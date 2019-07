El Larguero: Tercera parte (09/07/2019)

Voz 1 00:00 eh

Voz 1243 00:10 esta es la canción oficial del Mundial de Estados Unidos noventa y cuatro dónde estabas tú entonces hace veinticinco años de aquello

Voz 2 00:17 bueno Gemma Glory dan interpretada por Tariq Hole in black lunes hoy se cumplen justo veinticinco años de aquel codazo de Tassotti a Luis Enrique que es una de esas imágenes yo creo que está en la memoria de todos porque si después llegaron los éxitos llegó el Mundial de Sudáfrica yo creo que esto junto a lo que pasó el Mundial de Corea con esa imagen de Fernando Hierro Helguera absolutamente desenfrenados haya hacia el gandul son de esas que que que permanecen en la retina que tengan XXXIII años son las dos que más recuerdo la de Tassotti irá del Mundial de Corea aquel Mundial lo cubrió para la Cadena SER entre otros Jesús

hola Gallego muy buenas hola qué tal Álvaro buenas noches

Voz 0334 00:56 pues sí ya estaba en Boston en aquel partido en el que España perdió dos uno al final y nos quedamos una vez más fuera de los cuartos de final en un Mundial que bueno no habíamos llevado una trayectoria irregular empezamos con un empate ante

Voz 0298 01:10 Corea decepcionante

Voz 0334 01:12 luego ganamos a Bolivia empatamos Alemania pasamos a la siguiente fase ganamos un partido a Suiza y yo creo que todo el mundo estaba ilusionado con con superar a Italia y bueno pues en aquel partido igualado empate a uno minuto ochenta y siete encajamos el dos uno y cuando todo parecía perdido España ese tiró hacia arriba con todo llegó aquella jugada en la que tú

Voz 2 01:35 de escucharlo a con cómo lo contaba los compañeros de Televisión Española José Angel de la Casa Michel José Luis Garci es muy buena sobre todo esto que dice Michel justo antes del momento clave vamos vale vamos Caminero

Voz 4 01:50 con insiste la selección española a cuarenta y ocho minutos esto sigue es echar hasta la última gota de sangre el balón le llega Goicochea buen centro Egoi hoy coche a cuya junta velador

Voz 1243 02:07 que yo me imagino ahora veinticinco años después imagínate en el minuto cuarenta y ocho y la de gritos que se harían en televisión gallego eh

Voz 2 02:17 entonces era el otro estilo y sobre todo me llaman mucho la atención Michel cinco segundos antes hay que echar hasta la última gota de sangre pues no

Voz 0334 02:26 sí la verdad es que la la jugada y tampoco la vimos repetirá como se ve en a ahora en en los tiempos en los que estábamos no Sandor Pulchra el árbitro y que pasó a engrosar esa historia nefasta de España en los Mundiales no no tuvo posibilidad ir al bar ni ni que nadie le dijera oye revisa la jugada etc etc pero bueno lo lo los que tenían monitores en la posición de comentarista veían perfectamente que había habido un codazo que era penalti y la imagen que pasó a la historia es la de Luis Enrique llorando llevándose la mano a su tabique nasal muy bueno el partido ya se perdió entre la atención a Luis Enrique el descuento etcétera etcétera España cayó eliminada ahí nos dolió tanto quedarnos fuera del Mundial como la imagen de Luis Enrique subiéndose el autobús de la selección con un vendaje tremendo que ya todavía recuerdo en en en la cara con un derrame porque ya el el golpe en la nariz será había pasado a a la a los párpados si tenía unas bolsas debajo de los ojos impresionantes bueno pues eran las dos imágenes eliminados sangrando encima

Voz 2 03:29 curiosidad tomo inalámbrico dónde estabas a pie de campo

Voz 0334 03:32 pues entonces ya empezaron a prohibir nos de una empollón los tres los tres primeros partidos de del Mundial los hiciera a pie de campo hasta que me retiraron la acreditación Borja Bilbao que hoy trabaja en la en la UEFA que entonces era el el jefe de medios de la UEFA para la selección española me retiró la acreditación para el cuarto con Suiza para el quinto partido ante Italia estuvo detrás de los banquillos pero ya ha vigilado ya

