El Larguero: Hablamos con el padrastro de James y con Sergio Scariolo (09/07/2019)

Voz 2 00:00 qué tal saludos buenas noches bienvenida bienvenido al larguero de este martes nueve de julio del año dos mil diecinueve sino tienes cosa mejor que hacer te acompañó desde aquí hasta la una de la madrugada con esa mezcla que hacemos de Ravi deporte aquí la Cadena SER todas las noches el culebrón Neymar tiene nuevo capítulo ya veréis pareciendo con el tiempo una telenovela o a una escena de la política española imaginados un partido le tira los tejos a otro pero eh

Voz 1733 00:58 este se hace el interesante es lo que está pasando con Neymar se quiere ir del Paris san Germain ya sólo le falta decirlo públicamente su destino natural seguramente sería el Barça pero Bartomeu es prudente de hecho según cuenta ser Catalunya creen en el club que le harían un favor animar más que al revés y que por más de doscientos millones en ahí eso es lo que dicen ya veremos si es también lo que piensan lo cierto es que como contábamos ayer el Paris Saint Germain les reclamaba para hallarlo lunes ocho de julio el padre dice que volverá el quince es decir el lunes de la semana que viene y Neymar júnior directamente no quiere regresar enseguida os contamos la última hora al respecto y también conoce también escuchamos a nuestras voces de opinión en Barcelona a ver qué piensan al respecto ayer Marcos López nos decía esto seguramente sea el kilómetro cero diálogo que no se sabe si al final va a culminar o no en traspaso mientras tanto el Real Madrid ya está en Montreal Canadá donde va a poner las bases de lo que espera sea un triunfante curso Éste es el ambiente que ha captado el micrófono de la Cadena Ser en la llegada del equipo a España

Voz 0231 01:55 no

Voz 2 02:03 locura en la llegada del Real Madrid a Montreal donde precisamente Zinedine Zidane organizó esa primera pretemporada con el Real Madrid llegó en enero del año

Voz 1733 02:12 dos mil dieciséis su primer año completo fue la dos mil dieciséis dos mil diecisiete y en Canada estuvo y le fue bastante bien con aquel doblete Liga Liga de Campeones en un rato hacemos con bueno enseguida con Antón un barrido de cómo está la plantilla Altas Bajas jugadores que pueden llegar y que pueden irse para cerrar esa presentación evidentemente tenemos que poner el foco en el mundo del baloncesto porque hay lista ya hay lista para el Mundial masculino de en China es el primero desde dos mil catorce parece que ha pasado en vida cinco años es aquel que se disputó en España os dais cuando en su día hablábamos de mira como bajas en Estados Unidos y en cambio en España van todos pues eso ha cambiado cada uno tendrá sus razones pero España queda muy debilitada sin Pau Gasol lesionado is sin Chacho Mirotic e Ibaka

Voz 4 02:57 qué han dicho en esta ocasión no

Voz 1733 03:00 hemos quedado en un rato con Sergio Scariolo mucho preguntar de hecho esta mañana en los cuarenta minutos en la rueda de prensa la mayoría han versado en torno a porque no va el Chacho porque no va a Mirotic porque no voy Ibaka así que muchas cosas que preguntarle al entrenador italiano que es el ex seleccionador español China que va a arrancar el próximo treinta y uno de agosto

Voz 1733 04:06 en seguida en Barcelona con Santi Ovalle sigue Rodríguez Jordi Martí ellos Flaqué resumimos cómo está la situación en torno a Neymar y si os habéis fijado llevamos cuatro minutos a mí no hemos dicho nada de Griezmann que ha sido el nombre propio de la semana pasada sábado domingo que cláusula así que acuerdo no que al revés bueno pues desde luego parece que acuerdo no van a llegar iba a ser más cuestión de cuándo va a tener liquidez suficiente el Barcelona como para pagar esa cláusula de rescisión mientras tanto Obviamente el futbolista no ha aparecido por el cerro de la espina de Majadahonda ni por Los Ángeles de San Rafael donde ya se está ejercitando el el Atlético de Madrid enseguida todo el caso Neymar el caso Griezmann pero antes el Real Madrid ya ha empezado su pretemporada al mismo tiempo que el Atlético más o menos unos días después y antes que el Barcelona en Montreal son seis horas menos las cinco y treinta y cuatro minutos de la tarde y Antón Meana el enviado especial de la Cadena Ser hola buenas noches qué tal cómo estás buenas noches a llegar el Real Madrid ya ha llegado también tal y como escuchábamos en la presentación al hotel con mucha expectación si común

Voz 0231 05:05 expectación con mucha gente en la puerta de un poquito menos que hace tres años pero había ambiente desde dos horas antes Icon mucho compañero japonés que luego te voy a contar han venido a cubrir la llegada de cubo el japonés que viene para hacer la pretemporada y que luego jugará con Raúl en el Castilla ya están todos los jugadores dentro de este hotel Nos faltaba ver a Keylor Navas y como te decía ayer ha viajado por libre desde Canadá desde Costa Rica perdón tenía permiso para venir Hinault viajar hasta hasta Madrid venir de Costa Rica falta por llegar Isco Alarcón que con ese permiso que le da el club para ser padres tranquilamente e incorporarse a la gira cuando ya hayan nacido su hijo es el único de falta de los convocados una lista con muchos jugadores de la cantera y con una serie de futbolistas blancos Álvaro que saben que se juegan el futuro en esta pretemporada de los que han venido

Voz 1733 05:53 en ficha del primer equipo mínimo deber

Voz 0231 05:55 el salir tres hay jugadores muy señalados como Mariano como Lunnis

