Carrusel Athletic (20/08/2018)

Voz 2 01:13 pues sí pues sí Totó que aquí estamos de vuelta a los de Carrusel Atleti se esto a largo un poquito sí sí sí sí aquí estamos en el inicio del curso

Voz 4 01:23 dieciocho diecinueve ha estado estable

Voz 2 01:27 pues volvemos con más fuerza que nunca con novedades con caras nuevas y con la misma intención de siempre si la de entretener para que nada te falte engancha te la emoción del Athletic en tu emisora el novecientos noventa de onda media por Internet por los dispositivos móviles incluso delito el pañuelo azul de fiestas eso también

Voz 0645 01:46 el audio para escuchar a de Latre

Voz 2 01:50 no hay señor equipo en el que tenemos eh hoy nos falta Verónica Gómez pero que merece un descanso esta mujer hombre tienen derecho a descansar en el control atenta a los botones sea cómoda Iratxe Sánchez hola qué tal

Voz 5 02:01 sí sí sí

Voz 2 02:02 a el arbitral va a estar hoy en manos de aquí mi compadre Ander Cotorro que los mismos los vale para el análisis de un guineano que juega en el del holandés así seis de den a Spacey bueno también eso a un bar de esos eh no de los de abreviar cerveza o vino no uno de los de ver la repetición al árbitro en los apuntes tácticos técnicos anda como siempre el inefable Javier Rodríguez Beltrán y hace sus pinitos como inalámbrico el tocayo de las Cain esto es Peru Perú pero Olazábal y les anima el cotarro este que les hablo Alfonso Ramos no hola amigos y finalmente vamos a lo bueno porque todos estos somos sus teloneros los teloneros el verdaderamente importante el jefe de obra la voz del Athletic en Radio Bilbao el maestro el

Voz 1269 02:50 tendré que ha su cría recién nacida

Voz 2 02:52 del célebre típica todo no iba Martín muy bueno

Voz 1269 03:01 son poco

Voz 6 03:01 es así

Voz 1269 03:04 se Trevi otra temporada más aquí estamos los de Radio Bilbao para contar a los partidos oficiales que el Atleti disputa esta temporada ojalá sean cuarenta y siete significará que el equipo rojiblanco ha alcanzado la final de Copa porque es una temporada

Voz 2 03:19 con

Voz 1269 03:20 sólo dos competiciones la Liga arranca en unos minutos la Copa no hay en Europa estamos bien acostumbrado a la competición europea tendrá que ser la temporada que viene en la segunda vez en la historia de la argentino dirige al primer equipo el primero de los fue Marcelo Bielsa el segundo lo hace SER Eduardo el Toto Berizzo el ex del ex del Sevilla entre otros equipos como está a la portería del Athletic ha sido sin duda el gran protagonista en el verano rojiblanco Si hace un mes hacen que una encuesta en Bilbao sobre cuál sería el Athletic ante el Leganés la mayoría hubiesen dicho Arrizabalaga diez más pues bien Kepa Arrizabalaga lleva ya dos partidos con el Chelsea

Voz 0645 04:00 sí se lesionó Herrerín quién apuntaba Tito

Voz 1269 04:03 claro y cuando todas las quinielas apuntaban a Remigio para jugar hoy esta mañana Berizzo tras el entrenamiento ha dejado fuera de la lista al de Cascante no hay parte médico y lo que hay un proceso de renovación abierto con Álex pero también Leighton otros jugadores que hoy son

Voz 0645 04:22 habrá que ver qué explicaciones da

Voz 1269 04:24 así es que las naves dicho al final del partido el caso es que hoy juega de titular Unai Simón un portero que hace una semana estaba cedido en el Elche

Voz 0645 04:35 que estrella renovando por cierto hasta dos mil veinte

Voz 1269 04:38 en el banquillo estará O Dei Oleaga guardameta gastaron dinámica el primer equipo de entrenamientos

Voz 0645 04:45 pero llamado a jugar en el Bilbao Athletic madre

Voz 1269 04:48 a mí aquel verano y lo que te rondaré morena con el asunto de los Port

Voz 0645 04:51 pero más allá de todo esto

Voz 1269 04:54 la que tirando la plantilla no evitan de revolución como la gente pensó si ocho caras nuevas entre los elegidos el dato de Aduriz pedía demoledor los dieciocho jugadores del Athletic con más minutos en la pasada Liga diez no figuran en la convocatoria

Voz 0645 05:09 ya falta al ilustres como San José aquel

Voz 1269 05:11 hemos visto a dos horas del partido cuando con su chaval en los aledaños

Voz 0645 05:16 M es un tipo normal un tipo

Voz 1269 05:18 Jara Torra pero un tipo que lo va a tener complicado esta temporada nada ni rico ni Balenciaga mi Beñat de los cuatro fichajes todos son titulares Belchite García un está en el banquillo tapa yo creo en la grada gané a de los chavales ubres titular Nolasco hay otro estar en el banquillo Urdaneta yo entro en las gradas ante Hinault

Voz 0645 05:37 no nos vamos a dejar hacer las presentaciones me dirigí carros el Atleti no se preocupen pero es que queríamos dar la bienvenida de manera más normal digamos esté

Voz 1269 05:48 es el primer once elegido Eduardo Berizzo en el Atleti con una hicimos en portería en defensa de derecha izquierda de Marco

Voz 0645 05:56 los Yeray no las

Voz 1269 05:58 Covain Yuri Belchite en el centro del campo Dani García Unai López

Voz 7 06:03 eh e Iker Muniain yo la delantera

Voz 1269 06:06 por esto Susaeta por Raúl tierra Iñaki Williams People el centro porque hay cosas que todavía no cambian Oli

Voz 8 06:13 sí

Voz 2 06:22 bueno pues mio Fillon e Iván Martín yo la verdad es que el once que refleja lo menos remilgos que eso a ver quién averiguado a esa cuestión a mí para mí no hay sorpresas reflejado en la previa del diario

Voz 0645 06:34 hay porque yo creo venía

Voz 2 06:37 que dicho del resto no se abrimos un poco el abanico qué os parece si entrevistan alguien aunque yo creo que ya no hay tiempo

