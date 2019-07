La ventana de la filosofía

Voz 2 00:00 si buscas encontrarás

Voz 0313 00:29 los oyentes habituales de radio ya saben que esta es la última semana de la temporada y que bueno de vez en cuando en mitad del programa aparece algún guiño alguna despedida algún hasta luego hace un ratito lo hemos hecho con Iturriaga hoy vamos a abrir acabamos de abrir la última ventana de la filosofía de esta temporada con Pepe Rubio Pepe buenas tardes buenas tardes y quiero que presentes tú esta esta combinación este cara a cara este como quieras llamarle entre dos maneras muy distintas de encarar la filosofía a ver

Voz 4 00:56 es tal el modelo clásico el academicista el hombre de estudio del que está encerrado investigando a los grandes autores de la historia ir expuesta este modelo que que bueno que no es nuevo que también era Sócrates también estaba en la calle también estaba en el foro también está en la calle discutía con sus con sus alumnos no pero bueno que se está recuperando esa manera más crítica de ver la filosofía más esa filosofía de calle hay mucha gente que lo está haciendo ir y hoy tenemos aquí dos ejemplo el academicista el filósofo el filósofo de calle que son complementarios no es una guerra entre unos y otros para nada el academicista es Manuel Suances Marcos tiene setenta y nueve años filósofo profesor de la UNED y su último libro es reflexione de un filósofo al atardecer toda su vida ha estado dedicada a la investigación y a las clases después la filósofa de calle que casi ha perdido su no a su nombre y su apellido porque todo el mundo que el mundo ámbito excede la filosofía que está Annan filósofos llaman filósofo Nerea blanco filósofa licenciada hace ocho años creadora del POT del portal quiere ha matado su nombre filósofo aquí están las redes en la calle los institutos los bares vende hasta camiseta a través de una web es el clásico modelo de filosofía de calles tan popular soportar que hasta les como decir arrebatados

Voz 0313 02:13 más que en Nerea pero es filósofo Nerea Manuel buenas tardes a los dos qué tal buenas tardes Nerea está en Madrid Manuel en Radio Cartagena os conocéis por cierto por púrpura o sabéis de el uno del otro

Voz 6 02:24 no yo yo cuando sabía que iba a venir me puse a ver quién era y me puse sus vídeos y cómo hablaba de Nietzsche

Voz 4 02:31 no podemos ser amigos

Voz 1797 02:38 precisamente ayer fue vosotros y encantado de de de conectar con una chica joven que tiene toda la vida por delante vamos me me ha encantado me da envidia porque tiene esa tarea que yo ya he realizado el animo un montón por qué merece realmente la pena yo fui catedrático de instituto antes de serlo Universidad por consiguiente me considero en ese sentido cercana a ella pero sin embargo seguro que aprenderá a esa parte de lo que es nosotros hemos olvidado mucho que es llevar la filosofía a la calle como habéis dicho antes como hizo Sócrates quizá nosotros no hemos he estado demasiado metidos en los despachos silenciando bien es cierto que es

Voz 0313 03:24 pero rubias dicho encerrados concretamente no

Voz 5 03:28 pero desde Palacio yo no yo sólo digo una cosa

Voz 4 03:34 es este hombre que yo admiro de peso con una conversación que tuve previa con él ha estado veinticinco años dedicados autores a dos sólo a a Krishna muerte y aquí Ezquiaga trece a la oriental doce al occidental

Voz 6 03:50 que me sorprende es que no se suicidara después de tanto tiempo con seguir diciendo Viva la filosofía parece

Voz 0313 04:00 that alguna pista a los oyentes porque porqué Krishna muchos deportistas síndrome empate Costa

Voz 8 04:06 pues la verdad es que de en brevísimo pero por Rice que doce y trece años dedicado una y me metía hasta la piel de ellos respiraba por ellos tanto quiso y cuatro un psicoanalista amigo mío me dijo sepárate que es que te vas a fundir pone Kierkegaard dos palabras es el hombre moderno