Voz 2 03:57 entonces comenzó la censura que ya todos conocemos esa imagen seguramente si entras en un buscador pones Tassotti Luis Enrique va a saber a una persona con camiseta blanca creo que era Polo polo blanco con barba oscura de mediana edad que le daba una toalla Luis Enrique Luis Enrique sangrando por la nariz esa imagen insisto hasta en la retina de todos esa persona se llama Senén corte Grosso era uno de los fisioterapeutas de la selección española en aquel Mundial no se escucha a esta hora de la noche hola buenas noches

Voz 5 04:33 buenas noches que también es el

Voz 6 04:35 de qué alegría es claro en este tiempo es tiempos aquellos de verdad

Voz 5 04:42 va que hace buenas noches

Voz 0334 04:45 hay que decir hay que decir para que la gente lo entienda que en en en aquellos tiempos lo medios de comunicación teníamos una relación especial con con los jugadores y con todos los miembros de el equipo muy especial sobre todo con su negocio que era una persona afable simpática amable y me cansaría de decir adjetivo sobre su manera de hacer ese ganaba todo el mundo el cómo vivíamos en el mismo hotel viajábamos la mayoría de las veces en el mismo avión compartíamos autobuses y compartíamos esperas en los aeropuertos y además pues teníamos una relación super cercana hay supera en yo creo que profunda no como hoy en día que los periodistas están separados de de los jugadores y de los equipos de de los utillero no Senén era algo más que un utillero de la selección era me atrevería decir consejero espiritual de muchos jugadores porque muchas horas dando masajes Si escuchando los problemas de los jugadores hace hace que el de llegar a tener una simbiosis con con los futbolistas muy muy muy especial y con los periodistas también

dígame

Voz 3 05:48 después de todas las flores que te ocho Gallego

Voz 7 05:54 sí perdona dime dime cómo ha quedado claro que te guarda un gran recuerdo Senén

Voz 2 06:01 cómo lo recuerdas tú estabas ahí en El Vestuario lo deja ver que lo bueno estabas en el banquillo al lado de Javier Clemente el resto del equipo estabais justo en esa banda estabais en la contraria

Voz 5 06:11 el trabajo se ha contrarias estábamos pues pues me en el otro en el otra área nosotros vértice del área yo de hecho ya no sé si fuera así ya estaba cerca cuando los al menos a los cuando salía atenderlo o cruce el capo ya ya ni me acuerdo no

Voz 2 06:31 lo primero que te encuentras es a Luis Enrique enloquecido

Voz 5 06:35 bueno con a Icon a nadie con orgullosos propio Lerma análisis rotos no es lo primero que yo noto cuando le pongo por contener la hemorragia y ver de un desangraba tanto pues que ya me hace que haya cómo se ponen en su sitio como huesos propios de la nariz

Voz 8 06:53 iré pues estaba la absuelva

Voz 5 06:55 no fue una pelea terrible el intentar sacarlo de que no había nada que hacer nada más que empeorar la situación por lo que si se quería comer Gasol tía mía todo el mundo la imagen de la foto es de dolor e impotencia de de de de de injusticia o no de de de de sobre todo de mucha impotencia no de mucha rabia el Vestuario bueno a vivir una cosa igual no cuadra además teníamos una selección crea un espectáculo Fuerza de de técnica también en que ya estaba de Pep Guardiola de mediocentro jugadores impresionantes no a una defensa espectacular y un equipo muy muy potentes yo creo que íbamos a la Pinar en el fútbol actual eso era expulsión y penalti

Voz 2 07:54 creo que en semifinales hubiese sido contra Bulgaria creo creo que hubiese sido vulgar porque Italia después ganó Bulgari en semifinales en aquel aquel once de España y que evidentemente era muy competitivo otra cosa es que bueno fuese más o menos ofensivo Zubizarreta en portería Ferrer Alkorta Abelardo Sergi Yon Goicoechea que fue el que le marcó el gol aquel fuego ICO creo Alemania que era campeona del mundo ya campeona del mundo mil Ángel

Voz 5 08:18 bueno claro Gallego habla de un partido a a Suiza pero creo que le metimos cinco en un partidazo

