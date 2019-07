Desde el planeta Ñeta La Tierra se ve como una moneda de dos euros

Voz 1 00:00 Nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules yo voy españoles Balbino nuestros el mercado y que más me que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema

Voz 5 00:42 es un gobierno monocolor no un gobierno de coalición un gobierno de cooperación

Voz 6 01:00 lo Toni Martínez o si la blanco que gran favorito el de ayer e o ha tenido un éxito rotundo e insisto en verano Especialistas secundarios Aróstegui hola Juanma López Iturriaga lo vemos según el último concurso de la temporada por lo tanto el arte para que se gane alguno

Voz 1220 01:19 oye bueno ya te digo que no he hecho nunca que no equivocarme vale ya sabes el último día

Voz 0230 01:32 lo conseguí la blanco Éstos fueron sus tres temas de ayer solitario de Pedro Sánchez ir Rosalía quisiera ser vice

Voz 1220 01:38 sí de Pablo Iglesias y Pedro Guerra itrio

Voz 7 01:47 el otro veis pero sé que solo muy cortito diputados lo que querrías pena Fatih Pablo

Voz 8 01:59 quisiera ser presidenta enredar la Moncloa todas las cosas

Voz 9 02:17 ya me está gustando más de lo normal pero España grande Berta esto hay que firmar los cinco un Recha

Voz 0230 02:31 el primer tema del karaoke de hoy lo tenemos en el fracaso de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el PSOE acusa Iglesias de preocuparse sólo de sillones de ministerios Unidas Podemos acusa al PSOE de prohibir ministerios para Unidas Podemos y esta es la canción con la que Pedro Sánchez ha recibido ya despedido a Pablo Iglesias en La Moncloa

Voz 4 02:56 de Rocío Jurado y Pedro Sánchez

Voz 12 02:59 sí amanece

Voz 13 03:18 yo no me pidas minis guió yate cállate

Voz 14 03:33 si amanece y es que hay un a

Voz 15 03:54 Tomic mueren de

Voz 19 04:12 también otra y otra

Voz 20 04:17 te vive el un país

Voz 21 04:20 ahora hay es me aparto si amanece

Voz 16 04:36 que Ana

Voz 20 04:41 mi Is

Voz 23 04:57 la bomba

Voz 24 05:07 twiterías Diriri llegamos a todo llegamos al final ha estado en la que hemos con estupefacción la moda juvenil Michi Linde ya está ahí

Voz 25 05:19 es oficial tengo a bragas más grandes que los mini Vaquerizo se esos cojones

Voz 24 05:24 en la fantasía sexual es importante saber el papel de cada uno Piotr ya lo sabe yo

Voz 25 05:29 en un trio sería la que se ocupa de estirar la sábana

Voz 24 05:33 un bolero no funciona con gente insegura eso es imposible lo demuestra Akita latía Si tú me dices ven mira sí

Voz 25 05:41 cerrado el gas busco las llaves meros he cerrado la puerta no encuentro el móvil en el centro de paso mira otra vez sí he cerrado el gas llevaba el móvil en la mano cierra así cerrado bien Boí

Voz 24 05:52 vamos con una discusión en la calle de todo jingels

Voz 25 05:55 me ha increpado un señor en un Dacia por adelantarle por la derecha la vida del runner es muy dura

Voz 24 06:01 y acabamos con un tuit de doctor Coz dieron sobre esa droga llamada un hostal

Voz 25 06:06 hacia las canciones del verano de ahora son una mierda no como en mi época que el camaleón au el venado pareciera escritas por el mismísimo Mozart

Voz 4 06:56 hoy ha sido hoy ha sido el día del show de la reuniones le podríamos llamar el mitin

Voz 5 07:05 Pascal el líder de Vox voy a acudir

Voz 0230 07:07 a las ocho de la mañana os acordáis a las ocho de la mañana en el Congreso de los Diputados

Voz 29 07:11 para esperar la visita de Pablo Casado y al ver Rivera como si algo paso está la Seo a las ocho de la mañana

Voz 0027 07:19 Aimar Bretos anunciaba iremos al Congreso donde teóricamente a las ocho de la mañana Santiago Abascal va a entrar a su despacho y se va a poner a esperar a que vayan a visitarle hoy casado y Rivera para intentar desbloquear las negociaciones de investidura para Madrid y Murcia