Voz 5 06:43 han alguien algún ayudante debería

Voz 2 06:46 da una explicación en la tele hablo en Wall de porque no juega Ramiro

Voz 0645 06:49 sí te pido para su y lo intentamos pinchar enanos

Voz 2 06:52 Ana baremos doy saludará al persona Javier

Voz 0645 06:55 qué tal muy buenas que talibán estaba llega una temporada Carlos hola que tiene hallados

Voz 5 06:59 ciento compañero del diario

Voz 2 07:04 sí se puede contar algo más que si se

Voz 5 07:06 también te vamos a poder leer en las páginas de haremos todo regado no me corre no sucedió nada

Voz 0645 07:10 por un montón ahí no sale gratamente inerte una temporada más como comenta la arista e hice Alfonso que sorprende el once yo tenía alguna duda no jugar Raúl García por ejemplo de de inicio detrás que no tiene una pretemporada como es lo habitual con algunos problemas físicos a ti te sorprende el once de la de la portería claro que hemos de hecho lo hemos dado en las la él el once inicial es verdad que el único que podía haber era Raúl

Voz 5 07:36 García por su

Voz 0645 07:37 o quizás tiene

Voz 5 07:41 en febrero por sí que eran los un poquito ahí el resto yo creo que estaba salvo abordó el tema de la portería lógicamente no las cocaína de centrales la gran sorpresa pero en juego ya lo sabía esta semana ahí iba a jugar

Voz 2 07:52 hombre Muniaín siempre ha dicho que lo ve de mediapunta y que para

Voz 5 07:56 a él es un sitio ideal

Voz 2 07:57 yo por eso ahí vamos yo creo Muniaín es el más indiscutible

Voz 5 08:00 o no decía lo de lo que es también media mediapunta o mediocentro y está jugando en tal o hijo a titular en primera división cuando agnóstico central en su vida yo creo que ni desde infantiles o sea que para que él lo que es el culo porque esta no yo creo que la puesta para la salida del balón

Voz 1269 08:13 pero las Nadal qué tal muy buenas pero que talibán hombreras tenemos hoy va a haber un rivales el Club Deportivo Leganés de Mauricio Pellegrino que juega pues en portería sale el Pichu Cuéllar lateral derecho Juanfran centralizó oficio vas lateral izquierdo Raúl García doble pivote en Leganés con Gerard y Rubén Pérez él la derecha saldrá Nabil El Zhar media punta Eraso extremo izquierda para Jonathan Silva delantero ido Carrillo

Voz 5 08:41 Raúl García Carnero que no Raúl García Escudero que es el de la trenes que estará en el banquillo rojiblanco

Voz 2 08:46 el gran también tienen movidita con los porteros

Voz 5 08:49 sí por cierto porque juega a Cuéllar cuando Jon Ander Serantes había venido jugando toda la pretemporada ha declarado en rebelión parece que va ir al Valladolid pero no termina no termina de marcharse pensaban que iba a jugar serán que el año pasado no puede jugar en San Mamés extraño que lo veía hecho

Voz 9 09:08 en cambio para él

Voz 5 09:09 es tan especial claro hasta el treinta y uno de agosto puede pasar cualquier cosa esto es mucho

Voz 1269 09:13 nos dicen que esta desvirtuar la competición

Voz 5 09:16 desde que en dos partidos para que el equipo lo nota y luego en otra no pero bueno hecho yo lo quería Leganés también a toda costa pero le dijo Berizzo antes de que pasara todo este follón que no deja marchar osea que lo que es la vida

Voz 1269 09:28 debutar hoy debutan colegiado Cordero Vega El cántabro asistido por un tinerfeño Escuela Melo Fórum cántabros Pedrito Parra Fenoll por un cuarto árbitro par de Eiros puente sin duda el vídeo arbitraje es noticia también en San Mamés y uno de nuestros es la temporada otro Rosi hola qué tal muy buenas

Voz 2 09:50 qué tal iban muy bien y es muy difícil esto de día arbitraje crees que la gente se va

Voz 0645 09:56 o lo que vivimos en el Mundial nos

Voz 2 09:59 ayudar a llevarlo un poco mejor es más sencillo

Voz 9 10:01 de lo que la gente se cree la gente se piensa que el vídeo arbitraje va solucionar todos y cada uno de los fallos que tienen los colegiados en los partidos de fútbol pero no es así es una herramienta para ayudar que si se usa bien puede ser muy buena pero que de momento están los primeros pasos porque la gente tiene que acostumbrarse y porque los colegiados tienen que acostumbrarse a usarlo me gustan a mí me gusta porque me parece que ayuda bastante sobre todo en esas acciones que acaban decidiendo partidos como puede ser un penalti casi dentro y lo sacan fuera o expulsiones lo ese tipo de cosas que a ti te gusta

Voz 1269 10:29 a Beltrán

Voz 5 10:31 yo era bastante reacio en la verdad que vamos a ver cómo otras yo creo que quita agilidad al fútbol regional pero a veces es más justa

Voz 10 10:39 ahora ahí está ahí está el Club Deportivo peor de pistacho los colegiados con su indumentaria habitual el club blanco medias blancas el atleta va a jugar con su habitual camiseta pantalón líneas negras Iker Muriel se ha convertido en un clásico se repite mira cómo pasa pasamanos Markel Susaeta ya Luena pues

Voz 5 11:20 el que cito Cassini Blas

Voz 11 11:22 ella era bien bien no no hay muchos si ya la gente está Cardona de por sí en plenas fiestas de Vilar yo creo que aún más y así que habrá que esperar pero si no hay la entrada no suena mal yo creo que había ganas de fútbol en San Mamés a ver cómo arranca el proyecto Berizzo toda ayuda que haya un hombre nuevo acalla caras nuevas también el once y está Unai Simón sin duda protagonista totalmente de negro Cuéllar que va a jugar de amarillo sigue sonando el sorteo de campos