Voz 0334 08:25 sí sí sí

Voz 2 08:27 vaquero Otero Caminero oí Luis Enrique decías en en que no había has visto una cosa igual después en el Vestuario me mano

Voz 5 08:34 Nadal dio aquel vestuario de un entierro y a la imagen de la impotencia ahí bueno tratar de levantar la cabeza de salir de allí con lo más dignamente posible

Voz 3 08:52 sí yo El Vestuario

Voz 2 08:53 una conversación con con el con el árbitro que encima después le premiaron con con la final dirige la finalmente

Voz 5 08:59 sí sí lo que más me llamó la atención fue que le dieron la final pero pero bueno yo no sé qué tipo de conversaciones hubo me imagino que parte médico por qué allí mismo lo hicimos una mascarilla con escayola como como se pudo muy que bueno impotencia impotencia total hay muchos

Voz 2 09:24 no es la fotografía que recuerdas aquel Mundial lo o hay otra que no

Voz 5 09:29 hombre era un Mundial muy bonito muy bien organizada o los americanos hacen todo a lo grande no soy igual no hay que reconocer que tuviéramos un gran equipo un equipazo equipazo llegó estabas Julen Guerrero no

Voz 2 09:48 en si has mantenido contacto con Luis Enrique ha seguido manteniendo

Voz 5 09:51 te lo he visto a la última antes del dio por la calle llegarán casi opciones me dio un abrazo tremendo que muy fuerte muy fuerte muy fuerte he tenido una relación con el olímpico enorme representó la mujer me dijo Bono que que que que momentos maravillosos hemos vivido juntos ha ido más cosas a ver al hospital roto y le tengo mucho aprecio para ha vivido muchos años con él yo creo que es un ejemplo ha sido un ejemplo siempre para un futbolista Le aprecio muchísimo

Voz 2 10:43 Senent siempre lo que hace es ahora dónde vives

Voz 5 10:47 vivo en Pontevedra capital al bajas

Voz 2 10:51 bonita ciudad hombre que qué bonita Pontevedra para ahí

Voz 5 10:54 presionan de es es es es impresionante con una costa ahora estoy con el Chicho el juré la suba de ha dejado el centollo Si buena vida dentro de lo que cabe jubilado como funcionario eh

Voz 2 11:11 eh desde donde

Voz 5 11:14 el público no

Voz 10 11:17 qué bien

Voz 5 11:19 que es mantengo vivo bien poca relación con con el fútbol y con los futbolistas entre comillas y porque porque no no no me manejó en ese mundo no pero pero tengo muchísimos amigos muchísima muchísimos y y ha sido una época maravillosa esto no son más que Castel que sucede en el fútbol no el tema el tema del análisis Paul el resto sólo ha agradecido a al mundo del fútbol

Voz 2 11:55 Senén me alegro mucho de haber hecho esta entrevista de verdad porque quién era ese hombre que estaba al lado de Luis Enrique yo tenía ocho añitos hizo una rabia tal que que decía haber pero ahí yo no me alegro mucho de entrevistado

Voz 11 12:11 que vaya todo bien ahí en la capital de las Rías Baixas que bonita

Voz 12 12:13 ha ayudado gracias a todo gallego habrá dos tiene me alegro de escucharte a gracias muy grande en que

Voz 0334 12:22 yo no era era una persona especial en aquella selección vio una cercanía con los futbolistas que hoy en día no existe no existe no existe y bueno aquello terminó pues si Luis Enrique con la mascarilla subiéndose al autobús de España todos dolientes con caras largas y en la otra parte de la zona mixta estaba ricos aquí el que entonces era segundo de Arrigo Sacchi y Carlo Ancelotti segundo entrenador de la selección italiana súper simpático concediendo entrevistas a la cadena sería a todos los medios sin ningún problema con una sonrisa de oreja no sabían lo que ahí había pasado

Voz 1284 12:57 Enrique no no lo sabían anda que ahora nos hubiésemos enterado con el bar nos habríamos enterado a los cinco segundos

un abrazo gallega esta mañana en seguida pasa por aquí Sergio Scariolo seleccionador nacional de baloncesto

