El Larguero: Segunda parte (09/07/2019)

Voz 2 00:12 perfecto hay Martínez doce tres once y tres en Canarias a la una de la madrugada el Larguero vamos consigue Rodríguez con Jordi Martí con Flaqué analizando todo lo que está sucediendo en torno a Neymar yo no la verdad es que la app

Voz 1 00:24 en vuestras respuestas acerca de si ficharía sonoros son bastante claras pero por ejemplo Jordi en en en tu caso el el cómo está llevando todo esto el Barça con bastante sigilo y sobretodo negando que en estas condiciones que te parece que el el Barça siquiera la sensación como que es es el morbo del verano fíjate neymar es decir la palabra

Voz 0985 00:45 morbo o puedes decir la palabra culebrón para mí es un colibrí

Voz 1 00:48 es más culebrón como Le Bron ya empezó

Voz 0985 00:50 hace dos semanas ya aquí la estrategia de fondo del Barça es que si se le pone votando el fichaje de Neymar rematara a portería Sí Se de pone votando el fichaje de Neymar va a rematar

Voz 1 01:04 no tienes ninguna duda

Voz 0985 01:06 no porque al final aquí de lo que se trata es de visualizar que quede muy claro que no es la intención del Barça que sobretodo es el jugador el que pide perdón el que hace los gestos el que ser revela el que está nuestra nación contra las cuerdas y en este caso pues el Barcelona no tendrá que quemar mucho su imagen más de lo que ya está intentando conseguir el fichaje de Neymar y entonces hice la ponen votando va a rematar y el tercer aspecto y más importante que te comenté hace un par de semanas se llama Messi a mí por lo Nos es lo que nos comentó un directivo Un directivo próximo Bartomeu Messi es el que aprieta a Bartomeu porque Messi entre otras cosas le dice a Bartomeu oye que socios detenido en los últimos años no han salido bien ni Coutinho en Eden velé por lo tanto yo necesito socios no sólo quiero renovar por una pasta que nadie más podrá pagar sino que necesito socios necesito compinches tanto Coutinho cómodo en Belén no han acabado de funcionar y por lo tanto también para Bartomeu la presión de Messi si es que existe como tal como reconoce un directivo a la cadena SER por lo tanto a partir equipar tomados encuentra en esta tesitura y es lo que él va a intentar hacer exploren el camino vean si hay alguna posibilidad la ISIS Se pone si me permiten la expresión votando habrá que rematar a puerta siempre y cuando la condición económica sea asumible pero claro no es lo mismo no es lo mismo Álvaro lo que te voy a explicar pagar ciento veinte a tocateja de Griezmann que alcanzar un acuerdo con el PSG por una cifra más un jugador estoy hablando de una eventualidad que se pudiera pagar a plazos

Voz 3 02:39 bueno una cifra más un jugador o

Voz 4 02:41 o un jugador apeló o dos apelo

Voz 3 02:46 por ejemplo Coutinho y me he dicho antes Coutinho por Neymar el Barça te lo firma cien por cien seguro el PSG creo que no te digo más Coutinho y Rakitic creo que el Barça te lo firmaría el PSG ya no estoy tan seguro sí quizá también

Voz 1 03:02 o el Leo Messi el Barça tú crees que mandando a Agustín si París volviendo animar un dos por uno aceptaría

Voz 5 03:09 yo creo que sí pero esas sensaciones formación cien por cien es sensación sensación

Voz 3 03:15 creo que Coutinho y también te lo firmaría Iván Coutinho y Malcolm por ejemplo pensar ahora es que no hay ninguna duda he pero es decir ahí tiene tiene tiene que haber jugadores en la operación porque es que el Barça sino no puede pagarlo ahora ya lo he explicado lo hemos explicado antes está pendiente de que Le transfieran el dinero para pagar a Griezmann dos los ciento veinte metros cláusula antes lo hablaba con tal aquel que por lo que me dicen en el Barça en la reunión con Gil Marín Le Le dice el Atlético de Madrid al Barça que quiere ciento veinte millones de euros más el Barça se quedó sorprendido el Atlético lo argumentó diciendo que cuando negociaron con la cláusula era de doscientos millones y por tanto si quieren negociar el pago a plazos de los ciento veinte millones son ciento veinte más y ahí se acabó el tema estaba ahí Talavera

