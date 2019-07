El Larguero: Primera parte (09/07/2019)

Voz 2 00:00 qué tal saludos buenas noches bienvenida bienvenido al larguero de este martes nueve de julio del año dos mil diecinueve sino tienes cosa mejor que hacerte acompañó desde aquí hasta la una de la madrugada con esa mezcla que hacemos de Ravi deporte aquí la Cadena SER todas las noches

Voz 3 00:50 el culebrón Neymar tiene nuevo capítulo ya veréis saber pareciendo con el tiempo una telenovela o a una escena de la política española imaginados un partido le tira los tejos a otro pero

Voz 4 00:59 este se hace el interesante es lo que está pasando con Neymar se quiere ir del Paris san Germain ya sólo le falta decirlo públicamente su destino natural seguramente sería el Barça pero Bartomeu es prudente de hecho según cuenta a Catalunya quieren en el club Kelly harían un favor animar más que al revés y que por más de doscientos millones en ahí eso es lo que dicen ya veremos si es también lo que piensan lo cierto es que como contamos ayer el Paris san Germain le reclamaba para hallar lunes ocho de julio el padre dice que volverá al quince es decir el lunes de la semana que viene y Neymar júnior directamente no quiere regresar enseguida os contamos la última hora al respecto también conoce también escuchamos a nuestras voces de opinión en Barcelona a ver qué piensan al respecto ayer Marcos López nos decía esto seguramente se al kilómetro cero diálogo que no se sabe si al final va a culminar o no en traspaso mientras tanto al Real Madrid ya está en Montreal Canadá donde va a poner las bases de lo que espera sea un triunfante curso Éste es el ambiente que ha captado el micrófono de la Cadena Ser en la llegada del equipo

Voz 0231 01:56 el gol

Voz 3 02:04 locura en la llegada del Real Madrid a Montreal donde precisamente Zinedine Zidane organizó esa primera pretemporada con el Real Madrid llegó en enero del año

Voz 4 02:12 dos mil dieciséis su primer año completo fue la dos mil dieciséis dos mil diecisiete y en Canada estuvo Illes fue bastante bien con aquel doblete Liga Liga de Campeones en un rato hacemos con bueno enseguida con Antón un barrido de cómo está la plantilla Altas Bajas jugadores que pueden llegar y que pueden irse para cerrar esa tentación evidentemente tenemos que poner el foco en el mundo del baloncesto porque hay lista ya hay lista para el Mundial masculino de basket en China es el primero desde dos mil catorce parece que ha pasado una vida cinco años es aquel que se disputó en España os dais cuando en su día hablábamos de mira como bajas en Estados Unidos y en cambio en España van todos pues eso ha cambiado cada uno tendrá sus razones pero España queda muy debilitada sin Pau Gasol lesionado Issing Chacho Mirotic e Ibaka

Voz 0231 02:58 qué han dicho en esta ocasión

Voz 4 03:00 no hemos quedado en un rato con Sergio Scariolo mucho por preguntar de hecho esta mañana en los cuarenta minutos de la rueda de prensa la mayoría han versado en torno a porque no va el Chacho porque no topics porque no voy Ibaka así que muchas cosas que preguntarle al entrenador italiano que es el ex seleccionador español en China que va a arrancar el próximo treinta y uno de agosto once hoy XXXIII diez y treinta y tres en Canarias esto es El Larguero

Voz 6 03:23 hola qué tal estás

Voz 4 04:07 enseguida en Barcelona con Santi Ovalle Sique Rodríguez Jordi Martí ellos Flaqué resumimos cómo está la situación entorno os habéis fijado llevamos cuatro minutos a mí no hemos dicho nada de Griezmann que ha sido el nombre propio de la semana pasada sábado domingo que cláusula así que acuerdo no que al revés bueno pues desde luego parece que acuerdo no van a llegar iba a ser más cuestión de cuándo va a tener liquidez suficiente el Barcelona como para pagar esa cláusula de rescisión mientras tanto obviamente el futbolista no ha aparecido por el cerro de la espina de Majadahonda ni por Los Ángeles de San Rafael donde ya se está ejercitando el el Atlético de Madrid enseguida todo el caso Neymar el caso Griezmann pero antes el Real Madrid ya ha empezado su pretemporada al mismo tiempo que el Atlético más o menos unos días después ya antes que el Barcelona en Montreal son seis horas menos las cinco y treinta y cuatro minutos de la tarde y hasta Antón Meana el enviado especial de la Cadena Ser hola Antón buenas noches