Voz 1284 16:26 para el baloncesto aquí en la sintonía de la Cadena SER porque ya nos comentaba ayer Marta Casas que después del éxito de las chicas en el Eurobasket toca ahora ojalá que sea así el éxito de los chicos en el Mundial Barranca el próximo treinta y uno de agosto y hoy hemos conocido una lista con bastantes novedades Marta Casas buenas noches

Voz 1509 16:40 buenas noches Álvaro cincuenta y tres días quedan exactamente para que comience esa cita en China así que ya practicamente la cuenta atrás ya estamos deseando que estamos enseñando lo primero de todo cuando se concentran el veinticuatro de julio en Madrid va a comenzar esa concentración estarán unos días trabajando aquí y luego ya comenzarán con esa ruta NBA que nos tienen acostumbrados con triangulares con amistosos amistoso principal claro el plato fuerte llegará el dieciséis de agosto partido en Los Ángeles contra Estados Unidos así que los si sí con la selección viajando Estados Unidos para enfrentarse allí contra la selección americana sin duda es uno de los grandes platos fuertes de esta preparación que ya te digo va a tener varios amistosos y que va a poner su punto de inicio el veinticuatro

Voz 2 17:17 Julián quizás sean estoy hablando de memoria la primera vez que España va a jugar en Los Ángeles después de aquella final olímpica de Los Angeles sí

Voz 11 17:25 exactamente yo no recuerdo ninguna otra voz encuentro allí básicamente porque aquel año también había nacido ni Torelló pero creemos que no

Voz 2 17:30 no ha jugado España desde entonces año ochenta y cuatro han pasado treinta y cinco años una lista con novedades porque yo creo que no estamos demasiado acostumbrados a aquella bajas

Voz 1509 17:39 tan importantes si es verdad que había una que ya estábamos todos mentalizados una por lesión era la de Pau Gasol hemos tenido meses para asumir que Pau Gasol no iba a estar en la gran cita del Mundial pero había interrogantes había incógnitas que se han resuelto esta mañana con tres ausencias fundamentales la de Sergio Rodríguez el campeón de Europa con el CSKA finalmente no va a estar en la cita del Mundial de China dice que no se ve en condiciones para ayudar al equipo y que necesita un descanso tanto por el desgaste físico como mental que ha tenido a lo largo de toda la temporada y luego está las otras dos ausencias la de Nikola Mirotic Serge Ibaka uno de los dos iba a poder ser elegido por el seleccionador nacional y finalmente ninguno de los dos ha entrado en esta lista de dieciséis jugadores que ha ofrecido Sergio Scariolo en el caso de Mirotic también ha ofrecido un comunicado en el que ha dicho que necesita trabajar este verano que es una de las decisiones que más le ha costado también pero que tiene que pensar en sí mismo y en el trabajo que tiene que hacer además de recuperarse de algunas molestias que ha venido teniendo a lo largo de la de la temporada

Voz 2 18:38 me lo ha puesto muy claro aquí bases Ricky Rubio Quino Colom Jaime Fernández escolta Sergio Llull Rudy Fernández Pau Ribas aleros Beirán clave Rabaseda Joan Sastre ala pívots Juancho Hernangómez Oriol a Pablo Aguilar y pivots Marc Gasol Billy el y Mané dio de estos dieciséis en cuanto se tiene que que

Voz 1509 18:52 dos le son dieciséis los que comenzará la concentración ya ya decíamos anoche por ejemplo que generalmente suele ser una lista más amplia porque suele haber pequeños problemas en cuanto a la carga de trabajo en cuanto a algunos que a lo mejor tienen que también eh resolver de temas contractuales pero Dieciséis jugadores son los que van a estar llamados el veinticuatro de julio de ellos doce serán los que acudan al Mundial de China que ya decimos que comenzará el XXXI

Voz 2 19:14 saludamos a esta hora de noche al ex seleccionador nacional Sergio Scariolo hola Sergio buenas noches

Voz 8 19:20 bueno no le gusta la lista si no ahora muchísimo cuando cuando ya estaba cuando ya es vista como lo hizo el nombre madridista que se pueda adelante con esta

Voz 2 19:33 cuando no decidió cuando tuvo claro los dieciséis que iban a estar en esta premisa que después se tienen que quedar en doce