Voz 1 04:05 enseguida quédate sigue porque también el caso Griezmann es importante pero ibas a decir perdón

Voz 1296 04:10 no me voy a decir que que parece que en este culebrón basado en el morbo da la impresión de que el Barça o Bartumeu están regodean de que por fin respecto al PSC y el Barça está en una posición de fuerza comparada con otras operación en la que el Barça iba desesperado pues ahora el Barça está en posición de fuerza del administra creo que como debe porque de las tres partes implicadas el Barça es la menos necesita decir Neymar anda loco por salir de París y volver al Camp Nou el PS tras el órgano el órdago de la P anda como loco por quitarse encima animar y todo lo que le rodea el Barça con la cabeza pues lo único que tiene que hacer es sentarse a palomitas prepararse para ver la pelea estar agazapado como un leopardo ya que a la que madure la presa de Neymar pues abalanzarse sobre ella sabiendo que si el final no se abalanza sobre la preso escapa pues tiene cubiertas las espaldas porque ha hecho el trabajo tiene a Griezmann tiene a Messi tiene además que el presidente no para de alabar lo es decir que es mejor que Neymar con lo cual el Barça por primera vez en muchos ten mucho tiempo el Barça respecto al jeque afronta una operación sin la necesidad que les invitamos a precipitarse iba a cometer errores forzar demasiado la máquina ahora como dice Jordi es bueno yo me siento veo la pelea y al final como los dos estarán necesitados de una tercera parte que soy yo para solucionarlo su problemón pues si se me presenta en las condiciones adecuadas que consideró idóneas para atraer a Neymar pues no acabaría trayendo

Voz 0985 05:30 no te acuerdas de la última rueda de prensa de Bartomeu unos recursos y es la última hoy lo hace un par de días cuando dijo oye dijo Bartomeu esto de que Messi es el que manda esto es una leyenda eh que nadie crea oye cuando tú dices esto invadido

Voz 1 05:43 algún socio mejor en la época reciente en el Barça para Messi que Neymar

Voz 1296 05:48 ha sido el único que cuando cuando Messi no ha estado en un largo periodo de tiempo ha sido capaz de tirar el carro con garantías verdad que Suárez de este año cuando creo que se rompió el brazo que tuve una lesión en el brazo pues coge el pero al final fueron tres cuatro partidos así que cuando sí pero el día cinco uno es un hattrick de Suárez bueno pero es verdad pero yo creo que el Barça y la única red que ha tenido el Barça en los últimos años cuando no ha estado Messi por lesión ha sido cuando ha jugado con Aimar pero yo insisto es que de esto hace tres años que él Neymar actual no tiene nada que ver futbolísticamente hablando con aquel Neymar que puede volver pues algo así que fue fue mejor socio Neymar de lo que está siendo Suárez para Messi

Voz 0985 06:33 términos de Alternativa I de punta de ataque y de Puñal echarse el equipo oye acuérdate que a la remontada del Barça al PSC eh propiciado por un partidazo que se echó al equipo a la espalda ahí empezó todo ahí es cuando que Lively que estaban Barcelona se quería volver a París ya tenía los billetes y le llamó el emir de Qatar donde vas al que volaba a París que es lo que sucede no no no no vuelva usted París venga si hay que acatar que hay que a trabajar para atacar al tema de Neymar y ahí empezó todo en aquella traición