Voz 0231 04:57 qué tal cómo estás buenas noches ha llegado

Voz 4 04:59 pese al madrid ya ha llegado también tal y como escuchábamos en la presentación al hotel con mucha expectación si con muchas

Voz 0231 05:06 duración con mucha gente en la puerta hubo un poquito menos que hace tres años pero había ambiente desde dos horas antes y con mucho compañero japonés que luego te voy a contar han venido a cubrir la llegada de cubo el japonés que viene para hacer la pretemporada y que luego jugará con Raúl en el Castilla ya están todos los jugadores dentro de este hotel Nos faltaba ver a Keylor Navas y como te decía ayer a viajar por libre desde Canadá desde Costa Rica perdón tenía permiso para venir Hinault viajar hasta hasta Madrid venir de Costa Rica falta por llegar Isco Alarcón que con ese permiso que le da el club para ser padre tranquilamente e incorporarse a la gira cuando ya hayan nacido su hijo es sinónimo de falta de los convocados una lista con muchos jugadores de la cantera con una serie de futbolistas blancos Álvaro que saben que se juegan el futuro en esta pretemporada de los que han venido con ficha del primer equipo mínimo deberían salir tres hay jugadores muy señalados como Mariano como Looking incluso Lucas Vázquez que tiene ofertas y que está en la rampa de salida interesa durante la pretemporada ver el caso de Brahim que sólo se va a marchar si Zidane que le ha prometido serle sincero le comenta que es mejor que se marche cedido pero faltaría esa conversación pendiente luego de los que están en España o de vacaciones Vallejo Ceballos is sobretodo James Rodríguez saben que tienen que buscarse la vida este último el colombiano no se va a incorporar en ningún momento Álvaro a la disciplina del Real Madrid

Voz 4 06:34 seguramente sea junto a él en caso de que salga definitivamente aunque parece que igual es algo que se tenga que cocinar a fuego lento seguramente el nombre más atractivo sin desmerecer a Brahim Mariano Luccin pero al final

Voz 12 06:46 Evo Bale tiene en cartel

Voz 4 06:48 James Rodríguez tiene un cartel a esta hora de la noche no se escucha su padrastro es Juan Carlos Restrepo insisto a esta hora de la noche para conocer cómo está el caso James Juan Carlos Restrepo padrastro de James Rodríguez buenas noches buenas noches

Voz 13 07:02 pues Busto saludo para aquí para fue trabajo y a todos

Voz 12 07:06 claro cuando fue la última vez que hablo con él

Voz 13 07:11 hace un par de días hablé con él Si

Voz 12 07:14 que está de vacaciones y lo hubiera si eso es es Talanta

Voz 13 07:17 a unos días de descanso ya ya próximamente a

Voz 12 07:22 a volver al viejo continente al viejo continente pero no sabe muy bien adónde porque teóricamente tendría que volver con el Real Madrid

Voz 13 07:30 pues después del paso por el Bayern tendría que volver al Real Madrid

Voz 14 07:37 pero ya ustedes que son

Voz 13 07:40 periodistas muy acusó saben que pues hay mucho mucho sonajero mucha aversión al lado de del posible futuro eh James sin que hasta la fecha ensayar nada definido no

Voz 12 07:55 sabes si él lo tiene claro dónde quiere ir

Voz 13 07:57 pues sí las informaciones que uno letras nada a sus hijos Lasa experiencias que uno le nada como padre a sus hijos las que ellos asumen en su vida profesional y que les ayudará a tomar decisiones sabias uno tendría que estar donde donde quieren esté en el momento en que uno quiere que en que quieren que uno este