Voz 1733 06:01 incluso Lucas Vázquez que te

Voz 0231 06:03 n ofertas y que está en la rampa de salida interesa durante la pretemporada ver el caso de Brahim que sólo se va a marchar Si Zidane que le ha prometido serle sincero le comenta que es mejor que se marche cedido pero faltaría esa conversación pendiente y luego de los que están en España o de vacaciones Vallejo Ceballos is sobre todo James Rodríguez saben que tienen que buscarse la vida este último el colombiano no se va a incorporar en ningún momento Álvaro a la disciplina del Real Madrid

Voz 1733 06:34 seguramente sea junto a él en caso de que salga definitivamente aunque parece que igual es algo que se tenga que cocinar a fuego lento seguramente el nombre más atractivo sin desmerecer a Brahim Mariano pero al final acabo Bale tiene en cartel James Rodríguez tiene un cartel a esta hora de la noche no se escucha su padrastro es Juan Carlos Restrepo insisto a esta hora de la noche para conocer cómo está el caso James Juan Carlos Restrepo padrastro de James Rodríguez buenas noches

Voz 11 07:00 buenas noches un gusto salud para aquí para trabajos a todos

Voz 12 07:05 tú yo cuando fue la última vez que hablo con él

Voz 11 07:10 hace un par de días hablé con él Si

Voz 4 07:13 que está de vacaciones y lo gracias a esta

Voz 11 07:16 a unos días de descanso ya ya próximamente a

Voz 12 07:21 a volver al viejo continente al viejo continente

Voz 4 07:24 pero no sabe muy bien adónde porque teóricamente tendría que volver con el Real Madrid

Voz 11 07:29 pues después del paso por el Bayern que tendría que volver al Real Madrid pero ya ustedes que son periodistas muy acusó saben que pues hay mucho mucho sonajero mucha aversión al lado de del posible futuro de James sin que hasta la fecha era nada definido no

Voz 1733 07:54 sabes si él lo tiene claro dónde quiere ir

Voz 11 07:57 pues sí las informaciones que uno letras nada a sus hijos Lasa experiencias que uno letra nada como padre a sus hijos dirías que ellos asumen en su vida profesional y que les ayudase a tomar decisiones sabias uno tendría que estar donde donde quieren esté en el momento en que uno quiere que en que quieren que uno este las afortunadamente no lastimosamente no oportunamente pues para mí es muy complaciente que que hayan lo de muy buen nombre interesados en en los servicios de James también es muy positivo para para nosotros para James imagen no que técnicos de una gran categoría que han ganado todo en el en el contexto el fútbol no solamente local a España o Italia y no en el contexto de Europa ahí en el contexto ya de competición en mundiales se fijen en su talento y en su virtudes entonces yo creería que Hamels y no sé si tenga en estos momentos efectivamente claro donde quiera ahí lo que quiere hacer pero si yo fuera él me información en un momento determinado pueda ser contemplada yo me iría a donde me quisieran tener y Si el técnico llámese Ancelotti o es el Cholo Simeone quieren contar con él son dos instituciones de primerísimo nivel y creo que James estaría muy contento de participar de cualquiera de ellas

Voz 4 09:48 digamos que Ancelotti Simeone le han tratado con más cariño que decidan

Voz 11 09:56 pues yo no podría decir que ha tratado con cariño si seguramente las relaciones de los gustos deportivos de el señor Zidane no son del agrado de de las condiciones en las bondades que James pueda ofrecer lo único que yo siempre cuando me puedes montante este tema el señor Zidane estadísticas no cuando el señor sean dirigió el el Real Madrid como las está erigiendo hoy a meses yendo el volante al menos participación minutos en cancha fue el mejor asistido or volante mejores calificaciones promedio en el Real Madrid y en ese momento los reflexiona es que vamos no le quedan no

Voz 12 10:42 de lo que no hay ninguna duda es que en el Real Madrid no va a continuar eso es evidente

Voz 11 10:48 pues ustedes manejan mejor las más y mejores te pido no puedo no puedo no lo entienda que yo linchado

Voz 0830 10:58 el hijo de Maradona dijo recientemente es un sueño que James venga al Nápoles pero el diez no se toca solo dice el hijo de diez

Voz 11 11:08 el pues siempre digo piñones no hay que entender Maradona fue una institución en el Nápoles dejó mucha mucha impronta mucha muchas en éxito en muchas cosas hermosas la la afición del Nápoles para la me máis contusión pero pues los tiempos evolucionan Diego una historia ella le corresponde a las nuevas generaciones escribir una historia que bien puede ser igual mejor o peor pero el diez no es el número diez no es lo importante lo importante es que el Nápoles de recuérdese el nombre Diego Armando Maradona esperemos que sí llegar él presentarse la decisión de que James lo ERE al Nápoles Ile tocara que la escuela escribe su propia historia no competir con unas historias grande portentosa que devora escribió

Voz 0830 12:16 sabes si va a decidir dentro de poco James si lo va a alargar mucho lo va a decidir dentro de poco

Voz 11 12:23 no hay si no tengo o no tengo acceso a eso eso lo maneja a James con su grupo de trabajo que es el señor Méndez

Voz 0231 12:31 sí aclarar el tema

Voz 12 12:33 tiene usted le ve más cerca del Nápoles del Atlético

Voz 4 12:36 de Madrid digamos la verdad

Voz 11 12:39 pues sí la verdad es que no tengo argumentos para decir Edith para decirte que esté más cerca del uno Odelot con el único argumento que tendría yo es que no digamos James ya conoce España tiene su casa en España es sería el único argumento mio que no tiene nada que ver con opinion de James ni de cuerpos técnicos ninguno solamente mio es que él tiene muchas cosas en España no

