Máximo Huerta en La Ventana de la tele

Voz 1704 00:25 el expulsan Aguado de La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 1384 00:41 hola Mariona buenas cómo estás Enrique VIII eh ya sé que la conocido pero no está Nieves lo cuenta también verdad oye todo Gazzara series es nada me acaban de decir que estamos en Extremis yo no me había pintado in extremis en encontró con él nos en streaming eh pero que extraen de extremo también es el estime que hacer mucho pero si yo no sé lo tampoco muy bueno

Voz 1504 01:09 pues eso y entonces me dice me viene mi compañero técnico me dice eso digo coño que no me he pintado en los labios

Voz 1384 01:13 ah perdón por lo de propios labios pues pues es lo que se oye esta tarde estás en la tierra de nuestro invitado no te oye oye exacto hoy a día de hoy eh dos días se programa en la uno de Televisión Española ya al frente de un periodista escritor todo esto más o menos normal pero hay una categoría hay de más allá que es

Voz 1504 01:33 mira lo mira ex ministro ese estreno

Voz 1535 01:36 doce y veinticinco a estas horas siempre estaba mi madre en el balcón esperando verme llegar del colegio o mirando cómo jugábamos en la calle con un polo en la mano en aquella época era Maxi elijo declara el hijo de Maxi durante el último año me han llamado la verdad de todo eh de la tele el ex el de Ana Rosa el breve han sido tiempos convulsos mucho tal vez por eso he querido recuperar la orden Maxi el nombre de mi padre volver a las cosas que te gustan es bueno es como llegar a casa esta quiero que sea su casa bienvenidos mi madre supongo que estará mirando por la ventana y espero que ustedes también porque ya es la hora

Voz 3 02:21 qué bonitos volveré pasen

Voz 1384 02:28 H muerta buenas tardes nosotros también miramos por lo que todas las paredes todas las tardes cómo estás muy bien la emoción eh si es que tenía no tenía bien

Voz 1535 02:41 sí mezclar a la presión la personal que sólo tiene uno cuando se enfrenta a un programa de radio tele o cualquier empresa era verme de todo lo me gusta lo de Lex

Voz 1384 02:54 porque ex ese es un escollo como te Sex si es decir todos somos ex de algo no sé si alguien pero claro pero ex ministro claras ministro tienes otra categoría vendía el día del pollo eso está acordando esta mañana me pilló en Estepona estamos haciendo La Ventana de cata al público es notable

Voz 1535 03:12 oye dices el pollo el primer dio el pollo del final

Voz 1384 03:15 vale el pollo el apoyo definitivo tanto el pollo definitivo ya fue estábamos ahí en este porno íbamos durante la tarde haciendo hacíamos porra pero casi yo tenía muy claro el pollo del en el pollo de el último día que que eso iba a terminar como terminó tú también lo tenía

Voz 1535 03:29 absolutamente desde primera hora de la mañana pero fundamental periodista ahí ha exigido que la gente sea quirúrgica y estés con un Ana Mato ahí alargando alargando alargando hacer un eterno si yo lo he pedido hoy a la primera duda ya está aunque tú tengas claro que está cerrado no no no si yo lo exigido quirúrgico por eso por la mañana yo envío mensaje y dije oye que estos se cierra in ya está y me voy que tengo otra vida la he tenido siempre es verdad

Voz 0313 03:58 Dios te iba a decir una cosa y es normal que te preguntemos ayer hiciste muy bien

Voz 4 04:03 a las gracias Mario Gómez

Voz 0313 04:06 tal hiciste muy que dice usted muy bien pero oye cuánto tiempo y cuántas veces se tiene que preguntar a alguien cuando ha ocurrido algo singular en su vida fin singular y que pueda ser contado como es el caso para no repetir siempre lo mismo es decir a mí me gusta hablar contigo de libros que escribes de viajes

Voz 1384 04:21 qué hace como si lo hemos de de de

Voz 0313 04:24 Televisión y lo otro también porque si bien porque nadie entendería que no no pero tú te has puesto como algún plazo

Voz 1384 04:29 ahora tengo un dentro de un año te dicen aquello de ningún sobre todo porque como hay ya toda todavía alguno

Voz 1535 04:35 es que dicen deja esa pensión vitalicia pensión quitado pero bueno con lo cual no me cansaré nunca decir que no nada que que te has ido de manera voluntaria que aquello está pagado que sea siempre toca repetir lo repito oye pero sobre

Voz 1504 04:52 esto que dice Carles es importante porque vamos a dejarlo como lo de los spoiler una vez se emiten las series sacaba o es decir ya tenemos todo el derecho