Voz 14 08:26 el

Voz 13 08:29 la afortunadamente no lastimosamente tienen oportunamente pues para mí es muy complaciente que que hayan nubes de muy buen nombre interesados en en los servicios de James también es muy positivo para para nosotros ni para James imagen no que técnicos de una gran categoría que han ganado todo en el en el contexto del fútbol no solamente local ya mes de España o Italia y no en el contexto de Europa ahí en el contexto ya de competición en mundiales se fijen en su talento y en su virtud entonces yo creería que Hamels y no sé si tenga en estos momentos efectivamente claro donde quiera ahí lo que quiere hacer pero si yo fuera él IMI información en un momento determinado pueda ser contemplada yo me iría a donde me quisieran tener y Si el técnico llámese Ancelotti o Simeone quieren contar con él son dos instituciones de primerísimo nivel Iker James estaría muy contento de participar de cualquiera de ellas

Voz 12 09:49 digamos que Ancelotti Simeone le han tratado con más cariño que decidan

Voz 13 09:56 pues yo no podría decir que ha tratado con cariño seguramente las tres relaciones sobre los gustos deportivos de El señor Zidane no son del agrado de de las condiciones de las bondades que James pueda ofrecer lo único que yo siempre cuando me puedes montante este tema del señor Zidane las estadísticas no cuando el señor sean dirigió el el Real Madrid como las está erigiendo hoy James teniendo el volante al menos participación en minutos en cancha fue el mejor asistido or volante mejores calificaciones promedio en el Real Madrid y en ese momento reflexiona es que vamos no le quedan no

Voz 12 10:42 de lo que no hay ninguna duda es que en el Real Madrid no va a continuar eso es evidente

Voz 13 10:48 bueno pues ustedes manejan mejor la me pido no puedo no puedo no lo entienda que yo linchado

Voz 12 10:58 el hijo de Maradona dijo recientemente es un sueño que James venga al Nápoles pero el diez no se toca

Voz 0231 11:04 sólo dice el hijo de diez

Voz 14 11:09 pues

Voz 13 11:11 siempre digo piñones no hay que entender Maradona no fue una institución en el nada Poole dejó mucha mucha impronta mucha muchas en éxito en muchas cosas de hermosa explotarla la afición del Nápoles para la misma institución pero pues los tiempos evolucionan Diego dejo una historia ella le corresponde a las nuevas generaciones escribir una historia que bien puede ser igual mejor o peor pero el diez no es el número diez no es lo importante lo importante es que el Nápoles de recuerda es el nombre de Armando Maradona esperemos que sí en llegar él presentarse la decisión de ERE al Nápoles Ile tocara la escuela escribe su propia historia no competir con unas historias grande portentosa que devora escribió

Voz 12 12:17 sabes si va a decidir dentro de poco James si lo va a alargar mucho lo va a decidir dentro de poco

Voz 13 12:23 no hay si no tengo tengo acceso a eso eso lo maneja a James con su grupo de trabajo que es el señor Méndez y aclarar el tema

Voz 12 12:35 usted le ve más cerca del Nápoles del Atlético de Madrid dígame la verdad

Voz 13 12:39 pues sí la verdad es que no tengo argumentos para decir Edith para decirte que esté más cerca del uno Odelot con el único argumento que tendría yo es que me digamos James ya conoce España tiene su casa en España es sería el único argumento museo mio que no tiene nada que ver con opiniones de James ni de cuerpos técnicos ninguno solamente mío es que les él tiene muchas cosas en España no

Voz 12 13:10 quiere que sus hijos estudien en España feriante y qué quiere que sus hijos estudien en España

Voz 13 13:18 seguramente no no no sabría decirlo la educación del Viejo Continente educación de primer nivel en cualquiera que vaya

Voz 12 13:27 Juan Carlos Restrepo y gracias por atender la llamada de la Cadena SER por ser siempre tan claro hasta dónde usted pueda hablar como siempre un abrazo muy fuerte gracias a una gran eso que esté muy bien desde luego gracias Juan Carlos Antón o no

Voz 4 13:41 sí va a llegar a ser culebrón del verano no pero es obvio que Jamis tiene en cartel

Voz 0231 13:46 sí sí tiene en cartel en Madrid sabe que le va a traspasar y sabe que es un jugador por el que puede pedir dinero en Madrid sabe que el Nápoles le quiere porque se ha dirigido el equipo italiano a a Madrid lo reportan compañeros de de Italia el viaje de su director deportivo para buscar no solamente el encuentro con Mendes sino con la directiva del Real Madrid y a mí me consta he vuelto a preguntar hoy que el Atlético de Madrid sigue tras bajando el fichaje a fuego lento sabiendo que los tiempos favorecen al Nápoles pero que si James espera el Atlético está bien colocado podría hacerse con los servicios de un jugador diferente especial Ike a esta hora de la noche de su nombre sobre la mesa del Wanda y siguen pensando que sería la joya perfecta para jugar caído a banda en el equipo

