Marcos Hourmann: "Hay dilemas humanos que van más allá de la razón"

Cadena Ser

hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1432 00:13 alguna dentro

Voz 1995 00:15 lo que la vida es como un disco dando vueltas y vueltas y vueltas

Voz 3 00:20 soy la muerte la vida y la muerte la vida y la muerte muerte muerte muerte

Voz 1995 00:33 esta noche en un teatro de Madrid escuchará el testimonio de un hombre a partir de ese momento cualquier parecido con la realidad no será en este caso mera coincidencia sino todo lo contrario

Voz 5 00:42 a la mujer a la que yo maté se llamaba Carmen tenía ochenta y dos años le administró un cloruro potásico en vena un chute de eso te deja seco de forma inmediata ese fue todo el problema no era cloruro potásico no Carmen el problema fue haber escrito lo que había hecho y firmarlo

Voz 7 01:03 de este hombre es la de un médico

Voz 1995 01:05 contando la historia que cambió su vida para siempre secreta del doctor Marcos forman el primer médico condenado en España por practicar la eutanasia esta noche en una obra de teatro que lleva por título celebraré mi muerte cuenta las razones que le llevaron a hacerlo ya reconocerlo Marcos forman buenos días día porque lo hizo

Voz 8 01:31 porque a ver si la vida te enfrenta ciertos dilemas humanos que van más allá de tal vez la razón entiende lo que es el sufrimiento humano élite propias del como si fuera tuyo no piensas en nada más la son fue puramente humana más allá de cualquier otro aspecto médico de pueda haber hecho todo para salvar a esta persona y ante un pedido explícito en dos oportunidades me solidarizo con ese momento no pensé nada más pero creo que lo que tenía que haber hecho Jaycee así lo entendí en ese instante de de ese momento

Voz 1995 02:13 cuántas veces ha vuelto a aquella madrugada del veintiocho de marzo del año dos mil cinco su cabeza

Voz 8 02:18 no muchas no mucha con respecto a lo que hice vinieron muchas después de todo lo que se vino encima pero sí

Voz 1995 02:25 pero me hicieron volvería a pensar hay me hicieron volver a esa

Voz 8 02:28 noche de pero no en cuanto a a un ejercicio mental perturbar me mi mente que pasó que hice no eso no me torturó en un momento

Voz 1995 02:37 cómo acabó con su vida

Voz 8 02:39 sí fue una destrucción tanto económica laboral prestigio

Voz 9 02:46 pasaba miseria un eh

Voz 8 02:49 fueron años muy duros Si de una recuperación que todavía sigue siendo la pero que hay una recompensa después de estos últimos dos años a nivel moral y humano de lo cual nunca hubiera pensado pero esa recompensa está llegando

Voz 1995 03:06 ella su familia le pidieron explícitamente que acabarán con su vida

Voz 8 03:11 la paciente me lo pido dos veces de lo cual hizo caso omiso en un primer momento porque todavía pensaba que había armas para salvarle la vida y luego ya cuando sea así la situación médica irreversible la hija también está de acuerdo en señalar la ahí en terminar con su vida de con ese sufrimiento que no tienen ningún sentido más seguir adelante

Voz 1995 03:35 en el termino es muy muy catódicos muy cristiano pero tengo que preguntárselo es correcto hablar de una buena muerte existe la buena muerte

Voz 8 03:44 es la pregunta yo creo que la buena martes está en cada uno no en la capacidad de poder elegir como uno quiere morir más que dignamente porque toda la gente muere dignamente según sus valores sus convicciones sus pensamientos sus ideas yo diría que es por lo menos elegir aquello que se plantean cómo morir eso es la clave para mí de todo este tema de poder elegir decir basta cuando hay alguien que sufre ese sufrimiento nada más llegar a lleva a más sufrimiento a más dolor sin ningún sentido lo creo que más que dignamente es yo quiero morir como yo quiere morir

