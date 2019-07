Carmen Machi: "Tengo una empatía enfermiza con Rafa Nadal. Si se lesiona, dejo de comer"

Voz 1 00:00 en la Cadena

en SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 00:06 sí

Voz 1995 00:07 Carmen Machi muy buenos días muy buenos días Pepón Nieto muy buenos y dos

Voz 2 00:11 hola buenos días Jon Kortajarena muy buenos

Voz 1995 00:14 eso es un poco raro bueno vosotros sois porque la gente no enseguida de oscuridad pero la pregunta que voy a hacer poco a vosotros tenéis pueblo Carmen

Voz 0381 00:22 yo no tengo pueblo yo si sí pones

Voz 1995 00:24 en el pueblo de hitos por los que no

Voz 0042 00:30 en un pueblo no hay nubes

Voz 1995 00:31 porque claro era el pueblo es la infancia número

Voz 0042 00:35 volver a casa por Navidad eso ratificaría también

Voz 1995 00:37 explicaría muchas cosas de vosotros el hecho no tener Puebla

Voz 2 00:40 es verdad que precisaría una persona que no tiene pueblos

Voz 0042 00:44 tienes que penita de tu pueblo también se elige la gente que en hacerse edad elige un pueblo de irse en verano de Estado tener una casita

Voz 1995 00:53 de hecho ellos suele ser elegido unos cuantos pueblos de finlandés yo tengo yo digo que cada pueblo español debe debe tener un mimo

Voz 2 01:03 no no estoy hablando donde sí sí sí

Voz 1995 01:06 si te pone en el pueblo pueblo tu familia tiene algún tipo de monte motes

Voz 3 01:10 no no no no no te viene bien no lo nieto

Voz 1995 01:15 ha sido todo lo Nieto te hemos tenido bares toda la vida

Voz 0042 01:17 así se llamaba el nieto el bar y eso es lo lo nieto o lo de los nieto

Voz 1995 01:23 vale hasta el viernes podemos hablar con propiedad de lo nunca visto me dejáis que queréis

Voz 2 01:30 claro otro invierno aislado como el del año pasado

Voz 5 01:36 San dieciocho habitantes es muy difícil

Voz 0381 01:39 te gusta el médico oscura

Voz 5 01:41 que somos quince

Voz 4 01:44 que Alfonso Palma

Voz 1995 01:47 una mujer lo nunca visto literalmente al menos hasta que se estrena este viernes doce de julio una nueva comedia que aborda de una tacada dos realidades muy presentes en la España actual la de nuestros pueblos que además vacíos las dificultades de integración del diferente de que llega de fuera sí por si la reflexión a la que invitan argumento fuera poca además es una película escrita y dirigida por una mujer producida por otra mujer protagoniza

Voz 6 02:10 estaba por una mujer más por Carmen Machi aquí presentes en y junto a mí Pon

Voz 1995 02:16 mucha de la Llano Carmen mucho tema mucha mujer mucha temática

Voz 0381 02:22 hay mucha temática hay mucha enjundia es eso es una comedia porque esa etiqueta de comedia siempre que hay humor pero realmente yo creo que es un drama real una reflejo de la sociedad nuestra con sus tintes dramáticos pero siempre que su eficacia por el humor y sabes que es un vehículo maravilloso para que las cosas como la seda yo creo que Mariné en ese sentido lo ha hecho muy bien porque lo que quiere contarlo cuenta pero te echas unas risas con lo cual reflexiones de una manera

Voz 1995 02:49 Kika entre otras cosas diferente el dos mil diecinueve todavía estemos con más motivo todavía hablando de ese miedo al diferente de de esos problemas que ocurren en en en todo el mundo pero que nosotros vemos una forma muy muy directa acuciado además por los nuevos movimientos que estemos hablando de esa todavía a ver si había

Voz 0042 03:10 pero el miedo es un arma de destrucción masiva muy muy peligrosa porque el miedo al odio hay un solo paso no tenemos que tener miedo al que viene de fuera yo creo que que en la película más se ve es mucho más lo que aporta al que viene de fuera que es lo que te pide que lo que te exige a la historia la historia parte de un estudio que hicieron sobre los refugiados sirios que necesitaban ubicación Il los pueblos que se estaban quedando completamente deshabitados y que pasaba Si estos refugiados iban a estos pueblos es la que la gente que vive en los pueblos no querían que viniera en extranjeros no querían gente de fuera ir los refugiados querían ir hacia la deja porque era gente preparada que tenían trabajos en Ciudad de grande en su país y querían hacer lo mismo aquí y entonces no no hubo no había consenso no había posibilidad no era una solución que podía estar ahí al a la mano pero pero no la vía sea es muy es muy complicado que somos qué difícil esto habla la película Tapas