Voz 1384 05:00 hablar de ella podemos comentar podemos comentar y no lo he visto es tu problema

Voz 1504 05:05 tú allá estuvo ayer ya dejas dejaste claro en Televisión Española hablando de una manera franca que no te había oído nunca con tertulianos y además en un espacio público tu punto de vista ya está basta se acabó y además

Voz 1535 05:18 no yo no tenía ni idea de Kenia la Siñeriz de Di María Gómez de ninguna Carlos Córdoba que país ninguna pregunta yo dije mira ya que estoy aquí es si esto pretende ser una casa si uno tiene que se pregunta si queréis porque no puedes disimular que hay un elefante en el plató claro dicen hay miraban como le dije yo antes pero eso yo echaba el agua de vez en cuando estaba secó de verdad me incomodaba predijeron

Voz 1504 05:47 es como para delante y ya está

Voz 1535 05:49 que que se vea que no estoy disimulando que es lo peor

Voz 1504 05:52 fíjate Carles que yo ayer vi el el programa yo estaba un poco también

Voz 1384 05:57 treinta minutos es máximo que ella estaba ahí como dice no

Voz 1504 05:59 madre mía espero que esté bien para que mañana yo no no tenga que ser durante el programa Tú puede como que me parecido es pero ahora es un programa amables un programa blanco me parece de verdad que es un drama distinto es decir eh yo he visto mucho bodrio en Televisión Española en no llevamos un buen una buena temporada y yo creo que apunta maneras el programa yo no sé que tuvo ese programa para que tú dijeras venga esto sí

Voz 1535 06:25 esto sí pues es que ha habido muchos que debían dirige muchas tertulias con sucesos políticas política está me habían llamado

Voz 1384 06:31 más no haber más nos está haciendo mucho

Voz 1535 06:33 la trituradora luego políticos tampoco podía poner una tertulia por la noche que me habían ofrecido porque común focas cuando preguntas algo de ministro con qué cara el yo es el realizado en el lugar del otro ver qué cara ponen también decías que no decías joe es que tengo que trabajar y cobrar y claro así diciendo a uno y otro que no unos por miedo

Voz 1384 06:51 pues ya ha recibido mucho más que cuesta mucho dinero

Voz 1535 06:54 todos los canales curiosos de muchas productoras e incluso algunas que está muy bien y yo pedí incluso la la compatibilidad a la altos cargos entronca pedirlas para ver si esto puede ser no puedes si ya Style ha pedido pero ésta tenía este punto amable de recuperar algo que a mí me flipa la conversación sin pisar se muy de radio pero en la tele que es estos temas muy de La Ventana al que puedes hablar de o conducir es que ahora te dice cuál de eso que había en el bar yo Mi primer jefe cara Salvador Barber que luego fue director de conductor

Voz 5 07:27 con la Hoja del lunes la hoja de Lula es este pues yo año

Voz 1535 07:32 pero yo ahí estuve yo no servía como titular en la portada me dijo bajete Álvaro yo pensé que es una metáfora y no dijo baja verídica están hablando la gente está hablando de otras cosas tío

Voz 1384 07:41 pero mira Joan hablando ayer explica este muy bien esa filosofía muy bien

Voz 1535 07:45 mira mira ya lo que me gusta de este país son es una corrala un balcón mirar a la calle un abre la ventana comentar lo que está pasando en la calle todos somos periodistas y todos somos observadores llaman el cotilla sentarte una terraza así pues mira estar en el en el que hablan de ti si no es duro ingrato e sangrante pues comentar la vida no pasa nada si van a vernos iban a criticar a aplaudir disfrutar yo pretendo que disfruten que estén relajados pues oye

Voz 3 08:16 está en el escaparate

Voz 1535 08:19 pues es forma parte de nuestra profesión también es tan sencillo como esto es que es fácil de explicar ese periodista diques mirar comentar y valorar incluso hoy el tono final no es lo que cuenta sino cómo lo cuenta así que mirada tienes tú ser honesto del final objetivos muy difícil pero esto con lo que con con lo que estás viendo con lo que estás haciendo con tu profesión y con y con las noticias que ve sí que que tú haces portada en tu programa de lo que crees que se está hablando de lo que crees que es interesante que también se comente a lo mejor es la educación