Voz 1995 04:25 esta noche nueve personas de público van a ser elegidas al azar para someter al doctor Marcos germana un nuevo juicio verdad cada noche en el teatro el teatro es un es un fenómeno tan extraordinariamente grande que supera una y otra vez y cuando pensamos que todo el teatro está ya hecho y todo el teatro está visto descubrimos que todo el teatro está por hacer que todo el teatro está está por ver Marcos tome una decisión hace hace ya catorce años qué cambió varias vidas la suya la del en entre ellas se fue condenado como les presentábamos el primer médico condenado en este país como veíamos en ese audio Auster reconocía los hechos los anotó directamente no no ocultó nunca su decisión esta noche cuando Marcos cuenten toda esta historia ante el público nueve personas de público elegidas al azar se subirán también al escenario para que al final de la obra emitan un dictamen decidirán si el primer médico condenado en España por practicar la eutanasia es inocente o culpable nosotros ahí vamos a contar su relato vamos a extenderlo tenemos presumimos mucho de audiencia Marcos seguimos de la la gran audiencia la buena audiencia de la cadena SER sostienen sostenido no importa Nos gustaría que prestarle mucha atención ustedes que están al otro lado y que emitieran su juicio vamos a las redes sociales no son muy muy buenas para moderar y para templar ánimos pero vamos a avanzar en en Twitter esa pregunta conozcan exprese no voten todavía eh conozca la historia de señor Hoffman les un haremos la misma pregunta que usted al público inocente culpable el primer médico condenado proteínas en España es inocente o culpable por lo que dice que vamos a entender los próximos minutos de conocer íbamos a tratar de conocer bien bien bien profundamente lo que este dice le parece bien

Voz 8 06:15 Dustin

Voz 1995 06:16 hablamos de de lo importante de la vida de la muerte del realmente importante el teatro

Voz 7 06:23 hoy

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 10:53 seguimos hablando con Marcos forman el primer médico condenado en España para haber practicado la eutanasia no sé si añadir también que ese primer médico que cuenta una historia así en un teatro que su propia historia que lleva por título celebraré mi muerte será a partir de esta noche gracias a una coproducción entre la productora del barrio el periodista Jordi Évole y el madrileño Teatro del Barrio dirigido por Alberto San Juan Marcos buenas de buenas nuevo tiene argumento fuiste consciente de lo que es ponía aquella decisión de lo que siete venía encima no

Voz 9 11:27 me han preguntado muchas veces Si

Voz 8 11:31 si hubiera sabido enésima pueden obviamente no lado con la ley como está hoy sabiendo lo que pasó

Voz 9 11:39 te mentiría si no lo volvería hacer el hospital te denunció a los dos meses

Voz 1995 11:47 cuando te acusan de homicidio piden diez años de prisión que eso que pasa por tu cabeza

Voz 9 11:55 no entendía nada lo que estabas no

Voz 8 11:57 no la palabra no la entendía me quedé en blanco me acuerdo estaba en casa leyendo lo que la sentencia o la la denuncia de no esto no es verdad me están tratando de una asesina digamos que de puede catorce años también sigo pensando que como pues puede seguirse me haya tildado así pero así fue el título lo que más recuerdo es estar en una nebulosa es decir

Voz 9 12:22 esto no es verdad

Voz 1995 12:25 tu gremio resistir tu ex Gremio uno no deja de nunca a ser doctor no sólo será siempre más tu gremio como título se les doctor tu gremio especialmente corporativista no es crítica hechas un gremio muy corporativista sentiste el apoyo de tus compañeros porque que es decir que la eutanasia sin dejarla por escrito que lo que tú hiciste es algo que se practica a menudo lo cientos compañeros sentiste el apoyo de de tus compañeros lado

