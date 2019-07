Sergio Scariolo: "¿Mirotic? Me dijo ayer que no estaba disponible. ¿Ibaka y Chacho? Pocos días atrás. Cada uno tendrá sus razones"

Voz 1 00:00 hijo para el baloncesto aquí en la sintonía de la Cadena SER porque yo no os comentaba ayer Marta Casas que después del éxito de las chicas en el Eurobasket toca ahora ojalá que sea así el éxito de los chicos en el Mundial Barranca el próximo treinta y uno de agosto y hoy hemos conocido una lista con bastantes novedades Marta Casas buenas noches

Voz 1509 00:20 buenas noches Álvaro cincuenta y tres días quedan exactamente para que comience esa cita en China así que ya practicamente la cuenta atrás ya

Voz 1 00:26 hemos deseándole estamos deseando lo primero de todo cuando se concentran el veinticuatro de julio

Voz 1509 00:30 en Madrid va a comenzar esa concentración estarán unos días trabajando aquí luego ya comenzarán con esa ruta NBA que nos tienen acostumbrados con triangulares con amistosos el amistoso principal claro el plato fuerte llegará el dieciséis de agosto partido en Los Ángeles contra Estados Unidos así que

Voz 1558 00:45 los Ángel y sí si con la selección viajando Estados

Voz 1509 00:48 nidos para enfrentarse allí contra la selección americana sin duda es uno de los grandes platos fuertes de esta preparación que ya te digo va a tener varios amistosos y que va a poner su punto de inicio el veinticuatro

Voz 1558 00:57 Julián quizás sea lo estoy hablando de memoria la primera vez que España va a jugar en Los Ángeles después de aquella final olímpica de Los Angeles sí

Voz 1509 01:05 la gente yo no no recuerdo ninguna otra de encuentro allí

Voz 2 01:07 gente porque aquel año todavía no había nacido ni tiene yo pero querer

Voz 1558 01:10 vamos que no ha jugado España desde entonces año ochenta y cuatro han pasado treinta y cinco años una lista con novedades porque yo creo que estamos demasiado acostumbrados a aquella bajas tan importantes si es verdad que haría aún

Voz 1509 01:22 que ya estábamos todos mentalizados una por lesión era la de Pau Gasol hemos tenido meses para asumir que Pau Gasol no iba a estar en la gran cita del Mundial pero había interrogantes había incógnitas que se han resuelto esta mañana con tres ausencias fundamentales la de Sergio Rodríguez el campeón de Europa con el CSKA que finalmente no va a estar en la cita del Mundial de China dicen que no se ve en condiciones para ayudar al equipo y que necesito un descanso tanto por el desgaste físico como mental que ha tenido a lo largo de toda la temporada y luego está las otras dos ausencias la de Nikola Mirotic Isère Ibaka uno de los dos iba a poder ser elegido por el seleccionador nacional y finalmente ninguno de los dos ha entrado en esta lista de dieciséis jugadores que ha ofrecido Sergio Scariolo en el caso de Mirotic también ha ha ofrecido un comunicado en el que ha dicho que necesita trabajar este verano que es una de las decisiones que más le ha costado también pero que tiene que pensar en sí mismo y en el trabajo que tiene que hacer además de recuperarse de algunas molestias que ha venido teniendo a lo largo de la de la temporada

Voz 1558 02:18 me lo ha puesto muy claro aquí bases Ricky Rubio que inoculó Jaime Fernández escolta Sergio Llull Rudy Fernández Pau Ribas aleros Beirán clave Rabaseda Joan Sastre ala pívots Juancho Hernangómez Oriol a Pablo Aguilar y pivots Marc Gasol Billy el y Mané dio de estos dieciséis en cuanto se tiene que que en doce a en

Voz 1509 02:33 son dieciséis los que comenzará la concentración ya ya decíamos anoche por ejemplo que generalmente suele ser una lista más amplia porque suele haber pequeños problemas en cuanto a la carga de trabajo en cuanto a algunos que a lo mejor tienen que también eh resolver de temas contractuales pero Dieciséis jugadores son los que van a estar llamados el veinticuatro de julio de ellos doce serán los que acudan al Mundial de China que ya decimos que comenzará el XXXI

Voz 1558 02:54 saludamos a esta hora el seleccionador nacional Sergio Scariolo hola Sergio buenas noches

Voz 3 03:00 pues bueno no le gusta la lista si no ahora muchísimo cuando cuando ya estaba cuando ya es vista como lo hizo el nombre la madridista que se pueda que adelante con esta

Voz 1558 03:13 cuando lo decidió cuando tuvo claro los dieciséis que que iban a estar en esta premisa que después se tienen que quedar en doce