Voz 25 19:39 a mí era Timor vendría a última hora

Voz 26 19:43 a última hora de la tarde porque estaba esperando que

Voz 8 19:46 está parando detener el él él y amoral la confirmación de la disponibilidades de todos los

Voz 25 19:54 Carlos

Voz 2 19:56 faltaba alguno entonces hasta ayer por la tarde

Voz 8 19:58 si falta alguno todavía se te puedo preguntarle nada o porque no no viene a cuento el final que sea el primero lo que importa es que ahora hay que centrarse en los que están ahí pues no darle tantas vueltas sí dinero demasiado te cada uno habrá tenido sus razones ha tenido cada uno diferente de la de los demás entiendo ya está ahí ya que mirar para adelante intentando hacerlo lo mejor posible con un equipo que yo creo que Nos puede seguir dando satisfacciones

Voz 2 20:39 ha dicho en la rueda de prensa que tenemos menos experiencia y talento pero mucha más hambre imaginación eso teniendo en cuenta que parece que hace mucho que esa disputado el último Mundial de hecho Marta el último fue en dos mil catorce

Voz 1509 20:51 no el Mundial que se jugó aquí precisamente en España en aquella ocasión no estaba Scariolo todavía en en el banquillo en esta segunda etapa que está el seleccionador Scariolo pero sí en dos mil catorce fue el último año que España juega un Mundial en aquella ocasión se quedó

Voz 2 21:05 hora del podio hace cinco años y es un mensaje a navegantes de que las expectativas son menores que en otros campeonatos

Voz 8 21:13 bueno cada uno supone la te quiera nosotros no nos ponemos las de llegarán más posibilidades todavía no sabemos ahora mismo es imposible no poder medir tampoco conociendo muy bien la consistencia exacto

Voz 25 21:32 de los rivales etc cuáles pueden ser

Voz 8 21:34 pues ahora lo que queremos es un camino que esperemos no lleve a a jugar los JJOO el año siguiente hay poder disfrutar a los aficionados un baloncesto atractivo con seguir con con con el ADN competitivo que siempre nos ha caracterizado oí hombre hemos hecho muchas cosas bastante bastante grandes en el baloncesto no para poder tenerla

Voz 25 22:06 desde infinitas de de que que se entienda que

Voz 8 22:10 queremos al máximo ella no nos ponemos techo ni máximo ni mínimo

Voz 2 22:15 el objetivo es ganar

Voz 8 22:18 entrenar partido te lo siguiente partido cuando no tuvo una

Voz 2 22:22 vale el Mundial engañar

Voz 8 22:25 eso sí que no se puede ser tan como decir cantan arrogante no hipócrita como para poder poner Mundo Un

Voz 25 22:39 esto Antón Antón jugador es que algunos no han no han jugado campeonatos no iba a ser honestos sería con los aficionados o los jugadores porque porque sería no correcto no consiste la dimensión las expectativas fuera de de lo que es la realidad de quien conoce el baloncesto no de Vigo de que sueñen con con con porque soñar soñar siempre es posible hay

Voz 8 23:10 está bien que sea ganaron pero ahora estamos hablando seriamente y esa es otra cosa

Voz 2 23:16 usted entiende perfectamente que encima después de tanto tiempo del último Mundial de hace hace cinco años soltarme entrara cada cuadro en ese caso ya va a ser cada cuatro años pero en este caso han pasado cinco años clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio el el oyente del Larguero ahora mismo está pensando sí pero aguanto estamos Estados Unidos porque no sabéis mal acostumbrado en la última década a década y media pues la selección masculina de de de baloncesto nos ha mal acostumbrado estamos medio escalón un escalón escalón y medio por debajo de Estados Unidos porque la comparación está ahí y la gente quiere saber a cuánto estamos de logro

Voz 27 23:50 yo no lo veré

Voz 25 23:53 hemos bueno contra ellos desde luego en este momento es imposible deje que estuvo a los hombres y a zonas sobre ellos sin embargo en Londres llegamos a siete puntos de injerencia nerviosa es decir que competimos