Voz 8 12:54 no hay apoyo depende de muchísimos factores lo que sí te puedo decir es que esta sensación no existe en teorías soledad en este tema lo comprendía a través del tiempo porque los médicos somos seres humanos con sus ideas sus convicciones circunstancia yo puedo entender la no solidaridad es el comprometer de una cosa así puede implicar mucho de cosas a nivel laboral a nivel social sí que fue un un tema que me trajo muchos conflictos pero sí que comprendía ese aislamiento que tuve durante bastante tiempo

Voz 1995 13:35 en la obra al final vamos a destripar al banco en Historia hemos contado todo lo que ocurre pero al final evitas es la cárcel declarado culpable lo cuentas así elabora

Voz 5 13:46 me la disculpable para no ir a la cárcel Ése fue el trato que me ofreció el fiscal además nómina velaban para seguir ejerciendo la medicina por ello acepte la acusación de homicidio me da miedo ir a la cárcel no se pueden rechazar las oportunidades que te ofrece la vida para no ir a la carta

Voz 1995 14:05 a partir de ese momento firmas

Voz 9 14:08 qué pasa en tu vida

Voz 8 14:11 a partir de ese momento cambia todo porque el hecho de haberlo firmado el hecho de haber sido honesto de no mentir de no esconder le aplico todo el cambio de nuestra vida la desde todo punto desde el punto de vista me declare culpable si es verdad eso lo escribe Alberto perfecto porque digamos que nominar en nómina habilitar nunca como médico y esta fue una clave muy importante para mí para seguir el el acuerdo porque si no hubiera directamente ido a juicio normal formal eh pero si cambia todo cambia todos no fuimos de Inglaterra después otra vez cae la desgracia del diario The Sun

Voz 9 14:54 nombrado por aquí y hasta el día D

Voz 1995 14:57 es que Alberto lo escribió perfecto Alberto es Alberto San Juan que es junto a Víctor Morilla el autor del texto el director de de esta obra Alberto muy buenos días

Voz 8 15:08 hola buenos días qué pasa con el teatro

Voz 1995 15:10 va a ser el teatro que nos cuenta la vida y la muerte

Voz 0059 15:13 bueno para eso nace en en la Grecia clásica El teatro para es un lugar importante de la ciudad donde se reúnen los eh habitantes de la ciudad para hablar de sus conflictos y de sus un poco para como un lugar más donde aprenderá a convivir supongo hablando de lo que nos pasa cuando cuando dices Alberto autores del texto en realidad el texto lo firmamos Marcos siguió el texto es Marcos es un testimonio real yo simplemente Le di forma a una cierta dramaturgia dramaturgia en el sentido de por dónde empieza a contar tu historia como sigue y como acabas lo estructura pero todo sale de entrevistas con Marcos que lo hicimos Victory yo grabadas en vídeo y que luego se transcribir ir así de mi propia cosecha digamos añadido muy poquitas líneas e intenta en la medida lo posible respetar el lenguaje Marcos primero porque edad

Voz 7 16:19 es un testimonios

Voz 0059 16:21 hoy por tanto la de expresar él lo más a su manera que sea posible esto al príncipe provocó un poco de conflicto él puesto que no es actor es la primera vez que sube un escenario lo que sí es una persona con una capacidad clara para comunicar con una necesidad de hablar de esto sea para él es algo importante por eso funciona bien la comunicación

Voz 1995 16:43 coordinando la historia claro tiene tantas aristas una noche en un hospital una paciente que pide a un doctor morir el More el doctor toma ayuda a la a la paciente a morir lo deja por escrito en juicio escarnio hay tantas aristas en esta historia como la es para llevarla Teatro pues eh

