FLASH DEPORTES de las 14.30

próximamente la del delantero serbio Sapone y que en el Barça el portero Neto en el Valencia y el también guardameta Thyssen por partida doble en en Leganés Juan Muñoz y el portero Andrés y también en el Getafe con Raúl García hijo Jack Harper el Real Madrid se marchó hoy a Monreal para realizar la primera parte de la pretemporada con todas las caras no las excepto la de militado que tiene unos días más por la Copa América como James Casemiro iba al verde igual que Vallejo Ceballos por el Europeo sub veintiuno Isco in Luca Zidane que ha cedido al Racing de Santander que tampoco viajará en polideportivo en el Tour de Francia cuarta etapa doscientos trece kilómetros con final en Nancy estreno del líder el francés Philippe como maillot amarillo bien tenis Garbiñe Muguruza rompe con su entrenador después de cuatro temporadas y en Wimbledon sólo nos queda Rafa Nadal y Roberto Bautista en cuartos Nadal jugará mañana contra el estadounidense Kerry Bautista con el argentino Guido pela