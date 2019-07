Hora 25 Deportes: Neymar y Griezmann siguen esperando al Barça (09/07/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 2 00:09 buenas tardes aparecía el lista de la selección de bala

Voz 0919 00:12 esto para él mundial mediante mal sí a Peter seleccionarán para la selección mundial de periodistas de radio moralmente guión españolas españolas de radio te hubieras tenido un año muy tuviera que llegar el mes de agosto poniente hacia el programa diría eso diría ahora mismo deberá ahora mismo a día nueve de julio diría yo tampoco vale yo quería ese decir pero sí pero el caso es que nos hemos acostumbrado a que en una convocatoria de la selección española de baloncesto para un campeonato del mundo haya jugado Pérez seleccionables que le digan al seleccionador mira prefiero no ir porque he tenido mucho mucho estrés durante la temporada estoy cansado tengo asuntos familiares no voy a cambiar de equipo y no sé dónde voy a vivir en la selección española para el Mundial de China no están ni Mirotic ni Sergio Rodríguez ni IVAC campeón de la NBA con Toronto y no están porque le han dicho Scariolo que que no pueden estar así que Scariolo ha dado una lista de dieciséis estos no están tampoco está Pau Gasol que se está recuperando de una lesión en un tobillo y todo el mundo ha entendido Aso menos esa negativa a la de los otros bueno hasta Scariolo dice que hay que respetar

Voz 1898 01:28 somos un grupo de jugadores que podían haber entrado ligue por distintas razones no han podido darnos su disponibilidad hasta que ha terminado la temporada ambos estaban con con buena disponibilidad con ganas y eso le les órgano a la hora de manifestar compromiso deseo lo cual ahora de evaluar los pros y los contras ninguno de ellos ha podido confirmar esa energía ese entusiasmo digamos teórico con una disponibilidad concreta definitiva hay práctica otros como Pau hubiese matado Foresta Ari lamentablemente ha podido estar por por su lesión

Voz 0919 02:01 mensaje de Scariolo Pau hubiera hecho lo que fuera por estar pero está lesionado Ibaka Mirotic Sergio Rodríguez el Chacho han decidido no estar con la selección lista de dieciséis en cualquier caso llevamos un buen equipo al Mundial en fútbol muchas presentaciones hoy el Atlético ha presentado al lateral brasileño Renan Lodi el Barça ha presentado a Files en no perdón el Valencia ha presentado Ali a civiles en el Barça presentado Aneto en la presentación de neto le han preguntado al presidente Bartomeu por lo que dijo ayer el director deportivo del París Saint Germain Leonardo que abrió por primera vez la puerta a Neymar es posible que si hay una oferta buena Neymar salga del París Saint Germaine habría que preguntárselo a Burton a ver cómo ha sido

tan sólo una aclaración porque estuve aquí el pasado viernes y comentó que no había caso Neymar porque el Paris Saint Germaine no vendía sin embargo ayer escuchamos a Leonardo decir que estaban venta simplemente saber si ha cambiado algo la postura del club del viernes ha hoy después de lo que comento ayer Leonardo

Voz 4 03:04 bueno y están enfrentando a nuestro portero Aneto pero bueno responderé muy rápidamente lo que dije el pasado viernes no ha cambiado nada por lo tanto todo sigue igual

Voz 0919 03:14 así que todo sigue igual en stand by como lo de Griezmann nadie ha pagado todavía la clausura de los ciento veinte millones sigue siendo jugador del Atlético de Madrid el dice que está de vacaciones íbamos a seguir esperando en el Tour de Francia vivía ni el italiano ha ganado la etapa al sprint sigue como líder Julian a la Filipe el francés y luego estaremos en Wimbledon donde mañana dos españoles jugar en cuartos de final Roberto Bautista que va a jugar ante el argentino pela Rafa Nadal que va a jugar ante el norteamericano Perry pero como siempre en el inicio del programa como tiene que ser vuestros mensajes

Voz 1898 03:46 hola buenas noches señor Gallego don Jesús Jorge yo Jordi visitó Toledo Valencia

Voz 0919 03:53 hola a todos

Voz 1898 03:55 el orgulloso del deporte femenino ídem los éxitos cosechados ser tanto en la selección de fútbol como selección de balón cestos

