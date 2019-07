Voz 1 00:00 tú

Voz 0194 00:12 gente de asunto hemos producido la versión de la Policía Nacional sobre lo que sucedió con Ciudadanos en la manifestación del Orgullo contradice la versión que ha dado el partido

Voz 1880 00:21 sí por eso hoy en la grave vamos a hablar de versiones porque además Ángels cada uno tenemos demuestra la propia cara B por ejemplo también tiene su versión

árabe tiene su versión si es este tema que estamos esto

Voz 1880 00:31 el doctor John en realidad es una de las canciones más conocidas del Carnaval Mardi Gras de Nueva Orleans y originalmente la canción se titulaba Yo amo la compuso en mil novecientos cincuenta y tres James su garbo y causó habla del cruce de dos comparsas allí en el desfile del Carnaval según el autor esos gritos de Aiko Aiko eran el canto que realizaban los indios tras las batallas bueno pues este tema en mil novecientos sesenta y cinco Las chicas de The Dixie Caps hicieron su versión

Voz 0194 01:57 muy distintas porque el informe califica la protección de la Policía Nacional de suficiente

Voz 1880 02:01 jugada para garantizar la seguridad de Ciudadanos y esta mañana lo contaba nuestro compañero Hair

Voz 4 02:06 los agentes solicitaron hasta en dos ocasiones a los políticos naranjas que abandonaran la marcha porque el ambiente se estaba poniendo agresivos estaba caldea

Voz 1880 02:15 pero no creas que esto de las versiones es algo excepcional hoy mismo reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que que ha pasado pues depende de quién lo cuente no vamos a escuchar a Ester Bazán por ejemplo en el boletín informativo de las cinco de la tarde recordamos que esta mañana se han reunido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Voz 5 02:30 ahora les contábamos que fuentes del PSOE de Moncloa aseguraban que el líder de Podemos había pedido una vicepresidencia algo que ahora desmienten desde la formación morada

Voz 0194 02:39 tensiones diferentes Vogue donde no hay contradicciones en la versión de la palabra

Voz 1880 02:42 la versión del diccionario pero no no hay no es curioso porque además la primera acepción de versión es traducción es porque la palabra es un préstamo

Voz 6 02:52 el latín del siglo XVII que es el versión versiones

Voz 1880 02:56 qué significa giro y que se deriva de verter

Voz 6 02:59 eh que es girar así que siempre es una buena

Voz 1880 03:01 alta una traducción algo parecido pero no lo mismo segunda acepción de la RAE dice modo que tiene cada uno de referir mismo suceso la tercera que es la que se refiere más al ámbito cultural a las canciones por ejemplo es cada una de las formas que adopta el texto de una obra o la interpretación de un tema muy Ángels hoy antes de nada vamos a escuchar originales y versiones de algunas canciones también Ri MEX de películas entonces ya les quiero decir a nuestros tertulianos a Guardian aguardan su especialmente especialmente que no van a estar todas no me regaña Guardans vale porque hay miles vamos con vamos con el primer original

buenos son los Beatles esta canción la escribió John Lennon y Paul McCartney canta Ringo Star bueno esto es en el año mil novecientos sesenta y siete vamos con la primera copia dos años más tarde la versión de Joe Cocker que yo creo que en este caso

Voz 8 04:17 lo que ha dado le ha

Voz 0194 04:25 esto de las versiones también cada uno dices que ganan sus gustos pero os bustos Aitana y colores explica para hablar de versiones de distintas miradas de varios ángulos hemos llamado a Pedro Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco nos ayuda a menudo aquí en la cara B Pedro muy buenas noches es Pedro siempre hay tantas versiones de algo como personas han participado estábamos hablando por ejemplo de las reuniones que ha habido reuniones políticas hay tantas versiones como asistentes a la reunión

Voz 9 04:55 hombre si debería habernos no debería haberlas algo que salvo que haya personas que tampoco vamos a descartarlo que que responda a mí me éticamente a la misma versión no lo cual sería bastante sorprendente no pero bueno en realidad a los a nosotros mismos del digamos que descubrir que cada uno tiene su propia versión lógicamente no

Voz 0194 05:15 hay tantas versiones como miradas

Voz 10 05:17 que eso es miradas miradas

Voz 9 05:20 yo creo que de son los hechos no lo lo lo que es lo que te que te asalta la mirada no pero claro es que como somos personas no pues detrás esos hechos hay intenciones no entonces tú lo miras con la intención que actúa también tiene una intención entonces ya El hecho más la intención es lo que complica todo mucho más no lo humaniza digamos no

Voz 0194 05:40 pero entonces como nos acercamos a la verdad por ejemplo Reunión Pablo Iglesias Pedro Sánchez me ha pedido la vicepresidencia no he pedido la vicepresidencia como nos acercamos a la verdad