Voz 1384 08:50 esto me preocupa oportuno

Voz 1535 08:52 porque Mariola escucha esto porque Iturriaga

Voz 1384 08:55 acaba de despegar diciendo hasta mañana adiós

Voz 1535 08:58 esta mañana que hasta hoy dice Cobo

Voz 5 09:00 por favor pero quiero estar con gente que es un tío de riesgo

Voz 1384 09:05 ver verbal

Voz 1535 09:07 ahora yo levanto el teléfono de septiembre a sonares yo sé un concurso de televisión patente otra vez pues Iturriaga está con nosotros esta mañana iré yo nunca había trabajado con él lo has escuchado lo escuchamos la radio lo he visto dices joder que gente que suman mucho que gente que favorece que cae bien porque porque cae bien porque es de verdad Mi porque es de verdad y notas que comenta mire Ana Garcia-Siñeriz también será María Gómez Vera María Gomez que es brutal que se bueno oí Se vendrá Boris o mañana este ese vino alga Viza que es que es una joya tener algo o o Gemma también esto

Voz 4 09:40 además Gemma Nierga Gemma Nierga Gemma Nierga

Voz 1535 09:43 pues me parece que el director del Jacinto aunque sí

Voz 5 09:46 el es muy bueno

Voz 1535 09:49 dice que dio más estupendo entonces pues esta rueda gente que a mi me gusta pues me hace incluso estar más relajado

Voz 1384 09:57 cuando decides con creadores

Voz 1535 09:59 los ahora estábamos comentando ya también para mañana pero bueno

Voz 1384 10:03 pese a que por la mañana que intuyes como posibilidades para mañana

Voz 1535 10:06 pues ya lo que ha ocurrido hasta ahora no se os temas que que que que que que

Voz 1384 10:11 está en la conversación del bar en la calle que queremos vestir

Voz 1535 10:14 nunca he venido hablando porque venía venía comentando lo de la sandalia dar clase ayer venía hablando aunque venía hablando buenos es que es bastante serio no que no que no es ilegal pero te puede ser el la gente considera que te pueden multar pues te multa pruebas dentales yo me estaba acordando de Paloma Borrero que me llegó una vez pues Roma me paseo y lo primero que hizo fue quitarle el zapato supone unos productos de lana que Sarkozy a ella bueno dije las sandalias pero los productos estarán prohibidos aquí al final de que es escuchar el tempo de lo que tiene de lo que tiene la gente

Voz 1504 10:48 es verdad que es un programa sosegado de que sabes que es un término que no es muy televisivo pero por qué pues porque hemos perdido esa batalla pero que no sabemos hemos contaminado

Voz 1535 10:59 Mariola de Perdidos Testa

Voz 1504 11:02 este de este Mas Madera que parece que

Voz 1535 11:04 por tensionar yo creo que este país ya está muy tensionado con cosas verdaderamente graves como para tensionar tú de una manera frívola charlar y hablar a lo mejor es acostumbrarse tanto ruido Report

Voz 1504 11:17 es que hemos perdido la batalla Manolo mira voy a poner un ejemplo está mal que Leo digamos aquí pero bueno estaba oyendo esta tarde ya sabes que yo te digo siempre pero en fin está estaba yendo de cuatro a cinco

Voz 1384 11:27 manadas las manadas Borno la la señora que entrada la entrada

Voz 1504 11:33 es falso porque no puedes hablar en la tele no te explico testigo en esa hora de radio y yo he recibido más información de una manera

Voz 6 11:40 más sosegada más pausada más más clarificadora

Voz 1504 11:45 de lo que podría haber oído de ese tema en cientos de programas de televisión vale ya sé que es otro ritmo ya se otro soporte etcétera Creo que es impensable que esto que tú has hecho de Hora de radio a mí me resulta muy edificante como ciudadana eh no ya como como periodista como ciudadana se pueda llevar a la tele yo creo que la pública es la única que puede

Voz 6 12:06 de ganar otra vez ese esa esa encabezar esa lucha

Voz 1504 12:11 porque si no la tele de verdad que se ha convertido en ruido y hablo de incluso de temas serios como máximo tú sabes que es la me me SM Se me resulta extrañísimo llamarte macro

Voz 1384 12:21 no pues yo debo Max gol llega la vida te más

Voz 1535 12:25 sí como máximo máximo ese escrito que me apetece verlo escrito es como estamos francés Yves Desmarets

Voz 1384 12:33 pues vaya os Tamayo ante Joan harto

Voz 7 12:37 la dama si Artur recuerda más chic tanto si aquello tengo con lo de Alfred

Voz 1384 12:44 da igual Javi bueno Alfred es verdad que te voy a decir

Voz 1535 12:47 si es que llega hasta la alguno algunos cuando me dicen oye que pones máximo digo para