Voz 2 24:10 pero estamos más lejos entonces estamos más lejos que entonces sí

Voz 25 24:13 no los esto lo diremos cuando termine el partido Si si llegaremos a jugar así que lo jugaremos pero ese no ven en la preocupación me parece una preocupación chanclas y muy muy teórica no las nuestras preocupaciones son muchos a otros equipos más que usted los que están en este momento al máximo potencial con con él o con con con un equipo como Serbia que es campeón de Europa del mundo y pico seguido encima creo que los puntos de comparación encontrada con con los cuales tenemos que competir e intentar acercarnos son esos luego Estados Unidos está está otra ya que olvida ser él entre hasta que llega el momento pues habrá que competir contra ellos también

Voz 2 25:06 quién es el líder de esta selección

Voz 26 25:07 Sol

Voz 25 25:12 bueno desde luego tiene tiene experiencia tiene una dure tiene talento para para para ser un referente importantísimo ahora cuando también puedes contar con yo de Rudy Fernández eh iba a es decir hay otros jugadores que ya han estado en diferentes nivel de competición poco más a otros menos pero pero lo que marca o quién asumía pero que podrá compartir con unos con otros compañeros

Voz 2 25:45 le ha costado convencer a Marc Gasol para que esté o no ha hecho falta

Voz 25 25:49 no no no he tenido ni que decir una palabra donde vamos no no ha sido nunca motivo de discusión o desde

Voz 26 26:00 a Llull han tenido que convencerle no

Voz 25 26:02 me ninguno ninguno de estos

Voz 2 26:05 bueno de los f6 no no no no hubo ninguno incluso

Voz 25 26:07 eso incluso de los que no han estado que os llamado por es técnica todos son sido Fontana en aceptarla

Voz 8 26:20 la decisión Mi la verdad que

Voz 25 26:24 confirmado una vez más que clase de de compromiso quién en y que las personas son

Voz 2 26:30 su elección igual hace un mes o mes y medio era Mirotic hoy vaca

Voz 25 26:36 a mí me ha aprendido en esto que primero tienes que tienen la disponibilidad de los dos

Voz 2 26:41 o cuando le dijo Mirotic bueno estaba disponible cuando lo dijo Mirotic que no vida

Voz 25 26:45 pues ayer a última hora de el interno importante estaba combatido o no es inscrita escritos instintos islotes interior pero sí que ayer definitivamente

Voz 26 27:04 y lo entiende

Voz 25 27:06 yo tengo que entenderlo todo porque decisiones que que siempre nunca tienen un capricho detrás siempre son acciones con con fundamento no de de de de consistencia luego repito los los únicos que tienen todos los datos para poderlas valorar son los mismos jugadores yo sólo puedo decir que me hubiese encantado de poder contar con todo el mundo pero que que nunca ha contado con todo el mundo desde que es que que empieza se que a partir de ahí hay que pensar en los que están y no no no es que no es

Voz 2 27:42 el Ibaka cuando lo dijo que no podía o que no está disponible

Voz 25 27:46 más pocos días Socas

Voz 2 27:49 en el caso del Chacho

Voz 25 27:51 pocos días atrás también todos todo lo dado vuelta porque también tiene una parte de ellos que la ansía estar cero para para todos

Voz 2 28:02 ha dicho sobre Pau Gasol que habría matado por eso algunos lo han interpretado como un palo al Chacho a Mirotic es así o no

Voz 25 28:10 bueno esto es la la la mentalidad retorcida de los que no que son capaces de leer las cosas como están siempre que leerlos cosa entre Libia es decir cuando no creo que nadie de su compañeros ausentes pasados y futuros puede pueden discusión que que entre los jugadores en actividad en el que el ejemplo de compromiso hasta leí en Medellín la no hacia la selección ha sido Pau Gasol no es decir a la Vall de no quiere decir criticar a otros eso eso es una interpretación real y la típica de aquí no me tengo que acostumbrar después de haber de haber estado en un año

Voz 3 28:57 dos de las cosas mucho más cómodo Thomas negra en Estados Unidos esto no sabría interpretado de esa manera

Voz 25 29:03 bajo ningún concepto mejor ningún concepto que es muy típico te es de nuestra nuestras de Italia la credibilidad de España siempre siempre buscando la lo negativo como la interpretación lo que hubiese querido decir sí ahí no que habrá que insistir en este sentido no ha sido bastante bastante más más bastante diferente