Voz 30 07:35 y un cuarto de hora después Si Abascal cumple lo que él dijo ayer a esta hora llevará un cuarto de hora desde las ocho en su despacho del Congreso esperando a Casado ya Rivera porque casado sí se ha comprometido a reunirse con él allí pero Rivera en principio no baños y una hora y media después sabemos Javi sí Abascal está allí

Voz 1220 07:55 Congreso esperamos Gasparri Ridao dijo

Voz 30 07:57 pues no

Voz 31 08:00 claro era bastante divertidos Javi Gracia gracias plenamente en las posibilidades para un encuentro entre las posibilidades para un encuentro se barajaba la idea de un

Voz 32 08:09 encuentro casual sí que podría haber un encuentro casual porque el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha anunciado hoy una rueda de prensa a eso de las doce y media en la sala de prensa del Congreso

Voz 0230 08:19 bueno era un encuentro casual paseando por las Cortes pasote por las Cortes Mi abuela sería la continuación lógica porque más no había sí que ha habido sí que ha ido la reunión Pablo Casado que intenta poner paz entre Rivera y Abascal y hoy a las siete de la tarde hay una reunión a tres pero de las direcciones locales bueno

Voz 1220 08:45 el intento de Pablo Casado de poner paz es el segundo tema del karaoke de verano PCI la blanco vamos con Camilla os estoy Pablo Casado melancolía mostró

Voz 0277 09:04 me traiciona la razón luchar contra el sueldo a mí me dijo Ana Aznar es por eso que mi alma yo sí me fui dos pueblos más allá del centro operen a Franco tropa a luego volvió otra vez Paca

Voz 19 09:45 con la vasca

Voz 18 09:48 a Ali no puedo no puedo siempre se repite la misma historia Felipe era ya Abascal Cisco tempo mucho estoy harto perro como un gran ya no puedo más siempre ser repite la misma visto Furia ahí ya no fue más River ha a Pascal estoy harto de rodar como una orilla

Voz 21 10:28 así sólo ir a

Voz 33 10:32 ahora con la izquierda que el Cerro Olli

Voz 21 10:35 está bien

Voz 34 10:38 Madrid Diaz Ayuso

Voz 21 10:40 tiene pelos a me tanto Ali Ahmad

Voz 21 10:49 sí sí eso Loira

Voz 33 10:53 con la izquierda que hay perros

Voz 34 10:56 esta en Madrid

Voz 21 11:00 Diaz Ayuso tiene melosa me dan

Voz 36 11:12 qué grandiosa y entusiasmo cónsul

Voz 37 11:21 el éxito solo

Voz 24 11:27 bueno en nuestros amigos los extraterrestres

Voz 1220 11:31 Nos han dado tarde muy entretenida esta temporada

Voz 24 11:34 la Santa una visión una visión desde fuera así que si eres extraterrestre estás aquí en el planeta Tierra escuchando la Cadena SER llámanos pide de nosotros esta temporada porque lo está tres tres nunca fallan teléfono comunicándose con nosotros y hola buenas tardes

Voz 38 11:47 hola buenas palabras sanciona tienen que que alegría encontrar de qué cuál es cuál es tu nombre y de qué planeta bienes Carles Francino pero bueno Carla tú cómo lo escribe con fe si no si ya K CEA no Carles Francino punto vale la tierra significado Carles Francino significa hombre fuerte de casa corso propia mano violetas es ya nobles Daniel Nieto entonces pues oye estás buena tierra de visita de trabajo por invadir

Voz 39 12:35 no no te pase venía a dar una conferencia para para un congreso

Voz 38 12:39 el etarra planetas no me diga vosotros

Voz 24 12:42 también defendéis esto de que la tierra es plana

Voz 38 12:47 bueno claro si no nos otra de nuestro planeta vamos a la la tierra como una moneda de dos euros aclara plana dotar