Voz 1995 04:08 yo creo todos los aspectos de la película es lo diferente Tuc Tuc Tuc es un hombre que ha viajado pensé a veces buscamos

Voz 3 04:19 rincones lejanos en lugar

Voz 1995 04:23 es exóticos cuando tenemos aquí apenas a una hora lugares maravillosos a lo mejor el exotismo es y sea pueblo

Voz 6 04:29 absolutamente sí sí yo creo que es cuestión de de tu perspectiva ahí de tu forma de apreciar las cosas esto lo dice un señor que vive en Nueva York

Voz 2 04:40 no no pero es verdad yo cuando vuelvo disfrutó muchísimo tengo una casa en Lanzarote

Voz 6 04:46 para mí es lo más exótico oí el sitio más maravilloso que puedo pasar tiempo

Voz 1995 04:50 deberías no lo cuentes sea porque yo creo que hay que empezar a no contar ya las cosas con Carmen he visto un sitio no lo cuentes

Voz 2 04:57 ni siquiera lanzaron ya no es el nombre que no vaya no te va a gustar Instagram no

Voz 1995 05:04 venga ya hombre no nos va a gustar lo nunca visto un planteamiento muy interesante pero no olviden que por más que nos pongamos serios estamos estamos de una comedia

Voz 7 05:14 a alguien que llama inmediatamente a los partidos cajitas que no que no que no

Voz 8 05:18 no hemos dejado atrás nosotros si os droga no porque se estaba muriendo de filósofo era vienen de muy lejos sean venidos desde tan lejos justo aquí en este pueblo de mierda boca mamá a boca os vienen de un sitio peor Encarnita peor que buen Tejela da a venga no me haga reír

Voz 1995 05:35 es verdad que si algo Siruela comedias para ponernos el espejo delante está muy bien que así sea verdad es el drama no consiguen es un efecto consiguió una frase como acabamos de escucharla

Voz 0381 05:45 sí sí al quitar de esa capa de de de peso que lleva está para todos los oídos en la comedia tiene tiene esa gran virtud pero para también tiene la complicación no sea lo difícil que es hacer comedias precisamente eso porque tiene un objetivo muy claro que requiere el esfuerzo de que tiene que quedar muy claro lo que cuenta sin siéntate con parafernalia es tienes que ser muy técnico yo muy muy preciso con mucho ritmo con él y con el objetivo muy claro no aquí lo bueno es que yo creo que lo importante es que los objetivos están muy claros y luego él hace como después de haber dado el hachazo que a veces Curro poco a la inversa Iñaki y por eso yo creo que funciona funciona bien es lo que tú bien dices yo creo que en la película hay que anunciar la como una comedia una comedia es lo que ocurre es que no vas a salir con pena vas a salir con lo que te decía con una reflexión porque es verdad que el el vehículo del humor es infalible

Voz 1995 06:42 joven te lo digo pero si hay que votar sí está las cosas mal si hay que mudarse anoten el nombre fuente juega de arriba es un pueblo va a las fuerzas vivas del pueblo están presentes en este estudio a misa la totalidad casi de la población de anoten porque la cosa se recrudece hacemos una pausa pero anoten fuente Escuela de arriba

Voz 1995 07:07 con Toni Garrido fuente gemela de arriba ese es el nombre de la última película de la directora argentina Marina seres skin por ciento ciento veinticinco años se cumplen hoy de la independencia Argentina un abrazo nuestros hermanos porque ya después de ciento veinticinco años da igual de quién sea eran fuéramos nosotros no un abrazo a nuestros hermanos argentinos que ese es el Ibex hoy más que no les queremos mucho la última película de decía directora argentina Marina se sitúa en una pequeña aldea de montaña al norte de España que en medio de una severa crisis a causa de la despoblación esto les suena

Voz 9 07:43 recibe una visita inesperada que debo parar el médico sí sí

Voz 7 07:48 crees máquinas quitanieves durante todo el invierno si quieres gente joven y trabajadora que vuelve a colocar Juancho Juan

Voz 10 07:56 modelo no en el mapa

Voz 2 08:06 nunca vistas película alcaldable total veguería claro yo estoy bien pero