Voz 1797 04:28 lo que deja la religiosidad oficial se encarga ante Dios como un tú ante ante el que se siente no con miedo sino con libertad de expresarle todo ganó al hombre para leerlo delante de Dios y de ahí vino por cierto la libertad five porque cuando un hombre es libre ante Dios lo es ante todo el mundo lo es ante la sociedad eso es algo que que ganó Kierkegaard lo único que le echa en cara a Lutero que también Lutero esto estuvo en esa línea es decir malo cuando fuiste a los príncipes alemanes para que ha diríamos Te fortificada en tú en ese logro tuyo que es la interioridad ante Dios en eso Kierkegaard ha sido un maestro del que copiaron luego desde el punto de vista existencial incluso ateo pues los grandes ese ese existencia listas y por supuesto que al Jasper Sartre en en el verano de no perdón en el sesenta y tres hubo un eh en una conmemoración un homenaje a Kierkegaard y todos es entendedor es suyos hay de Valladolid se sentiría sobre él bien por encima de todos pero pero ha sido decisivo

Voz 0313 05:45 Nerea tú como explica aquí creía en tu portal si es que lo explica

Voz 1797 05:48 si se quiere

Voz 0313 05:51 Nerea Nerea sería tú como perdón

Voz 6 05:53 ya le digo que es Un angustiado es un creyente angustiado a tienen que pasar por la angustia hasta decide salvarse en Dios pero es que todo el tiempo que te dice la angustia la libertad en realidad en las está defendiendo como Guás maravilloso pero la libertad para que cada al principio es angustia a la hora de decidir y claro por eso digo que pasar tanto tiempo delante del abismo de la angustia me parece pero claro su lectura ha sido maravillosa

Voz 0313 06:21 pero la angustia no es patrimonio de los filósofos y menos en nuestro tiempo sea la angustia es transversal global general en fin

Voz 6 06:28 sí pero alguien que fue extremadamente consciente de la angustia Iker le puso un nombre que fue eso la el el hecho de decidir fue como a partir de Kierkegaard el el ser conscientes de de lo que implica decidir y que podemos elegir cosas malas

Voz 6 06:44 lo peligroso que es poder elegir cosas

Voz 0313 06:46 sea un paso más de libertad lo que dio el no

Voz 6 06:48 sí nos acercó más a lo que ha calificado el Tenerife sabemos si a la edad de que somos libres y que no estamos condenados a

Voz 0313 06:55 más bueno si quieres una multi perdona desde la pura ignorancia Kierkegaard todavía pero crisma Murcia no yo al menos no me imagino que Nerea sí pero por favor dos pinceladas

Voz 1797 07:05 dos mientras se mira y ahí con él de pura casualidad una monjitas Meza me dio un libro de un filosofía oriental yo digo esto qué es lo leí y me llevó a Krishna multi porque ese filósofo oriental que se lo vería a toda de de de de Cristina multi in me fui a El Estado como he dicho trece años que fue lo que pasó leí una segunda obra que se llama la libertad interior y aquello fue la caída del caballo de Damasco es decir fue un una cosa tan importante que es que este hombre lo que quiere es que es que el hombre sea libre absolutamente libre y eso lo plasma continuamente tanto que se desentiende de todas las instituciones le hicieron y presidente de la a de la sociedad de África de la estrella ir renunció la disolvió para que el hombre sea libre y él entiende que el hombre es libre cuando deja los caminos de los demás y emprende el suyo propio sin autoridades que parten sin el pasado que elepés se ponen que les pese como una losa y entonces es lo que hace es como un método como para que desde el punto de vista del conocimiento interno poder llegar a ser nivel dice una anécdota que me dejó clavado yo tengo para ustedes dijo en un auditorio un billete de avión con el cual ustedes van a hacer en unas horas dan la vuelta al mundo superando mares in montañas en que se Espadas cuál es esto justamente el conocimiento de alerta ese conocimiento que se que tiene una aversión hacia dentro y hacia fuera dicho en dos palabras y terminó ese conocimiento se reduce a que nosotros dejando yo aparte es la inteligencia con mayúscula la que opera el nosotros no soy yo el que entiende es la inteligencia que entienden mi no soy yo el que veo es diríamos la sabiduría la ve a través mío por consiguiente cuando nosotros no Sacchi Camus el yo resulta que te irrumpe el nosotros la sabiduría y la inteligencia pero he ahí el reto yo el yo Santo Dios

Voz 5 09:27 hombre pues la Academia tenéis unos Joe es muy grande por lo que se entiende por egos alucinógeno que alguien de la Academia diga yo yo muy mal leyendo usted o yo no

Voz 6 09:41 pero hay mucha filosofía o poco o bastante en las redes creo que hay bastante lo que pasa es que las redes me parecen un mundo bastante de Open y tease Hinault de verdadera sabiduría y todo el mundo necesita opinar y dar su opinión pero no hay una reflexión previa

