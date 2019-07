Flash Deportes SER de las 18:30 (09/07/2019)

nosotros jugador por supuesto importantes y negarlo sería sería faltar a la verdad pero como digo eh tu equipo ha sobrevivido a sencillas pues como la propia de pago en algunos casos como el propio este año no por por lesión ausencia otros jugadores muy significativo es siempre ha competido siempre seguir adelante

Voz 3

00:48

que ha hablado de su posible competencia con Filipe Luis educadas mucho también me gusta mucho Felipe Luis para mí una referencia que es también del club es una atleta que me gusta mucho le seguido ahora en la Copa América también me gustaría tener esos características y él se queda está claro que voy a esperar mucho voy a aprender mucho de él