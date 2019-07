Una frivolidad que debilita y banaliza la democracia

Voz 2

00:05

el encuentro de hoy entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sólo ha servido para que el PSOE despliegue sus argumentos para hacer responsable Unidas Podemos de una potencial repetición de elecciones Pedro Pedro Sánchez no debe ignorar quién quién tiene más poder tiene más responsabilidad si la investidura fracasa el primer responsable es el presidente que ha querido jugar tantas cartas otra vez que uno ya no sabe si quiere situarse a la izquierda la derecha en ninguna parte y hasta el día de hoy todos le han dicho no lo que no libera Unidas Podemos de su cuota de responsabilidad para decirlo con palabras de Santiago Alba Rico a veces parece formar parte de cierta izquierda que considera que la mejor direcciones la derrota así ocurrió por ejemplo en Madrid donde Pablo Iglesias al retirar el apoyo a Carmena contribuyó eficazmente al fracaso de la izquierda cuando a ciudadanía botas responsabilidad los electos dar cursos su mandato es decir formar gobierno partido resultados convocar nuevas elecciones para que los ciudadanos resuelvan las combinaciones que ellos no han sabido construir es más que una irresponsabilidad es una frivolidad que debilita iban a las instituciones democráticas al otro lado en la Comunidad de Madrid la derecha sigue con el patético espectáculo de Rivera delegase reconocer lo evidente que es socio de Vox Si realmente quisiera demostrar su independencia la extrema derecha lo tendría muy fácil dando el voto de ciudadanos a Gabilondo que llegó primero Vox sabe que no lo hará y que acabará entrando en el redil tripartito y así disfruta mareando le ya caerá o hito en Barcelona hay algún político con autoridad en el independentismo capaz de explicar a los suyos que los reyes son los Papas y que no hay vía unilateral posible el que se atreva se encontrará como los padres con los niños que la inmensa mayoría ya lo sabían