Voz 3 08:12 a mí

Voz 0381 08:15 bueno es que Teresa Teresa es una mujer que está pasando por un momento en su vida crítico que tampoco sabe muy bien qué hacer con con la vida Celades es como si lo hubiera venido todo abajo su marido sea se ha ido que era les al alcalde su hijo ya crecido adolescente ella está en edad edad en la que tienes que reencontrarte con cosas está confundida de pronto

Voz 6 08:38 sí

Voz 0381 08:39 pero si aquí nadie mueve un dedo vamos a mover muchos dedos ella se levante a ellas manga tira p'alante y ahí es esa señora que

Voz 1995 08:49 tantos leído que que Manuela Carmena fue inspiración en tu personaje

Voz 0381 08:54 bueno nunca lo había pensado realmente pero alguien me lo dijo alguien dijo después de ver la película Un colega de prensa después de ver la película me comentó tiene tintes de Manuela digo a pues no lo había pensado pero realmente está Teresa es una señora como yo concibo las alcaldías es gente que está muy cerca del pueblo porque es lo que siempre he tenido en la cabeza en la alcaldes un vecino más que está que arrima el hombro a mí Manuela Carmena es una señora que me ha parecido que eso es la es lo que me ha proyectado pero no me inspiren ella para hacerlo pero sí que creo que tienen puntos en común esa cercanía con el pueblo ese caminar junto con el con el vecino yo creo

Voz 2 09:35 Manuela lo lo tiene igual menos entonces sí bueno pero me parece una buena fuente de inspiración cualquier parte

Voz 1995 09:40 lo tiene ya te digo tiene el teléfono encendido tal tema de consejerías ministerios ahora mismo está a tope de Paula yo te yo te elegir

Voz 2 09:52 alguna yo vamos no no digo yo la dijo ya del periodismo con local

Voz 0042 09:57 cómo está el panorama yo me fío más caro

Voz 2 09:59 no quede ninguno menor

Voz 1995 10:02 es más además es verdad que ya la nueva política la gente llega ya robada de casa como nos enseñó señor Trump así que posibles tienes colgado no porque haya robado digo sí

Voz 2 10:12 vale vale pues ha hecho te voy a dar una vuelta

Voz 1995 10:16 en el otro asunto es lo de gente que viene de fuera tú tú que has estado fuera tú te ha sentido alguna de forastero

Voz 6 10:22 sí muchas veces pero también en mi propio país ya que muchas veces te sientes muy raro y te sientes que no entiendes

Voz 3 10:29 bien que está pasando pero pero

Voz 6 10:33 bueno también otras veces estado fuera de mi país y me he sentido como en casa final yo creo que depende la gente con la que te rodea

Voz 1995 10:42 el momento en que la palabra forastero que suena como a lejano oeste de un pueblo a otro a España lo típico forastero

Voz 2 10:50 no pero en inglés es priori a mí me acuerdo una vez viviendo en Inglaterra fue a renovarla

Voz 3 10:55 residencia

Voz 2 10:59 plantas tóxicas si hay Liga este era y poco aliens yo poseo ha sido hacer es

Voz 9 11:13 ah pues siempre me gusta esta pregunta formulada Jon Kortajarena tú ha sido alguien alguna vez yo creo que vidas

Voz 3 11:22 Baleares curioso eso no

Voz 9 11:25 dijeron que sí que bueno suele packs de dos plantas tóxicas que me parece ya agrupados colectivos es bueno el rodaje la película que se ha hecho en verano cuando se la

Voz 1995 11:40 película de invierno buenas buenas bueno en agosto pasado obligado a llevar un jersey de esos buenos recuerdos en plena canícula que profesión más bueno habéis elegido que se ha sido muy duro ha sido

Voz 2 11:54 sí la verdad es que le dio un golpe de calor que un golpe de calor no sabía lo que era un golpe de calor

Voz 9 11:58 de medio kilo

Voz 0042 12:01 empieza a poner muy malo muy malo con ganas de vomitar pero no no tiene nada estar aquí y si no no te mareas este es su da frío pero sin sudar te muy mal es es muy muy chungo no no solamente era ir con lana cuarenta grados sino que dentro de las casas donde rodábamos las chimeneas estaban encendidas nuevos que se supone que era invierno luego como habíamos rodado en el en el Roncal el Bayern Roncal en el arroz habíamos rodado como la parte más el del pueblo que es un pueblo precioso pues toda la luz que había era la luz de invierno esa luz había que reproducir la con aparatos dentro de las casas donde rodábamos con lo cual también había cincuenta focos encendido la chimenea los jerseys de lana nosotros haciendo como que teníamos mucho frío y fue fue terrible no salieron sarpullidos