Voz 9 05:51 hombre si si fuéramos si tuviéramos la mentalidad o el oficio de un juez nos tendríamos que contrastar las dos versiones y hallaron una tercera no de mí pero claro de cómo esas no como la gente no vamos por la vida de jueces no lógicamente sería terrible no para eso están los que están un como jueces no muy bien normalmente pues entonces ahí pues lo que hacemos es bueno tiramos de nuestra propia interpretación es no tenemos otra tenemos otra

Voz 0194 06:16 en el caso de Ciudadanos por ejemplo informe policial que cuenta una versión ciudadanos otra claro uno diría hombre cómo va a mentir la policía de entrada parece te parecería más fiable la versión de la policía

Voz 9 06:27 practicamente debería de parecer más de la versión a la policía porque para eso están no pero claro es lo que vamos a decirlo pero lo que acabamos de decir no somos jueces no podemos a ir por la vida de jueces entonces claro nos dejamos llevar todo estas pasiones por no está intencionalidad porno está interpretación al fin de cuentas no la versión no que que bueno en la versión hacerle cuenta eso y se de un trasunto de lo que hoy llamamos el relato no queda como más erudito como más con poso pero eso mismo

Voz 0194 06:54 y la figura del relator también era para unificar las versiones no

Voz 9 06:58 exactamente

Voz 0194 07:00 eso con el con el el relator en el tema en el tema del proceso Pedro es habitual que en la política se juegue con las versiones contradictorias te digo porque claro cada uno tiene que dar su relato au su versión a los suyos

Voz 9 07:12 yo yo diría que es el míos yo de la política no es la política esta las versiones esa versión que cada partido tiene es que si no sería por otra parte no es terrible no una sola versión para todo hombre por ejemplo el totalitarismo lo típico lo normal lo suyo es que haya una sola versión que la versión lo tiene claro no

Voz 11 07:31 claro pero eso sí no es una democracia

Voz 9 07:34 algo Govern de la democracia ese que el juego de las versiones que es una palabra clave Lago

Voz 0194 07:40 hoy no nos ha costado mucho Pedro muchísimas gracias por habernos ayudado como siempre

Voz 1880 08:03 bueno pues otra versión es ese el te intentó que escribió el compositor checo y quién es la popularizaron fueron estos opta del en el año mil novecientos ochenta y uno pero escucha la original es de mil novecientos sesenta y cuatro es Gloria yo

Voz 0194 08:39 el frontón un día de tantas versiones Cristina al final con qué versión te quedas de las cosas

Voz 0436 08:46 Cano sea uno de los dos miente de la versión de esta de la reunión de esta mañana de un lado de otros mienten o me temo que quizá que nos mientan de los dos la la imposibilidad es conseguir saber qué es lo que pasó de verdad es decir yo creo que no salgo sujeto interpretación su un elemento tan porque es cierto con la misma conversación tuyo la podemos interpretar de manera diferente en función de nuestros propios intereses pero esto ha pedido a la vicepresidencia no es que es algo muy concreto entonces que que haya unas versiones diametralmente opuestas me llevan a pensar que una de las dos versiones miente o que a lo mejor lo hace las dos

Voz 0194 09:22 en un juego de versiones Guardans como tal como te acercas a la realidad a la verdad

Voz 0512 09:27 bueno música siempre la presión Unplugged plantes la que es la que me quedo es tengo grandes reproducciones de de todo tipo de canciones en prisión aplacó en política yen la vida yo me quedo con una frase de que creo que es el New York Times o The Washington Post uno de los dos que es fax a secret comentó Fry los hechos son sagrados los comentarios son libres y por tanto esa separación entre los hechos y la interpretación que se haga de ellos me parece sagrada y por tanto estoy muy esa línea que efectivamente os pidió la vicepresidencia unos bonos impidió uno de los dos miente

Voz 1971 10:03 yo creo que estamos asistiendo estos días a la mentira colectiva es decir creo que mienten todos pero no solamente mienten y pide esto pide el otro sino incluso llegan a mentir en sí se han reunido no es decir se reúnen y luego uno de ellos yo no me he visto el otros hasta que dice pero si estabas con Juan el texto

Voz 1880 10:21 así a ver pero porque miente miente

Voz 1971 10:24 porque resulta que están elaborando el relato cada vez está más que es la versión no es decir

Voz 1971 10:32 claro entonces cuál es el problema el problema es que Pablo Iglesias tiene que salir diciendo que Pedro Sánchez el amenazado con ir a elecciones porque si al final se va elecciones el responsable será Pedro Sánchez para contrarrestar eso que tiene que hacer Pedro Sánchez decir que es que Pablo Iglesias nada más y nada menos que quería la vicepresidencia luego es una especie de forma de garantizarse un relato cara a lo que los españoles van a llevar muy mal que es una luego las luego hablaremos de ello que la crónica política llega cargada de versiones de encuentros de versiones de estos encuentros

Voz 1880 11:17 casi examen original o copia pues ésta que es la de Eric Clapton es la copia pero realmente es la que la hizo más popular Laurie final es la de Bob Marley que es del año mil novecientos setenta y tres

como ya en solitario como Iván Ferreiro dijo que iba a incluir una versión de Julio Iglesias y la verdad es que vivió nadie lo entendía no había que esperar a escuchar la canción

