Duelo entre provincias acerca de cuál es el mejor pueblo de España

Voz 0313 00:00 la canción tiene ya más de cuarenta años de alguna forma bueno bueno forma no es directamente una canción del del verano este rock and roll en la plaza del pueblo de de Tequila finales del setenta y ocho cuando la movida empezaba a despuntar pero sí es vamos con toda seguridad sigue siendo una canción del verano y como ya está el verano aquí y cómo llegan las vacaciones y las ganas de desconectar de mayo echarse al pueblo la página web de la Cadena SER ha puesto en marcha un concurso atención e para decidir por votación popular cuál es el mejor pueblo de España así como suena directamente hay un total de cincuenta candidatos que quieren convertirse en el mejor gracias a los votos de los usuarios ibamos con el minuto de juego resultado porque desde que se puso en marcha esta iniciativa va ganando la localidad de Riaño en la provincia de León pero este fin de semana un competidor bastante duro que incluso llegó a ponerse en primera posición que es Frigiliana en la provincia de Málaga hay otras opciones eh muchas Peñíscola lastre Sepúlveda Mojácar Hondarribia Tora trata pero nosotros esta tarde luego ya otro día haremos otra cosa es que vamos a vivir el enfrentamiento amistoso lógicamente entre los dos pueblos más votados hasta el momento que son Riaño

Voz 1 01:52 y Frigiliana María García Radio León buenas tardes hola Francina buenas tardes ser Málaga Jesús Sánchez cómo estás buenas tardes hola Carles buenas tardes amistoso nada eh dame dame fuerte oye no

Voz 0313 02:04 cómo está la cosa en este momento quién va a quién va ganando tenéis los los últimos datos de las dos de la tarde ganaba risas

Voz 2 02:10 bueno Jesús delos estamos a doscientos votos está mil poco tiene Riaño y nosotros estamos con doscientos menos pero vamos esto es cuestión de horas de María Carles esto de aquí a medianoche está superado pero

Voz 0313 02:23 ya ha pasado este fin de semana Jesús porque iba ganando Riaño con una cierta holgura de repente Brun

Voz 2 02:28 qué usted quiere hacer uso y encima bueno por lo que hemos tanteado un poco en redes sociales Nos han dicho en el municipio en Frigiliana en el Ayuntamiento es que ha habido una podemos decir una desbandada de gente de fuera de España que conoce muy bien Frigiliana Labs Sarkía malagueña han dicho joder nosotros conocemos Frigiliana como Frigiliana no puede ser el mejor el más bonito pueblo de España tiene que estar el número uno ya Diana ese liderato es el liderato los mira yo estaba el viernes por la tarde aquí yo creo que hasta el sábado a media tarde el domingo ya está otra vez dijo que estaba otro de rifeños Friends

Voz 3 03:04 si somos sinceros este concurso lo comenzó ganando águilas es muy poco Agus sones contra el Levante ahora tercero yo creo pero ahora son terceros y si estamos ya un poco hemos abierto brecha y y el lema terrible

Voz 0313 03:16 eso de los fiordos leoneses eso qué es

Voz 3 03:19 amigo claro es que tú has pasado por Riaño de camino te acordarás hacer el programa en Posada de Valdeón en los Picos Riaño ha sabido convertir un atajo el día que en su día fue la construcción de pantanos hace menos de cuarenta años en una alternativa de futuro y esos son los fiordos leoneses en ese pantano el Ayuntamiento ha adquirido un barco y entonces ha puesto en marcha un paseo que es delicioso la verdad por en medio de las aguas llega un momento que impacta la naturaleza de Riaño te encuentras perdido en medio de la nada rodeado de las rocas calizas tan características de la Cordillera Cantábrica besa los rebecos en lo alto de los Picos las águilas reales que sobrevuelan Tous cabezas bueno en fin es una auténtica maras

Voz 2 04:05 ella disculpa María de esto Romero Cuéntame Carles Francino estuvo aquí no hace ni un mes y efectivamente ruso bien Málaga estuvo conmigo maravilla no me vas a comparar los fiordos de León con los museos de Málaga o el Parque Natural de Sierra Tejeda de la provincia de Málaga

Voz 3 04:23 estamos puesta en Málaga o de Frigiliana porque he quiere ese empezamos a hablar de toda la provincia de León bueno fiordos control casos blancos nos tomamos

Voz 2 04:35 no oye casas blancas encaladas es lo más bonito que tiene es decir es lo pierde lo podemos encontrar en el norte de Europa en todas partes pero las casas blancas se instalará sólo semana a encontrar en Andalucía en la provincia de Málaga la Axarquía vas por Frigiliana Bucks vas paseando por sus callejuelas de vas encontrando con balcones naturales que tasó Masia además de ver el mar Mediterráneo que ya te digo está la playa seis kilómetros tienes un parque natural de cuarenta mil metros cuadrados desde Frigiliana puedes iniciar la ruta senderos durante todo el día gran cantidad de actividades deportivas una comida a base de aceite de oliva virgen extra de la provincia haga decana de élite Jesús sí de caña azúcar también Mayrén miel de caña azúcar exactamente tenga que ser inscrito lo segurado nueva pan cateto de Frigiliana de la Axarquía es un pan que se hace en leña en hornos de leña recién hecho por la mañana que tú te levantas por la mañana tienes tu pan con aceite tu tostada zumo natural de la Axarquía hombre vamos