Voz 0645 11:53 Nos

Voz 11 11:57 si bien no está mal eh yo creo que lo que hay que esto la gente entrará más tarde Molas cucharas y si el eco está bien me gusta pero ha puesto de moda Sevilla no lo volverá es bueno para muy cerrada está anunciando el once titular de la

Voz 1269 12:28 me di

Voz 5 12:29 no yo creo que la gente también ya estaba con el tema de los porteros no entonces el civilizada

Voz 6 12:35 porque el ayuno sobre mojado un estado sus canciones

Voz 10 12:38 el once titular mi entre la piña de las cosas que no cambian alentando a los suyos el conjunto rojiblanco con Leganés ya preparado

Voz 6 12:51 para hacer frente a los leones vamos a ver cómo arranca aquí vamos a ver cómo arranca

Voz 0645 13:02 la sorpresas se quiero decir de Marcos lateral derecho Yeray no las convertirse en defensa Dani García fíjate creo que va a ser más doble pivote engarce Unai López con Muniain

Voz 7 13:14 esa media punta arriba Aduriz derechas

Voz 0645 13:16 sabes te Izquierda huy pretemporadas ha visto ha un triángulo sino fíjate sólo definir pero es prácticamente un triángulo como con Dani Carlo con dos pivotes llegando soy yo

Voz 5 13:27 por delante es muy bien que acapara

Voz 1269 13:31 vas a comenzar la temporada en el carrusel son dos veces esperando el colegiado Cordero Vega a recibir el ok tanto desde la banda como es de

Voz 7 13:43 el cuarto árbitro

Voz 5 13:47 esperándolos fue ellos por el posición iban más cuatro cuatro dos de momento

Voz 10 13:51 comienza el partido como en toda la Liga Alcatraz

Voz 1269 13:56 juega para no las coherente para la tira

Voz 5 13:58 fuera de ellos dos mil ocho segundos al Athletic cuatro cuatro y espero que no sea una mala

Voz 0645 14:03 señal de temporada una hicimos seiscientos once Nolasco

Voz 1269 14:09 seiscientos doce quince seiscientos trece Dani García es instintos catorce jugadores debutaba con la camiseta del Athletic cuidado primer balón arriba al todo

Voz 7 14:17 saltaba convertí que será saque de

Voz 5 14:20 voy da igual tenemos tiempo pero cabo acaparando mucho el tema de la portería pero es que hay ocho jugadores quedan fuera entre ellos mayor vacas sagradas no habrá que analizarlo pero debutar en un partido como leones no recuerdo cuando bueno los fichajes más más a las eso

Voz 0645 14:33 es una vela nervios y todas las cuidado el balón por delante quiere jugar Eraso Korta era eh vuelva a aparecer en ese centro del campo tú ven Pérez abriendo aquí banda izquierda para que cuelguen Carnero valorarse

Voz 10 14:45 segundo paro demasiado pasado menos

Voz 0645 14:48 en el balón que va a llegar ver checheno prefiere que salga fuera el de Zaragoza una de las caras nuevas y será

Voz 7 14:54 un saque de banda para la tele di está por haber dicho

Voz 0645 14:57 no pero

Voz 1269 14:58 si esta Berizzo en el área técnica LB de momento no se vea Pellegrino pero sí está dando señales a sus jugadores el técnico argentino

Voz 0645 15:07 dejando de cara

Voz 11 15:08 a ver si se sitio para Dani García Dani García jugando para llegar a

Voz 8 15:12 hay

Voz 11 15:13 puede haber un seiscientos quince

Voz 8 15:16 debut

Voz 5 15:17 Derek capa o en la convocatoria me gusta mucho mucho ha visto esto ha dejado todos otro delantero

Voz 0645 15:26 bueno pues eh bueno mire apunta no si más mediapunta yo creo que es más un cuarto es uno

Voz 5 15:34 se descuelga Evra que presiona arriba

Voz 0645 15:36 demás pero es más un cuatro dos tres uno con Carrie

Voz 8 15:39 yo de nueve y con el caso de la mediapunta con Bombay Rubén Pérez por dentro con Jonathan Silva por la izquierda altar por la derecha de huelga Susaeta corta Ciudad así será bueno para criticar

Voz 9 15:52 a ver si me permites el apunte no te extrañe que acabe siendo un equipo con Carrillo con Carrillo perdón muy destacado como nueve porque es un jugador muy alto que puede jugar de espaldas a la defensa de bajar balones para jugar

Voz 11 16:02 no me fío de ver que habrá que estar atentos al equipo de peregrino cuando Unai López otro pase horrible pues madre mía

Voz 0645 16:12 no llevamos ni dos minutos primero Yeray

Voz 7 16:15 López acorraló en el directamente fuera

Voz 5 16:18 bueno hay que tener en cuenta iban que bueno incluso puede

Voz 0645 16:21 lo he visto he dicho ya a completarla información

Voz 5 16:23 pero ahora en la zona ancha así nula completamente grado aunque hay hemos pasado la pretemporada no es lo mismo ya con balas de verdad en vivo aquí contra el Leganés cuando te los puntos pero la zona ancha hay que recordar que esta ninguno ni está Iturraspe esa José nieve

Voz 0645 16:39 es mucho decir o ver Hubert H y Mikel Rico tocando para Willian si más desaparecido la temporada pasada que que en otras pero bueno un euro sí sí que no no luego partidos cuando estaba bien no he cobrado y los mejores vamos renovando y acabó renovando año ya hablaremos de arriba tienes otra vez como desde enero pasado jugamos Xabi Etxeita que ahora está cedido en el Huesca no no perdón ya está ya está haciendo lo prefieren Almería vale bueno está cedido con obligación a compra no que no Andoni López edita no no estoy bueno habrá yo no me está es decir que esta vendido

Voz 5 17:16 está vendido lo pasa que acaba contrato en el dos mil nueve no creo

Voz 6 17:18 es que no lo sé yo creo que pitan a Cuéllar o temprano en el tiempo no

Voz 0645 17:25 Medio pero aún así en la dicho el colegiado que que saque rápido bueno

Voz 9 17:30 sí porque de persistir con esta tendencia seríamos amonestado donde acepta mal