Voz 3 07:04 el tres el cuatro o cinco de agosto porque

Voz 0985 07:06 no vamos Álvaro del tema de Griezmann bueno se podría decir muchas cosas pero nunca lo podremos comparar con el tema de Neymar Neymar estaban el club y Neymar traicionó al INE y marque la columna vertebral del proyecto de Valverde se fue y no se les pudo retener para sorpresa de todos y entonces hubo que hacer dos gas paradas hubo que hacer con aquellos doscientos veintidós dos gas paradas palabra que ha sonado en junta directiva

Voz 3 07:30 yo lo concibo efectivamente en sabe gira en una gira por cierto esperpéntica en Estados Unidos que empezó con Neymar subiéndose al avión App estando alcohol

Voz 5 07:41 por una fiesta que se había atascado la noche antes en fin

Voz 3 07:44 pero esto es lo que yo digo digo digo porque porque hubo gente en el avión que olía a lo que cuando se subía que el avión se

Voz 1296 07:52 es que no a nueve mil diecinueve no haya ninguna voz en el club que diga señores que no puede ser es que no se puede devolver al Camp Nou este tipo de J

Voz 1 08:01 la afición aceptaría más el fichaje de Griezmann que está

Voz 1296 08:04 sí todo o el de Neymar fíjate que yo creo que las encuestas sobre el fichaje de Griezmann han mejorado respecto a la aprobación hacia el francés a medida que se ha ido engordando el tema Neymar

Voz 3 08:16 sí mira hicimos un estudio en la radio que obviamente no es científico pero cogiendo las encuestas que se habían hecho en diferentes medios aquí en Catalunya sobre Griezmann más del ochenta por ciento lo querían y antes de que dijera que no vamos a decisión del año pasado cuando dijo que no la mayoría de gente pues digamos que que que rajó de Griezmann en el rechazo llegó a su punto máximo cuando se situó en el Camp Nou ahí había encuestas que decían que el como el ochenta por ciento no querían que volviera va a cambiar cuando el Barça quedó eliminado de la Champions y perdió la Copa ahí ya digamos que el porcentaje de rechazo a Griezmann bajó al sesenta por ciento y la tendencia siguió invirtiendo Se sobre todo cuando el Madrid presentó esta semana tres cuatro jugadores Hazard Mendi tal ir cuando parece el nombre de Neymar como posible refuerzo del Barça como las sensaciones de mera Neymar no pero Griezmann sí creo que con lo que está pasando en estos últimos días de Griezmann forzando la máquina con el Atlético de cara a la gente del Barça le va bien también me parece que lo de Neymar que fuerce la máquina para venir al Barça también le terminará yendo Viana al al a la de cara al aficionado

Voz 1 09:30 a este luego me permites una estación de memoria

Voz 0985 09:33 acabó con juicio la salida de Neymar del Santos sí acabó con juicio la salida de Neymar del Barça si acabará con juicio a la salida de Neymar del PSC yo creo que podríamos poner también la mano en el fuego de que sí

Voz 1 09:51 al tiempo Jordi Martí Sique Rodríguez gracias como siempre con las claves hasta mañana hasta mañana por cierto estoy leyendo en el país ahora mismo Gerard Piqué pierda la batalla contra Hacienda deberá pagar dos coma uno millones de euros en impuestos atrasados doce y doce que nadie se mueva de ahí porque hace justo veinticinco años veinticinco años se produjo una de las yo creo que imágenes más más importantes de la historia de los mundiales de fútbol para España el famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique enseguida lo vamos a recordar antes dos conexiones breves está Miguel Martín Talavera hola muy buenas qué tal muy buenas saludar enseguida cuéntame lo de lo di pero versión Atlético de Griezmann porque pasan los días el jugador sigue propiedad del Atlético de Madrid