Voz 24 12:56 sé que Pedro Duque miente no

Voz 38 12:58 por ciento desconoce no sé lo que era un carmelita que he venido con mi mujer a si votar Apraiz tapa bien el tema es que la semana que viene a Menorca a Menorca mira estas listas no es como listas nos dicen que donde fuere lo que quieres si bien sí pero pronto no quiere si eres bueno el ánimo Jerez era una playa nudista no pues oye me parece fantástica a preguntar a ver en la Tierra hace individuo sí vale cuantos cuánto vale vale para nosotros tras eh mujeres tienen pene la tierra en la tierra no no aprieta tres el tenista a tres pero es también ahí cuando hace mal Amara que es como un libro de cables de la parte acusadora

Voz 4 14:03 bueno aquí no

Voz 38 14:05 yo era cosa si vuestra Peneda contacto con el agua como reacciona a ver depende de cómo esté el agua pero general del reacciona mal digamos pero no pero bueno si se encoge digamos el cable pelado hace exitazo que dice descarga eléctrica se vive aquí me da miedo meterme en la otra ocupará los humano por una playa sin gente el a aparecer peces flotando boca arriba algún del delfín cada y que me sabe mal no sé nada miedo

Voz 24 14:35 ya por los humano lo mismo que los peces no te voy a pedir que no no te metas en el agua si hay mano bañándose que no metas tú uno induzca tu pene

Voz 38 14:42 ha posó para para sonaba perdón por molestar nada está a tipo

Voz 24 14:47 oye que iba a decírmelo quiere decirle a un extraterrestre que no me tira suplen en el agua venga vamos a hola buenas tardes cuál es tu nombre amigo

Voz 38 14:55 bueno un placer que el te veía veintisiete vete ya me quemo el poeta toleran cero Toledo

Voz 24 15:02 el deje TBI toleran cero muy bien y que no es querías comentar amigo

Voz 38 15:05 eso yo yo poquito aquí la tierra llegue marzo Mi primer verano entonces chanclas con calcetines no

Voz 24 15:11 no no no no no chanclas incas de tienes jamás claro

Voz 38 15:15 el respeto es respeto pero no comparto no compartimos a ti te gustan las chanclas no hombre con que hecho Music casé tiene con sus habituales este comer de las no ver comer de no ponen Barcenas lo hortera

Voz 24 15:27 vale de acuerdo eso es muy importante pues se deja te di muchísimas gracias

Voz 38 15:31 talante para ante vosotros también Interior

Voz 24 15:34 hay que bueno había con los lo que aprendes es Francino estas cosas ya lo creo venga más desafíos rapidito

Voz 1220 15:43 bueno venga último desafío aquí vamos a saludar una semana más a nuestras dos concursantes ya llevan casi un mes aquí con nosotros Virginia está en Radio Valladolid hola Virginia hola hola soy de verdad Virginia aquí a el estudio en Madrid está Yolanda Asenjo hola Yolanda

Voz 41 16:04 hola qué tal se ha traido público credo público

Voz 1220 16:07 en ella eh que sea que sea oiga al público

Voz 4 16:10 claro claro

Voz 1220 16:11 vale venga luego hablamos que eso sí sí hay hay toda esa zona ya está esta niños hay obras sí bueno mira mira cómo vamos a hacer un trabajito sólo un trocito porque el Tour está llegando ya al final de etapa hay que conectar con ellos con lo cual os agradezco el año pasa perdón la semana pasada nos inventamos me inventé un juego de de categorías y colores y eso no acordáis nos maravilla luego han dicho a gente me ha dicho separatista no sé qué tal bueno yo creo que es original pero bueno dejemos ese entonces vamos a a jugar con uno de los colores que es deporte pasatiempos vale entonces son seis preguntas alternativas vamos sumando puntos ok perfecto quien quiere empezar venga saca ya que no está aquí Virginia empiezas tú vale venga pues deporte y pasatiempos en qué deportista Virginia después de una exitosa carrera deportiva terminó presentando el programa Inocente inocente tú correcto yo muy bien pregunta para Yolanda Yolanda a quién se refería Carles Francino hace ya años cuando anunciaba que estaba en La Ventana el embajador del buen rollo tú correcto muy pregunta para Virginia de que jugar de baloncesto español dijo una vez o Kevin MacCain o mítico jugador de la NBA dijo ese chico es condenada mente rápido