Voz 5 17:33 sí lo que le faltaba COI área quede minuto tres

Voz 0645 17:36 si vas tocando atrás precisamente para el Pichu Cuéllar al primer toque abriendo la derecha para que reciba a Juanfran Alex del Depor tocando con la zurda a cortar de cabeza no las escoba en la deja para Muniain el control ahí Care cara a Iker Muniain

Voz 8 17:50 Vine era la vuelta

Voz 0645 17:53 son dos listón tal para Unai López López abriendo la derecha para De Marcos recibe el de la Guardia ahí está De Marco

Voz 7 17:59 buscaba el pase mal corta de cabeza

Voz 0645 18:01 lo quiere controlar Munir pelea con su buen amigo Eraso deja de cara para Lope

Voz 11 18:04 me viene un ahí tocando para Dani García el placer animal

Voz 0645 18:07 la Ebert y que ver Chicho viene por dentro ahí está el ex del París Saint Germain ha caído al suelo dado si no quería dejar seguir el juego pero al final han entendido que la ventaja no era tanta para Willy

Voz 1269 18:20 días

Voz 0645 18:20 ya preferido pitar la falta el grueso del caso es

Voz 5 18:23 los galones que tiene garcilla desde su llegada dio con personalidad que ha mejorado muchísimo en los últimos dos años y que está con el puesto en el eje de la del medio como del Athletic que no es nada fácil frente a otros dos vacas sagradas si desde los primeros

Voz 1269 18:35 entrenamientos y los primeros amistosos además Sevilla dando órdenes a sus compañeros tiene madera de capitán Dani García

Voz 0645 18:41 tiene personalidad

Voz 8 18:44 a sacar Markel Susaeta bueno eh la falta en contra del Leganés eh

Voz 0645 18:57 vas a buscar Markel Susaeta al acuerdo ha tocado Yeray directamente fuera sacará de puerta él Pichu Cuéllar pues la primera acción a balón parado hoy Markel Susaeta que me di

Voz 6 19:11 sí

Voz 0645 19:11 que sí pero acabamos jugando verdad hay peces

Voz 5 19:14 yo gordo te puedas que empezaba jugando luego se iba al banquillo pero acababa temporada jugando con la verdad que a todos los letrados comedia porque eso ha llegado hablo con su profesor convenía con

Voz 9 19:28 en el Loco Bielsa Laura dicho tres cositas de Susaeta que para Bielsa

Voz 0645 19:31 discutir

Voz 9 19:32 vamos a El Prat pero para afinar para todos los niveles

Voz 5 19:34 los partidos que lleva es impresionante

Voz 0645 19:37 ahí cortado a saltar recupera Juanfran Juanfran paralizar de momento hay estar dando al aparecer por esa banda izquierda Eraso quería devolver no recupera no las Covain cuando Perú para Yeray Yeray otra vez

Voz 7 19:52 jugando en corto para Unai López gran temporada en el Rayo Vallecano

Voz 0645 19:56 de un hay que él ha servido no sólo para volver a Triqui sino

Voz 8 19:59 para ser titular

Voz 0645 20:02 en el debut de la final

Voz 2 20:05 lo que hace es recuperar un poco su sitio en la banda derecha Susana

Voz 0645 20:07 la izquierda que es lo que venía probando ver chocó

Voz 2 20:11 Williams para que arme ahí no yendo hacia dentro con tiene una derecha los dispar

Voz 0645 20:15 pero si es un arma que puede utilizar tiene Dani tocando para Yeray no nombrar a Aduriz

Voz 8 20:22 yo

Voz 0645 20:22 hola un hombre yo soy de la que no paras que enchufe a un correcto hay ganas Malone abierto baile veo Verón Dani García

Voz 7 20:31 ya para ver si que para buena combinación Belchite

Voz 1269 20:34 de todos los bichos sí

Voz 11 20:37 sí de aquí disculpas Sadiq Madrid juega combinando

Voz 1269 20:41 yo te la buena apertura Dani conectó con beneficios extra para Williams el pasado otros lástima que el centro del guipuzcoano haya sido demasiado para sólo saca puerta el Pichu Cuéllar

Voz 6 20:51 el Toto también de aparición de los laterales del recorrido me lo de Marcos que ahora sí por eso también juega Iñaki Williams

Voz 1269 21:01 el extremo izquierdo para que oye para dentro

Voz 6 21:04 de Cuéllar entidad hacer debería preocuparle pero con la marcha

Voz 0645 21:08 saque de puerta no se me parecería ganarse una amarilla de manera tonta cuando

Voz 7 21:13 cuál en fin

Voz 0645 21:16 sacará de banda de Marcos

Voz 5 21:19 lo que no creo que se mandando que en el tiempo a estas alturas no

Voz 0645 21:21 oye para el árbitro no será un partido especial no Ander el debutar San Mamés hombre claro es que aparte

Voz 9 21:27 de que estamos entrando en una categoría como es la Primera División española de un estadio que es de los más históricos de ella que San Mamés aparte estas también justo en el primer año que está salvar todo común un conjunto de cosas que hacen más especial del debut todavía

Voz 0645 21:42 jugando Raúl te dicen que los árbitros lleve más tranco

Voz 9 21:44 los con el bar no se yo pues dos Ligas depende por la verdad hay una estadística que dice que en los cinco diez minutos siguientes a que el bar Le corrija una acción determinante al árbitro se muestran como más trabajo si eso ese descentrar empiezan a pitar cosa que antes no pitaban incluso pueden llegar a tener errores en los que no entra al bar así que es julio

Voz 0645 22:01 eso que no he estado al loro de toda la jornada pero se utiliza desván

Voz 5 22:05 en primera

Voz 9 22:06 sí se ha utilizado lo que no hemos tenido ninguna jugada en la que el árbitro haya tenido que ir a la pantallita a revisar pero sí hemos tenido un penalti en Vallecas que Matheus señaló fuera y que el Barça lo metió dentro del área un gol anulado al Real Madrid por fuera de juego no perdonó un penalti que pitó el árbitro del partido el Real Madrid Getafe y que luego acabó siendo mejores