Voz 0059 17:05 establecimos dos eh en un origen digamos de hasta dos puntos en conexión un el primer punto que es por donde empieza la historia es la noche en que decide escuchar a esa paciente terminal digamos que Le pide acabar ya no prolongar el sufrimiento puesto que no hay salvación posible petición que reitera su hija después el relato empieza con esos pero luego vamos atrás muy atrás a la infancia de Marcos al día en que se conocen sus padres porque esa decisión de esa noche de Marcos tiene relación con lo que ha sido su biografía desde su infancia supongo que las decisiones importantes de nuestra vida en realidad son resultado de un cúmulo de experiencias que nos van conformando una manera determinada entonces esto es inesperado pero en esta obra se habla mucho de De Marcos San Marcos habla mucho de sí mismo de su infancia del de la relación entre sus padres de su relación con sus padres de la final de la vida de sus padres como todo esto a él pues también le conformó ilegal y le hizo ser quién es

Voz 1995 18:19 lógico que tú no no adivinar las nunca Marcos lo que te venía encima Magín sacaban en un teatro con Alberto San Juan e interpretando relativismo contando la historia de imagino que esas las últimas bueno y empiecen a tener ustedes información suficiente como para participar y es un ejercicio muy interesante nueve personas del público esta noche vana van a declararse inocente culpable y les pedimos a ustedes queridos oyentes de la Cadena SER que tomen tomen partido hay que tomar partido en la vida es una cosa muy sencilla inocente culpables Marcos forman el primer médico condenado promotores en España se siente culpable Marco se declaró culpable quizá no tenía razón vamos a hacer una pequeñísima pausa unos segundos enseguida vuelven volvemos hablando con Alberto Marcos

Toni Garrido en Cadena SER

hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 30 23:50 ah muy interesante

Voz 1995 23:53 esta continuamos hablando con Alberto San Juan con Marcos forman primer médico en España insisto pero no sé si presentarte una de yo era pero ser el primero en algo en esta vida tiene tiene mérito es el primer médico en España condenado por practicar la eutanasia y esta noche se sube a un escenario para contar toda la historia y lo hace en primera persona en la obra celebraré mi muerte Teatro del Barrio teatro que levante la ciudad de Madrid y Alberto San Juan tiene tiene experiencia además la estoy haciendo para convertir el teatro en un entorno distinto de él de su entorno perece una obra de teatro que nos contaba

Voz 31 24:35 algo tan interesante como el caso Bárcenas en primer lugar manifestó usted que era completamente falso y esto es entrecomillado la existencia de una contabilidad B

Voz 7 24:50 también de los desaparecidos

Voz 1995 24:52 déjale un género la del teatro que también ha sido llevada a cabo por otros directores como por ejemplo en la jauría la que relata la acción llevada a cabo por la manada famosa manada una juvenil durante los Sanfermines de dos mil dieciséis

Voz 32 25:07 lo vamos mío unido millón estuvimos buscando sitio para parezca

Voz 1995 25:14 cómo era aquello de la vida imitando el arte el arte imitando la vida no podemos señalar que chilla de cirujano que realmente es capaz de abrir la la saciedad abrirla para quitar lo bueno lo malo y separar lo que nos interesa de lo que no

Voz 0059 25:32 yo a través de la experiencia del teatro el Barbie de estas obras he percibido que hay un hambre de irrealidad generalizada y compartida la sensación de haber estado décadas viviendo casi a ciegas quiero decir por eso hemos desarrollado una sociedad basada en algo que que llamamos el crecimiento económico que resulta que ha ido destruyendo las condiciones materiales para la supervivencia de la especie humana nada menos entonces que mayor ceguera que estar viviendo matando se sin saberse sin saberlo matando el futuro matando las posibilidades de vida de nuestros nietos en la generación actual entonces tenemos un hambre una necesidad de rally de realidad pero ya una necesidad por pura supervivencia elemental y entonces esto tiñe todo de alguna manera siempre digamos el el el sistema de poder existente pues va va generando maneras de seguir ocultando la realidad y lo que estemos hablando de cosas que no son nuestros verdaderos problema

Voz 1995 26:38 más

Voz 0059 26:39 para dejar de hablar de las que sí lo son por qué necesitamos cambiar las cosas para poder seguir viviendo simplemente pero cuesta mucho aceptar que hay que cambiar las cosas en profundidad