Voz 12 13:10 qué quiere que sus hijos estudien en España feriante bien y qué quiere que sus hijos estudien en España

Voz 11 13:18 seguramente no no no sabría decirlo la educación desvió lo continentes de una educación de primer nivel en cualquiera que vaya

Voz 4 13:25 a a Juan Carlos Restrepo y gracias por atender la llamada de la Cadena SER por ser siempre tan claro hasta dónde usted pueda hablar como siempre un abrazo muy fuerte gracias

Voz 12 13:36 una graso que esté muy bien desde lo yo les digo gracias Juan Carlos Antón

Voz 1733 13:40 no sé si va a llegar a ser culebrón del verano no pero es obvio que Jamis tiene un cartel

Voz 0231 13:45 sí sí tiene un cartel en Madrid sabe que le va a traspasar y sabe que es un jugador por el que puede pedir dinero en Madrid sabe que el Nápoles le quiere porque se ha dirigido el equipo Italia

Voz 1906 13:54 no a a Madrid lo reportan compañeros de de Italia

Voz 0231 13:56 el viaje de su director deportivo para buscar no solamente el encuentro con vendes sino con la directiva del Real Madrid y a mí me consta he vuelto a preguntar hoy que el Atlético de Madrid sigue trabajando el fichaje a fuego lento sabiendo que los tiempos favorecen al Nápoles pero que si James espera el Atlético está bien colocado podría hacerse con los servicios de un jugador diferente especial Ike a esta hora de la noche de su nombre sobre la mesa del Wanda siguen pensando que sería la joya perfecta para jugar caído a banda en el equipo del Cholo Simeone

Voz 1733 14:29 hemos hablado de muchos nombres en el Real Madrid lo acababas de relatar a aquellos que se van a quedar seguro los que están en la rampa de salida a los que igual si llega una oferta puedan salir del conjunto presidido por Florentino Pérez en el caso de Nacho que es que es un hombre de de toda la vida del del Real Madrid que ha estado ahí canterano que va a pasar con él

Voz 0231 14:47 pues es un nombre del del verano porque con la llegada de militado muchos veían a Nacho desplazado al cuarto lugar de los centrales y él es un jugador que ha sabido esperar siempre desde que debutó con Mourinho han pasado muchos entrenadores Él sabe que su momento siempre llega por la información que maneja la Cadena SER Nacho se queda en el Real Madrid al cien por cien sólo se marcharía si le llega una oferta absolutamente extraordinaria como le puede ocurrir a cualquier otro jugador y por eso te comentaba en la primera parte de de la crónica que el que tiene pie y medio fuera es Vallejo porque el Madrid no necesita cinco centrales ya tiene dos laterales derechos dos izquierdas tiene cinco centrales

Voz 1906 15:28 con la llegada de militado son eso tres

Voz 0231 15:32 internacionales muy potentes de de Brasil Francia España Raphael Varane Sergio Ramos y militado hizo el cuarto central sería Nacho con experiencia con muchos partidos y que se va a quedar en el Madrid según nos han dicho salvo que llegue eso una oferta absolutamente extraordinaria así que Vallejo que necesita rodarse saldría cedido sería uno de los que se marcharía del Madrid en este verano de dos mil

Voz 1733 15:55 no me Vallejo campeón de Europa sub veintiuno con España en la choque siempre es un es un valor seguro en mí me parece llamativo hablábamos fuera de micrófono antes de entrar aquí

Voz 1576 16:04 y al estudio y a lo que mi conmigo

Voz 1733 16:07 dabas acerca de que la pasión que hay en torno a Cuba o porque creo que sois no sé si diez once periodistas españoles y una barbaridad de periodistas nipones siguiéndole

Voz 0231 16:16 sí sí éramos casi los mismos periodistas españoles que japoneses hace unos minutos en la puerta del hotel como dice el cribado de me como dice el enviado de de Mediaset Álvaro Montero es la cubo manía es raro porque empieza a haber de repente un periodista japonés se acerca te pregunta pero hubiera usted por cubos y cubos que en Japón es es un fichaje muy mediático ya los minutos aparece otro llega un fotógrafo desde el aeropuerto y eso nueve periodistas japoneses cubriendo la llegada del Madrid siguiendo esta gira solamente por cubo mira escuchamos un pequeño extracto tres compañeros a los que hemos entrevistado para B eh que sentían este viene desde Seattle es freelance se llama sí lo decía lo siguiente acerca de cubo de armas

Voz 13 17:01 diez Ken oí a Pignoise fue plan RFI

Voz 0231 17:07 el jefe de afiches saca explicando no que el Madrid es el club más grande y lo que significa para ellos que en Japón se hable del Madrid esta periodista viene desde Michigan del estado de Michigan muy cerquita de la ciudad de Detroit que Yoko Thani Gucci que es periodista de un periódico de información general japonés Hideki me la mandan a cubrir la pretemporada porque saben que cubo vende mucho en Japón

Voz 14 17:32 no

Voz 15 17:33 a México yo Jan Hendrix virtualmente entre ellos el te muy experto de muy happening fans

Voz 0231 17:43 explica que viene a cubrir los entrenamientos porque es un jugador muy joven que levanta mucha expectación en Japón yo me quedo con este un fotógrafo de un periódico japonés d'Esports nipón Newspaper que viene desde Tokio sencillamente a cubrir al pretemporada de cubo se llama comentaron y simio ha seguido a cubo las temporadas que ha jugado en la élite en Japón está ilusionado con el fichaje de Cuba