Voz 10 22:23 sí que es buena perdonado pero que tiene una colilla Yuri no en aparecía remarcó

Voz 1269 22:36 todos los lástima que otro nacido el todo bueno apareció el otro lateral Yuri para remontar en una postura acrobática

Voz 10 22:45 bien bien el balón a saque de puerta

Voz 6 22:47 a qué ordenando a su defensa aún hay Simone no

Voz 1269 22:50 de a su debut como tiene que ser

Voz 6 22:54 era la aviso otra vez el colegiado rápido en el saque de puerta no tiene sentido vamos

Voz 5 23:01 minutos pues nos quedamos toca todo el partido

Voz 9 23:03 no

Voz 5 23:04 hombre Onésimo se hoy se juega bastante parece que no es bueno que se juega la circunstancias de del tema de Remírez

Voz 0645 23:11 a qué te refieres que se juega lo hace bien para tener

Voz 5 23:14 continuidad o pero me refiero al final o se está debutando en Primera me gustaría dedicarme más al partido además esta mañana tu lectura el caso Ramiro cuales mire usted es que no que no quiere renovar que está muy enquistada la renovación de Ramiro Iker club le ha metido en la grada porque porque no hay forma de de que el porqué no acepta la las cantidades que sólo ofrecen me ha dicho así pues ahora vas a la grada al Oleaga pongo me Simón que lo repescó el Elche lo han repescado por dos razones por esta por la lesión

Voz 12 23:44 de de Herrerín que los datos

Voz 5 23:46 hubiese también medio o algo más

Voz 11 23:49 eh yo creo yo creo que ha sido desde arriba a mí de verdad que me cuesta creerlo eh no

Voz 5 23:57 tiene vas a poner a la vez que es verdad

Voz 2 24:00 ha dicho sobre Ramiro la puesto por las nubes

Voz 5 24:03 qué va éticamente bien Iker Muniain termina contando dos mil diecinueve sí cortos pero en proceso de renovación pero no pero no es que he estado no en qué estado de arena que a bajar en esas negociaciones y la verdad que sorprende bastante el olvido al del filial que les deja en la grada sitios exportero yo lo hubiera di yo lo hubiera dejó en todo caso en el banquillo pero aquí creo que se hubiera armado este jaleo yo creo que

Voz 0645 24:25 pasó desapercibido porque todos fuimos como

Voz 11 24:28 no como animales yo creo que era el día en el que

Voz 5 24:31 eh teníamos abrazaba al teníamos ganas de saber de qué

Voz 11 24:34 a esta Málaga pero en la rueda

Voz 5 24:35 sí Urrutia deja un par de recabar no no no nosotros lo hicimos con una unas sí sí si no digo hablo en general pero claro clara con esta decisión

Voz 8 24:45 eh

Voz 5 24:45 claro es así es decir adquirió muchísima más importa hombre dijo que dijo que no había cambiado no había cambiado híbrido que demostrar al luto que aprender como Delhi que había invertido mucho dinero en su formación y también porque

Voz 9 24:57 entonces manito también dijo que cada renovación hace tiempo o sea que no tenía ningún tipo de prisa oye pero

Voz 5 25:02 yo hable así estoy de Guti como Van que este señor tiene contrato

Voz 0645 25:06 está julio diecinueve yo lo aprovecharía

Voz 5 25:08 por eso yo soy de esa teoría pero hay gente que dice otra cosa nueva fuera pero yo no esté centrado o qué

Voz 0645 25:16 es mejor portero que Ramiro o qué crees que te puede aportar más en este partido que Ramiro

Voz 5 25:20 yo ahí no me meto pero si tú tienes un activo en el club bueno dos mil diecinueve está centrado es bueno porque no máquina jugó los dos partidos saco

Voz 10 25:28 sólo esto falta encontrar el Leganés como está haciendo una cuenta en Twitter pero los datos todavía es activa hasta las doce ante la falta era toca Susaeta tan grandes

Voz 13 25:41 se ha yo aquí Pula

Voz 10 25:45 falta botada por su tan train el primer balón Williams medio agarrado por cierto creo yo y el remate se marcha fuera

Voz 6 25:55 he visto Mar el esto

Voz 0645 25:59 qué pasa si lo hubiesen agarrada Williams

Voz 9 26:02 pues que tendríamos que entrar a ver la interpretación de la arbitró si árbitro considera que es un agarrón suficiente como va a pitar penalti

Voz 0645 26:08 pero porque dentro de por defecto no les dicen oye a él

Voz 9 26:11 le puedo decir poner la comunicación del bar

Voz 0645 26:14 ah vale entonces él pues que se lo crea un oro que te quedes es muy bien para De Marcos se despeja

Voz 9 26:22 alegan es él puede decir que él para él no ha sido suficiente como para señalar penalti dejara que la jugada Silva

Voz 0645 26:28 bien Unai López saca el centro despeja como puede con todo arriba con todo no las cosas en la baja alzar cuidado las contras que son donde más daño ha hecho el Athletic en pretemporada la piden velocidad Silva no lo ha visto tal sigue avanzando el jugador el desmarque de Carrillo cuidada y con Yeray dentro del área llega al cruce

Voz 11 26:46 de Barakaldo Yeray recupera la tele de la torero

Voz 9 26:51 son nuestros muros eh

Voz 5 26:53 qué es el expide además no Yuri De Marcos los dos son luego dos Ramos

Voz 2 26:58 tú lectura el caso Remírez Alfonso es la misma que es la vieja Javi óseas que al final lo que te digo partía

Voz 5 27:04 los nos

Voz 2 27:07 bueno eso lo hizo de una manera muy cruda que estáis reflexionado esto es una Club el club impone esta situación el Jerez

Voz 5 27:18 lo coja bares

Voz 7 27:22 es para protestar por el equipo madrileño el capitán Rubén Pérez a Cordero Vega hice el balón para el Athletic

Voz 0645 27:34 no sé dónde ha podido hay falta de sobre Markel Susaeta

Voz 5 27:38 eh

Voz 0645 27:39 un mínimo del brazo pero podía haber José a visual ha dejado seguir y por eso como una llegada el balón se salta porque se ha pitado la falta sí aunque el contactos muy muy leve si la repetición algo a Williams lo agarrando