Voz 0919 04:04 muy bien

Voz 1898 04:06 es más grande si cabe ni dicho gris me parece una pataleta de los en otro fin Marín que parece que sean principiante en esto dramón lodo el fútbol lo vaya de costado o pecador por la vida porque esto lo han hecho lo harán a hacer todos los jugadores ídolos no hizo más cuando todos necesitan todos los juegos dinero para poder afrontar los fichajes de esta temporada entrar la señora ser llevárselo gracias por hora25 feliz vacaciones ya en la vuelta Nos vemos en Hoy por hoy austera igualmente Nos vemos pronto infelices vacaciones a todos la Cadena Ser y Radio Jay

Voz 5 04:48 no no pero hoy por hoy no voy echó a disponer no me quedó aquí en Hora veinticinco de otro mensaje

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 05:10 sí muy buenas enhorabuena por medio de un fiel oyente desde hace ya mucho mucho son pregunta que hacéis de Neymar inglés mal solamente se puede ver desde una perspectiva de bufanda al equipo CCA matriz Barcelona porque yo me pregunto siendo aficionado del Barcelona si estos jugadores cinco mundial los dos estuvieran a punto o fuera una posibilidad real que fichas en el Real Madrid haríais esta pregunta en las redes sociales la respuesta es no

Voz 8 05:40 en juego un poquito más en realidad hacia el hueso de Hora veinticinco Deportes

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 5 05:52 a la hora de que preguntamos puesto en la estoy buscando ahora él viendo el comportamiento de Neymar y Griezmann con sus equipos últimamente les ficha días para el Barça la pregunta es un poco tendencioso la puesto Toni López el productor del programa venga empezamos

Voz 0919 06:21 bueno Barcelona y Atlético de Madrid unidos por el asunto Griezmann hoy han coincidido presentando nuevos jugadores vamos a ir a Barcelona a preguntarle al sentido Valle Si de Griezmann es lo que hemos escuchado llevar todo no ha querido decir absolutamente nada más Santi buenas tardes

Voz 0157 06:36 qué tal buenas tardes Gallego pues no quería quitarle protagonismo a Nieto no ha querido hablar de Griezmann lo que sabemos es que el Barça está ultimando la financiación para pagar esos ciento veinte millones a tocateja por qué fracasaron las negociaciones y que en las próximas cuarenta y ocho horas aproximadamente el Barça espera hacerlo esta semana a finales de semana oficial va a pagar la cláusula de rescisión para convertir a Griezmann en nuevo jugador del Barça total que antes del viernes a pagar los ciento veinte billones y luego ya veremos cuando se presenta que no sí sí sí es es la intención del Barça tiene que encontrar la financiación buscar líneas de crédito en algún banco para poder afrontar los ciento veinte millones a tocateja con las limitaciones presupuestarias que ponen los los estatutos del club pero la intención es reunir ese dinero antes de que acabe la semana hay poder anunciar oficialmente a Griezmann lo tiene todo mucho más fácil ha sido sí la verdad es que sí ha sido una de las presentaciones que han pasado más alto de la historia reciente del Barça es el portero que viene a ser suplente de Marc André tres siguen aunque él ha dicho que en su cabeza él es mejor que cualquier otro portero escucha

Voz 9 07:46 todos esperamos ser el o yo creo que para mí son el mejor a cada uno que que se lo se lo dirá el contrario puede ser que existe me entiendo yo pienso así soy muy ambicioso

Voz 0919 07:57 vamos a ver cuánto juega allí en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera pues nada esperándolos ciento veinte millones porque no se le va a ocurrir Atlético Madrid ir a denunciar al Barça a la FIFA o la UEFA que venga con la tela acabó no buenas tardes

Voz 10 08:08 buenas tardes pero primero tiene que venir con la tela y todo viene por haber sacado la lengua a paseo y averigüe hecho Palomo Bartomeu la otra tarde intentando

Voz 1576 08:17 sacar músculo de lo que estaba haciendo el club y lo que hizo fue meter la pata hasta el bajón en cualquier caso el Atlético de Madrid ni un paso atrás si quieren Adelman que para él la cláusula de rescisión Seeley

Voz 0509 08:27 una rebaja aparente porque las negociaciones fracasan

Voz 1576 08:30 con Hinault fueron en esa reunión sólo con con el dirigente el conjunto azulgrana que destapó el otro día Bartomeu sino que ya habían hablado semanas antes con incluso lo de por medio para irse pasaba página se va a seguir el expediente hacia adelante se va a ejecutar la multi la sanción Antoine Griezmann por no haberse presentado el domingo a trabajar con sus compañeros y a partir de entonces que pague la cláusula que sea ya pasado el conjunto