Voz 15 18:10 Mary Jo boutiques tuyos grúa ha explicado que usa cubo

Voz 0231 18:18 sí sí sí virus que has seguido de los dos años que han sido muy buenos y por eso está aquí es una pequeña muestra de lo que se vive en la pretemporada del Madrid con cubo y estamos en el día uno y sobre todo un aviso para lo que viviremos en Madrid durante el año mucho periodista japonés en el Alfredo Di Stéfano en los partidos del Castilla porque despierta muchas muchas pasiones cubo en su país en jabón

Voz 1733 18:43 allí inmersión en la cultura japonesa que te has pegado a las últimas salas ya para finalizar aunque creo que te quedes cuando estemos con los compañeros de Barcelona hablando de animar a ver si el Real Madrid tiene algo que ver o no eh esto que estamos escuchando de fondo pónmelo llora por favor es de León Arco en la canadiense reconocido qué tiene que ver Leonard Cohen con el Real Madrid y especialmente con su hotel de concentración Antón

Voz 0231 19:03 es que en la calle perpendicular al hotel hay un mural icónico

Voz 0298 19:06 lo que ya se ha convertido en algo de obligado

Voz 0231 19:10 paso para cualquier turista en Montreal es un eso un mural precioso de Leonard Cohen parece una fotografía es un dibujo está eso en la perpendicular a del del Madrid muy cerquita de el Museo de Bellas Artes de aquí de Montreal ir desde cualquier punto elevado de la ciudad lo ves vamos a colgar la fotografía en las redes sociales de la Cadena SER y del Larguero para que lo vean los oyentes el murales espectacular ya te digo una visita obligada para cualquiera que venga a Montreal Se puede decir que Leonard Cohen o al menos su precioso mural ha recibido al Madrid y les va a custodiar todos estos días porque está eso a muy pocos metros del hotel Ritz Carlton este precioso mural

Voz 1733 19:47 de Leonard Cohen Brando siempre merece la pena escucharla es un programa de deportes o no sea un programa de deportes dos

Voz 4 19:55 menos diez once menos diez en Canarias

Voz 1733 19:58 pero mañana presentación de militado con el Real Madrid está por ahí olas Santi muy buenas que tarda Álvaro muy buenas y el caso Neymar por cierto ayer escuchábamos bueno escuchábamos relataba vamos las palabras de de Leonardo en Le Parisien hablando de Neymar ha parecido la segunda parte de esa entrevista diciendo no puedo prometer que vaya a renovar a ver

Voz 4 20:17 cómo acaba esto el próximo treinta de agosto ayer escuchábamos

Voz 1733 20:21 en otoño a García de su entorno un poquito cuál era la sensación de que parece que se está ofreciendo clarísimamente que se quiere salir del París Saint Germain en qué dice el Barça que dice el club qué has sentido Duque has palpado durante todo el día hoy

Voz 14 20:35 ha pronunciado Bartumeu sólo la dedica una hoy se ha presentado para el segundo portero del Barça que era segundo por el Barça solo se ha pronunciado sobre una cosa fuera de Neto que has sido sobre Neymar para decir que respecto lo que dijo el viernes no había cambiado nada Bartumeu dijo viernes que sabía que Neymar se quería del Paris Saint Germaine pero que el París Saint Germain no quería vender yo ya he dicho que no ha cambiado nada respeta eso

Voz 1906 21:02 pero fuentes del club lo que nos dicen es que

Voz 14 21:04 Bartumeu cuando pronunció esas palabras el viernes ya sabía de las pretensiones económicas que tiene a día de hoy el París Saint Germain que son muy altas muy altas inalcanzables para el Barça los dicen fuentes de la entidad eh

Voz 0985 21:18 lo contactos como reconocía Leonardo

Voz 14 21:20 están de Parisien contactos superficiales que han sido a través de terceros intermediarios el Barça sabe que tienen un problema el Barça considera que Neymar es un gran jugador eso no dudan pero que poco menos que hace un favor fichando eso es lo que te dicen fuentes de la tienda

Voz 1733 21:41 lo iba a decir es Santi Ac2 que iban

Voz 14 21:44 Nuestra a estas alturas el Barça también está jugando sus cartas sí Mola a día de hoy el dinero que pide Paris Saint Germaine es muy alto hace todo lo posible para intentar abaratar este traspaso e intentar afrontarlo porque la cantidad que está pidiendo a día de hoy dicen desde el Barça que es inasumible y además el Barça sabe que Neymar y es un problema

Voz 16 22:05 muy duro

Voz 14 22:07 pero creen que no es irremediable que se pueden hacer las paces entre los dos himnos ponen ejemplo de Marco errático también parecía que no había vuelta atrás en ese caso y al final Markov Errazti acabó renovando por el París Saint Germain cambiando representante eso sí el PSE-EE acabó fichando animar por lo tanto esa es la sensación a día de hoy en el Barça que ya ha empezado a como era hace tiempo pues está moviendo para intentar ficharlo pero que insisten desde el club es una operación muy complicada y que a día de hoy el primer imputa han tenido en cuanto a las pretensiones del París Saint Germain dice que está lejos de su alcance no

Voz 1733 22:45 no sólo puede ser puede ser el culebrón del verano sino desde luego el morbo del verano sin ninguna duda está por ahí sigue Rodríguez nuestro jefe de deportes en Radio Barcelona la sé que muy buenas

Voz 1906 22:54 Álvaro muy buenas Jordi Martí buenas noches

Voz 1733 22:57 Lluís la que buenas noches buenas noches en seguidos pido vuestra opinión pero sí que añadimos algo más has podido también tú rascar algo más que que quepa el pase en el club lo mismo que le preguntaba Santi