Voz 3 29:30 mira Álava el seleccionador se

Voz 1509 29:32 Scariolo Álvaro el el compromiso por supuesto de Pau Gasol no sé si después de todas las conversaciones que ha ido manteniendo a lo largo del último año en el que en principio todos los jugadores le mostraban su disponibilidad absoluta para estar en el Mundial si con todo lo que ha pasado en estos últimos días en estas últimas horas no sé si se siente triste decepcionado o simplemente es algo que tiene que asumir y pum

Voz 2 29:53 esto

Voz 25 29:56 bueno no no no me puedo pueblos Oscar Dinamo contento de no contar con jugadores con el que me hubiese gustado contar eso es obvio no pero pero por otro lado creo que los tiros son más más por la tercera opción decir esto lo que hay ir contento con lo que a mí me encantan todos y cada uno de los cuadros que llamaba porque los conozco los entrenado ganado con ellos partido muchos títulos partido difícil el medallas partido complicado en La Ventana es decir lo digo con con con convicción que que estoy encantado con los que está en ir eso no quiere decir que no me hubiese gustado que contar con con los tam también con los que no están eso una cosa no quita la otra

Voz 2 30:41 seleccionador Le agradecemos mucho estos minutos simplemente una duda para finalizar pase lo que pase en el Mundial su compromiso con la selección va a estar ahí hasta Tokio dos mil veinte

Voz 25 30:50 no sé si se

al Tour de Francia

Voz 1284 32:18 para acabar los últimos cinco minutitos este Larguero tan repleto para el Tour de Francia hoy con llegada en Nancy me imagino que están en equipos especiales de la Cadena SER enterados por Íñigo Marquínez hola quieres muy buenas aquí estamos y en sido muy buenas está por ahí también

Voz 0298 32:33 Cuadrado la Borja qué tal buenas noches y Roberto Torres ahora Roberto hola qué tal con el sonido perfecto de Cabrera Marquínez que ha pasado hoy volata no

Voz 0802 32:41 sí eh esto película lo hemos visto muchas veces no cuando prepara el Tour de Francia una etapa para que terminen esprín es raro que no sea así fuga consentida atrapados unos últimos kilómetros cuando el pelotón volata impuesto Elia vivía ni a uno de los máximos candidatos que duda cabe que se ha estrenado en el Tour de Francia ya entrado en ese selecto grupo de corredores que han conseguido victorias en las tres grandes Giro de Italia Vuelta Ciclista a España Francia

Voz 2 33:07 Alberto Torres un poquito aburrida la etapa quizás eso o no

Voz 35 33:11 bueno a lo que se esperaba épica de la primera larga si típica una etapa de desgaste los correos se van cansando quieras que no les meten kilómetros y hubo llegada de esprín hay equipos que traen en sus esprín Teddy tiene que lucirse algún día

Voz 2 33:24 Borja que que notaste ahí en la línea de llegada ha sido una etapa tranquila para los ciclistas no

Voz 0298 33:29 bueno hemos visto los ciclistas siempre cuando les dices que sí ha sido una jornada de transición te miran con con mala cara pero por ejemplo hablamos

Voz 0334 33:36 a ver diez días que bueno que no había sido tan complicada a lo mejor

Voz 0298 33:40 otros ciclistas les veíamos sonreír Luis León Sánchez no llegan tan tan fatigados y eso que al final ha sido complicado porque había alguna curva también es bastante complicada en el tramo final de la carrera que bueno esto es lo que nos decía Alejandro Valverde

Voz 31 33:52 para finales de tensión pero bueno mente Face se van acercando las etapas más altura bueno

Voz 36 33:59 mira que hemos hablado dormía bien bueno la tensión así al final pero bueno un día relativamente cómodo mañana todavía no pero pasados y que va a ser un te importantes

Voz 0298 34:09 así que nada las palabras de Alejandro Valverde que aquí hay que dejar claro o eso al menos es lo que hace

Voz 0334 34:13 el que viene como gregarios de lujo de Mikel Landa ahí de nadie

Voz 0298 34:17 Dana pero de momento está bien colocado ya han pasado cuatro etapas algunas complicadas por lo tanto todo sigue en el aire Roberto tu cuando escucha es decir Valverde vienen disgregar