Voz 4 14:29 el Cholo Simeone hemos hablado de muchos nombres en el Real Madrid lo acababas de relatar aquellos que se iban a quedar seguro los que están en la rampa de salida los que igual si llega una oferta puedan salir del conjunto presidido por Florentino Pérez en el caso de Nacho que es que es un nombre

Voz 12 14:41 de de de toda la vida del del Real Madrid que ha estado ahí canterano que va a pasar con él

Voz 0231 14:47 pues es un nombre del del verano porque con la llegada de militado muchos veían a Nacho desplazado al cuarto lugar de los centrales y él es un jugador que ha sabido esperar siempre desde que debutó con Mourinho han pasado muchos entrenadores Él sabe que su momento siempre llega por la información que manejan a Cadena SER Nacho se queda en el Real Madrid al cien por cien sólo se marcharía si le llega una oferta absolutamente extraordinaria como le puede ocurrir a cualquier otro jugador y por eso te comentaba en la primera parte de de la crónica que el que tiene pie y medio fuera es Vallejo porque el Madrid no necesita cinco centrales ya tiene dos laterales derechos dos izquierdas tiene cinco centrales

Voz 1906 15:29 con la llegada de militado son eso tres

Voz 0231 15:33 internacionales muy potentes de de Brasil Francia España Raphael Varane Sergio Ramos y militado el cuarto central sería Nacho con experiencia con muchos partidos y que se va a quedar en el Madrid según nos han dicho salvo que llegue eso una oferta absolutamente extraordinaria así que Vallejo que necesita rodarse saldría cedido sería uno de los que se marcharía del Madrid en este verano

Voz 4 15:55 dos mil diecinueve Vallejo campeón de Europa sub veintiuno con España en la que siempre es un es un valor seguro en mí me parece llamativo hablábamos fuera de micrófono antes centrará

Voz 12 16:04 aquí al estudio lo que me comentabas acerca de

Voz 4 16:10 la pasión que hay en torno a Cuba porque creo que sois no sé si diez once periodistas españoles pero una barbaridad de periodistas nipones siguiéndole

Voz 0231 16:17 sí sí éramos casi los mismos periodistas españoles que japoneses hace unos minutos en la puerta del hotel como dice el cribado de me como dice el enviado de Mediaset Álvaro Montero es la cubo manía es raro porque vidas de saber de repente un periodista japonés acerca te pregunta a pero hubiera usted cubos y cubos en en Japón es es un fichaje muy mediático ya los minutos aparece otro llega un fotógrafo desde el aeropuerto y eso nueve periodistas japoneses cubriendo la llegada del Madrid y siguiendo esta gira solamente por cubo mira escuchamos un pequeño extracto tres compañeros a los que hemos entrevistado para ver

Voz 15 16:52 eh que sentían este viene desde Seattle es freelance se llama Zaki y lo decía lo siguiente acerca de cubo

Voz 16 17:01 el Real Madrid ha hecho hoy a Pignoise HP Can fiché

Voz 15 17:08 la jefe de afiches Prince Sepang saca

Voz 0231 17:12 explicando no que el Madrid es el club más grande lo que significa para ellos que en Japón se hable del Madrid esta periodista viene desde Michigan del estado de Michigan muy cerquita de la ciudad de Detroit que Yoko Thani Gucci que es periodista de un periódico de información general japonés Hideki me la mandan a cubrir pretemporada porque saben que cubo vende mucho en Japón

Voz 17 17:34 a México yo Jungle Hendrix virtualmente entre ellos el te muy experto de voy fans

Voz 0231 17:44 explica que viene a cubrir los entrenamientos porque es un jugador muy joven que levanta mucha expectación en Japón yo me quedo con este un fotógrafo de un periódico japonés de d'Esports nipón Newspaper que viene desde Tokio sencillamente a cubrir la pretemporada de cubo se llama comentaron y simio ha seguido a cubo las temporadas que ha jugado en la élite en Japón está ilusionado con el fichaje de cuota