Voz 4 03:19 a mí era Timor viviría

Voz 1558 03:22 a última hora de la tarde porque estaba esperando que

Voz 4 03:26 estoy esperando detener el el el la confirmación de la

Voz 3 03:31 hoy disponibilidades de de todos los jugadores faltaba alguna entonces hasta ahí estoy encantado ninguno todavía así

Voz 1558 03:39 Le puedo preguntarle quién no

Voz 3 03:42 no no viene a cuento el final que que sea el primero lo que importa es que

Voz 5 03:51 Ordás centros en los que están ahí

Voz 3 03:56 pues no darle tantas vueltas sí dinero demasiado cada uno habrá tenido sus razones

Voz 4 04:02 tenido cada uno diferente de la de los demás entiendo ya está ahí ya que mirar para adelante intenta

Voz 3 04:11 hacer lo posible con con un equipo que yo creo que

Voz 4 04:15 qué nos puede seguir dando satisfacciones

Voz 1558 04:19 ha dicho en la rueda de prensa que tenemos menos experiencia y talento pero mucha más hambre imaginación eso teniendo en cuenta que parece que hace mucho que esa disputado el último Mundial de hecho Marta el último fue en dos mil

Voz 1509 04:31 catorce no mundial y que se jugó aquí precisamente en España en aquella ocasión no estaba Scariolo todavía en en el banquillo en esta segunda etapa que está el seleccionador Scariolo pero sí en dos mil catorce fue el último año que España juega un Mundial en aquella ocasión se queda

Voz 1558 04:45 fuera del podio hace cinco años es un mensaje a navegantes de que las expectativas son menores que en otros campeonatos

Voz 3 04:53 bueno cada uno se pone la admitiera nosotros no nos ponemos las de llegar al máximo de nuestras posibilidades todavía no sabemos ahora mismo es

Voz 4 05:04 no es imposible no poder medir

Voz 3 05:09 tampoco conociendo muy bien la consistencia exacta de los rivales etc cuáles pueden ser pues ahora lo que queremos es un camino que esperemos no lleve a jugar los JJOO el año siguiente poder disfrutar a los aficionados un baloncesto atractivo con seguir con con con el ADN competitivo que siempre nos ha caracterizado oí hombre hemos hecho muchas cosas bastante bastante grandes en el baloncesto no para poder tener la credibilidad de que de que se entienda que queremos al máximo ella no nos ponemos techo ni máximo ni mínimo

Voz 1558 05:55 el objetivo es ganar

Voz 3 05:58 entrenar partido lo siguiente partido bueno no tuvo una vale

Voz 1558 06:02 en el Mundial mundial engañaron

Voz 3 06:04 eso sí que no se puede ser tan

Voz 4 06:07 me llamo como decir cantando arrogante no hipócrita como para poder poner en un

Voz 3 06:18 el stone tanto jugador es que algunos no han no han jugado campeonatos no iba a ser honestos llega con los aficionados o los jugadores porque porque sería no correcto no a dimensionar las expectativas fuera de de lo que es la realidad de quien conoce el baloncesto no digo de él que sueñan con con con porque soñar soñar siempre es posible ahí está bien que ahora estamos hablando seriamente y esa es otra cosa

Voz 1558 06:55 usted entiende perfectamente que encima después de tanto tiempo del último Mundial de hace hace cinco años hoy entrar cada cuadro en ese caso ya va a ser cada cuatro años pero en este caso han pasado cinco años clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio el el oyente del Larguero ahora mismo está pensando sí pero aguanto estamos Estados Unidos porque no sabéis mal acostumbrado en la última década década y media pues la selección masculina de de de baloncesto nos ha mal acostumbrado estamos medio escalón un escalón escalón y medio por debajo de Estados Unidos porque la comparación está ahí y la gente quiere saber a cuánto estamos de de logro

Voz 6 07:30 y y lo veremos

Voz 3 07:33 los bueno contra ellos desde luego en este momento es imposible decir que estuve a los hombres a razona sobre ello no sin embargo en Londres llegamos a siete punto de injerencia nervioso competimos

Voz 1558 07:50 pero estamos más lejos con entonces estamos más lejos que entonces no los esto lo diremos

Voz 3 07:55 en el partido Si si llegaremos a jugar amistosos y que lo jugaremos pero ese no ven en la preocupación y me parece una preocupación chanclas y muy muy teórica no las nuestras preocupaciones son muchos a otros equipos más que Estados Unidos esto de los que están en este momento al máximo de potencial con con pueden te da o con con con un equipo como Serbia que es campeón de Europa del mundo y pico seguido es decir creo que los puntos en comparación con con con los cuales tenemos que competir e intentar acercarnos son esos Lobo estado subido está está en otra dimensión ya que olvidarse del entre hasta que llegan momento pues habrá que competir contra ellos también