Voz 1880 11:55 como ya en solitario como Iván Ferreiro dijo que iba a incluir una versión de Julio Iglesias y la verdad es que vivió nadie lo entendía no había que esperar a escuchar la canción de todas formas yo no sé tampoco debería opinan opinar ni dar mi versión pero creo que habría que darle el valor que se merece a la original no ha Labraza me de Julio Iglesias del año setenta y cinco

Voz 16 12:15 no no son

donar Cohen año mil novecientos ochenta y cuatro

Voz 1880 12:42 donar Cohen año mil novecientos ochenta y cuatro

Voz 1880 13:04 pero no podía traer las ochenta versiones de ese traído una de las que considero que es de las mejores es la de lleva aquí es el año mil novecientos noventa y cuatro

Voz 18 13:16 eh manos

Voz 0194 13:25 no maravillosa ahora iremos con el cine con las versiones y lo rímel pero en la literatura que ejemplos nos traes de los diferentes ángulos desde los que mirar

Voz 1880 13:32 el libro que más versiones tiene del mundo es la biblia hay cientos de traducciones en muchos casos plantea problemas serios porque os traigo un ejemplo en el libro de Job sólo una frase con dos traducciones diferentes que es el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad Mali escuchar la segunda su trueno anuncia la inminente Menta y hasta el ganado presagia su llegada sobre versiones muy muy muy parecidas tampoco son bueno ya antes hablábamos de bueno la historia por ejemplo de cómo cada historiador tiene una versión diferente de los hechos también no un relato diferente sobre esto los podíamos quedar por ejemplo con Anatomía de un instante Cercas gustó tanto pero también fue muy criticada allí hablábamos por ejemplo de cartas si nos quedamos con Las amistades peligrosas la la novela epistolar vamos podemos ver cómo las realidades de Balmón y las del resto son diferentes versiones también de una misma situación Le hemos traído más veces aquí esta novela la última de Isaac Rosa feliz final la relación de una pareja contada por los dos ex cada uno con su versión

Voz 2 14:37 tienes hicieron la versión de este tema los Pet Shop Boys

Voz 1880 14:46 este es esos temas en los que la versión no tienen nada nada nada que ver con el original el Wilson My Mind de Elvis el el originales del año eche el setenta y dos perdón pero también lo ha hecho o Julio Iglesias Michael Bubble Andrés Calamaro Llesta la que estamos escuchando la de Pet Shop Boys desde el año ochenta y siete pero es que yo creo que lo de Elvis es un caso aparte porque quién más quién menos ha hecho una versión de alguno de sus temas acordados por ejemplo del príncipe gitano

Voz 1880 15:18 Móstoles desde el cine los rima ex saques RIM Mike volver a hacer una de las películas que más más versiones tienes Mujercitas es una novela de Luisa medial de mil ochocientos sesenta y ocho cuatro niñas no que se convierten en mujeres la primera versión cinematográfica es de mil novecientos treinta y tres la segunda que es la más conocida es la de mil novecientos cuarenta nueve que dirigió Melvin Leroy que esta se tendrán presente lo que les di que serán buenas y cariñosas y una versión más es de mil novecientos noventa y cuatro que es en la que está Susan Sarandon una Ryder en la banda sonora que escuchamos es esta la de Thomas Newman y además aquí en la radio el cuento de Navidad de este año pasado en la SER la adaptación de Mujercitas como radio novela de Mona León y María Dueñas encerrados ahora en el dormitorio revuelto del chico con Honda y con rímel ese es el caso de Kim Con original del Año XXXIII versión del año dos mil cinco en esta sí es verdad que nos quedamos con las primera es casi el primer monstruo que vimos en el cine luego tuvo secuelas como el hijo de Kim con Kim con versus Bochi la quién con que se escapa bueno el de dos mil cinco de Peter Jackson ganó tres Oscar y esta es la banda sonora que estamos dio otro monstruo el más pequeñito el de la mosca con ella Nos vamos a quedar con el rima de mil novecientos ochenta y seis es la película de David Cronenberg este es el científico no que sea el mismo como cobaya bueno la cosa que ya se sabe lo que pasa al final la original del cincuenta y ocho más estremecedora

Voz 0194 16:48 algo más antes de marcharnos pues mira hay un tema del ocho

Voz 1880 16:51 mitos súper versionado que hemos traído en la cara ven varias versiones él me quedo contigo en Antonio Vega en Rosalía pero hoy lo vamos a escuchar en la voz de Luis Tosar

Voz 2 17:05 no la conocía conquense con que cerramos pues nos vamos a ir bailando se acaba la cara B de hoy pero nosotros no vamos a dejar de bailar la original que ya está ahí el dónde está Dios si gana pero nos vamos con la ella nipón nunca me gusta

Voz 2 17:32 podríamos dedicar una hora cada día las versiones musicales