Voz 0313 09:56 que se la den construir algo con lo que le dan los los demás no

Voz 6 10:00 sí sí sea ellos es como que cogen tienen que escupir al momento no tienes que opinar de todo porque sino no estás claro eso en realidad pues no es no es sano para nadie y quién sí que están intentando hacer cosas de Filosofía pero sigue pasando lo mismo estamos en un mundo de la inmediatez y entonces hace filosofía basado la inmediatez es bastante difícil veamos que hay aquí un filósofo que se ha pasado doce años para pues eso la filosofía requiere tiempo entonces las redes son un poco complicado

Voz 0313 10:28 hay respuestas filosóficas a preguntas que pueden plantearse íntimamente ligadas a nuestro tiempo pueden ser muy básicas por ejemplo tengo que colgar Mi vida en Instagram sí o no eso tiene una respuesta filosófica

Voz 5 10:42 sí a que se queda o que no

Voz 6 10:47 sí que la tiene sobre todo por cómo lo has planteado es tengo que me estás planteando una obligación si entonces si tu vida la vas a ser obligaciones decide qué obligaciones son con las que te quieres sentir sentir identificados si no quieres tener obligaciones y quiénes basar tu vida en el querer entonces piensa otra manera de de reformular la pregunta el responder

Voz 4 11:09 no sé si ha sido no queda muy claro o no no hay una cosa que no está aquí con Manuel con los dos filósofos lo que los trece y los doce años pero claro a Nerea que prisa a ti qué te pasa con Nietzsche

Voz 5 11:23 aquí siempre se llevaba este hombre Gyatso doce trece años familiares pero sí

Voz 6 11:28 pues es que es casi como buena parte de que el Nietzsche es mi fetiche y es casi como cuando te gusta un grupo de rock de joven no te te pega fuerte ya es como tu grupo favorito pues con Nietzsche me pasa igual osada su regazo de realidad

Voz 6 11:47 metáfora así de locura y deje yo quiero abrazar el caballo de la locura también y eso es casi

Voz 5 11:53 como un un icono de mi juventud entonces

Voz 6 11:56 que ya sé que estamos padeciendo joven pero ya han pasado unos años desde que vean Nietzsche y eso lo lo llevo conmigo un poco como

Voz 0313 12:03 amuleto cuántos años ocupado Nietzsche en tu vida Manuel

Voz 1797 12:06 cuatro unos cuatro bueno no no fueron Schopenhauer digo perdón de que es la muerte es que se quedó solo con unos cuatro me encanta o lo que ha dicho Nerea estoy de acuerdo contigo vamos que que me encanta como has dicho tanto ha respondido al tema anterior de la filosofía hoy luego lo echa de Nietzsche un poco diríamos redobló lo que has dicho con respecto al a la filosofía hoy lo que pasa es que quiero decir la filosofía o lo que ocurre es lo que luego lo que está ocurriendo en el que todo vale no vale nada o lo que hoy es válido mañana no lo es incluso dentro de una hora esto es diríamos como es una época la nuestra un poco como la sofisma no hay nada que no hay nada válido el hombre es la medida de todas las cosas que lo hacemos todo a nuestra medida no hay nada que se que se nos ponga diríamos por encima

Voz 0313 13:00 bueno si aceptamos la mentira incluso en el día a día

Voz 1797 13:03 claro efectivamente la séptima pues ahí está como decía antes Nerea la diríamos posición de la filosofía llamando en este sentido a una especie de llamada interna donde frente a ese caos que es el pensamiento light que es lo que hoy ahí es naturalmente una llamada digo a a una objetividad que a la que hay que acudir para tener criterio sobre toda la a Unda que nos cae encima idea de lo que está viendo donde todo parece válido en en el pluralismo que hay qué valores naturalmente que el hombre tiene delante por encima de si valores objetivos que están debajo de esa manera honda y hay que tener criterios para orientar la propia conducta y no ser vehículo de todo eso y eso lo hace la filosofía evidentemente de la segunda cosa de Nietzsche me encanta lo que has dicho porque a mí mismo ya algunos de mis alumnos nos pasó lo mismo lo que pasa a mí la fiebre de Nietzsche bueno me pasó algún tiempo pero es verdad ahí estoy completamente de acuerdo con la idea es que es un impacto brutal el que el que da por qué por qué pone en tela de juicio la moral occidental sobretodo por qué ha sido como muy subyugado por diríamos como por mandatos morales atosigar antes con respecto diríamos al instinto etcétera el hombre moderno se rebela frente a eso cómo se rebela contra contara lo que no les deja ser hombre y con toda legitimidad se se diríamos Se pone cota y claro la muerte de Dios conlleva eso porque porque es la muerte cultural de una cultura inspirada demasiado por una especie de ojo divino que nos está mirando lo contrario de Kierkegaard claro frente a eso se revela ese hombre IS es Nietzsche que pide el superhombre para sustituir a Dios y ese superhombre es el hombre que quiere ser