Voz 0313 05:35 cuántos habitantes tiene Frigiliana que esos tres Milan

Voz 2 05:37 estantes pero cuando llega un festival a finales el último fin de semana de agosto que es el Festival tres Culturas y se llega a llegar a los cuarenta mil visitantes cuarenta mil personas en este Mundial

Voz 3 05:49 el Riaño pues Riaño tiene unos quinientos menos de quinientos censados otra cosa es que vivan allí Riaño tiene dura la población allí es curtida la gente de Riaño Mírame hablaba de parques naturales Jesús bueno voy a dejar de lado que León es la región de Europa con más reservas de la biosfera de toda Europa hagamos Riaño no es que tenga un parque natural Esca quince kilómetros tiene el Nacional de Picos de Europa el principal parque nacional de toda España así que en fin vamos a hablar de casas blancas porque naturaleza no me ganas Jesús

Voz 1 06:20 de no ser reanimarla a menos de una hora y media

Voz 3 06:24 los están en Europa quién de aquí ha estado en Noruega yo lo que yo yo he estado mira fui en coche y en tienda de campaña desde León y me dejé allí ojo y medio Lía Riaño para así decirlo tiene una calidad precio que vamos que te cuento yo

Voz 2 06:43 comiendo que aquí en Frigiliana te vayas a una casa rural que hay muchísimas pérdida por todo el término municipal que cuando te levantas por la mañana con la familia y los amigos vas a tener unas vistas tanto del parque como de la calle del Mar alucinantes

Voz 0313 06:56 oye cómo se mueve del cómo se movilizan los vecinos de tanto de Frigiliana como de como de Riaño cómo está funcionando el boca boca cómo está funcionando esto ver

Voz 2 07:05 pues el empieza tu darles si yo me imagino

Voz 3 07:07 lo que en los pueblos en los dos esté siendo un boom y los dos quieran ganar y se movilizan mucho los vecinos lo que pasa es que aquí en León con quinientos vecinos que tiene este año como digo censados juega un papel importante que los leoneses somos muy corporativistas no allá donde un leonés se juega algo pues la verdad es que vamos todos de cabeza sin mirar con los ojos cerrados decíamos antes en la redacción que somos un poco en el buen sentido como el Ejército en los muertos de Juego de Tronos sabes vamos todos para allá el deporte con el resto de el resto de pueblos que ose en soplar en la nuca que esto es nuestro que en cualquier momento que nos crucen que no sobrepasen las hordas leonesistas las mandamos a votar

Voz 1 07:47 pero cuando Jesús dice nosotros tenemos dragones la madre de dragones tres

Voz 2 07:53 tengo los tres Grand dragones sobrevolando no sólo Axarquía Málaga sino también todo el pueblo Frigiliana aquí los vecinos se han movilizado hay que tener en cuenta que Frigiliana es un municipio muy visitado por muchos extranjeros tú pasas por las calles Yves muchos ingleses finlandeses noruegos ingleses y la verdad es que ese

Voz 0313 08:10 casco histórico que es muy muy bonito verdad si además siguen ahí fíjate

Voz 2 08:14 Casco Histórico herencia morisca mejor conservado de toda España y la verdad es que se ha movilizado tanto la gente de la Axarquía de la provincia de Málaga los patronatos de turismo como yo te digo muchísima gente de fuera de España que es están movilizando que son conocedores a través de amigos familia que han venido a Frigiliana oye que yo tengo que votar por Frigiliana me meto en la web de la Cadena SER votó por Frigiliana que va a ser el pueblo más bonito de España Ése es el movimiento

Voz 3 08:36 oye que están haciendo los vecinos pero es que no estamos votando en el pueblo más bonito estamos votando el mejor pueblo de España eso que no se nos olvide porque el pueblo más bonito hemos tenido aquí en la redacción unas broncas importantes en cuanto a que pueblo poníamos hasta que dijimos decidimos esto no es el pueblo más bonito es el mejor pueblo que tiene que ofrecer el mejor pueblo pues un montón de actividades a la gente que se acerca hasta allí porque a todos nos gusta mucho esto del turismo rural sabes la gente que está en Madrid en Barcelona agobiados con el calor vámonos al pueblo venga vamos a ver pero a tres horas estás aburrido ya en la casa rural habrá que hacer algo pues venga vamos con los deportes acuáticos Francino yo te veo moto de agua por el pantano de Riaño vamos era utilizado no este año pero no puedo arriesgarme a quién tengo supone ahora te das un bañito en la moto con el pantano de Riaño si también el esquí acuático tenemos una pedazo de oye rompió dos costillas aquí