Voz 1576 10:30 sí sí no y todo sigue el mismo punto yo creo que al final lo han estado aspirando perfectamente sí que frac Jordi compañía el las relaciones o las negociaciones en el caso de de Griezmann al Atlético de Madrid Barcelona estaba totalmente rotos Illa el único paso que se puede dar es que el Barça haga bueno dinero que tiene firmado a Griezmann y luego que lo pueda hacer efectivo ese esa firma ese contrato pagando la cláusula de rescisión ni un euro menos a tocateja ya no cabe otra posibilidad en el Atlético de Madrid me comentaban que van a intentar pelear por semana hasta el final porque además el chico quiere ir al Atlético de Madrid pero que evidentemente del Barça y con esta situación no va a poner nada fácil aunque entienden que con el gasto que tiene que hacer el equipo azulgrana con Griezmann y con con Neymar con la dificultad que tiene para reunir el dinero de acoso de rescisión del francés va a tener que soltar jugadores si va a tener que hacer caja de alguna forma pero bueno en cualquier caso eso respecto a lo del Barça ya Griezmann respecto a Griezmann nada sigue abierto expediente que es el abrió el domingo se sigue estudiando se sigue acumulando los retrasos a su vuelta al trabajo como les requirió su equipo que todavía le pagaba que es el Atlético de Madrid deba sancionar por ello

Voz 1 11:45 más allá de eso bueno el equipo continúa Los Ángeles de San Rafael y hoy además con la presentación de este lateral izquierdo brasileño del que habla muy bien

Voz 1576 11:52 sí renal Lodi que viene del Atlético Paranaense que ha jugado en competición internacional y lo ha hecho a buen nivel buenas asistencias marca goles es como casi todos los laterales brasileños muy ofensivo quizá su debe está en la parte de atrás pero bueno tiene claro hoy lo escuchábamos en su presentación primero y que ha hablado con el entrenador y que ya tiene muy claro lo que quiere Simeone

Voz 6 12:20 Ramis que me ha dicho que tenga paciencia y hora en que necesita mejorar yo soy una atleta que busco el equilibrio tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo que allí es evidente que primero tenemos que pensar en defender para después atacaron

Voz 1576 12:37 y luego hay una cosa importante Álvaro el Atlético de Madrid cuenta lo tiene completamente cerrado ya éramos cuando a la Cadena Ser con Mario Hermoso el español sobre todo con la eliminatoria europea para meterse en fase de grupos en la previa de la Europa League quiere contar con el central aunque en el Atlético de Madrid ni mucho menos lo daban todavía por perdido Ile plan la hoja de ruta era que el hiciera un poco de Lucas Hernández que además de el de el lateral izquierdo brasileño que se ha presentado hoy hermoso pudiera jugar de lateral izquierdo como en su día hizo Lucas aparte de central se complica mucho lo del jugador del Espanyol Filipe Luis que todavía no ha perdido su número tres porque hoy se ha presentado con el número dos C sería todavía como ya contamos en su día una opción que el club no ve mal es verdad que con el entrenador no acabó demasiado bien pero no ve mal que a lo mejor Filipe pueda ser el suplente de de Lodi y por lo tanto bueno pues es un buen espejo en el que mirarse lo decía hoy el lateral ex del del Atlético Paranaense

Voz 6 13:37 Lucas muy tú también me gusta mucho Felipe Luis para mí es una referencia que están bien del club es un atleta que me gusta mucho Le seguido ahora en la Copa América también me gustaría tener sus características y él se queda está claro que voy a esperar mucho voy a aprender mucho de él

Voz 1 13:53 las palabras de Lodi presentado como nuevo futbolista del Atlético Madrid toda la información que firma Talavera aquí en la SER un abrazo las mañana hasta luego Álvaro enseguida como digo bueno hemos quedado con Sergio Scariolo hay que nadie lo pierda con el seleccionador nacional de baloncesto masculino eh después de una lista con muchas novedades antes rápidamente paso por valor