Voz 4 17:42 tú he

Voz 1220 17:46 Yolanda con que sueña Epi todas las noches al haber sido su mayor pesadilla contigo conmigo hola tal como como hoy no es impresas la pregunta es difícil no no no no es que tenga quedan dos preguntas más de deportes y pasatiempos una para cada uno empezamos por Virginia de quién señaló acertadamente un titular de una red Mista es el máximo exponente desde el ataque madridista el que estudio correcto correcto correcto y el último el último cuidado eh cuidado Ana piénsalo antes de contestar decimales tiempo la pregunta La Ventana jugador español apareció en la revista Interviú ojo así en un artículo dedicado a los hombres feos más sexys de España que en portada

Voz 41 18:47 no no me no perdiera

Voz 1220 18:49 a veces que repase que repase la revista Interviú artículo dedicado a los feos más sexys de España pues es sexy entonces tú Owen bueno pues no te has equivocado el estrés tres tres yo creo que para empezar da más tiempo a un poquito más vamos a cambiar dos minutos más venga preguntas para Virginia de historia para Yolanda de arte literatura ah ok Virginia de que país de la Unión Europea fue el primero en ratificar la Constitución Europea en referéndum no tengo como digo en la duda en la en la duda pues de que te voy a hacer esta pregunta qué país de la Unión Europea fue el primero en ratificar la Constitución Europea en referéndum correcto es para muchos en la duda España Arte y literatura para Yolanda cuál es el número favorito de Coco Chanel

Voz 42 19:50 uy

Voz 1220 19:51 veo por ahí

Voz 43 19:53 el número es tiene rima

Voz 4 20:01 sí porque el cinco rima con la pregunta de Historia

Voz 1220 20:05 ya para Virginia en vallas feliz piensa lo he qué empresa española facturó más en dos mil quince dos opciones El Corte Inglés o Mercadona Mercadona correcto oye a ver si vamos a tener que repartir más de dos venga arte literatura para Yolanda en qué mítica obra de Broadway apareció una réplica de la lámpara de araña de la Ópera de Paoli compuesta por seis mil cuenta que eso de una cuenta en una en una lámpara cuenta que la bombilla

Voz 4 20:44 además las lágrimas a la lágrima

Voz 1220 20:48 ya vale bueno pues te resulta que en una mítica obra de Broadway aparece una réplica la lámpara de araña de la Ópera de París compuesta por seis mil cuentas en qué obra algo del fantasma eso es el fantasma dado pena de la ópera de la muy bien pesa una tonelada bueno pues concepto cinco debo no sólo la conexión en estos estudios porque nos vamos a Artur no pues vamos al turno al Tour dentro un ratito darle más porque eso me estaba cuando las preguntas no pero ya para la próxima temporada para la próxima temporada no no digo las preguntas de hoy que no sé si es que eso son muy buenas

Voz 41 21:22 no no volveremos yo lo que sí está seguro seguro relojes bueno

Voz 4 21:27 volveré seguro

Voz 44 21:32 en La Ventana con Carles Francino

Voz 6 21:44 no pensaba es que no se ha marchado Sorpresa Sorpresa sorpresa eran pocas preguntas para el desafuero Iturriaga yo creo que tiene que tener alguna más no porque si que llega si segaron tocadiscos habrá que sudar lo poquito

Voz 1220 21:58 o hay que no regala nada hecho toda la temporada el timo día no vamos padrinos ni Madrid

Voz 41 22:05 a lo que pasaba vale vale

Voz 1220 22:08 estamos en una edición especial porque ha habido una primera parte ahora una segunda parte muy bien eh tú quieres es jugar un poquito no sé a mí ya sabes que no te vea te voy a asociar directamente con con Yolanda que aquí sí recuerdo eh Francino a Virginia quien queda por ahí todos a que está es que como no se oído digo iguales no de Barcelona después cuando Tony co has dicho tú primero pues venga a Toni Virginia vale ahora mismo estáis empatados a cinco vale entonces vamos a ver hasta dónde llegamos hasta que lo veamos saber el número de Chanel específicamente con lo cual no lo ve claro el cinco cinco preguntas para la para la pareja formada por Yolanda Francino madre os ha tocado por sorteo mientras duraba el Tour ciencia literatura naturaleza ciencia va bien a ver prima pero con perdí esperaba vamos a hacer de qué color es la sangre del pulpo muy tres opciones negra azul o transparente negra ha

Voz 32 23:18 azul otra Espar ente no estoy pensando Pulpo negro azul transparente