Voz 1995 26:51 Marcos puramente lo él en el trabajo actoral es decir un trabajo todavía más difícil que está acostumbrado a hacer Alberto y es interpretar ser otro bueno pues tienen tiene una herramienta fácil hay medios Alberto pero

Voz 0874 27:06 hay un camino para llegar a interpretar bien a otra persona pero como se es uno mismo

Voz 1995 27:10 delante de otros

Voz 8 27:13 dar seguir siendo uno mismo pero luego delante de la gente por ejemplo yo estoy feliz yo sobre actuaría todo el rato yo estoy yo sería yo muy muy creyendo yo que estoy haciendo lo que Alberto ahí todo contrabajo fundamental la verdad porque sino aparece como un sobre actúa de algún que no es entonces le quitaría mucha verdad a la historia el hecho de intentar ser contarlo como me decía sentado en una silla como así lo contara a unos amigos au a gente inclusive que no me conoce que lo que hago pero sin cambiar mucho la forma de ver la vida la actitud On el lenguaje no la sonrisa o el llanto

Voz 33 27:52 pero estas convenciendo a un público no

Voz 8 27:54 va convenciendo no proyecto

Voz 0874 27:56 cuando a un público que muy diferente

Voz 8 27:59 le dije a mí no me interesa convencer a nadie sale de la profunda verdad de una historia sino intentar imponer nada a nadie sino a descontar y que cada uno debata con uno mismo

Voz 1995 28:13 sí se lo planteó no de cómo morir sea respuesta muy actor la respuesta ya es verdad sí sí ahí reedite salió de actor hablamos poco de lo importante lo decía hace unos segundos a micrófono cerrado Alberto que que algunos han llegado para despistar nos iremos a las de lo importante de lo que realmente importante por eso vamos a saludar a Javier del Pino como saben el director de A vivir que son dos días porque este domingo desde las nueve de la mañana su programa después de un año de trabajo nos va a ofrecer un testimonio muy valioso relacionado con lo impone

Voz 34 28:49 el buenos días qué tal cómo estáis

Voz 1995 28:53 se va a cerrar escucharte yo creo jueves por la mañana claro lo que pasa es que ahora a lo mejor la gente piensa que sábado y se va a ir todavía más frustrada al trabajo de diez y treinta y cuatro minutos una hora menos en Canarias y Javier del Pino está en esto dijo Javier quiénes JM JM es

Voz 0874 29:12 un individuo cuyo nombre tampoco damos razones que son dos días cuando se habla de eutanasia es el protagonista de una historia que como muchas en la radio arrancando una manera casual porque siempre hablamos de exclusiva este trabajo de investigación pero ahí hay veces que en la radio las historias arrancan con una o con un teléfono que suena en la redacción no este es el caso hace casi un año como decías tú sonó el teléfono en nuestra redacción de este individuo en que en que quería morirse sencillamente que que lo quería hacer ir y quería que alguien lo contara no sabía escogiera nosotros para contarlo nosotros lo que hicimos fue a través de nuestra compañera Beatriz Nogal que ha realizado este reportaje acompañarle en ese proceso pero no solamente acompañarle a él sino a acompañar a las personas que entendían porque él quería morir yo yo creo que es importante no sólo pensaran de protagonistas siendo pensar en cada caso como este no pensar en todas las personas que están implicadas en esa fase que son personas que también tienen que pasar por un proceso que es muy complicado de aceptación de la muerte ajena no

Voz 1995 30:14 lo que ocurre

Voz 0874 30:15 que tiene una esclerosis múltiple además es un individuo muy muy culto que le encantaban los los las actividades físicas le gustaba montar en moto vi va conciertos tocaba el chelo fíjate qué paradoja no no no podían siquiera mover los dedos Illa illa sencillamente estaba cansado de estar postrado en una cama de no poder hacer nada de de no poder siquiera casi pensar porque una enfermedad no les dejaba pensar