Voz 7 14:09 Carlos Martínez hola hola Álvaro buenas qué pasa como así Gomez

Voz 8 14:14 así que está más cerca que nunca pero cerrado todavía no porque es que hasta última hora el el Huesca han estado enredando para intentar otra vez torpedear la negociación que ya lo consiguió el jueves de la semana pasada hoy sea desatascador todo bastante después de una reunión que se ha celebrado en Valencia entre el director general del club Mateo Alemán con los representantes del futbolista la agencia la grupo se han acercado posturas muchísimo hasta el punto que desde el valencianas dicen que estaba todo encarrilado para que Maxi Gómez se convierta sino mañana como mucho pasado mañana oficialmente ya es nuevo jugador del Valencia pero ya te digo que cuando habían llegado a un acuerdo con los representantes del jugador esta misma mañana por la tarde el West Ham a una intentado apretar un poquito más el asunto para acá es la decisión que ya tenía tomada el delantero uruguayo desde hace tiempo se van a respetar si todo se termina cerrando que parece que va a ser así las condiciones que el jueves pasado ya se establecieron entre el Valencia y el Celta es decir Se marcha Santi Mina en propiedad para el equipo gallego al Valencia además paga catorce millones de me y medio de euros en fijo uno y medio más que podrían ser en variables Ilha cesión por dos temporadas del central canario G Sáenz que ni tan siquiera se ha puesto la camiseta del Valencia ha pasado estos días pruebas médicas pero si esto se termina cerrando que parece que se va a terminar cerrando no supondrá la camiseta del Valencia

Voz 9 15:37 en presentación oficial se marchara directamente al Celta

Voz 8 15:40 de Vigo está todo perfilado para que si no ocurre nada que ya no se piensa que pueda ocurrir pero en esta historia hay en este culebrón no hay que dar nada por sentado hasta que no sea oficial Maggi Gómez se convierta en jugador del Valencia para las cinco próximas temporadas y otra han operación que al mismo tiempo ha estado moviendo el Valencia te cuento rápidamente la salida de ella son Murillo que parece que se va ir a la Sampdoria estuvo seguido en el Barça no jugó casi ningún partido en el tramo final de la pasada temporada hice habían interesado por el el Atalanta y la Sampdoria al final Murillo parece que prefiere la Sampdoria se va a marchar cedido al conjunto italiano por una temporada pero con una compra obligatoria y un montante global de la operación entorno a los trece millones de euros así que aún el Valencia le va a sacar beneficio neto a un jugador que estaba prácticamente en el olvido y que no contaba nada para los planes de Marcelino como tampoco otro central Abdennour que acabamos de confirmar que que tiene el interés del equipo turco

Voz 10 16:39 difícil para llevárselo también la próxima

Voz 8 16:41 importará aunque los trucos de momento la única oferta que hacen es pagar una parte de su Sala

Voz 11 16:45 yo Murillo Abdennour y Maxi Gómez nombres propios

Voz 1 16:48 Valencia lo firma Carlos Martínez gracias Carlos hasta mañana

Voz 8 16:51 hasta también Álvaro ayer

Voz 1 16:53 muerto en la parte de otra otra así que eso

Voz 23 18:41 esta es la canción oficial del Mundial de Estados Unidos noventa y cuatro dónde estabas tú entonces hace veinticinco años de aquello

Voz 1 18:49 gracias Gemma Gloria interpretada por Tariq Hall Isaacson Ness hoy se cumplen justo veinticinco años de aquel codazo de Tassotti a Luis Enrique que es una de esas imágenes yo creo que está en la memoria de todos porque si después llegaron los éxitos llegó el Mundial de Sudáfrica yo creo que esto junto a lo que pasa el Mundial de Corea con esa imagen de Fernando Hierro Helguera absolutamente desenfrenados ahí hacia el gandul son de esas que que que permanecen en la retina que tengo XXXIII años son las dos que más recuerdo la de Tassotti irá del Mundial de Corea aquel Mundial lo cubrió para la Cadena SER entre otros Jesús hola Gallego muy buenas tú estabas en el fósforo