Voz 7 12:55 Ortí con tonito de estos tendrían el rearme de de Avellino

Voz 1504 13:01 porque a la única persona que lo pronuncia en condiciones en esta santa casa es blandiendo

Voz 1535 13:06 claro es que al final pues esto pues agradezco que digas diga mira que tienes de hecho podría haber hecho la crítica negativa que quizás también con los días puede hacer otras veces no pero cuando toque jo es que ponerse en el escaparate con mucho antes es eso también y además es tu selección y claro pero creo que la tele pública de de recuperar eso eso me enamoró el proyecto de poder hablar porque esto de ese oficio de tertuliano que sabe de todo y que se ve obligado a polarizar los en una en otro y animado desde tras para que que no haya consenso fíjate que luego decimos que haya consenso del Parlamento para nosotros que no lo consigamos en la tertulia eh que exigimos de la tertulia que no haya un consenso polarizar y aquel Moros y cristianos osea que hablando programas de tele convertir todo un un Moros y Cristianos de España es mucho cabe mucho entre los dos lados digo de opinión y cambiar de opinión es buenísimo de pronto escucharlas Siñeriz que te dice algo y tú claro es decir obstina razón estaba yo pensando venía yo pensando una cosa escuchas dices pues pues pues no pues su argumento me convence variar me parece que es

Voz 1384 14:15 yo creo yo yo creo que un espacio para eso en la televisión en la radio e incluso una política y acabará aflorando acabará aflorando

Voz 1535 14:23 esa acabará convencido cansando de ese tono de gresca permanente y además yo creo que se nota la ficción Mariola no sé tú qué piensas que se nota que Hawke está forzado

Voz 1384 14:35 ahí está el vía viene hay un partido que está bien hay un partido ahora ciudadanos que en fin que en mi modesta opinión esto

Voz 0313 14:42 dando una una a una a un curso magistral de de sobreactuación Ordesa de a medio camino entre el victimismo y la Reno ofendido bueno no puede ser osea cuando cuando tú y cuando tú cada cinco minutos te Cabrejas con alguien o estás en desacuerdo con alguien puede pasar dos cosas que esté rodeado que usted paranoico una de las dos las dos no entonces claro dices ostras

Voz 1384 15:05 el otro día es la misma el orgullo por favor

Voz 0313 15:07 en fin oye yo estoy absolutamente en desacuerdo de que les que les echaran a gritos no

Voz 1384 15:13 pues ya lo o escuchado a hablar de agresiones que yo estaba ahí ahí al a cinco metros de verdad no vi ninguna

Voz 0313 15:19 lesión gritos de insulto escuchen insultos vivo una botella de plástico pero no agresiones en cualquier caso oye a mí me parece fatal eso me parece fatal coño pero de circo ministro delito yo responsable de eso porque había hecho una crítica política dos días antes hombre es un poco sobreactuado todo

Voz 1504 15:35 pero además veis por lo que digo de la televisión es decir la televisión tú el ruido que has escuchado estos días sobre esto de la televisión te hace creer que hay un montón de vídeos de agresiones y tal vez antes antes me lo me lo escribía Toni Martínez no sea que él estaba mirando a ver cuántas muchas alusiones a esto en titulares y demás pero bueno no hemos visto todo vídeos de verdades

Voz 1384 15:57 no lo sé es por qué no porque no lo sé pero el reto

Voz 1504 15:59 ha ido de la tele a ti te ha hecho creer que sí porque es la tele la demanda eh no se equivoque es la tele ni Twitter ni nada es la tele la que sigue mandando en esto sea el el eco de las redes sociales también llega la tele es decir la tele multiplica lo que está pasando inglés

Voz 1535 16:15 ese junto a la imagen la palabra el sonido Easyjet la pones en bucle pues parece ya mucho más escandalosa más exagerada sí que es verdad que pero igual que estaba diciendo la te lo de ficción a la que una tertulia esté muy polarizada que al final parece un teatro un poco es un poco un altar fue la ahí unos a otros en el otro también en la política como decía lo de ciudadanos exagerar el dolor también yo creo que el ciudadano el votante el agente también no a lo mejor estamos forzando un poquito y eso que en el político está también

Voz 8 16:48 en el el el tirarlo todo estirar

Voz 1535 16:51 es decir darle demasiado oye aquí

Voz 1504 16:54 exacto tú en tu programa en este programa que que has empezado que se supone que va a durar sólo en verano pero a mi compromiso y mi compromiso que quiere decir

Voz 1535 17:03 eso pues mi compromiso es el yo tampoco puede cierto cuánto van a durar las cosas

