Carrusel Athletic: Athletic – Huesca (27/08/2018)

Voz 1 00:00 lo que tiene

Voz 3 00:25 novecientos noventa me alegro

Voz 1533 00:27 ya Carrusel

Voz 4 00:29 a ver cómo su bueno ahí en la voz

Voz 5 00:32 de Iván Martín madre mía vaya fiesta

Voz 4 00:35 tras eso sí que es una fiesta

Voz 5 00:37 después de las fiestas fiesta

Voz 6 00:41 eso eso eso la fiesta y los vídeos G adujo Empieza Carrusel con la cuadrilla de Radio Bilbao con los goles con el bar la polémica

Voz 7 00:48 los partidos priman

Voz 1610 00:51 es explosivo

Voz 1 00:56 bienvenidos al sonido del deporte en directo al fútbol en estado puro el de la radio en la sintonía rojiblanca la de Radio Bilbao la de la SER aquí comienza Carrusel Athletic

Voz 8 01:30 pues sí aquí estamos claro que sí en plena resaca de las fiestas los de Carrusel Atleti en el segundo partido del curso dieciocho diecinueve capas tan atada y a ver si nos va como en el estreno ante el Leganés en cuanto a resultado porque en cuanto al juego pues siempre aspira

Voz 9 01:47 las a mejorar para que no te falte engancha tira la emoción del Atlético en tu emisora en el novecientos noventa de Honda

Voz 8 01:52 media por Internet o también los dispositivos móviles vale a la capital te expone aquí a su servicio oiga a su servicio haga nos sigue faltando Verónica Gómez pero repito reitero Reiter se merece un descanso la pobre dos largo pero un descanso al fin y al cabo en el control está de vuelta el capitán garbanzos Alfonso Martínez Capi Kenia el Torrado de hoy de treinta y tres grados el amigo con eso perdona una buena olla de la célebre legumbre amarilla que no el el tema arbitral va a estar en manos de aquí mi compadre Ander Cotorro que los mismos los vale para el análisis de un suizo nacionalizado sueco que un sueco nacionalizado suizo que juega en chiquito Istán os sino un bar de esos de los de ver las repeticiones dejarnos a todos paralizados hace uno segundo estás bien Ander lo correcto no te ven no te abre capillas que no tiene no te digo del respeto perfecto bueno luego luego te escucho ahora no ahora no es que no tienes que entrará horas no corresponde en los apuntes tácticos técnicos anda como siempre la inefable Javier Rodríguez Beltrán y hace sus pinitos de nuevo como inalámbrico el becario más futbolero la enero Perú Olazábal el hijo de doña Begoña luego hablamos de que cocinera más de diez años por Dios qué pena les anima el cotarro este que les habla Alfonso Herrán sí sí sí sí vamos con importante vamos con lo bueno finalmente aquí está aquí está porque todos estos somos los teloneros como les decía hace nada una semana volvemos de denunció el lunes el verdaderamente importante el jefe de esto la voz del Athletic en Radio Bilbao el maestro el hombre de las mil voces todas ellas rojiblancas el padre de Candela que le da candela el micro además se cogen el que pide que se lo expliquen cuando los defensas del en el portero sin sentido en resumen el

Voz 10 03:34 del gol cuando hay gol Iván Martín muy buenas noches

Voz 11 03:39 el carrusel Athletic soy así dale Capi

Voz 12 03:52 la Bella

Voz 0645 03:53 Dios me niego a pensar que ha terminado la Aste Nagusia Mary hija ya vuelven ya queda menos para la próxima Aste Nagusia el diecisiete de agosto de dos mil diecinueve será el próximo chupinazo quién será el pregonero la pregonera King será las Chupinera hagan sus apuestas pues yo creo que Aduriz sería un buen candidato es lo digo en serio no lo digo por ocurrió la semana pasada Alex Mumbrú por ejemplo a mí me gustaría que fuese aunque a mí me encantaría que lo fuera Asier Etxeandia el actor pero claro conlleva una responsabilidad que a veces es difícil compaginar agendas me viene a la cabeza tractora como Lander Otaola que hace de pichichi ahora en la obra ahora yo soy pichichi que está eh tienden pabellón seis y hoy el Huesca por cierto que va a hacer ofrendas

Voz 9 04:36 moral al gusto de Pete de pichichi

Voz 0645 04:39 ojalá Berizzo suele para ser candidato porque significará que el Athletic ha hecho una gran temporada pues nada que el Athletic quiere dormir con los equipos que tienen el privilegio de haber ganado los dos partidos de Liga ahora mismo Real Madrid Barcelona Cacho levanté qué está haciendo el Levante Alfonso sólo sabes pues sí claro que sí unos dos van ganando el cero es decir perdiendo el conjunto granota acaba de enmarcar quién sino morales vale dan diez doce minutos vale pues estaremos pendientes porque puede ser que levante también sea otro equipo que gane dos de los es el once elegido por Berizzo fondos cambio se uno obligado el de Aduriz otros por decisión técnica Unai López ya elegido estas once comparsas