Voz 1220 23:25 con lo conjuntos no transparente seguro que no con lo que te azul Kabul muy bien pero tu intuición sobre la misión seguro a un visionario Vega segunda pregunta de esta tanda a qué se dedica el empresario valenciano Juan Roig hombre hombre esto lo esto no

Voz 41 23:50 trabajo de fútbol no de fútbol

Voz 1220 23:53 Mercadona espera pero por qué estás esto Francino porqué hablas tú Toni porque hablas tú no yo sólo he dicho no a

Voz 4 24:02 a ver si teniendo a Francino ahí que te da la respuesta

Voz 43 24:11 a ver

Voz 1220 24:13 Juan Roig el fallo fallo Juan Roig supermercados Mercadona es un es el hermano creo el del fútbol no Paco pero eso no hermanos primo no se bueno venga una facilita de que Ford del fruto de que árbol se alimenta muy bien por cierto el cerdo ibérico de de nailon nada correcto muy bien Yolanda verdadero o falso las jirafas pueden limpiarse las orejas con la lengua cosa que a mí particularmente me impongo como sitios a la jo eso sí las jirafas pueden limpiarse las orejas con la lengua verdadero o falso eso cuidado con las jirafas e yo diría que verdadero tú dirías que verdadera vivirá es bien porque tiene una lengua de cincuenta y tres centímetros casualmente Lahm bueno va a alimentos que alimento es más calórico el azúcar o el aceite de oliva más calórico cuidado cuidado con esto yo diría yo no puedo decir nada bueno puede sugerir puede sugerir por empieza a tú te tú lo que diga Francino no te lo crees todo es correcto sí señora aceite de oliva novecientas calorías por cien gramos y por último y esto lo debería saber tú Yolanda cuál es la célula más grande del organismo humano femenino no porque no lo sepas tú Francino pero bueno siendo el gabinete

Voz 24 25:48 habitabilidad

Voz 1220 25:51 según la más grande del organismo humano femenino se te hace sentir me entiendes bien con Alberto Bueno bueno has hecho cinco de seis con lo cual te colocas con diez puntos en un aplauso para a mí si es que no voy a ser bueno no sé no sé yo te pregunto club oye te gustaba la geografía no Toni cuando mucho mucho no lo decía Jabois pues entonces te ha tocado entretenimiento vale vale mientras no sea Deport Virginia la deporte estaba muy caras hoy por Virginia estás por ahí no se venga a Virginia juegas con Toni vale seis preguntas de entretenimiento ok venga primera en qué serie daba vida Dempsey a un doctor Macizo error John Patrick Dempsey Mon doctor mal

Voz 4 26:47 sí se Virginia sesenta temporal

Voz 1220 26:53 la de la moda si no en la sala de Square Toni puedes sino Anatomía de Grey correcto Anatomía de señor que recoge que recordatorio

Voz 24 27:03 mafia guardia

Voz 1220 27:04 es Iker recordatorio tiene tatuado Angelina Jolie de sus hijos dos opciones se trató said that hubo sufrir la de nacimiento secta tuvo las coordenadas de donde nacieron las coordenadas las coordenadas efectivamente de verdad que no se pues en fin espalda eso se pregunta fácil sencilla que cantante ha titulado sus tres primeros discos con el número de la edad que tenía cuando los grabó ya grabó creo que a los diecinueve dijo que voy a poner de nombre estos pues diecinueve luego uno

Voz 45 27:40 ah sí

Voz 1220 27:43 no no tengo ni idea aquí cantan

Voz 45 27:46 poquito o canto poquitos eh

Voz 7 27:48 en

Voz 23 27:52 pues ya saben coge llamas

Voz 4 27:53 con esta fue la última la más famosa la que qué suerte han tenido los oyentes que hubiese dios Dios ha tenido suerte bueno ya no se va a ver que qué Virginia quién ponía hombre esta chica inglesa si eso

Voz 1220 28:21 a ver venga cuarta pregunta cuarta así que en qué país emitió el PRI hay mira estas curiosas en qué país se emitió el primer programa de cocina televisivo que ya os digo Baixa flipado un poco que fue en mil novecientos treinta y siete que dice dos opciones si decides estrenó el primer programa de cocina televisión en donde Canadá o Reino Unido yo decía no fue tú no juegas