Voz 17 18:10 María Vico o boutiques tuyos al grúa

Voz 0231 18:18 Hackett sacó tuyas Dragó Cheever que ha seguido de los dos años que han sido muy buenos y por eso está aquí es una pequeña muestra de lo que se vive en la pretemporada del Madrid con cubo y estamos en el día uno y sobre todo un aviso para lo que viviremos en Madrid durante el año mucho periodista japonés en el Alfredo Di Stéfano en los partidos del Castilla porque despierta muchas muchas pasiones cubo en su país en Japón

Voz 4 18:43 allí inmersión en la cultura japonesa que te has pegada las ultimas ya para finalizar aunque quiero que te quedes cuando estemos con los compañeros de Barcelona hablando de animar a ver si el Real Madrid tiene algo que ver o no y esto que estamos escuchando de fondo pónmelo llora por favor es de Leonard Cohen y la canadiense reconocido en que tiene que ver Leonard Cohen con el Real Madrid y especialmente con su hotel de concentración Antón pues

Voz 0231 19:04 que en la calle perpendicular al hotel hay un mural icónico

Voz 1906 19:07 lo que ya se ha convertido en algo de obligado

Voz 0231 19:10 a paso para cualquier turista en Montreal es un eso un mural precioso de Leonard Cohen parece una fotografía es un dibujo esta eso en la perpendicular a hotel del Madrid muy cerquita de El Museo de Bellas Artes de aquí de Montreal ir desde cualquier punto elevado de la ciudad lo ves ahora a colgar la fotografía en las redes sociales de la Cadena SER y del Larguero para que lo vean los oyentes el murales espectacular de digo una visita obligada para cualquiera que venga a Montreal Se puede decir que Leonard Cohen o al menos su precioso mural ha recibido al Madrid y les va a custodiar todos estos días porque está eso a muy pocos metros del hotel Ritz Carlton este precioso mural

Voz 4 19:48 de Leonard Cohen no siempre merece la pena escucharla es un programa de deportes o no sea un programa de deportes doce menos diez once menos diez en Canarias por cierto mañana presentación de militado con el Real Madrid está por ahí Santi Santi muy buenas qué tal Álvaro muy buenas y caso animar por cierto ayer escuchábamos bueno escuchábamos relataba las palabras de de Leonardo en Le Parisien hablando de Neymar ha parecido la segunda parte de esa entrevista diciendo no puedo prometer quién va a P vaya a renovar a ver no acaba esto el próximo mes de agosto eh ayer escuchábamos Toño García de su entorno un poquito cuál era la sensación de que parece que se esta ofreciendo clarísimamente que se quiere salir del Paris Saint Germaine en qué dice el Barça que dice el club qué has sentido Duc has palpado durante todo el día hoy

Voz 1835 20:36 dado Bartumeu sólo la dedica una hoy se ha presentado a mostrara el segundo portero el segundo porque del Barça solo sólo se ha pronunciado sobre una cosa fuera de Neto que ha sido sobre Neymar para decir que respecto lo que dijo el viernes no había cambiado nada Bartumeu dijo el viernes que sabía que Neymar se quería ir del París Saint Germaine pero que el París Saint Germain no quería vender yo ya he dicho que no ha cambiado nada respeta eso fuentes del club lo que nos dicen es que Bartumeu cuando pronunció esas palabras el viernes ya sabía de las pretensiones económicas que tiene a día de hoy el París Saint Germain que son muy altas muy altas inalcanzables para el Barça en los dicen fuentes de la entidad ha habido contactos como reconocía Leonardo en esa entrevista en Le Parisien contactos superficiales que han sido a través de terceros intermediarios el Al Barça sabe que tienen un problema el Barça considera que Neymar es un gran jugador eso no dudan pero que poco menos que hace un favor fichando le eso es lo que te dicen fuentes de la tienda quién lo iba a decir

Voz 4 21:42 eh Santi hace dos años que vamos a estar

Voz 1835 21:46 el Barça también está jugando sus cartas y Mola a día de hoy el dinero que pide el país Saint Germaine es muy alto hace todo lo posible para intentar abaratar este traspaso e intentar afrontarlo porque la cantidad que está pidiendo a día de hoy dicen desde el Barça que es inasumible y además el Barça sabe que Neymar y es un problema muy