Voz 1906 23:09 bueno en lo que ha explicado Santi que la operación es extremadamente compleja aunque

Voz 13 23:13 sí es verdad que

Voz 1906 23:16 digamos que poco a poco se abre un poquito más de Neymar dentro de el Barça eh a ver ahora mismo por lo que nos han explicado negociaciones no hay todo es a través de intermediarios no que es pues va a uno al Barça hilo al París Saint Germain una dice hoy el Barça me dicen esto luego al Barça tan me dicen esto con lo que la fiabilidad de lo que haya hay que ponerla en remojo pero si es verdad lo que dicen que eso según los representantes de Neymar el París Saint Germain lo traspasará por ya lo explicamos hace meses de de hecho unos doscientos veinte millones de euros en el Barça quieren que Neymar no vale más que ciento treinta ciento porque si no se puede hablar Si con jugadores y tal se puede incrementar el precio del valor de cada jugador y tal pero ciento treinta porque es lo que cuentas de amortizaciones de los dos últimos años lo que costó al París Saint Germain este futbolista y creen que Neymar está devaluado respecto a hace dos años

Voz 0231 24:17 con lo que aquí hay como noventa

Voz 1906 24:19 guiones de diferencia es verdad que a través de intermediarios pues se sabe que el París Saint Germaine quiera Coutinho que el año pasado ya quiso a Rakitic por lo que me dicen Umtiti no ha salido en las conversaciones que no quiere decir que vaya a salir hizo que el Barça podría interesarle colocara mal con falta que el París Saint Germaine lo quiera es decir que seguro seguro Coutinho podría encajar en operación ya te digo que apelo Coutinho por Neymar el Barça lo cierra pero dudo que el París Saint Germain lo lo haga a partir de aquí como decía no han empezado las negociaciones me decían que la semana que viene será importante porque es cuando Neymar tiene que volver a París es cuando en el Barça también vuelven a entrenar y eso provocará seguramente que ese acelere en un sentido o en otro la la la historia y sí por lo que me han comentado que yo no lo sabía ha explicado Tomás to hell fue a Doha a decirle al jeque que no quería en Aimar en el equipo es decir que hay una diferencia con el caso de errática explicaba Santi Ovalle es que en ese momento el Paris Saint Germain si quería ver y ahora por lo que parece el Paris Saint Germain no quiere animar y eso hace que el Barça todavía se mantenga más a la expectativa ya la espera porque dicen que quién tiene prisas Neymar que es quién se tiene que marchar quién tiene prisa también es el germen que es quién lo quiere traspasar yp por lo que dicen desde el Barça creen que si no lo ha hecho ya el parecen Jermaine lo ofrecerá al Madrid primero porque le interesa moverlo para que haya cuantos más club mejoren la puja y segundo porque entre Barça y Madrid al que preferiría venderlo a Florentino Pérez antes que a Bartomeu con quién a día de hoy aún no se habla no tienen relaciones como te digo todo estaba a través de de intermediarios

Voz 1733 25:58 os saquen el Barça piensan que si no sólo ha ofrecido ya sólo ofrecerá al Real Madrid

Voz 0231 26:02 no lo sé si lo que no quiere decir que no quiera ir porque tiene efectividad también las dos

Voz 1733 26:07 el es te sigue a Antón

Voz 0231 26:09 el Real Madrid quiere animar el Madrid dice que no insiste que no quieran Aimar que no es un objetivo para este verano y que lo podemos contar en la radio que el Madrid no va a fichar a Neymar es una situación entendible porque después de todo lo que ha salido este verano deportivo ya extradeportivo no parecen Aimar el fichaje más recomendable para el Real Madrid un club que está obsesionado con cerrar la operación Pogba te decía al inicio no Álvaro que el Madrid quiere que por lo menos de los que están aquí en Canadá con ficha del primer equipo salgan tres como

Voz 10 26:41 mínimo se espera que lleguen ofertas por Bale Isco todos esos para hacer caja pero no para hacer caja para fichar a Neymar sino Caja para que venga poco va así que el Madrid dice que no va a fichar a Neymar

Voz 0231 26:56 ya antes de que me despida una una en el tintero mañana la una presentan ha militado que no es Neimar pero obras mañana les presenta

Voz 1733 27:04 lo contaremos gracias santón curioso porque si nos dicen hace dos años que en vez de estar peleándose por Neymar esta Neymar peleándose por salir del y volver seguramente a la Liga española pues no nos lo hubiésemos creído me está comiendo pero quiero preguntarle a Jordi Martí Flaqué antes que después contiene

Voz 0231 27:20 hemos Jordi tú ficharía a animar a nueve julio no no no son nueve ni de dos mil ni por noventa ni por ciento treinta por doscientos sentidos si me preguntas la opinión Aimar la respuesta rotunda no aquí

Voz 15 27:36 yo tampoco es que no veo la necesidad de de repatriarlos Se marchó como se marchó parece que estemos cegados por lo que fue en Aimar no por lo que es Neimar cuando tú fichas aunque colista fichas al futbolista del presente no al futbolista que fue hace un par de temporadas que ya no lo es porque Neymar se ha convertido más en producto de marketing que en jugadores un jugador el polémico viciado con más notoriedad por la que fuera del que dentro del terreno de juego con poco cuidado asimismo no recordamos la última acción futbolística por la que fue noticia al último título que ganó gracias a él el último gol que que dio la vuelta al mundo así que no veo la necesidad que pueda tener el Barça con con Messi con con Griezmann que lo tendrá que se cuida mucho no veo porque el Barça tiene que entrar en el barro que implicaría recuperaron