Voz 4 28:50 a día yo diría Toni tú qué diría yo diría Virginia Kelley Toni tú qué diría Canadá seguro que no a Reino Unido a no buena pista Toni Genil sí señor D

Voz 1220 29:07 correcto uno dos últimas verdadero falso ahora es de Gollum Michel no es el otro Sanida Gollum medía uno uno coma dos metros vale si os acordáis de Kim Con cuarenta y cuatro metros si verdadero o falso King Kong Ivo Gollum fueron interpretados por el mismo actor verdadero o falso hablaría modalidad avalaría se Virginia yo sí pero

Voz 4 29:36 sí sí y poder porque si lo dos si verdadero Andy Schleck Andy Serkis de la Ser que es de toda la vida sí señor

Voz 1220 29:46 por último que científico se emocionó al ver la película sobre su vida interpretada por el actor Eddie Redmayne Stephen Hawking o aquí correcto pues se coloca en cabeza conoce puntos Tony Virginia muy bien un aplauso y me quedan seis pregunté de geografía pues tenemos tiempo empezamos por la que va detrás por Yolanda ir Francino Francino pues ayuda si no

Voz 4 30:14 el verdadero sin hombre verdadero o falso o no la barrera de Coral australiana se puede ver desde el espacio verdadero o falso verdadero muy bien empata

Voz 1220 30:28 anda vamos con Virginia que provincias Galega no da al mar

Voz 31 30:34 eh

Voz 1220 30:34 sí claro muchos percebe esto Virginia

Voz 4 30:39 te has puesto ni Orense

Voz 1220 30:43 no sé muy bien sea con los que encabeza doce once vamos con Yolanda cuál fue el primer parque nacional de EEUU Rice

Voz 4 30:56 has pensado ya lo el empate a doce

Voz 1220 31:03 pregunta para Virginia que monumento andaluz recorrió Michelle Obama cuando era Afers Lady of United States sí quiero decir que si ella no arriba que monumento andaluz recorre recorrió Michelle Obama cuando era primera dama de Estados Unidos rápido Virginia la Alhambra la Alhambra correcto se coloca trece doce en Virginia última pregunta una pregunta para cada uno qué país europeo se convirtió en dos mil uno en el primer país del mundo en permitir el matrimonio homosexual país europeo ha avanzado si camino aquí en el que estamos engañando no no nada nada no ha preguntado que nada vale no no no me estás preguntando no es un país que que que se juegan hasta hundir y todo países vamos a Países Bajos correcta Francino correcto entonces estamos trece Yolanda trece Virginia vale Virginia si aciertas te llevas el tocadiscos insinúa ciertas empatados ya veremos lo que hacemos valen pregunta de geografía que Neri de geografía vale cuál es el número de mi cuenta corriente hombre venga geografía geografía a ver pregunta trampa lo dijera no espera una cosa no te voy a dar un no te voy a hacer más fácil cuál es el pin de mi tarjeta describe vale son cuatro números es más fácil

Voz 4 32:40 sí sí

Voz 1220 32:42 la nieve te es ochenta y cuatro bien pensado pero no no es no es no pero tiene que tiene que contestar Virginia Virginia cuatro números te voy a decir el primero el uno un cuatro seguro hay un cuatro uno cuatro muy ver muy bien Toni uno cuatro entonces ya tienes una posibilidad entre cien

Voz 4 33:00 yo ya sé de decir el número mil novecientos cinco

Voz 41 33:04 no no

Voz 4 33:08 las fallado Virgina con lo cual ha habido una

Voz 1220 33:11 empate pues damos dos tocar

Voz 4 33:13 claro hombre yo estaba enamorada Yolanda hay Virginia tocadiscos para cada uno es que no se olvide que

Voz 1220 33:25 Yolanda ha venido con miembros de la asociación Annie Lidia una asociación de bueno una enfermedad raras aquí nada pues que

Voz 4 33:33 mucho ánimo y apoyo desde aquí valen diecinueve

Voz 1220 33:37 venga perfecto oye

Voz 4 33:39 no sé yo si nosotros seguimos currando mal el año que viene vengo más renovada septiembre tú puedes tú ves tú mañana mal

Voz 0277 33:56 sí