Voz 4 22:07 muy duro

Voz 1835 22:08 pero creen que no es irremediable que se puede hacer las paces entre los dos himnos poner ejemplo de Marco y también parecía que no había vuelta atrás en ese caso y al final Marco Berti acabó renovando por el París Saint Germain cambiando de representante eso sí el PSE-EE acabó fichando animal por lo tanto esa es la sensación a día de hoy en el Barça que ya ha empezado a como era hace cien pues está moviendo para intentar ficharlo pero que

Voz 4 22:36 existen desde el club es una operación muy muy cumple

Voz 1835 22:38 cada y que a día de hoy el primer imputa han tenido en cuanto a las pretensiones del París Saint Germaine dice que está lejos de su alcance no

Voz 4 22:46 no sólo puede ser puede ser el culebrón del verano sino desde luego el morbo del verano sin ninguna duda está por ahí sigue Rodríguez nuestro jefe de deportes en Radio Barcelona la así que muy buenas

Voz 1906 22:55 ahora Álvaro muy buenas Jordi Martí buenas noches

Voz 4 22:58 Lluís la que buenas noches buenas noches seguidos pido vuestra opinión pero sí que añadimos algo más has podido también tú rascar algo más que que quepa el pase en el club lo mismo que también le preguntaba Santi

Voz 1906 23:09 bueno lo que ha explicado que la operación es extremadamente compleja aunque

Voz 16 23:14 sí es verdad que

Voz 1906 23:17 digamos que poco a poco se abre un poquito más de Neymar dentro de la Barça eh a ver ahora mismo por lo que nos han explicado negociaciones no hay y todo es a través de intermediarios no que es pues va uno al Barça y luego al Paris Saint Germaine y Alexander una dice oye el Barça me dicen esto luego al Barça tan me dicen esto con lo que la fiabilidad de lo que haya hay que ponerla en remojo pero si es verdad lo que dicen que eso según los representantes de Neymar el París Saint Mel otras pasaría por ya lo explicamos hace meses de de hecho por unos doscientos veinte millones de euros en el Barça quieren que Neymar no vale más que ciento treinta ciento porque si no puedo hablar Si el con jugadores si tal se puede incrementar el precio en el valor de cada jugador y tal pero ciento treinta porque es lo que dé cuentas de amortizaciones de los dos últimos años lo que costó al Paris Saint Germain este futbolista y creen que Neymar está devaluado respecto a hace dos años con lo que aquí hay cómo no veinte guiones de diferencia es verdad que a través de intermediarios pues se sabe que el París Saint Germaine quiera Coutinho que el año pasado ya quiso a Rakitic por lo que me dicen Umtiti no ha salido en las conversaciones que no quiere decir que vaya a salir hizo que el Barça podría interesarle colocar a mal con pero falta que el para Sánchez quien lo quiera es decir que seguro seguro Coutinho podría encajar en la operación ya te digo que apelo Coutinho por Neymar el Barça lo cierra pero dudo que el París Saint Germain lo haga a partir de aquí como decía no han empezado las negociaciones me decían que la semana que viene será importante porque es cuando Neymar tiene que volver a París es cuando en el Barça también vuelven a entrenar y eso provocará seguramente que desacelera en un sentido o en otro la la la historia en sí por lo que me han comentado que yo no lo sabía ha explicado Thomas to hell fue a Doha a decirle al jeque que no quería en Aimar en el equipo es decir que hay una diferencia con el caso ve errática explicabas anti Ovalle que en ese momento el Saint si quería ver ratio y ahora por lo que parece el Paris Saint Germain no quiere a Neymar y eso hace que el Barça todavía se mantenga más a la expectativa ya la espera porque dicen que quién tiene prisas Neymar que es quién se tiene que marchar quién tiene prisa también es el Paris Saint Germain que es quién lo quiere traspasar yp por lo que dicen desde el Barça creen que si no lo ha hecho ya el parecen Jermaine lo ofrecerá al Madrid primero porque le interesa moverlo para que haya cuantos más club mejor en la puja y segundo porque entre Barça y Madrid al que preferiría venderlo a Florentino Pérez antes que a Bartomeu con quién a día de hoy aún no se habla no tienen relaciones y y como te digo todo está a través de de intermediarios