Voz 1733 28:17 sí que ficharía a animar

Voz 1906 28:19 no por una cuestión de dignidad porque en el fútbol es importante en las formas es importante enviar al mundo la sensación de que hay un club fuerte y futbolísticamente tampoco creo que sea necesario si bien es verdad que posiblemente si viene este año y haga una temporada brutal espectacular igual que Griezmann e será tremendo el primer año seguro pero no veo ni a uno ni a otro rindiendo al máximo nivel tres años seguidos con lo que no los veo siendo ejes de un gran proyecto porque no que les falta continuidad

Voz 4 28:58 Bering de Barcelona lo tiene claro vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de ello porque yo aprecio y respeto mucho la opinión de Jordi de FLA aquí de que pero al final esto es una cuestión de clubes ya que defina

Voz 1733 29:10 venga pausa casi casi las doce de la noche las once en Canarias a quién voy a despedir a esas Santiago allí gracias al esta mañana un abrazo esta mañana a enseguida continuamos consigue Rodríguez con Jordi Martín con Lluís Flaqué y nos vamos a a Los Ángeles de San Rafael a ver que nos cuenta Miguel Martín Talavera también en relación al caso de Griezmann también a Valencia a ver qué novedades hay en torno a Maxi Gómez porque hasta el momento está siendo el culebrón del verano allí en la capital del Turia casi casi las doce estos el larguero

Voz 2 32:49 iba perfecto hay Martine dócil tres once y tres en Canarias jalonada la madrugada El Larguero vamos consigue Rodríguez con Jordi Martí con Flaqué analizando todo lo que está sucediendo en torno a animar yo no la verdad es que la app

Voz 1733 33:02 según vuestras respuestas acerca de si ficharía sonora Aimar son bastante claras pero por ejemplo Jordi en en en tu caso el el cómo está llevando todo esto el Barça con bastante sigilo y sobretodo negando que en estas condiciones vaya a fichar a Neymar que te parece todo esto y que el Barça se queda la sensación como que es es el morbo del verano fíjate

Voz 0985 33:21 mucho en el que te puedes decir la palabra culebrón para mí es un colaboró es más culebrón como de culebrón Jean eso hace dos semanas ya aquí la estrategia de fondo del Barça es que si se le pone votando el fichaje de Neymar rematara a portería si se pone votando el fichaje de Neymar va a rematar

Voz 1733 33:42 cuando tienes ninguna duda

Voz 0985 33:44 no porque al final aquí de lo que se trata es de visualizar que quede muy claro que no es la intención del Barça que sobre todo es el jugador el que pide perdón el que hace los gestos el que ser revela el que está nuestra nación contra las cuerdas y en este caso pues el Barcelona no tendrá que quemar mucho su imagen más de lo que ya está intentando conseguir el fichaje de Neymar y entonces hice la ponen votando va a rematar el tercer aspecto y más importante que te comenté hace un par de semanas se llama Messi a mí por lo menos es lo que nos comentó un directivo un directivo próxima Bartomeu Messi el que aprieta a Bartomeu porque Messi entre otras cosas le dice a Bartomeu oye que socios detenido en los últimos años no han salido bien Nico en velé por lo tanto yo necesito socios no sólo quiero renovar por una pasta que nadie más podrá pagar sino que necesito socios necesito compinches tanto Coutinho cómodo en Belén no han acabado de funcionar y por lo tanto también para Bartomeu la presión de Messi si es que existe como tal como reconoce un directivo a la cadena SER por lo tanto a partir de aquí Bartomeu se encuentra en esta tesitura y es lo que él va a intentar hacer Expo por en el camino vean si hay alguna posibilidad insiste Se pone si me permiten la expresión votando habrá que rematar a puerta siempre y cuando la condición económica sea asumible pero claro no es lo mismo no es lo mismo Álvaro lo que te voy a explicar pagar ciento veinte a tocateja de Griezmann que alcanzar un acuerdo con el PSG por una cifra más un jugador estoy hablando de una eventualidad que se pudiera pagar a plazos

Voz 1906 35:17 bueno una cifra más un jugador o

Voz 27 35:19 o un jugador pelo o dos P

Voz 1906 35:22 lo eh

Voz 1576 35:24 por ejemplo Coutinho

Voz 1906 35:26 he dicho antes Coutinho por Neymar el Barça te lo firma cien por cien seguro el PSG creo que no te digo más Coutinho y Rakitic creo que el Barça te lo firmaría el PSG ya no estoy tan seguro sí quizá también

Voz 1733 35:41 o sea yo creo que el Barça tú crees que mandando Agustín si París volviendo en dos por uno aceptaría

Voz 1906 35:47 yo creo que sí pero esas sensaciones no sí sí sí formación cien por cien es sensación sensación

Voz 0231 35:53 creo que Coutinho y también te lo firmaría Iván Coutinho y Malcolm por ejemplo no hay ninguna duda pero es decir ahí tienes tiene tiene que haber

Voz 1906 36:05 jugadores en la operación porque es que el Barça sino no puede pagarlo ya ahora ya lo he explicado lo hemos explicado antes está pendiente de que transfieren el dinero para pagar a Griezmann dos los ciento veinte ciento cláusula antes lo hablaba con tal aquel que por lo que me dicen en el Barça en la reunión con Gil Marín Le Le dice el Atlético de Madrid al Barça que quiere ciento veinte millones de euros más y el Barça se quedó sorprendido al Atlético lo argumentó diciendo que cuando negociaron con en la cláusula era de doscientos millones y por tanto si quieren negociar el pago a plazos de los ciento veinte millones son ciento veinte más miedo

Voz 1733 36:40 y ahí se acabó el tema estaba de Talavera hay seguida quédate que porque también el caso Griezmann es importante pero ibas a decir perdón