Voz 14 27:52 los muy leve también

Voz 1269 28:00 Álvaro catorce primera parte otro balón parado lo toca Markel Susaeta punto de penalti alegres en Cannes

Voz 7 28:08 darle más retos con la zurda Asti mal rechace Deco

Voz 0645 28:11 bueno voy a recupero Iker Muniain

Voz 7 28:14 ahí está el de La Chantrea amaga al centro no lo declaran juega en corto para Yuri de tocando otros para Yeray Guillermo Ecclestone tal para pero no las Covain jugando para que sea una Lope dorsal veintitrés no sé

Voz 0645 28:31 muy bien los dos sales otro pase erróneo era Dios

Voz 5 28:36 sí la verdad que los pases te no forzados además están causando estragos United López bajando mucho a recibir

Voz 1269 28:42 hay mucho movimiento en el centro del campo lo hemos podido ver también esta pretemporada

Voz 8 28:46 claro

Voz 1269 28:47 todo era en San Mamés se estaba gustando la actriz pero no llega Bellón los goles tampoco muchos oportunidad de estar en el Marca

Voz 2 29:49 ahí ahí ahí el mundo SAR El Mundo es de los que reciclan ponernos vamos de demarró con Colombia FIBA reciclar reciclar reciclar recicla veo recicla reciclada venga dieciséis minutos consumidos estoy que no se mueve iban todavía no no se mueve estamos viendo una se mueve Dani García pero no en el marcador cero cero dieciséis y medio

Voz 8 30:15 bueno bueno yo esperaba

Voz 0645 30:18 menos igual hoy cuidado aparecía SER

Voz 1269 30:20 segunda línea para toda haré Yeray la primera amarilla del partido sí lava llevar en central del Atleti sí en la iba ahí Álvarez ahí fuerte el árbitro ha considerado que es una entrada para tarjeta amarilla cuidado con la falta eh porque falta al borde del área

Voz 7 30:39 la primera María para ayer hay creo Cotorro

Voz 9 30:42 discusión bien señalaba al suelo llega tarde acción temeraria amarilla bien sacar

Voz 5 30:46 no sé yo creo que se ha precipitado

Voz 9 30:49 bueno hay Yeray

Voz 0645 30:51 pues el primer amonestado de la temporada es

Voz 1269 30:57 no ha habido expulsados en esta primera jornada

Voz 0645 31:00 tomaremos esperemos que no haya ninguno

Voz 1269 31:02 el Athletic por lo menos es el Barça el que tiene

Voz 5 31:05 va va a ver mucho menos expulsados a ver pues

Voz 0645 31:08 precisamente con el Barberán los no los zarpazos que me está alguno por eso menos

Voz 7 31:15 falta en contra del Atleti coloca la barrera Unai Simon Williams Muniain y ahí está el hondo Dani García tiene buena planta este portero su

Voz 5 31:26 veintiuno eh claro nacional sub-veintiuno fracaso veía cuesta que él estaba desde hace tiempo eh

Voz 6 31:32 ruta para bueno después de equipo así sí

Voz 1269 31:35 ahí viene a faltar a la barrera a córner

Voz 0645 31:39 protesta ahí Javi Eraso el disparo de

Voz 7 31:44 con voy creo que ha sido Gerard tumbado

Voz 2 31:46 y a saque de esquina Javi que que se dan cuenta estos los que están en una tasca o qué hay

Voz 5 31:53 yo creo que hacía emiratí hombre evidentemente cuando ya estás en faena pues no pero en principio el minuto sí que se que se acuerdan

Voz 0645 32:00 ojo al correré iba a tocar Eraso irás abierto Badalona arriba es vejado por Giuly quiere ganar la Muniain no ha podido llevarse la llegaba romper Rubén Pérez de todas maneras al cruce será saque de banda para Leganés seis mil cámaras

Voz 2 32:15 por los campos y siempre se les sacaba pillado in y aún así siguen haciendo las suyas es que claro entraña sanción pero esto siguen haciendo las suyas

Voz 9 32:23 a ver al final saben que hay un montón de cámaras pendientes en solo única duramente para eso y se portan

Voz 6 32:29 pide mano Carrillo El alejar altar dice

Voz 1269 32:33 fuera

Voz 6 32:34 he disparo fuera del argentino protestan a los jugadores del Athletic que se que será saque de puerta

Voz 0645 32:40 nosotros para que nos enteremos imagínate que dispara Carrillo ha

Voz 9 32:45 me están de media fuera Small opción de que ese gol se puede anular si la mano de Carrillo le dicen que es mano o eso no es así todas las jugadas se analizan desde el principio de la misma y más aún los goles entonces y el balón entrase en la portería el Bartlett informaría al árbitro por línea interna de que hoy ha habido una mano le entonces el árbitro podría fiarse del bar señalar la mano anulando el gol o bien ir a la pantalla ver él si le parece mano no

Voz 0645 33:10 si decide pero desde el origen

Voz 2 33:13 el Barça de Guardiola que igual se tiraba a cinco minutos tocando

Voz 5 33:15 el balón tienes que ir atrás cinco minutos eso es las

Voz 9 33:18 todas las ruedas se revisan constantemente desde Lima

Voz 5 33:21 sí se llama chequeo ciego mil mucho más rápido es que detalle mucha gente no lo sabe usted no lo contó el otro día Eduardo Iturralde y no está contando con Torres yo creo que es importante se dice el tema es agilizar lo más para bien para mal lo digo

Voz 2 33:36 que ayer me iba Javi dijo que esto es el fútbol americano

Voz 5 33:39 en las instrucciones no les gusta vamos en las instrucción

Voz 9 33:41 de la International Board destacan que es más importante la precisión que la rapidez ponemos ese un poco más

Voz 0645 33:48 muy cuidado ahí Dani que se dormía ante la presión Juan

Voz 5 33:50 en una el Open se estaba deteriorando para unas cien a mano de Carrillo no sí sí a mí me ha parecido no dar los repetición anda por ahí una rápida no sé si era antebrazo