Voz 0919 08:53 el que ha presentado hoy Enrique Cerezo es el lateral zurdo Lodi

Voz 1576 08:58 no si renal Lodi lateral brasileño veintiún añitos temporadas viene del Atlético Paranaense donde había hecho muy buenas temporadas y muy buenos partidos en en las competiciones internacionales en Sudamérica y bueno llegar con con como suelen ser los laterales brasileños muy hacia arriba miremos hacia atrás aunque ya ha dejado claro lo que el apellido Simeone importancia del argentino en el equipo

Voz 11 09:23 trámite más de hecho que tenga paciencia Melón en que necesita mejorar yo soy un atleta que busco el equilibrio tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo que allí City mil pies evidente que primero tenemos que pensar en F

Voz 0919 09:37 Daniele salga bueno a Simeone bueno pues ya sabéis veinticuatro cuarenta y ocho horas el Barça encontrará la financiación y pagará los ciento veinte kilos para llevarse a Griezmann terminará por ahora uno de los culebrones del verano ocho y XXXIX Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos a ver

Voz 0919 11:44 más del mercado que hay mucho movimiento qué pasa con Maxi Gómez que parecía estaba hecho por el Valencia parecía que se iba a ir a la Premier por el con el West ahora parece Carlos Martínez que finalmente puede ir si al equipo de Marcelino buenas tardes buenas tardes Gallego

Voz 0509 11:59 ahora sí que sí salvo que surja algo ahora ya completamente inesperado Se va a acabar el culebrón Maxi Gomez favorablemente para el Valencia esta mañana se ha producido aquí en las oficinas del club una reunión entre el director general Mateo Alemany los agentes del futbolista establecido ya el acuerdo entre las partes falta que los ajenos

Voz 0919 12:17 tres Se lo trasladen al futbolista que está en

Voz 0509 12:19 Uruguay y éste dé el OK definitivo se mantienen las condiciones que se pactaron la semana pasada con el Celta es decir se marcha al Celta Santi Mina Jorge Saenz set cedido por dos temporadas y el Valencia paga catorce millones y medio de euros pero esto casi lo va a recaudar de la operación Murillo

Voz 0919 12:35 lo que está a punto de marcharse cedido P

Voz 0509 12:37 lo con compra obligatoria a la Sampdoria de Génova por una cantidad en torno a los trece millones de euros y además para completar un día redondo en el Valencia esta mañana presentación del nuevo portero de Jasper si les en que ha venido a decir que después de chupar banquillo tres años en el Barça espera ser titular la próxima temporada aquí en el Valencia

Voz 0919 12:54 quiere jugar todo y en Sevilla reunión de Monchi con Jorge Mendes buscando un refuerzo parece para el equipo de Lopetegui también alguna salida Manolo Aguilar cuenta no hola qué tal Gallego se esperaba que Moncho estuviera la concentración al presidente Castro pero se han marchado a Madrid concretamente a sólo a comprar almorzar con Jorge Mendes es representantes de Fernando el jugador del Galatasaray pero evidentemente no sólo ha quedado para eso y se han desatado los rumores hay jugadores a los que no puede llegar Monchi hay otros a los que sí o por lo menos lo podía intentar por ejemplo el jugador del Bayern de Munich Renato Sánchez en fin todo son rumores en torno a la Reunión Fernando si está muy cerquita de ser nuevo futbolista del Sevilla otro de los vítores es que sea confirmado en la última hora Xavi Isidro Nos cuenta el fichaje de Alberto Moreno por el Villarreal el chaval recientemente campeón de Europa con el Liverpool de Klopp estaba jugando poco Sevilla Villarreal firma para los próximos cinco años el Real Madrid está viajando ahora hacia Canadá para iniciar allí la pretemporada en ese avión no se ha subido Luca Zidane como contábamos ayer hasta ahora está muy cerquita de marcharse cedido al Racing de Santander así que Luca Zidane hijo de Zidane que iba a ser en teoría segundo tercer portero del equipo se marcha cedido al Racing pero bueno el tema de los porteros en el Madrid seguirá seguirá trayendo cola no sé qué expectación hay en Montreal en Canadá esperando al Real Madrid Antón Meana buenas tardes