Voz 1558 08:46 quién es el líder de esta selección Marc Gasol

Voz 8 08:51 bueno

Voz 3 08:53 desde luego tiene tiene experiencia tiene una madurez talento para para para ser un referente importantísimo ahora en cuando también puedes contar con jugadores como Rudy Fernández el IVA ha dicho que no sé es decir hay otros jugadores que ya han estado en el diferente nivel de competición poco más a otros menos pero pero que que marca o quién asumía pero que podrá compartir con unos con otros compañeros

Voz 1558 09:25 le ha costado convencer a Marc Gasol para que esté o no ha hecho falta

Voz 3 09:29 no no no he tenido ni que decir una palabra vamos no no ha sido nunca motivo de discusión o desde cuatro

Voz 7 09:40 a Llull han tenido que convencerle

Voz 3 09:42 no me ninguno ninguno de estos animales

Voz 1558 09:45 los y seis no no no a ninguno incluso

Voz 3 09:48 incluso mejor

Voz 8 09:50 eh

Voz 3 09:51 de los que no han estado que os llamado es el técnica todos son sin entrar en aceptar la decisión y ahí la verdad que han confirmado una vez más que clase de de compromiso quién en y que las personas son

Voz 1558 10:10 su elección igual hace un mes o mes y medio era Mirotic hoy vaca

Voz 3 10:16 a mí me ha aprendido en esto que primero tienes que tienen la disponibilidad de los dos

Voz 1558 10:21 y cuando le dijo mira ha dicho que no estaba disponible cuando lo dijo Mirotic que nuestros

Voz 3 10:25 pues ayer a última hora de Patín interno importante ha combatido o no inscritas escritos extintos Si islotes interior pero sí que ayer definitivamente que no podía yo tengo que entenderlo todo porque decisiones que que siempre nunca tienen un capricho detrás siempre son acciones con con fundamento no de de de de consistencia luego repito los los únicos que tienen todos los datos para poderlas valorar son los unos jugadores yo sólo puedo decir que me hubiese encantado de poder contar con todo el mundo pero que que ha contado con todo el mundo desde que es que que empieza se trabaja a partir de ahí hay que pensar en los que están y no no no es que no es

Voz 1558 11:22 el IVA cuando lo dijo que no podía o que no está disponible

Voz 3 11:26 formas pocos días Socas

Voz 1558 11:28 en el caso del Chacho

Voz 3 11:30 pocos días atrás también todos todo lo dado vuelta porque también tiene una parte de ellos que la ansía estar cero para para todos ha dicho

Voz 1558 11:42 Pere Pau Gasol que habría matado por eso algunos lo han interpretado como un palo al Chacho a Mirotic Ibaka es así o no

Voz 3 11:49 bueno esto es la la mentalidad retorcidas de los que no que son capaces de leer las cosas como están siempre que leerlos cosa entreguismo es decir cuando no creo que nadie de su compañeros ausentes pasados y futuros puede acuden discusión que que entre los jugadores en actividad en el que el ejemplo de compromiso hasta leí en Medellín la no hacia la selección ha sido Pau Gasol no eso es decir a de no quiere decir criticar a otros eso eso es una interpretación real y de la típica de aquí no me tengo que acostumbrar después de haber de haber estado un año

Voz 1558 12:37 dos de las cosas funcionan como cuando toma en Estados Unidos esto no sabría interpretado de esa manera

Voz 3 12:43 bajo ningún concepto mejor ningún concepto que es muy típico es de nuestra nuestras de Italia la credibilidad de España se prevé siempre buscando la lo negativo como la interpretación lo que hubiese querido decir sí ahí no habrá que sí en este sentido no ha sido bastante bastante más más bastante diferencia

Voz 1558 13:09 ahora alaba el seleccionador se

Voz 1509 13:12 Scariolo Álvaro el el compromiso por supuesto de Pau Gasol no sé si después de todas las conversaciones caído manteniendo a lo largo del último año en el que en principio todos los jugadores le mostraban su disponibilidad absoluta para estar en el Mundial si con todo lo que ha pasado en estos últimos días en estas últimas horas no sé si se siente triste decepcionado o simplemente es algo que tiene que asumir y pum

Voz 1558 13:33 esto

Voz 6 13:36 bueno

Voz 3 13:37 no no no me puedo buscar digamos contento de no contar con jugadores con el que me hubiese gustado contar eso eso que yo no pero por otro lado creo que ganan los tiros son más más por la tercera opción decir esto lo que hay ir contento con lo que a mí me encantan todos y cada uno de los cuadros que llamaba porque los conozco los entrenado ganado con ellos el partido muchos títulos partido difícil medallas partido complicado en La Ventana es decir lo digo con con con convicción que que estoy encantado con los que está ir eso no quiere decir que no me hubiese gustado que contar con con lo están también con los que no están a eso una cosa no quita la otra