Voz 1269 33:59 a mí también me ha parecido bueno

Voz 5 34:01 sí la equipo de dudosa

Voz 9 34:04 es un poco complicado verla porque la mano tampoco es que esté una posición que no sea muy natural

Voz 0645 34:08 complicado viene a De Marcos por la derecha recibe el de la Guardia dejando de cara para Markel Susaeta ahí está Markel tocando para

Voz 7 34:15 unidad de Moneo para Susaeta Susaeta para Lope Nadal

Voz 0645 34:18 hace unos bueno recupera Leganés recupera estar llena tapabais López es que los va ahí está el franco marroquí el pase no es bueno bueno

Voz 9 34:26 superación de Bercy que Bercy que para morían déjame tacón

Voz 0645 34:29 te vas a la cabeza buen pase para la carrera

Voz 1269 34:33 sí sí

Voz 0645 34:41 tal pulga el más activo Yuri es para mí

Voz 5 34:44 lo más destacado al menos estos primeros chaval con unas condiciones brutales que tardó en asentarse psicológicamente pero claro que no te afecte ya al PSOE y es por algo no desde luego no fichas sólo porque él se lo reconocieron

Voz 0645 34:58 el día de la presentación del Athletic que era otra época era más inmaduro si he cambiado

Voz 5 35:04 Se dejaba ayer por otras cosas por otra

Voz 0645 35:06 a la hora de hablar estuvo una Portia de entrevistar

Voz 5 35:09 el Larguero también ningún tipo reflexivo no sé interesante pero es que con las condiciones que tiene evidentemente la costa madurar pero ahora mismo supone esta top además un puesto que pues no hay muy buenos algún puesto que siempre cuesta sí sí sale del guión por lo menos es sincero un tío abierto da titulares ustedes lo que dice la prensa en el caso de que y no se ha ganado que es lo que dice el presidente de la prensa está como está porque sabe porque en ese tema también conoce claro hasta hace un año en ese mismo Estolkin

Voz 0645 35:41 yo yo aparte este está gustando el Athletic Javi

Voz 5 35:44 bueno pues no no demasiado pero por lo menos estaba algo ágil no me está costando la pérdida de balón es constante y que está sufriendo un poquito en defensa no es verdad que los dos centrales no se conocen el ahí va va a costar pero bueno en principio bueno si es para para ir para ir mejorando

Voz 0645 36:02 el Athletic ahora sigo la ronda te está gustando el Athletic Alfonso sí

Voz 2 36:05 el hombre por lo menos cantado con ritmo con pulso vibrar

Voz 0645 36:08 te aunque claro partidos son los primeros minutos

Voz 2 36:11 hay que hay que ir viéndole el aborto

Voz 0645 36:13 yo bien el Centre de Marco segundo palo abultado el Pichu Cuéllar aparece Williams Williams va a encarar hay a Juanfran no no la sido el regate despeja el madrileño que no votando el Atleti pero

Voz 1269 36:25 sí sí la verdad es que la veo me Athletic con mucho ritmo mucho dinamismo han llegado bastante pero sí es verdad que hay muchas pérdidas tontas que habría que evitar porque te pueden dar un susto

Voz 0645 36:36 te está gustando Cordero Vega Cotorro sí

Voz 9 36:38 de momento lo está llevando la verdad en el partido en momentos

Voz 0645 36:41 pero que teniendo mucho trabajo pero eso tampoco está siendo complicado están jugando

Voz 2 36:45 bien contra un frontón en la tele tiene

Voz 5 36:47 hombre perdiendo tiempo hasta el portero y el legado de momento pero bueno vamos a tocar madera porque son muy rápido los de arriba

Voz 0645 36:54 cuando precisamente leganense recibe Eraso por cierto que está vez eh aquí naves gane el Paquito porque ha venido hasta luego hay que le impide jugar yo tampoco sabía todos los detalles un coro de jugadores del Atleti sobre todo los más jóvenes Córdoba

Voz 11 37:09 ah no las van grupeta luego Herrerín cuando ha salido una Llimona calentar tanto la entrada como la salida aunque ella ahora que siempre para eso ha estado con sus compañeros ha saludado al

Voz 5 37:21 hoy portero titular yo creo que había que remontarse al CAI te es para otro debate pero que Gemma pues que no pueda jugar el martes contra un cedido cuando lo has ido porque te da la gana si te toquen Copa imagínate cuatro eso sí te así puede jugar a jugar sincero porque si te has tiene otra cara es un mecanismos a los rivales tú también te lo aplica joyero yo no lo yo de verdad no lo aplicaría pero bueno es mi es mi opinión siempre tengo dudas es mi opinión llamado pero si lo llama Eduardo seco y no lo hicieron dos goles al Athletic ponen pensaba ya en el tinglado pero si titulas cedido o traspasado es porque tú lo cuentas con él entonces joder luego a Hernando forma son activos tú estás pagando parte de la ficha claro y te estás metiendo gol bueno entonces yo sí lo yo crear opinión hay que acabamos claro claro pero creo recordar que Arik moral le pasó o Albizua que pro en cuatro partidos en Copa y Liga con el Leganés precisamente hace un par de años

Voz 2 38:14 estar de medio campo una cosa bueno basados equipo

Voz 5 38:16 que juegue de central o lo que sea pero que juegue veinticuatro Remedios

Voz 1269 38:19 cero cero en Solbes

Voz 5 38:21 cero cero en oportunidades habéis apunta

Voz 0645 38:23 por algo el tono Williams William vale venga a ver si ser algo el disparo de Carrillo arriba bien estoy saeta tú tiene ganas de gastar boli algo algo llegando cosa arbitre decirlo ya Dani García

Voz 7 38:38 pero cuando el horizontal para pero nuevas Covain este por dentro para Unai López quiere carburar el Atleti encuentra Markel Susaeta el desmarque

Voz 0645 38:45 de Williams

Voz 11 38:46 demasiado largo pase del capitán del atleta

Voz 0645 38:49 sí y ahora Cuéllar que sí tiene prisa quiere sorprender buscando a lo largo para estar acortar de cabeza Nolasco y mete la pierna Yuri Bercy que hice Cordero Vega que nada es balón para el Leganés en saque de banda