Voz 18 14:20 qué tal cómo está Gallego buenas tardes ahora mismo mínima simplemente un seguidor en la puerta esperando a que lleguen los jugadores blancos que no van a aparecer por aquí hasta dentro de tres horas y dos compañeros de la prensa japonesa que están nerviosos porque llega al cubo el japonés que fichó el Madrid este verano que va a hacer la gira con Zidane iba a jugar en el Castilla con Raúl Iker el aliciente exótico de un equipo que está viajando con tres jugadores como bandera Sergio Ramos Eden Hazard Ical es Being mañana miércoles primer entrenamiento aquí en Canadá temperatura agradable y con la sensación de que va a hacer una gira muy movida sobre todo en el tema de salidas

Voz 0919 14:58 lo contaremos día a día gracias Meana en el Alavés también movimiento Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 15:02 qué tal Gallego se ha presentado Lucas Pérez Gallego llega para tres temporadas la operación se ha realizado tras el desembolso de dos con tres millones de euros ambicioso no me digas que no suena a Fran Hermida este tío

Voz 8 15:15 el año pasado esto ha podido clasificarse para Europa porque no se puede soñar con algo así te lo digo pues muy contento hoy la mi mayor ilusión a nivel deportivo es poderlo hacer muy bien en equipo ahí pues podría Selección española que sí me gustaría mucho

Voz 0157 15:28 es ambicioso dieron aire tienen móvil

Voz 8 15:31 en parte fichajes eh

Voz 0919 15:34 el Getafe José Antonio Duro en Le Raúl García Carnero al lateral procedente del Girona y el de Jack Harper delantero que llega el Málaga que van a formar parte de la plantilla del euro objeta ambos son del gusto de Bordalás y ambos han recibido muchas llamadas del técnico alicantino últimamente yo siempre mantuve el contacto

Voz 19 15:47 bueno desde que estuve en el Alavés en ese años el ascenso hoy de que llegó el aquí es bueno así una figura importante para al final conseguir que que yo llegar aquí yo desde principio de temporada tuve una llamada telefónica con él a fin atempera otra llamada en la me suerte hay aquí Enric Enrique

Voz 0919 16:06 cómo va a ser presentado el próximo jueves vamos también con novedades en el Levante Ximo balonmano cuáles son

Voz 0962 16:12 sí es la presentación hoy de Miramón otro de los fichajes herencia recibida que puede decir Manolo Salvador el nuevo director deportivo porque este es de los que hizo ya hace meses aprovechando que quedaba libre contra todo el Huesca Miramón lo hizo título anterior director deportivo pero hoy al lado de Manolo Salvador del nuevo director deportivo presentados Tejedor que firma por los dos próximos años que quiere crecer en la banda derecha en Levante o de lateral o de extremo derecho Ike lo primero que se ha encontrado y que le ha gustado es el ambiente familiar del vestuario granota

Voz 20 16:43 son unos ojos dicen como usted

Voz 0919 16:47 no lo sé llegar de nuevo son Vestuario tiene que decir que los compañeros son muy mal que va a tire el primer día quedar bien no fichajes en el Leganés Óscar Egido

Voz 1643 16:59 soy delantero Juan Muñoz del tercer portero Andrés grande que va a alternar el filial de Tercera con el primer equipo en Juan Muñoz ha sido el primer fichaje de esta temporada llega después de meter trece goles con el Alcorcón

Voz 0919 17:09 segunda división la cosa desde el primer momento fueron muy fáciles tanto Leganés como como nosotros personalmente pues tenemos la la idea muy clara sabíamos lo que queríamos y no podamos menudo iban

Voz 1643 17:18 en otros dos presentaciones dos fichados del Rayo Majadahonda Aitor Ruibal cedido por el Betis Eiffel en la que ha firmado hasta dos mil veintidós

Voz 0919 17:25 Sebastián una presentación diferente la presentación que ya veremos qué recorrido tiene porque algunos esperan que Xabi Alonso tenga un largo recorrido como técnico va a entrenar

Voz 21 17:36 al filial al SAS

Voz 0919 17:39 te Roberto Ramajo buenas tardes hola qué tal Gallego

Voz 22 17:42 las tardes después de estar en el año pasado en de de infantil del Real Madrid otro paso más en la incipiente Garda como técnico del tolosarra regresa quince años después a San Sebastián a Zubieta para hacerse cargo las dos próximas temporadas del segundo equipo de la Real Sociedad a entrenadores de los mejores en Europa pero él dice el primer titular que no quiere ser un copia pega sus entrenadores sigue teles su propio estilo dice que vuelva a casa hilar ha tiene muy clara el escucha