Voz 5 14:55 a sí mismo un decía

Voz 0313 14:59 uy hoy libertad pensamiento crítico armas de educación masiva estábamos ya en zona de peligro si estamos peor que él

Voz 6 15:08 la primera parte me recordaba hace falta pensar Atrévete a pensar no deberíamos de volver a sacar camisetas con el lema de que que que no nueve a defendiendo a canta a estas alturas bueno es que es como el contrincante máximo de Nietzsche pero bueno a veces hay que agarrarse a los sabios entonces Atrévete a pensar creo que es una de las cosas que nos hacen

Voz 0313 15:28 Nerea tu que es tienes mucho mucho contacto de conferencias de charlas de color que es con gente tal muy así de pum pum pum de pelota que busca la gente que pide que pregunta en la filosofía te conferencia hay que hay que plantean que necesitan

Voz 6 15:42 suelen preguntar por la felicidad salvo de se puede ser feliz como se es feliz porque no soy feliz de no lo sé el hay que tener para ser feliz hay que ser au que como cómo consiguió alcanzar la felicidad y luego sobre el tema del amor eh pues siempre está

Voz 7 16:00 siempre sea siempre me cae aquí es un poco

Voz 6 16:03 bueno pero siempre es que además la sensación de tú qué opinas sabes

Voz 0313 16:09 no pero es que ya Pérez que vale no

Voz 6 16:12 es tú qué opinas ello pues te puedo darme opinión pero es la mía propia lo que pasa es que bueno la la les sumo conocimientos de otros si te digo fulanito dijo esta menganita otro IMI conclusiones a esta pero sacarlo

Voz 0313 16:24 y sobre todo con situaciones de practicas no es decir una historia una historia así una historia de amor X con ABC tal estos elementos

Voz 6 16:32 te muchísimas alusiones a mi vida cuando hablo así se suele Choi Un poco otras carrillos contando o mes anécdotas

Voz 0313 16:40 eso lo hacéis también los academicista es Manuel lo de lo de otros citaron cuando tenía dieciocho años me ocurre una cosa sí

Voz 1797 16:47 qué curioso no quiero decir el nombre de un filósofo muy valorado español que se auto cita continuamente especie de escándalo entre nosotros

Voz 5 16:57 pues el riego leído cuando ya te digo yo lo que es que no hay esperando

Voz 1797 17:02 de todas formas lo que sí sí claro Nerea tiene más mucho más contacto con la gente joven y tal yo cuando he dado diferencias charlas etcétera fuera del ámbito académico resulta que allí la filosofía es mucho más viva y ha sido para mí un auténtico un auténtico vamos a decir a motivo para para profundizar en ella el que le gente me recuerda un a unos deportistas en el Consejo Superior de Deportes que les hablé de la Corporate edad porque yo había oído a Zubiri que que una cosa que me impactó una barbaridad que dijo es que el cadáver de Cristo muerto ir algo divino pegó un puñetazo en la mesa tal aquello se lo solté Yo aquellos muy aquellos chicos que era estaba la van a me dijeron profesor sigue hablándonos de eso porque a la dignidad el cuerpo humano a nosotros nos interesa muchísimo y de ahí salió una conferencia en una semana entera de conferencias sobre el valor de las Corporate edad Irán con eso es lo que quería decir también es que en auditorios no académicos la filosofía sale espontáneamente que es donde realmente porque tienes que decir algo al hombre no puede ser erudición porque no sirve para nada recién no sirve para más que tirarlo a la papelera una idea algo que que se filosófico pero que no se ha vivido en y será transmitido no sirve de nada entonces cuánta diríamos cuanto fracaso de profesores que lo vemos de que me lo han tomado como como una cosa erudita y entonces no

Voz 0313 18:45 transmite por ahí no vamos bien Manuel Suances Marcos y Nerea blanco muchísimas gracias a los dos de verdad ha sido un placer

Voz 5 18:53 pero si Pepe Rubio

Voz 0313 18:55 placer también vale