Voz 2 34:26 yo te duele o que decir te duele a la vista o el oído eso crees que va a ser así según se vaya desarrollando la carrera o o no o está para más

Voz 35 34:36 yo creo que viene para más lloverá más Valverde por la idea que nos contra el otro día quizás pueda ser uno de los grandes el Tour de Francia que ha hecho él puede ganar etapas había veces que Si estos días pierde tiempo Elvis en a que hagan etapas no digo que no venga a ayudar a sus compañeros que siguen momento puede echarles una mano pero yo creo que Valverde de este Tour quiere venir a ver si puede ganar todas las que pueda difícil si pierde el tiempo sin meter escapada está claro que es un hombre rápido está muy bien de forma

Voz 2 35:06 os escuchaba en la retransmisión que hacemos aquí en la Ser y animamos a todo el mundo a que también nos escuche a través de las emisoras de ser más a partir de las cuatro de la tarde y el final en La Ventana con con Carles Francino os escuchaba hablar acerca de la Philippe no que bueno ya estamos a miércoles pero este martes nueve de julio ha sido portada en portada en Live incluso por por delante de de Neymar ese debate en Francia acerca de a la Philippe puede ganar este Tour de Francia o no

Voz 0802 35:30 más que debate existe una ilusión entre los franceses que llevan treinta y cinco años sin ganar en su casa la carrera irse a Ferran como a un yerros ardiendo

Voz 37 35:40 no a cualquier corredor que que no sé qué

Voz 0802 35:42 levanta la cabeza no ha pasado anteriormente con muchos Barquín Chavanel y demás y ahora han visto que que puede ser posible yo lo veo muy difícil porque las características de este corredor por lo menos a día de hoy Isabel entre unos años son para clásicas para igual carreras de cuatro cinco días pero es que tres semanas hípico encima una bicicleta es mucho

Voz 2 36:03 Roberto no se seguramente Pinault Tovar de tengan más condiciones para pelear por la general no digo yo sí sí

Voz 35 36:11 sí bueno y además este año veo a Pinault muy bien llegamos quizás asustado de forma demasiado bueno para la última semana el Tour pero opinó para mí Frank es el que mejor piernas tiene ahora mismo mañana

Voz 0298 36:23 tenemos chicos pues tenemos una jornada que ya se adentra en los Vosgos es decir es sinónimo de que estamos llegando a la alta montaña una etapa de ciento setenta y cinco kilómetros con final en Colmar pero por el camino tenemos cuatro puertos dos de segunda dos de tercero de Tercera el último estará veinte kilómetros de meta por lo tanto seguramente la carrera venga agitada agitada citada esperándolo gordo que decía Valverde Marquínez

Voz 2 36:45 jueves no

Voz 0802 36:46 sí es verdad que pasaban el jueves que estamos si es que es ves el perfil son dientes de sierra son dos cuatro seis siete puertos los últimos de primera categoría finaliza en lo además de primera categoría ese es un etapa con los Vosgos es un territorio muy puesto son muy complicado yo creo que el jueves alguno se va a despedir de Francia

Voz 7 37:09 pues lo dice Marquínez mañana

Voz 1243 37:11 hacemos de la quinta etapa con nuestros enviados especiales con Marquínez con Borja Cuadrado Roberto Torres llegó en el sonido perfecto protectora Cabrera todavía soporta una semana juntitos el bloque

Voz 0298 37:21 pero todavía eh usted necesario mañana un abrazo sí sí sí nos vamos a ir

Voz 2 37:29 Senante es contaros que sí que sí la la que ya te viste fíjate vista

Voz 38 37:34 el Faro sobre organizar da igual no Eléctrica Española la tocáis alguna de vosotras son ahora la mara Marina no nigún la vida yo tampoco Yeray Paco se productor lo vamos a dejar aquí gracias por acompañarnos allí en verano seguimos dando noticias seguimos escuchando los protagonistas Patrice una nueva cita con la radio y el deporte os habéis todas las noches aquí en el larguero a las once y media de las seis y media en Canarias feliz ya miércoles adiós