Voz 2 12:53 muy duro muy duro sí pero lo pasamos mal

Voz 1995 12:59 ahora imaginemos un equipo amplio de profesionales técnicos un equipo humano maravilloso rodando no Roncal eso sería lo más parecido a un campamento

Voz 2 13:08 no no era maravilloso que una porte bien fuera siempre estás

Voz 0381 13:16 es un periodo largo a lo mejor son de un par de meses más o menos los fines de semana que les tienes libre usted no te vienes a casa te quedas a descansar no te cansas porque luego empieza es la semana agotado de todo el país

Voz 2 13:27 en fin pero bueno pero es suele crease ese generación rollo muy bueno la energía estupenda por la noche gracioso si no es como campamento no no a América del gracioso ya que no me toca la puerta e bien las cosas claras

Voz 1995 13:45 ella habéis desarrollado rodando en un pueblo que al final el Gobierno ha dado algún tipo de espíritu rural es más mira tenemos aquí unas cuestiones interesante medir vuestro espíritu rural ha visto apuntado en este tiempo alguna vez a alguien y tú de quién eres

Voz 0042 14:01 yo sí yo lo pregunta continuamente cada vez que me encuentro con alguien que de mi pueblo y me dice lo que tú de quién eres lo pregunto muchísimo porque bueno ahora me me pueblo ya es muy grande es un pueblo muy grande es una ciudad así hay y entonces pues hay mucha gente que de fuera pero si es alguien del pueblo con un apellido reconocible sabría ubicarlo

Voz 11 14:23 consulta después de vuestra experiencia intensa en el Valle del Roncal consulta las esquelas de los periódicos

Voz 2 14:30 no pero es una sugerencia los pueblos hoy que no han vuelto últimamente no besos y ya se piensa mucho la película de hecho ocurre pero

Voz 0381 14:47 hasta hasta se habla así con con con con humor porque

Voz 2 14:51 lo que ocurre si que no se muere ocurre no solamente lo fue cero porque porque además como ya es gente más mayor también se muere se muere pero no no no

Voz 0042 15:04 no nos interesa enterrarlo porque sino se nos baja uno descenso y el problema que tenemos que no tenemos gente censada y como es invierno duro crudo en crudo invierno pues casi no huele osea que no lo mantengo

Voz 2 15:15 es más bien

Voz 1995 15:18 dejó el rodaje en vosotros viviendo vuestra nuestro nivel rural dejó el rodaje vosotros alguna cicatriz en las rodillas producto de una caída en bicicleta

Voz 0042 15:28 pues el rodaje no porque yo no monto en bicicleta pero sí que me pego un bueno encontrar una fuente

Voz 2 15:36 a mí me pasa de todo

Voz 1995 15:39 está Tony el señor este vecino de supervivencia extrema creo que es más sabes todo lo de la Pantoja el helicóptero quede pasó

Voz 2 15:48 tenía que caía una fuente en principio había escrito que había un charco

Voz 0042 15:52 lo de nieve donde yo me resbalaba y me caí me mojaba pero como era verano no había nieve de verdad a nivel artificial pues pusieron que me caía una fuente donde había que hacerlo me metía dentro de la Fuente literalmente

Voz 2 16:04 David que hacerlo a una sola toma con dos cámaras pero

Voz 0042 16:06 más porque claro me caía ya con todo lo que llevaba encima era un muy complicado hacerlo varias veces y me con buenos tío me la cadera pero pero yo no

Voz 2 16:16 los padres vascos están ya es si se cayó de la moto

Voz 6 16:21 la moto si se me sí yo una chica detrás llega una moto muy pequeñitas y bueno sí pero bien vale

Voz 2 16:33 estamos bien somos dos

Voz 1995 16:37 tu sueles consultarla tu madre Carmen qué tal vais la película la obra tu preguntas en casa verdad

Voz 0381 16:42 eso sí ella sí

Voz 2 16:46 es que a llamar

Voz 0381 16:50 yo creo nada pero es que ahora mismo está en un pueblo ella ella hay problemas de cobertura en las llamado ahora mismo pues no no se lo he preguntado pero yo sé que va a ir bien

Voz 1995 17:05 ahora mismo ahora mismo lo veo es que dice

Voz 0381 17:08 como no ha dicho nada cierta pero no ellas medio bruja no ha dicho nada esos que va bien