Voz 1 09:33 pues esto es lo malo que tiene día años vas allí te rompes los costes

Voz 2 09:38 por eso es que rigen puedan armado Pablo

Voz 1 09:40 que como decía no no no no te has por la escalera en Frigiliana te das dos claro

Voz 2 09:48 las Frigiliana como hace Carles él se coge uno viene aquí pasa el fin de semana lo tratan de maravilla tiene una gastronomía estupenda luego se queda el Festival Frigiliana tres Culturas que le gusta mucho Carles lo de la cultura islámica deberá Cristina todo junto

Voz 0313 10:00 oye tenéis algún tipo de vínculo familiar o de amistad con Frigiliana con Riaño o no juego estáis defendiendo lo hay como no no no tú no tienes nada

Voz 3 10:11 nosotros tampoco tenemos nada sabes lo que pasa que Riaño es una localidad que no ha ganado el corazón a todos los leoneses como ha tenido una historia tan dura eso une mucho sabes la gente que lucha por sus raíces que que tuvo una un enfrentamiento tan grande porque allí hubo un enfrentamiento terrible entre la Guardia Civil que llegó al pueblo al medio del pueblo y quitó a la gente de la sacó de sus casas para desalojar les destruirlo entonces esa gente en León como que nos ha ganado el corazón sabes tienen mucho de de lucha por las raíces Portús tradiciones por su nueva

Voz 2 10:43 a comparar los cuarenta años de historia que tiene Riaño con la influencia morisca cultura diferente que tiene Frigiliana la riqueza que tenemos Palacio Monumento Iglesia lo que no tiene Frigiliana hombre tenemos mucho que fría que es que Riaño tiene una naturaleza

Voz 3 10:57 mal dulce a Molina que tenemos cuarenta mil hectáreas

Voz 2 10:59 esa naturaleza en el que naciese sobrecoge

Voz 3 11:02 tiene Riaño el considerado como banco más bonito de León el banco si un banco con varios lanzarse presentarse entre dos arbolitos que te da la sombra esa brilla fresca en verano mirando al pantano a las aguas a las laderas de caliza

Voz 2 11:18 María vamos eso es una cosa impresionante Barry Bartok va arribar tú es el casco histórico de Vence morisca de Liliana Barry Burton mejor conservado toda España eso no estén Riaño que está en Frigiliana en Málaga

Voz 0313 11:31 cuando miro vamos a terminar como si fuera un debate electoral os cronómetro eh cada uno venga va a cuarenta y cinco segundos para el discurso para el mensaje de cierre para el último llamamiento a los oyentes de la Cadena Ser o no sabían de la Cadena SER me da igual para que voten al pueblo de España o Riaño o Frigiliana tiro la moneda te tocado a ti María venga venga vamos

Voz 3 11:54 yo era esto el enfrentamiento a mí no me gusta porque lo que hay que hacer es un hermanamiento Frigiliana pero ya porque además es que este concurso lo tenemos ganado Riaño porque se merece ganar por su gente por las de toda la comarca porque son un ejemplo para todo el mundo por su lucha por sus raíces pero que miran al futuro con esperanza porque el entorno natural de Riaño como ya he dicho es absolutamente sobrecogedor porque estás más cerca del cielo que de la tierra porque es un destino ideal además para las familias los niños se lo pasan pipa disfrutan como nadie de la naturaleza están en contacto con lo que son los

Voz 2 12:29 tienes tiempo Jesús Luz de Andalucía esos Frigiliana hemos habló de va arribar todo el casco histórico de herencia morisca que mejor Historia paseas por las callejuelas más por sus balcones naturales ves el el Parque Natural de la Serra de Almijara Tejeda y Alhama la gastronomía los potaje de verdura la amiga el aceite virgen extra la base de la miel de caña de azúcar la artesanía autóctona todo eso tiene Frigiliana está nada a cincuenta kilómetros de la capital malagueña el Festival Frigiliana tres Culturas con música islámica hebrea cristiana es que tiene tanto que ofrecer alojamientos rurales únicos buenos precios buena gente buena comida y es que hay que votar en la página web de La Ser pero Frigiliana que nos queda muy poquito somos casi casi los primeros Carles

Voz 4 13:12 no

Voz 5 13:15 de

Voz 1 13:24 Sánchez María García muchísimas gracias a los dos compañeros José María

Voz 0313 13:30 el recuerdo aún queda tiempo para votar todo puede cambiar

Voz 6 13:34 como momento esto se acabará el XXVI

Voz 0313 13:36 de julio ese día sabremos cuál es el mejor pueblo de España según los oyentes de la Cadena SER a través de su página web