Voz 0157 18:08 vamos a mí un día muy muy bonito

Voz 23 18:10 muy especial pero aquí todo lo que pudo dormir más tarde pues la ciudad lleno el poder ayudar esa después de dar tantas vueltas a participar en este proyecto tan ilusionante con muchas ganas de coger la diversidad rápidamente de de ayudar a los al futuro

Voz 0919 18:33 bueno pues nada que lo haga plaga parecido a como futbolista asegura que va a salir un buen entrenador quedan once minutos para las nueve seguimos

Voz 24 18:42 dos

Voz 1 19:55 Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 20:04 ganar una etapa en el Tour de Francia no es moco de pavo no la gana cualquiera hoy la ha ganado un sprinter italiano que llevaba años buscándolo ni ha ganado la etapa al esprín Íñigo Marquínez buenas tardes hola Gallego muy buena te que he leído unas declaraciones George diciendo ganar al fin en el Tour supone una liberación

Voz 0802 20:24 y es que además con esta victoria ha entrado en ese restringido club de corredores que han ganado etapas en las tres grandes Giro de Italia y Vuelta Ciclista a España Iturralde Francia yo creo ahora mismo con visiblemente sea no el primero el segundo más rápido del pelotón Elia viene aprovechado el trabajo que le ha hecho el equipo fantástico en el día de hoy para conseguir una victoria en una etapa que tenían videomarcador visto más veces gallego escapada consentida atrapados unos últimos kilómetros volata iban a un sprint de bueno pues LB viene a conseguir esa victoria no hay cambios en la clasificación general todo continúa como estaba a la Philippe de sigue de líder y los españoles bien tranquilos cómodos en el grupo no les ha pasado nada y eso es lo importante

Voz 0919 21:01 con ellos ha estado Borja Cuadrado hoy con Valverde que te ha dicho

Voz 0230 21:04 bueno pues nos han dicho lo lo típico en este tipo de etapas no que al final lo importante es que no haya ningún tipo de caída que no haya ningún tipo de percance pienso que había un estrechamiento en los últimos kilómetros bueno pues nadie ha salido al sólo lo importante es que sigan pasando los días esto es lo que nos decían Murcia

Voz 26 21:17 no es no plena de tensión pero bueno así una etapa relativamente fácil la más dura de bueno además vida hemos Robador día bien bueno la tensión ha sido Alcina pero bueno se un día relativamente cómodo mañana todavía no pero pasados un te es importante

Voz 0230 21:38 fue una jornada camino de la plan de Melville las sexta la primera gran llegada en alto en la que bueno con siete puertos seguramente diferencias y Alejandro Valverde tenga que trabajar

Voz 0919 21:47 para Mikel Landa dinero internas así que mañana Íñigo lo normal es que teniendo en cuenta que el pasado llegar eso mañana transición no bueno es el turno y nunca transición

Voz 1898 21:57 es que siempre pasa algo hoy fíjate ha habido más caídas visto buena formalmente sin consecuencias mañana es una jornada a quinientos kilómetros con un final realmente complicado puerto de segunda puerta de segundo puerto de tercera categoría en los últimos veinte kilómetros El descenso rapidísima antes de llegar a colmar ojo con las transiciones

Voz 0919 22:16 hasta mañana compañeros vayan vamos con todo al principio del otro clama la lista de Scariolo para el Mundial de China con esas ausencias rimbombantes Ibaka Mirotic Sergio Rodríguez el Chacho han dicho que no están para el Mundial que por determinadas razones pero Marta Casas hay que empezar a pensar en lo que llevamos buenas tardes

Voz 0509 22:37 muy buenas gallego si ese algo en lo que han insistido además el presidente de la Federación Jorge Garbajosa y también el seleccionador Sergio Scariolo los que no están no están hay que dejarla atrás y pensar en los que sí que se han comprometido ya han dado su disponibilidad al cien por cien en total ese una lista de dieciséis jugadores de la que van a salir los doce elegidos como bases Ricky Rubio Quino Colom y Jaime de escolta Sergio Llull Rudy Fernández y Pau Ribas aleros Javi Beirán Víctor Claver Xavi Rabaseda Joan Sastre como ala pívots Juancho Hernangómez Oriol a Pablo Aguilar y como pívots Marc Gasol Willy Hernangómez Lehman idioma en total cuatro jugadores de la NBA las grandes novedades los regresos de Rudy Fernández o de Sergio y esas ausencias la de Nikola Mirotic y Serge Ibaka la de Sergio Rodríguez y también la de Pau Gasol por lesión un PAU de cuyo compromiso habla de Scariolo lo ha dicho muy clarito habría matado por estar en el Mundial