Voz 15 36:48 no me voy a decir que que parece que en este culebrón basado en el morbo da la impresión de que el Barça o Bartumeu están rodeando de que por fin respecto al PSC y el Barça está en una posición de fuerza comparada con otras operación en la que el Barça iba desesperado pues ahora el Barça está en posición de fuerza del administra creo que como debe que de las tres partes implicadas el Barça es la menos necesita decir Neymar anda loco por salir de París y volver al Camp Nou el PSC tras el órgano el órdago del P anda como loco por quitarse encima animar y todo lo que le rodea el Barça con la cabeza pues lo único que tiene que hacer es sentarse a palomitas prepararse para ver la pelea

Voz 23 37:22 el papado un leopardo ya que a la quemadura

Voz 15 37:24 Sabía Neymar pues abalanzarse sobre ella sabiendo que si al final no se abalanza sobre la preso escapa pues tiene cubiertas las espaldas porque ha hecho el trabajo tiene a Griezmann tiene a Messi tiene además se que el presidente no para de alabar lo he de decir que es mejor que Neymar con lo cual el Barça por primera vez en muchos te mucho tiempo el Barça respecto al jeque afronta una operación sin la necesidad que les invitamos a precipitarse va a cometer errores va a forzar demasiado la máquina ahora como dice Jordi es bueno yo me siento veo la pelea si al final como los dos estarán necesitados de una tercera parte que soy yo para solucionarlo su problemón pues sí sí me presentan las condiciones adecuadas que consideró idóneas para atraer a Neymar pues no acabaría trayendo

Voz 0985 38:08 no te acuerdas de la última rueda de prensa de Bartomeu unos recursos y es la última hoy lo hace un par de días cuando dijo oye dijo Bartomeu esto de que Messi es el que manda esto es una leyenda eh que nadie crea oye cuando tú dices esto ha habido algún

Voz 1733 38:21 socio mejor en la época reciente en el Barça para Messi que Neymar

Voz 15 38:26 ha sido el único que cuando cuando Messi no ha estado en un largo periodo de tiempo ha sido capaz de tirar el carro con garantías es verdad que Suárez de este año cuando yo creo que se rompió el brazo bueno que tuve una lesión en el brazo pues coge el pero al final fueron tres cuatro partidos pero sí que cuando

Voz 0231 38:42 pero aquí también sí pero

Voz 15 38:45 el cinco uno es un hattrick de Suárez bueno pero es verdad pero yo creo que el Barça y la única red que ha tenido el Barça en los últimos años cuando no ha estado Messi por lesión ha sido cuando ha jugado con Aimar pero yo insisto es que de esto hace tres años que el Neymar actual no tiene nada que ver futbolísticamente hablando con aquel Neymar que puede volver pues es que sí fue fue mejor socio

Voz 1733 39:05 eh Neymar de lo que está haciendo Suárez para Messi yo

Voz 0985 39:11 en términos de Alternativa I de punta de ataque y de Puñal echarse el equipo oye acuérdate que a la remontada del Barça al PSC

Voz 1906 39:18 eh

Voz 0985 39:18 eh propiciado por un partidazo que se echó al equipo a la espalda ahí empezó todo ahí es cuando que Lively que estaban Barcelona se quería volver a París ya tenía los billetes y le llamó el emir de Qatar dice dónde vas al que volaba a París que es lo que sucede no no no no vuelva usted París venga si hay que acatar que hay que atrás bajar para atacar al tema de Neymar y ahí empezó todo en aquella traición tremenda el tres el cuatro o el cinco de agosto porque cuando hablamos Álvaro del tema de Griezmann bueno se podría decir muchas cosas pero nunca lo podremos comparar con el tema de Neymar Neymar estaban el club y Neymar traicionó al INE y marque la columna vertebral del proyecto de Valverde se fue y no se les pudo retener para sorpresa de todos y entonces hubo que hacer dos gas paradas hubo que hacer con aquellos doscientos veintidós dos gas paradas palabra que ha sonado en junta directiva

Voz 4 40:08 has como seguirlo confió efectivamente en una vecina

Voz 1906 40:10 ya en una gira por cierto esperpéntica en Estados Unidos que empezó con Neymar subiéndose al avión App estando alcohol por una fiesta que se había atascado la noche antes en fin

Voz 0231 40:22 pero fruto de esto es lo que yo digo porque porque hubo

Voz 1906 40:26 gente en el avión que olía a lo que a lo que sí

Voz 0231 40:28 estaba aquel avión estrellado

Voz 15 40:31 es que no ha nueve mil diecinueve no haya ninguna voz en el club que diga señores que no puede ser que es que no se puede devolver al Camp Nou este tipo de juego

Voz 1733 40:40 la afición aceptaría más el fichaje de Griezmann que está a punto de o el de Neymar

Voz 15 40:46 fíjate que yo creo que las encuestas sobre el fichaje de Griezmann han mejorado respecto a la aprobación hacia el francés a medida que se ha ido engordando el tema haremos