Voz 4 25:59 o sea que en el Barça piensan que si no sólo ha ofrecido ya sólo ofrecerá el Real Madrid

Voz 1906 26:03 no

Voz 0231 26:03 sí sí sí lo que no quiere decir que no quiera ir porque tiene efectividad también las dos constante jugadores divas y

Voz 4 26:09 eh Antón el Real Madrid quieran

Voz 0231 26:11 Mar el Madrid dice que no insiste que no quieran Aimar que no es un objetivo para este verano y que lo podemos contar en la radio que el Madrid no va a fichar a Neymar es una situación entendible porque después de todo lo que ha salido este verano deportivo ya extradeportivo no parecen Aimar el fichaje más recomendable para el Real Madrid un club que está obsesionado con cerrar la operación Pogba te decía al inicio no Álvaro que el Madrid quiere que por lo menos de los que están aquí en Canadá con ficha del primer equipo salgan tres como

Voz 18 26:42 mínimo se espera que lleguen ofertas por Bale Isco todo esos para hacer caja pero no para hacer caja para fichar a Neymar sino Caja para que venga Pogba así que el Madrid dice que no va a fichar a Neymar

Voz 0231 26:57 ya antes de que me despida una cosa en el tintero mañana la una presentan ha militado que no es Neimar pero obras mañana les presenta

Voz 4 27:05 lo contaremos gracias Antón bueno es curioso porque si nos dicen hace dos años que en vez de estar peleándose por Neymar está Marc peleándose por salir del Germain y volver seguramente la Liga española pues no nos lo hubiésemos creído me está comiendo padezco pero quiero preguntarle a Jordi Martí Flaqué antes que después continuamos Jordi tú ficharía desanimar al nueve de julio en nueve de dos mil ni por noventa ni por ciento treinta por doscientos veintidós mi pregunta es la opinión de si fichas y suele llamar la respuesta rotunda es no aquí

Voz 1296 27:36 yo tampoco es que no veo la necesidad de apoyarlo entre comillas Se marchó como se marchó parece que estemos cegados por lo que fue Neymar no por lo que es Neimar cuando tú fichas a un futbolista fichas al futbolista del presente no al futbolista que fue hace un par de temporadas que ya no lo es porque Neymar se ha convertido más en producto de marketing que un jugador es un jugador el polémico viciado con más notoriedad por la que fuera del que dentro del terreno de juego con poco cuidado asimismo no recordamos la última acción futbolística por la que fue noticia al último título que ganó gracias a él el último gol que dio la vuelta al mundo así que no veo la necesidad que pueda tener el Barça con con Messi con con Griezmann que lo tendrá condenable que se le cuida mucho no veo porque el Barça tiene que entrar en el barro que implicaría recuperarme

Voz 4 28:18 sí que ficharía a animar

Voz 1906 28:20 no no por una cuestión de dignidad porque en el fútbol es importante en las formas es importante enviar al mundo la sensación de que hay un club fuerte y futbolísticamente tampoco creo que sea necesario si bien es verdad que posiblemente si viene este año y hagan una temporada brutal espectacular igual que Griezmann e será tremendo el primer año seguro pero no veo ni a uno ni a otro rindiendo al máximo nivel tres años seguidos con lo que no los veo siendo ejes de un gran proyecto porque no sé que les falta continuidad

Voz 4 28:59 sanedrín de Barcelona lo tiene claro vamos a hacer una pausa enseguida hablamos de ello porque yo aprecio y respeto mucho la opinión de Jordi de FLA aquí de psique pero al final esto es una cuestión de clubes ya que decidan venga pausa casi casi las doce de la noche las once en Canarias aquí muy a despedir a Santiago Valle gracias al esta mañana un abrazo esta mañana a enseguida continuamos consigue Rodríguez con Jordi Martín con Lluís Flaqué y nos vamos a Los Ángeles esa Rafael a ver qué nos cuenta Miguel Martín Talavera también en relación al caso de Griezmann también a Valencia a ver quién es porque hasta el momento siendo el culebrón del verano allí en la capital del Turia casi casi las doce estos El Larguero