Voz 1898 23:26 una valoración del compromiso de de Pau es cierto que hay que destacar esta clase de compromisos especiales que por suerte hemos tenido muchos de ellos durante estos años fugado el treinta y nueve años que está igualmente la tramo final de su de su trayectoria que ha ganado todo lo que se puede ganar en el mundo de baloncesto que sigue ilusión por poder estar y que siguen con gran interés por todo lo que está alrededor de la selección hay que destacar en positivo lo especial no que es padre

Voz 0509 23:57 Pau que no va a estar el veinticuatro de julio comienza la preparación hay varios amistosos con el partido contra Estados Unidos en Los Ángeles el dieciséis de agosto como el plato fuerte el Mundial comienza el treinta y uno de agosto y esperemos que los nuestros estén allí hasta el quince de

Voz 0919 24:09 en el mercado de fichajes Chaves hizo hoy el protagonismos del Real Madrid buenas tardes bueno

Voz 1157 24:14 los efectivamente sigue muy activo estoy mercado movimiento el Real Madrid que ha llegado a un acuerdo con la peña para fichar por dos temporadas al base argentino Nico la provisto la MVP de la pasada Liga ACB en el Barça también ampliación de contrato hasta el dos mil veintidós dos años más el Baskonia empieza a recomponer su juego interior ficha Michael Eric para dos temporadas nigeriano treinta y años dos diez procede del Darussafaka turco ojo porque Sergio Rodríguez no va a seguir en el CSKA no le van a faltar novias al Chacho veremos qué pasa otros movimientos el día el islandés Tricky esquina son ficha por el técnico monta el danés Number según al Iberostar Tenerife todos Savic ficha por el Morán Morris Báez el Manresa

Voz 0919 24:59 una mala noticia en Fórmula uno porque el jefe de Mclaren ha descartado completamente Alonso para el año que viene más Iván Álvarez ha hecho oficial que sus dos pilotos seguirá la próxima temporada eso es dos mismos que están corre

Voz 0107 25:12 cuando este año Carlos Sainz hilando Norris le está yendo bastante bien a Mclaren esta temporada es la cuarta escudería en el Mundial son una pareja joven y ha recalcado que ellos son el futuro del equipo eso era algo esperado pero es que Alonso tampoco va a estar en los próximos test que se haga con el McLaren en principio era uno de los pilotos suplentes para mejorar el coche perfeccionar lo para ese Mundial pero Fernando Alonso tampoco va a estar ya además Red Bull ha añadido que Alonso sea ofrecido su entorno para correr con la escudería la próxima temporada pero lo descartan porque la relación entre Alonso y Honda está completamente

Voz 0919 25:47 la madre mía vaya ya para Fernando Alonso Miguel Ángel Zubiarrain tenemos orden de juego mañana para los partidos de los españoles buenas tardes

Voz 1566 25:54 así es bueno tardes Jesús en la pista uno a las trece horas catorce España Bautista PIA veintidós veintiséis del mundo seguidos de Nadal que a mí que amistad el cincuenta y ocho del mundo favorito Nadal favorito autista quizás pero va a ser complicado en lo demás Djokovic y a la central los señoritos donde debía

Voz 0919 26:16 lo contaremos gracias Miguel Ángel esta semana cerramos el programa con The Strokes la banda de Nueva York que a principios de este siglo fueron tildados como los salvadores del rock vienen a España esta semana toca el próximo viernes en el bebe Qala hay una cita imprescindible

Voz 1414 26:48 alguna otra cosa del martes fue Luis García Plaza ex entrenador del Villarreal y Getafe se va a China otra vez aquí bueno que ya estuvo al veinte de la Superliga donde juega el ex atlético Augusto Fernández de segunda emisión el Lugo ha fichado a Ander Cantero guardameta procedente del Villarreal que jugó el pasado año en el Rayo Majadahonda de la Liga Iberdrola otro fichaje la lateral zurda a Suárez brasileña ex del Atlético de Madrid deja del Valencia para irse al Levante