Voz 8 39:01 eh

Voz 5 39:04 el público como el año pasado no esas otros temas que también para otro debate pero quien no me no me refiero al me refiero al principio ha estado más entregado pero ahora mismo bueno

Voz 0645 39:17 sí la verdad que a principio están entregado pero Soccer

Voz 5 39:19 a la vuelta a vuelta a las andadas huy a Juan

Voz 0645 39:22 dan el pase al área despeja de todos no podía llegar ahí pero uno Baena recupera haber quince tocando para Dani García García Juan

Voz 7 39:30 para Iker Muniain fíjate dónde está

Voz 5 39:32 muy lejos de su zona y Aduriz estaba de extremo

Voz 0645 39:34 quiero eh Muniaín tocando para su Saleta esté ayer

Voz 7 39:39 ahí

Voz 0645 39:40 de ahí para De Marcos ya en campo de Leganés buen desmarque de Susaeta buen balón de De Marcos daba ahí va encarando ha sido vas encarando el Greco saca al Celta

Voz 1269 39:47 no lo hace con el barco

Voz 13 39:51 he visto

Voz 1269 39:56 deja salir con buen criterio era el colegiado viene Williams se escora hacia la derecha saca el centro Serranito

Voz 15 40:02 eh

Voz 10 40:05 mamá voy ahí el colegiado que tocaba dolorido

Voz 11 40:15 la carga eh a ver ahí hasta que la Peña nada

Voz 0645 40:19 con ganas de de que le de algo

Voz 11 40:21 qué hago aquí

Voz 0645 40:30 es eh a lo de la encuesta pero eh que no se me olvide

Voz 1269 40:34 sí hemos preguntado desde el Twitter de Radio Bilbao a ver qué les parece el caso Retiro hay dos opciones muy sencilla no lo entiendo es una de las opciones y otra opciones que me ha parecido bien bueno

Voz 0645 40:45 pues ahí que nuestros oyentes para algo

Voz 1269 40:48 dar siquiera eh

Voz 13 41:01 los como como último compareció la la la pero el día del primer equipo para marcar el primer gol de la temporada para recalar Atleti va Capel el Atlético uno luego el toro no

Voz 10 41:41 bueno pues El día de muchos déficits como leones mejor imposible decía Beltrán

Voz 0645 41:46 atacante casi un mediocampista ofensivo pues de central que marca el gol pues si es un jugador que vamos que yo sepa no bajo jamás de central pero no de cabeza va fenomenal tiene buena

Voz 5 41:57 la salida de balón rápido dice que has puesto

Voz 0645 42:00 cierto esto aquí creo que Susaeta

Voz 11 42:04 creo que Susaeta pero te lo confirmo ahora

Voz 8 42:07 no parece que Marqués

Voz 5 42:08 el chico que de cabeza va va fenomenal ya lo ha demostrado pero bueno fíjate sin complejos el primer partido de previsión para un chico muy muy joven creo que es del noventa y ocho Este chicos jovencísimos

Voz 9 42:20 la metió un poquito la además Guillén era bueno pero

Voz 11 42:23 pero estáis adhieran todo lo pisa por ciertos amabilidad

Voz 5 42:28 esta es la moción la emoción ya me iba al tendrán éxito

Voz 1269 42:33 pero una hay que marcó en su primer partido de pretemporada contra el Amorebieta también de córner lo vuelve a hacer por este caso en su primer partido en ligan en su primer partido oficial con el Atlético

Voz 0645 42:42 primer tiro a puerta cara

Voz 8 42:45 que saque de esquina correr

Voz 1269 42:50 por cierto asistencia de Unai López pues hace un año

Voz 0645 42:53 ah vale perfecto pues mira tenía duda muy buenas

Voz 8 42:57 tenía

Voz 0645 42:57 la duda gracias pero ahí está una ópera asistente de gol le pegan una Blasco Vine debutar

Voz 7 43:03 de y con gol

Voz 0645 43:05 pues buen dato para los amantes de la estadística

Voz 7 43:08 K

Voz 0645 43:08 vamos a estar ahí a sacando chispas así a bote pronto no se me ocurre ninguno seguro que lo hará pero digo de se valió de jueces como Córdoba o mira bueno para

Voz 13 43:25 a la uno ante el City

Voz 1269 43:32 todo bien remate con la derecha a través de una más golpear con la zurda con el exterior hay que ha sacado el efecto hizo ha marchado fuera sacara puerta Cuéllar la tenido William

Voz 0645 43:46 fuera una memoria prodigiosa iban Raúl creo no Raúl García si debut y gol señor contra el Getafe cosa que es que tiene más mérito que viene de Segunda B y por eso por eso ya hablo de ese detalle más de un chaval bueno de la cantera pero sí debutante con gol sí señor García puede ser Aduriz en su vuelta me pilla lejos pero puede ya

Voz 5 44:11 o no cuando diminuto que es vuelta de Valladolid

Voz 10 44:14 mira comentan los fuegos artificiales

Voz 1269 44:18 Pascual adelantado no hay ser humano técnica no no impidió una lo alguna

Voz 5 44:25 es uno al pie cuando lo ficharon en juveniles del antiguo poco que saliendo algunos tuits hablando de de Aduriz hay verdad si es verdad o no lo gorda una foto hace una llamada a la tuvo que pedía quince en esos tenía quince años era un crío y dijo que bueno poco menos que era un traidor no graves porque era el era de las ese sentido y hace poco en una foto de los dos de Aduriz él senadores como bueno no es que esté fenomenal pues cosas de las redes sociales que algunos estafa facturar pero bueno en este caso hay lo tienes marcando su

Voz 0645 45:06 Unai Simón que está viviendo también un debut plácido de momento la pantera Williams ya ha marcado un treinta y tres por seis kilómetros por hora

Voz 11 45:13 la reciente reunión hasta treinta y cinco todavía hay que dar que era la primera opción para no hicimos me sabes