Voz 0334 19:28 pues sí ya estaba en Boston en aquel partido en el que España perdió dos uno al final y nos quedamos una vez más fuera de los cuartos de final en un Mundial que bueno no habíamos llevado una trayectoria irregular empezamos con un empate ante Corea decepcionante luego ganamos a Bolivia empatamos Alemania pasamos a la siguiente fase ganamos un partido a Suiza y yo creo que todo el mundo estaba ilusionado con con superar a Italia hay bueno pues en aquel partido igualado empate a uno minuto ochenta y siete encajamos el dos uno

Voz 0985 20:00 sí

Voz 0334 20:01 cuando todo parecía perdido España se tiró hacia arriba con todo llegó aquella jugada en la que

Voz 1 20:06 quiere escucharlo ver cómo como lo contaba los compañeros de Televisión Española José Angel de la Casa Michel José Luis Garci es muy buena sobre todo es lo que dice Michel justo antes del momento clave vamos

Voz 24 20:18 los chavales vamos a minero insiste la selección española cuarenta y ocho minutos esto sí que es echar hasta la última gota de sangre el balón le llega Goicochea buen centro Egoi el coche a lo loco

Voz 23 20:39 yo me imagino ahora veinticinco años después imagínate el minuto cuarenta y ocho y la de gritos que se pegaría en televisión gallego eh

Voz 1 20:48 entonces era era otro estilo y sobre todo me llaman mucho la atención Michel cinco segundos antes hay que echar hasta la última gota de sangre pues lo hizo

Voz 0334 20:57 sí la verdad es que la la jugada y tampoco la vimos repetirá como se ve en una ahora en en los tiempos en los que estamos no Sandor Pulchra el árbitro y que pasó a engrosar esa historia nefasta de España en los Mundiales no no tuvo posibilidad ir al bar ni ni que nadie le dijera oye revisa la jugada etc etc pero bueno lo lo los que tenían monitores en la posición de comentarista veían perfectamente que había habido un codazo que era penalti y la imagen que pasó a la historia es la de Luis Enrique llorando llevándose la mano a su tabique nasal muy bueno el partido ya se perdió entre la atención a Luis Enrique el descuento etcétera etcétera España cayó eliminada hay nos dolió tanto quedarnos fuera del Mundial como la imagen de Luis Enrique subiéndose el autobús de la selección con un vendaje tremendo que ya todavía recuerdo en en en la cara con un derrame porque ya el el golpe en la en la nariz será había pasado a a la a los párpados si tenía unas bolsas debajo de los ojos impresionantes bueno pues eran las dos imágenes eliminados sangrando encima

Voz 1 22:00 curiosidad como inalámbrico dónde estabas a pie de campo

Voz 0334 22:04 pues entonces ya empezaron a unos prohibirlos de los tres los tres primeros partidos de del Mundial los hiciera a pie de campo hasta que me retiraron la acreditación Borja Bilbao que hoy trabaja en la en la UEFA que entonces era el el jefe de medios de la UEFA para la selección española me retiró la acreditación para el cuarto con Suiza para el quinto partido ante Italia estuve detrás de los banquillos pero ya ha vigilado ya entonces comenzó la censura

Voz 1 22:31 que ya todos conocemos esa imagen seguramente si entras en un buscador pones Tassotti a Luis Enrique va a saber a una persona con camiseta blanca creo que era Polo pueblo blanco con barba oscura de mediana edad que le daba una toalla Luis Enrique Luis Enrique sangrando por la nariz que esa imagen insisto hasta en la retina de todos esa persona se llama Senén corte gozo era uno de los fisioterapeutas de la selección española en aquel Mundial no nos escucha a esta hora de la noche hola buenas noches