Voz 1995 30:41 la de los dolores hay mucha gente que dice que sí

Voz 0874 30:43 de no permitir la eutanasia es casi facilitar la tortura a los gobiernos que no lo legislan sobre ello no nosotros lo que hemos hecho ha sido estar con él hasta el final

Voz 1995 30:54 lo que iban a escuchar a continuación es es un puñetazo así explicaba J M A vivir que son dos días les hemos pedido nuestros compañeros un pequeño fragmento para ilustrar bien lo que domingo van a escuchar durante una hora así explica bajo también su deseo de tener una muerte digna

Voz 35 31:12 esto es un una muerte porque no puedo más porque no me deja otra salida la primera hay entonces una muerte consensuada de o lo he hablado con mi mujer y con mis hijos hemos argumentado todos estamos todos de acuerdo en que es lo mejor mis hijos sufrirán mi mujer sufrirá pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno

Voz 9 31:37 hablabais os hijos

Voz 1995 31:40 no tiene nada que ver los asuntos pero Marcos tú tienes relación con has vuelto a hablar con con la hija creo de la persona a la que ayudase a morir hace catorce años

Voz 8 31:49 no no porque ellos siempre han preferido mantenerse muy al margen muy sin hasta saber lo único que apareció fue en el país una entrevista que le hicieron después la sentenciar afirmó el hijo pero a nos hemos mantenido muy respetuoso en ese aspecto no hemos tenido más contacto pero por respeto por ellos

Voz 1995 32:13 dicen que cuando decimos muerte digna a quién nos referimos

Voz 0874 32:17 pues significa que una persona que considera que la vida es insoportable preocupa de los dolores y por culpa de una enfermedad que le impide realizar una vida normal y que impide a quienes les rodean también realizar una vida normal porque hay que olvidar que tiene grandes implicaciones no solamente cuidados sino también de deterioro de relaciones personales eso es lo que narramos un poco en el reportaje no significa que esa persona pueda tomar la decisión cuando quiera significa que los políticos legisle sobre ello yo creo que nosotros en la radio por tener estos micrófonos abiertos igual que Alberto en el teatro tenemos una cierta responsabilidad de trasladar a la opinión pública un debate que a mí me sorprende que no esté ahí cuando más del ochenta por ciento de la población española está a favor de la eutanasia cuando solamente hay dos instituciones que se ponen a ella que son la Iglesia católica que el Partido Popular bueno que es habría que decir en porque estamos en campaña electoral y sin embargo nadie habla de esto no lo puedo entender entonces lo lo lo que hacemos nosotros sí lo ha hecho mucha ilusión reencontrarme es es intentar trasladar ese debate intentará hacer una llamada atención también a la gente que que ha de encargarse de de legislar sobre esto para que lo plantee de manera serio no

Voz 1995 33:26 en campaña de momento nadie habla

Voz 0059 33:28 de nada de nada que unos importes realmente afecta a nuestras vidas

Voz 1995 33:32 en esta vidas ya ya no está muerte llegaremos a tener una ley que como cuenta Javier realmente represente en la voluntad de los españoles el ochenta por ciento ni más ni menos Marcos tendremos seré llegaremos a tener esta le

Voz 8 33:46 es que ahí está la gran pregunta depende de los políticos que den la talla hay que se acerquen a la sociedad y la escuchen para que están los político para escuchar a la gente no la no las escuchan en en un montón de situaciones que parece que en viven ajenos a una realidad que está en la calle y hay muchas realidades es que se les escapan pero el dolor humano cuando alguien pide baste sufrir también hay que meter la política encima cuando se iban a dar cuenta que eso a más a más es ganarse votos si uno lo mira de este punto de vista puede tanto del Partido Popular de de ciudadanos más de la mitad el sesenta por ciento de sus votantes están a favor de que hasta que lo político no de la talla de verdad no no escuchen a la gente la ley tardara lamentable