Voz 1995 17:16 sigues siendo tan aficionada a más que el tenis Rafa Nadal

Voz 0381 17:20 sí

Voz 9 17:21 sí sí pero

Voz 2 17:26 no la vida muy pillado

Voz 1995 17:31 porque el tenis te gusta pero sobre todo Rafa Nadal me gusta

Voz 0381 17:34 a él pero además tengo una empatía tan absurda por mi parte que yo reconozco enfermiza que me afecta sobremanera o sea yo os lo han visto yo estoy rodando y estoy pero comedia acción yo estoy mirando en esta juegan bueno fue de hecho Wimbledon el año pasado justo

Voz 2 17:51 sí estábamos imponiendo Illes saltó el móvil pero que suena del partido de que

Voz 0381 17:56 pero es que luego como pieza es como pierda y sobre todo como seleccione yo de verdad me pongo mala yo me empieza a pasar algo a mí que no como yo duermo ya no quiero

Voz 1995 18:08 también hay gente que te puede ayudar lo primer pues pero no se entiende que si sale de dónde vienes porque

Voz 0381 18:17 no lo sé no lo sé Le quiero tanto

Voz 2 18:20 el adolescente con con carpeta Rafa Nadal por ejemplo tenemos un grupo de guasa cuando juega Rafa Nadal la conversación del grupo durante lo que dure el partido es sólo Mena vale

Voz 0381 18:37 si no puedo pero pero realmente no sé no creo que sea la única persona a este nivel de de delirio de mitomanía sí pero me pasaba con ni con Alejandro Sanz

Voz 2 18:49 en con Alejandro me pasaba hasta que vale

Voz 0381 18:51 yo yo Nos conocimos me bajo un poco

Voz 2 18:54 y tengo una anécdota de la cantera una cosa pero a contar puede contacto muy bien no no no no no porque a mí me oyen es cero y porque te no puedo con qué te crees que no Obama

Voz 1995 19:08 quién quema este programa

Voz 2 19:10 qué pasó no puedo contar no no no no

Voz 0381 19:14 puedo contar porque no entendería en los protagonistas de la cuenta esto yo sólo puedo decir de mí misma muchas veces el ridículo ante esa situación yo como tenga Rafa adelante porque voy a verle al

Voz 1995 19:30 vas ahí alma de Madrid

Voz 0381 19:32 hombre claro pues supuestísimo lleva Wimbledon John que ha estado allí el tío

Voz 1995 19:39 que fuerte has llamado Carmen no es que lo estaba Rafa vale pero por ejemplo esta semana que habita cierta polémica Carme con con Kyrgios el otro no

Voz 0381 19:54 a ver lo que pasa que yo creo que efectivamente

Voz 1995 19:56 créanme medio a casa

Voz 0381 19:59 no no yo pasé un estado porque además además estaba dilatando tanto ya el tiempo Rafa que ya de posibles pone un poco nervioso está poniendo nerviosas también porque claro porque les llevó al terreno de pierde la paciencia tú no yo evidentemente era una una batalla psicológica pero lo de este chico lo que pasa es que es es es buenísimo es una cosa que más si te gusta el tenis dice que piña de verdad que pena os el comentario que puede hacer cualquier entendido que lo sea pero sí pero pero es verdad que dices es que ese chico es que es muy bueno y cuando juega juega es es que es muy bueno pero bueno no me decía nada más porque me voy a poner muy nervioso no sabe todo sobre sabes lo peor porque sientes que se pueden tambalear los cimientos de alguien que tiene los cimientos muy anclados como es Rafa y como muchos muchos tenista de repente es que estamos viendo todo deporte y ahora resulta ver si no pasan la siguiente fase porque no para estar leal al juez de silla todo el rato que tarda

Voz 2 21:02 bueno vamos a provocar una valiosa pero bueno ya está ganamos no pasa nada

Voz 1995 21:09 vamos a ver si quieres en la Cadena Ser tenemos

Voz 11 21:11 socialista maravilloso Ángel Zubiarrain su porque sabe que no está los quién es

Voz 3 21:17 conoces ya lo conozco de escucharle más

Voz 1995 21:20 quedamos un día con él claro pero él opina como yo no creo que también demente

Voz 0381 21:27 es más provocado más pincha y no me sobreactuado muy comedida

Voz 1995 21:32 nunca visto se estrena el próximo viernes es una buenísima idea ahora más verano ir al cine es una buenísima idea ver una comida que nos va a poner es un espejo muy muy muy necesario parece mentira pero todavía más toda la suerte del mundo muchas gracias placer es verdad que los vascos no tenéis problemas cayendo de la moto ni nada por todo el mundo un placer Carmen el te de lo tuyo son siempre es un placer Danilo muchas gracias pero te mucho lo nunca visto se estrena el próximo viernes