Voz 25 23:05 buenas noches inquieta lo que quiere

Voz 26 23:07 en el puede ver pie pues de aquella verdad

Voz 25 23:14 bueno que hace buenas noches

Voz 0334 23:16 hay que decir hay que decir para que la gente lo entienda que en en aquellos tiempos lo medios de comunicación teníamos una relación especial con con los jugadores y con todos los miembros de el equipo está muy especial sobre todo con en contra de gozo que era una persona afable simpático amable y me cansaría decir adjetivo sobre su manera de ser ganaba todo el mundo cómo vivíamos en el mismo hotel viajábamos la mayoría de veces en el mismo avión compartíamos autobuses y compartíamos peras en los aeropuertos y además pues teníamos una relación super cercana hay supera en yo creo que profunda no no como hoy en día que los periodistas están separados de de los jugadores y de los equipos y de de los utillero es no Senén era algo más que un utillero de la selección era me atrevería a decir consejero espiritual de muchos jugadores porque muchas horas dando masajes Si escuchando los problemas de los jugadores hace hace que el llegar a tener una simbiosis con con los futbolistas muy muy muy especial y con los periodistas también Senén

Voz 25 24:18 dígame

Voz 1 24:19 después de todas las flores que te ocho Gallego

Voz 7 24:26 sí dime dime no Gallego ha quedado claro que te guardo buen recuerdo Senén

Voz 1 24:33 cómo lo recuerdas tú estabas ahí en El Vestuario ya lo deja ver que lo bueno me estabas en el banquillo al lado de Javier Clemente el resto del equipo estabais justo en esa banda estabais en la contraria

Voz 25 24:43 el trabajo se ha contrarias estábamos encontraría pues pues me en el otro en el otra área no lo haría yo te hecho ya no sé si fuera así ya estaba acerca cuando los unos a los cuando salía atenderlo o Cruz el capo ya ya ni me acuerdo no

Voz 1 25:03 lo primero que te encuentras es a Luis Enrique enloquecido

Voz 25 25:06 bueno con la con una nariz huesos propios no es lo primero que yo noto cuando le pongo lo ya para contener la hemorragia y ver de un desangraba tanto pues que ya me hace que haya cómo se ponen en su sitio huesos propios de la nariz decide pues chavales Stella al suelo

Voz 27 25:28 fue una pelea terrible el intentar sacarlo de que no había nada que hacer nada más que empeorará la situación Iker acaso sólo cosas buenas ventas

Voz 25 25:38 si se quería comer a al árbitro a Tassotti a a todo el mundo la imagen de la punto es le dolor e impotencia de de de de de injusticia o no de de de este sobre todo de mucha impotencia no de mucha rabia el Vestuario bueno te ha vivido una cosa igual no cuadra además teníamos una selección crea un espectáculo fue lanzada de de técnica también en que ya estaba Pep Guardiola del medio centro jugadores impresionantes no gran una defensa espectacular es un equipo muy muy potentes

Voz 1 26:20 yo creo que vamos a ganar

Voz 25 26:22 en el fútbol actual eso era expulsión y penalti

Voz 1 26:26 creo que en semifinales hubiese sido contra Bulgaria creo creo que hubiese sido vulgar porque Italia después ganó Bulgari en semifinales en aquel aquel once de España y que evidentemente era muy competitivo otra cosa es que bueno fuese más o menos ofensivo Zubizarreta en portería Ferrer Alkorta Abelardo Sergi Swan Goikoetxea que fue el que le marcó el gol aquel fuego creo Alemania que era campeona del mundo ya campeona del mundo mil Angelina

Voz 25 26:49 bueno la lo Gallego habla de un partido a a Suiza pero creo que le metimos cinco en un partidazo

Voz 1 26:56 sí sí es Vaquero Otero Caminero oí y Luis Enrique decías en en que no has visto una cosa igual después en El Vestuario mínima o Joaquín El Vestuario

Voz 25 27:07 dio que vestuario de da un entierro y a la imagen de la impotencia hay bueno tratar de levantar la cabeza de salir de allí con lo más dignamente posible