Voz 1384 17:11 te puede variar

Voz 1535 17:14 hombre a mí me puestos a hablar de a día de hoy está haciendo a día de hoy es la Liga yo estoy haciendo no mi programa disfrutando de de ese compromiso que tengo de de verano a mí que me que un programa guste y que que se alargue oye pues eso

Voz 1504 17:28 es un momento perfecto no porque a mí me

Voz 1535 17:31 me llega en el momento perfecto en el que estas ya más fuerte con la espalda más ancha y haces menos caso a las cosas bobas porque yo solamente creo que miraba todo lo que te hacía daño que al final son cuatro las que España es decir que si es que son los que son cuatro pero como

Voz 1504 17:49 titula te digo que en todo caso concreto hay que tener la piel de rinoceronte para aguantar lo que cayó encima yo creo yo que soy hiper vulnerable no sé si habría no sé si habría podido valenciano cosas son súper valenciano esto pues dar esa de ayudante sí

Voz 1535 18:11 entrar al trapo no entra al trapo quitarte todas las cuchillos que tengas en el cajón para no respira

Voz 8 18:15 a ver si quieres claro pero no carnés yo hablo de que de sufrir sigue hablando

Voz 1384 18:22 no no va a ver más sufrimiento más

Voz 1535 18:27 que no quiero decirlo porque cuando lo dices luego siempre está el que dice ser optimista qué coño que no te victimistas pero evidenció que la pasé una realidad que puede decir que no que es fuerte pues no no soy tan fuerte para aguantar

Voz 1384 18:40 por los esas extraído algo bueno has conocido a alguien que te ha sorprendido para bien para mal me imagino que también habrá

Voz 0313 18:47 bueno pero para bien

Voz 1504 18:49 sí sí ha sacado algo bueno entonces hombre fuerte

Voz 1535 18:54 no no no eso yo tampoco creo en lo de la sangre entre esas cosas yo yo refranes cuatro pero sí porque he visto la fortalece a tus amigos la mía porque yo pensé que no habría un hoy yo pensé que no habría que dirige te toca elegir otra zona incluso para vivir yo echaba cuentas de cuánto vale el piso lo divido entre esto al mes cuántos años me da haber hasta cuanto estoy mientras dure toda esta tormenta yo pienses que siempre durar cuando te metes en el en esa tormenta que va a ser eterna no no lo es pero no lo es porque el miedo está anti era yo quien tenía el miedo luego llegó a la cuando llegue a Madrid pues no era para tanto eres muy sentimental o muy emocional y a lo mejor estás alargando en la el duelo illa illa duelo pasado que te que te costó más

Voz 0313 19:41 es decir sí a un proyecto de televisión o a los Goya

Voz 9 19:57 no se preocupen no se preocupen que ya

Voz 1535 19:59 saben que yo soy

Voz 1384 20:01 breve viva la ironía viva la cultura viva el cine español e Irak es grande y

Voz 1504 20:19 fue tu ya la frase o de todo todo se fue tuya no fue un guionista

Voz 1535 20:24 no la del guionista no quise leerla pero bueno pues sitio que sea no no no no techo estaba prevista la enfocara Guirao yo sabía examinó enhorabuena guionista que ocurran todo pero ellos sí salía yo salía gracias si yo salía hay arriesgada me costó más decir a los Boyacá sí dama de Tele sí mucho más porque Manuel equipo Buenafuente llamó la Academia esto en Estados Unidos lo haría no habría ningún problema

Voz 1504 20:52 a mí me pareció que esa frase me dije es verdad

Voz 1535 20:55 tienes que ir mejor referente para algunos no para algunas cosas no es referido para parecía raro para los entonces yo sí dije tira para delante y te pedí un smoking chao

Voz 1384 21:12 más flaco ahora ahora sí ahora ahora es David Chagoyen la última ayer descubrí Sally ayer descubrió porque lo contaste tú en Antena no nada que tienes una canción un artista favorita de karaoke

Voz 10 21:26 qué valor tiene yo creo que que tirar el barro siempre cuando no lo han ganado que si no te quitar prejuicios quitar miedos quitarte pedir otra copa nunca nunca aunque no estoy nunca basó en Benidorm conlleva entonces

Voz 11 21:41 no tenemos que ir con Toni Martínez que se ha vuelto muy de karaoke así si tenemos que ir yo tampoco están nunca pues me parece que nos traiga no no pues pero no se nos ha o no surgido o no ha surgido los lobbies porque lo fanzines tú tanta pero sí sé cantar si sacan fracasa cantas bien quiere decir bueno no lo sé Él sí creo que sí pero no es esa