Voz 33 34:38 aunque hay casos esos casos que son muy muy muy claro pero existe en el fondo un miedo un peligro de esta voluntad propia puede ser manipulado porque hoy en día hay ética de comete estética pero también a ética para todos los gustos Tàpies es un miedo no que esto último voluntad puede ser

Voz 8 34:58 a su lado tal piensas si se tormenta de digamos que uno de los de los argumentos en contra de la eutanasia que no haya abusos pero para eso están para eso están los políticos para ellos están los legisladores para ellos están los jueces no la gente que realmente sepa que nos sentemos en una mesa todos ya a evitar y hace una ley lo más cerca posible para que no pasen uso al abuso por supuesto que hay que cuidar eso en los países

Voz 0059 35:27 es donde es legal la eutanasia hay hay compás hay que pasar una serie de filtros y comités médicos que

Voz 34 35:32 sí

Voz 0059 35:32 supuestamente están para velar por impedir ese tipo

Voz 0874 35:36 estamos hablando de una ley que permite el suicidio suicidios una ley que permite la eutanasia que es diferente

Voz 1995 35:41 considerando que vivimos en una sociedad madura Javier dije preguntarle por lo puramente técnico con un año de trabajo compartiendo la la vida de alguien es muy difícil mantener las líneas que separan los móviles soy lo profesional entiendo es muy difícil hecho Beatriz todavía

Voz 0874 35:57 lamenta mucho ha que protagonizar también ella de alguna manera esta historia no porque tiene grandes recuerdos de de esta persona ahí de aquí de esta familia son historias duras que se van fraguando poco a poco mi y luego hay que dejar pasar el tiempo pero no solamente por el trabajo también por imperativos legales en Pasabán dos cosas una vía que asegurarse de que de que no había ninguna implicación legal para las personas que rodean al protagonista de esta historia por la emisión de este reportaje y por lo que contamos en él y luego hay hay una segunda cuestión que es es muy curiosa ahí entronca mucho con lo que estamos hablando ahora y es que el padre de este protagonista de este individuo que al final bueno pues pasa lo que pasa en el reportaje no su padre que es muy mayor es muy católico se opone fervientemente la eutanasia entonces protagonista nos pidió por favor que retrasó éramos también la misión de ese reportaje para que sus padres pudieran asimilar lo que había pasado durante unos cuantos meses antes de enterarse de la noticia no

Voz 1995 36:57 en así o ETA en Asia no sino esta asociadas madura sí o no es madura hace esa es la la gran pregunta que debemos hacernos quieres conocerla Estados de nuestro el dictamen de la grandísima audiencia de la cadena SER si les hemos preguntado SBS se declaró culpable y nueve personas esta noche iban a subir al escenario después de escuchar el testimonio de escuchar cuanto dura hora y media es decir se mejor mejor pero después de escuchar a Marcos durante cincuenta y cinco minuto es determinarán si es culpable o inocente a la pregunta es Marcos forman el primer médico condenado por eutanasia en España inocente culpable cuál es tu veredicto tenemos a las diez y cuarenta y tres una hora menos en Canarias ciento setenta votos ciento setenta y uno noventa y siete por ciento inocente y tres por ciento culpable debemos seguir hablando de de esto porque hay un tres por ciento que considera culpa al es importante que hablemos de lo de lo importante el próximo esta noche tienen una cita en el Teatro de Madrid con Alberto San Juan con Marcos y el próximo domingo tienen una cita yo no conozco un precedente igual genes que que habéis hecho algo que no se ha hecho nunca es acompañar a alguien en un camino eh muy intenso muy interesante desde luego pero existe algún precedente

Voz 0874 38:21 no lo sé supongo que también forma parte del privilegio que tiene hacer en un programa que se cocina a fuego lento no te permite también otros ritmos en la radio otras herramientas permite dejar que las historias de alguna manera estén hay en en barbecho hasta que tú consistir es que están listas para ser emitidas