Voz 1 27:23 sí yo después en el vestuario hubo alguna conversación con con el con el árbitro que encima después le premiaron con con la final dirige la final

Voz 9 27:30 sí sí lo que más me llamó la o puede que

Voz 25 27:33 en una final pero pero bueno yo no sé qué tipo de conversaciones hubo me imagino que parte médico porque allí mismo el hicimos una mascarilla con escayola como como se pudo aquí que bueno impotencia e impotencia es muy es mucho

Voz 1 27:56 es la fotografía que recuerdas aquel Mundial lo Goyo otra que no se lo hombre era un Mundial muy bonito

Voz 25 28:02 bien organizado los americanos atento a lo grande no soy igual hay que reconocer que tuviéramos un gran equipo un equipazo Pazos llegó el estabas Julen Guerrero no

Voz 1 28:19 en si has mantenido contacto con Luis Enrique ha seguido manteniendo

Voz 25 28:23 te lo he visto a la última temporada en el Celta

Voz 28 28:28 calle que llevan casi

Voz 25 28:31 pero me me dio un abrazo tremendo que es muy fuerte muy fuerte muy fuerte y tiene una relación con el olímpico enorme representó la mujer me dijo Bono que que que que hemos dos maravillosos hemos vivido juntos ha ido más cosas joder que casi milagrosa al hospital y le tengo mucho aprecio persona vivido muchos años con él yo creo que es un ejemplo ha sido un ejemplo siempre para un futbolista Le aprecio muchísimo siempre siempre lo prefiero

Voz 1 29:16 qué haces ahora dónde vives

Voz 25 29:18 vivo en Pontevedra capital al bajas

Voz 1 29:22 bonita ciudad hombre que qué bonita Pontevedra por ahí

Voz 25 29:25 presionan de es es es es impresionante con una costa ahora estoy con el Chicho el juré la uva ha dejado el centollo Si buena vida dentro de lo que cabe

Voz 1 29:39 después a los madrileños

Voz 25 29:41 dio un de de donde salí de los hospitales públicos no me viene bien

Voz 1 29:51 el Ibex bien mantengo vivo bien

Voz 25 29:54 la relación con con el fútbol y con los futbolistas entre comillas y porque porque no no no me manejó en ese mundo no pero pero tengo muchísimos amigos muchísimo muchísima muchísimos y y ha sido una época maravillosa esto no son más que el percance que sucede en el fútbol no el tema el tema del análisis Paul el resto sólo ha agradecido a al mundo del fútbol

Voz 1 30:26 Senén me alegro mucho de haber hecho esta entrevista de verdad porque quién era ese hombre que estaba al lado de Luis Enrique yo tenía ocho añitos hizo una rabia tal que que decía haber pero hoy es un corte que cosa me alegro mucho de entrevista que vaya todo bien ahí en la capital las Rías Baixas que bonita gala

Voz 29 30:45 es abrazo gracias a todo gallego moneda abrazos N me alegro de escucharte vivamente gracias muy grande en el torneo

Voz 0334 30:54 no era era una persona especial en aquella selección vio una cercanía con los futbolistas que hoy en día no existe no existe no existe y bueno aquello terminó pues si Luis Enrique con la mascarilla subiéndose el autobús de España todos dolientes con caras largas y en la otra parte de la zona mixta estaba Arrigo Sacchi el que entonces era segundo de Arrigo Sacchi y Carlo Ancelotti segundo entrenador de la selección italiana súper simpático concediendo entrevistas a la cadena sería todos los medios sin ningún problema con una sonrisa de oreja no sabían lo que le había pasado

Voz 1 31:29 pues no no lo sabía nada que ahora nos hubiésemos entrado con el Bornos habremos entrado a los cinco segundos un abrazo gallega hasta mañana chao chao En seguida pasa por aquí Sergio Scariolo seleccionador nacional de baloncesto