un protector solar compra pero bueno ya que te lo tiene que pone bueno ya que todos igual Ponte el bueno es decir tu tema por un flotador a medio hinchada tutear a meter un coche que tiene averiado el motor te ponen uno que tiene avería bueno si te vas hasta treinta veinte euros un buen foto protector de los cincuenta te va compra XXX ya que puede filtrar un poquito más pues te agarra al que sí tramas pero de todo de todos lo más importante fíjate no es miel precio ni la marca ni siquiera el grado de foto protección que quede muy claro para el que no esté escuchando lo más importante es ponérselo toma nota lo que te digo

Voz 0554 05:06 que el sesenta por ciento de la población sabe que el piloto protector es bueno es útil para el cáncer de piel sesenta por ciento y que lo compran en las farmacias de cada cien sesenta personas bueno que sabe cuánto se los ponen en la práctica

Voz 0554 05:23 entonces llegan el foto protector se le olvida Se lo ponen tarde nos llevan en la Bolsa se lo precario al niño y a yo no se lo ponen es decir un auténtico deja de que es lo que nosotros queremos es desigual no mira compras que quiera la marca que quiere agradar pero por favor Pontes no

Voz 2 05:39 le parece que lo haga así como unas preguntas muy rápidas como una especie de test venga a ver si tenemos un protector de cincuenta ó de treinta o de quince y nos damos poca crema ese nivel de protección baja no es exactamente lo que dice el bote

Voz 0554 05:56 Justo al cincuenta por ciento si creemos que está filtrando ochenta filtra cuarenta por qué porque nosotras Evo en otra prueba con dos miligramos por centímetro cuadrado de crema es decir con mucha crema Si uno se pone la muy poquita crema muy entendí de ahí a pena ahí tiene que durar toda la familia y además es caro niño no te ponga mucho filtrar la mitad vale

Voz 2 06:19 sí somos más Morenito tenemos que ponernos o cuidar menos la protección con las cremas

Voz 0554 06:24 el moreno natural ya de por sí es una protección que tener que tenemos de fábrica quiere decir que el la persona muy morena sin duda se tiene que proteger menos la persona negra no hace falta que se proteja sin embargo la persona muy blanca que de fábrica viene con cero melanina pues así se tiene que proteger mucho

Voz 2 06:41 bueno esos bronceado ultra rápidos que se ponen unos negro es muy brillantes que son muy llamativos en pocos días está uno negro son peligrosos o del

Voz 0554 06:52 como precaución si el el moreno este estado ultras rápido obedece a que se ha hecho un auto bronceado con una crema en una sala de cosmética que sepa que eso es falso lo único que tiene teñida la piel de color oscuro con una acetona especial pero eso filtra cero es decir como si tuviera blanco como la leche

Voz 2 07:14 las cremas de pasadas las del año pasado sirven no sirven nos dicen que cambiarlas cero

Voz 0554 07:20 hay que tirarla por qué porque con el contacto de la piel hay una serie de sustancias que van a oscilar el producto se va a estropear es decir un protector solar más de dos tres meses no debe de utilizarse si es del año pasado fuera mucho más vienen mucho menores de un año a otro porque ha cambiado exitosamente ha cambiado la tolerancia a cambiar la eficacia como si uno guarda un coche de hace cuatro cinco años o el que compre nuevo ahora más es mucho mejor

Voz 2 07:47 ya hablábamos antes de marcas el estudio de OCU habla de algunas marcas algunas no están habitualmente en las farmacias y hay gente que dice no estas cosas estos productos siempre en la farmacia es necesario o es independiente

Voz 0554 08:00 no verá la indudablemente la industria farmacéutica no da un grado de confianza altísimo más que la industria cosmética dejarlo claro y que un profesional de la farmacia te avale un producto para nosotros es fundamental para un dermatólogo el farmacéutico su aliado natural ante nosotros mucho de nuestras campañas de nuestra acciones las basamos en el farmacéutico y hacen una procesión una actividad extraordinaria que no favorece en la cosmética pura y dura que se venden los grandes almacenes yo no me fiaría verás lo mismo que te dije antes situara a treinta euros Gaza de lo bien que es lo que te Gates que funcione

Voz 2 08:41 ya ya ya si está por debajo de la sombrilla habitualmente y solo salimos a bañarnos dos veces debemos ponernos crema protección no es necesario podemos relajarnos

Voz 0554 08:51 mira las cremas de protección hay que aplicarla cada tres horas Si uno se entretienen mirar hay unas que son resistentes al agua y otras que ponen a prueba del agua una ponen Model resistan y otra pone world Tour bueno pues esa denominación significa que puede estar más tiempo menos en el agua pero por sistema si te meten mucho en el agua ponerlo no cada dos horas cada hora

Voz 2 09:15 ya dice yo no me doy crema porque yo no voy al mar no voy a la piscina error

Voz 0554 09:21 fatal también te voy a decir porque eso es falso de hecho nosotros hemos constatado que tú por desgracia como mucho voy de vacaciones quince veinte días el bienaventurados que pueda ya vacaciones veo de dos meses determinaron es decir que tú recibe mucho sol m a lo mejor una semana o quince días sin embargo todo está recibiendo once meses sol si tú te dedica los fines de Panetta al campo o a pasear a montar en bicicleta de falso también que piense la gente que se recibiendo sol en invierno en otoño así que cuando estamos a tiempo al sol luego once meses restantes del verano pues hay que prestarle muchísima más atención que en pleno verano

Voz 2 10:01 la hay que protegerse también

Voz 0554 10:04 luego ultravioleta pasan a través de las nube siempre es decir cuidado lo día nublado que también se quema uno

Voz 2 10:10 sí estamos gente joven por ejemplo que está todo el día en el agua jugando tienen que ponerse ti

Voz 4 10:14 habré entonces no es que haya que ponerlo porque lo que hay que sacarlo de nuevo porque el agua Loza quitando continuado veinte mira eso es lo que ha pasado de Quantum detalles

Voz 0554 10:24 a mucha gente compra los protectores solares pediátricos pensando que el la denominación pediátrica es que es más fuerte que más Bambones y más suave que se tolera menor hice están equivocando porque lo único que trae un protector pediátrico es una excelente Prim II y Ximo ir pegajoso pésimo para que el mismo protector que tú te pones de adulto el que tú te compra se quede más tiempo porque los niñas en la croqueta en hace recuerda Arias en el agua y ese protector tan pegajoso para nota muy bien pero para un adulto que se proponga pensando que es que muy idónea es falso totalmente eso no hay quien lo aguante en más en menor a los adultos usar un protector normal y a niño poner el uno normal que a los niños que muchas veces el niño no quieren ni siquiera ponerse

Voz 2 11:16 Julián Conejo Mir dermatólogo muchísimas gracias como siempre por atender nuestra llamada por resolverla las tantas y tantas dudas que tenemos sobre esto que es se repite año tras año tras año pero es que el problema sigue ahí ojalá no tuviéramos que hablar de esto porque no hubiera problemas de la piel y cánceres de piel y todo esto que lamentablemente cada vez más verdad