Voz 4 40:54 por

Voz 1906 40:55 sí mira hicimos un estudio en la radio

Voz 1733 40:58 lo que obviamente no es científico pero cogiendo las encuestas

Voz 1906 41:01 que se habían hecho en diferentes medios aquí en Cataluña sobre Griezmann y hay más del ochenta por ciento lo querían antes de que dijera que no en la famosa decisión del año pasado cuando dijo que no la mayoría de gente pues digamos que que que rajó de Griezmann en el rechazo llegó a su punto máximo cuando se les silbó en el Camp Nou ahí había encuestas que decían que el como el ochenta por ciento no querían que volviera la tendencia esto va a cambiar cuando el Barça quedó eliminado de la Champions y perdió la Copa ahí ya digamos que el porcentaje de rechazo a Griezmann bajó al sesenta por ciento y la tendencia siguió invirtiendo Se sobre todo cuando el Madrid presentó esta semana tres cuatro jugadores Hazard Mendi tal ir cuando parece el nombre de Neymar como posible refuerzo del Barça como las sensaciones de mera Neymar no pero Griezmann sí yo creo que con lo que está pasando en estos últimos días de Griezmann forzando la máquina con el Atlético de cara a la gente del Barça le va bien también me parece que lo de Neymar que fuerce la máquina para venir al Barça también le terminará yendo Viana al al a la de cara al aficionado

Voz 1733 42:08 a este luego me es una relación de amor

Voz 0985 42:11 acabó con juicio la salida de Neymar del Santos sí acabó con juicio la salida de Neymar del Barça si acabará con juicio a la salida de Neymar del PSC yo creo que podríamos poner también la mano en el fuego de que si al tiempo

Voz 1733 42:30 Verdi martillos Sique Rodríguez gracias

Voz 0985 42:32 pero en las claves hasta mañana

Voz 1733 42:34 hasta mañana por cierto estoy leyendo en el país ahora mismo Gerard Piqué pierda la batalla contra Hacienda deberá pagar dos coma uno millones de euros en impuestos atrasados doce y doce que nadie se mueva de ahí porque hace justo veinticinco años veinticinco años se produjo una de las yo creo que imágenes más más importantes de la historia de los mundiales de fútbol para España el famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique enseguida lo vamos a recordar ante estos conexiones breves está y Miguel Martín Talavera hola muy buenas quiero

Voz 1576 43:01 hola muy buenas enseguida cuéntame lo de lo di pero verdad

Voz 1733 43:03 Atlético de Griezmann porque pasan los días el jugador sigue propiedad del Atlético de Madrid

Voz 1576 43:08 sí sí no y todo sigue en el mismo punto yo creo que al final lo han estado aplicando perfectamente sí que frac Jordi compañía el las relaciones o las negociaciones en el caso de de Griezmann al Atlético de Madrid Barcelona estaba totalmente rotos Illa el único paso que se puede dar es que el Barça haga bueno primero que tiene firmado a Griezmann y luego qué lo puedo hacer efectivo ese esa firma ese contrato pagando la cláusula de rescisión ni un euro menos y a tocateja ya no cabe otra posibilidad en el Atlético de Madrid y me comentaban que van a intentar pelear por semana hasta el final porque además el chico quiere ir al Atlético de Madrid pero que evidentemente del Barça y con esta situación no lo va a poner nada fácil aunque entienden que con el gasto que tiene que hacer el equipo azulgrana con Griezmann y con ICO Neymar ICO la dificultad que tiene para reunir el dinero de acoso de rescisión del francés va a tener que soltar jugadores si va a tener que hacer caja de alguna forma pero bueno en cualquier caso eso respecto a lo del Barça ya Griezmann respecto a Griezmann nada sigue abierto expediente que se abrió el domingo

Voz 28 44:11 se sigue estudiando se sigue

Voz 1576 44:14 acumulando los retrasos a su vuelta al trabajo como le requirió su equipo que todavía le pagaba que es el Atlético de Madrid deba sancionar por ello

Voz 1733 44:23 más allá de eso bueno el equipo continúa Los Ángeles de San Rafael y hoy además con la presentación de este lateral izquierdo brasileño del que habla muy bien

Voz 1576 44:30 sí renal Lodi que viene del Atlético Paranaense que ha jugado en competición internacional y lo ha hecho a buen nivel buenas asistencias marca goles es como casi todos los laterales brasileños muy ofensivo quizá su debe está en la parte de atrás pero bueno tiene claro hoy lo escuchábamos en su presentación primero y que ha hablado con el entrenador y que ya tiene muy claro lo que quiere Simeone

Voz 0298 44:57 eh

Voz 29 44:58 Rami que me ha dicho que tenga paciencia Lora en que necesita mejorar yo soy un atleta que busco el equilibrio tanto todo a nivel defensivo como a nivel ofensivo que allí es evidente que

Voz 7 45:11 tenemos que pensar en defender para después atacar

Voz 1576 45:15 y luego hay una cosa importante Álvaro el Atlético de Madrid cuenta lo tiene completamente cerrado ya hemos contra la Cadena Ser con Mario Hermoso el español sobre todo con la eliminatoria europea para meterse en fase de grupos en la previa de la Europa League quiere contar con el central aunque en el Atlético hay ni mucho menos lo van todavía por perdido Ile plan la hoja de ruta a que él hiciera un poco de Lucas Hernández que además del de el lateral izquierdo brasileño que se ha presentado hoy hermoso pudiera jugar de lateral izquierdo como en su día hizo Lucas aparte de central se complican mucho lo del jugador del Espanyol Filipe Luis que todavía no ha perdido su número tres porque hoy se ha presentado con el número doce sería todavía como ya contamos en su día una opción que el club no ve mal es verdad que con el entrenador no acabó demasiado bien pero no ve mal que a lo mejor Filipe pueda ser el suplente de de Lodi y por lo tanto bueno pues es un buen espejo en el que mirarse lo decía hoy el lateral ex del del Atlético Paranaense

Voz 29 46:15 dos muy tú también me gusta mucho Felipe Luis para mí es una referencia que están bien del club es un atleta que me gusta mucho les seguido ahora en la Copa América también me gustaría tener sus características y él se queda está claro que voy a esperar mucho voy a aprender mucho de él