Voz 9 05:19 Mari calla Berizzo con un hay otro

Voz 0645 05:22 en portería en defensa

Voz 11 05:24 Izquierda Cascajos rinde Marco Santos era ahí Tricky Mascó Txomin barullo en el centro del campo Dani Uribarri García Raúl Titín Gorri García e Iker peeling Muriano llega delantera borrado

Voz 0645 05:41 echa Markel Susaeta por la izquierda y si sale a Córdoba en el centro yo aquí Richi cuya

Voz 0513 05:53 un equipo peligroso lo ha demostrado en la primera fecha defiende bien sea agrupa sale a la contra que es un equipo que va a exigir mucha paciencia mucha precisión para entrar

Voz 13 06:03 le dice al rival que viene es un rival que se conoce muy bien porque son plantillas que llevan muchísimos años jugando juntos un caso totalmente especial y es es un estadio magnífico y una oportunidad única para

Voz 0513 06:16 podemos utilizar a Williams de centro atacante con la inclusión de Córdoba podemos utilizar a Raúl como hicimos en Alemania con gurús Z llevándolo al centro del ataque así que imagino distintas alternativas que intentaremos escoger

Voz 14 06:31 más fiable motiva muchísimo motiva muchísimo yo creo que el club como club mira ese estadio es una demostración de de donde ha y que va a ser histórico es uno de los cinco estadio más reconocidos de es el fútbol se respira fútbol es un estadio para para verlo

Voz 1 07:08 como ya con aún menos

Voz 5 07:11 pues sí pues sí hacía empezamos con energía una jornada en la que el Atleti también luego lo lo hablaremos en el descanso

Voz 0645 07:18 pero dado

Voz 5 07:21 dado casi cenó con que no puede jugar el sábado en Vallecas porque ese partido ha sido aplazado pero bueno Iván vamos a ordenados cronológicamente y lo que hoy nos ocupa es el partido contra el Huesca ya habrá tiempo para hablar de esa cita hablamos de porque Vallecas verdad es que la Liga está como cubriendo disfrutó de que Vallecas no está en condiciones para albergar un partido dando cuenta ahora pero bueno ya te digo eso será más adelante mega perfecto

Voz 0645 07:40 comenzamos después vamos a saludar al personal fíjate animo Lekue ahí está las camisetas que van a aportar los jugadores del Athletic a la salida de el túnel de vestuarios rápida reacción de los jugadores entiendo que sabedores de la operación que ha anunciado el Athletic esta tarde de Íñigo Lekue así que yo creo que detalla

Voz 9 08:01 bonito de los compañeros Beltrán

Voz 0645 08:04 compañero del diario As también podemos leer en las páginas de correo que tal Javi Martín detalle de Villa para

Voz 15 08:12 es verdad que si bien grandes se ve que no lo sepa y la verdad es que bueno un han operado esta tarde en Gasteiz Si bueno tiene el hombre para unos tres meses se se recupera o poco antes no lo del maléolo han sido más de lo que esperábamos el tratamiento conservador parece que no va a ser suficiente pues no ha pasado

Voz 9 08:28 el rival sesenta y dos seis que visitan hoy San Mamés

Voz 0645 08:31 por primera vez en la Sociedad Deportiva Huesca

Voz 16 08:35 con qué once pero lo muy bueno o la Ivanovic

Voz 0465 08:40 todos portería Para Berners lateral derecho para Miramón Pulido o de central con Etxeita y lateral izquierdo para el año dos en el centro del campo con muere con Melero injusto en la derecha será al es hallar en la izquierda sale Moi Gómez arriba Longo

Voz 9 08:59 escucho Hernández a pitar un Castellanos

Voz 0645 09:02 llego Alberola Rojas asistido por otro castellano manchego Hernández de Ramos y por otro castellano manchego Cerdán Aguilar un cántabro es el cuarto arbitro López

Voz 16 09:14 para Álvarez Izquierdo encargado del bar acercó toro

Voz 17 09:18 muy buenas Álvaro Iván he

Voz 1714 09:22 el joven jóvenes este Javier Alberola Rojas eh vamos del debutante aún joven sí exactamente se podría decir que lo que tenemos hoy dirigiendo el partido es un árbitro

Voz 1854 09:30 es una realidad que no es una promesa es el árbitro más joven de toda la primera edición acumula veintiún partidos es el que tiene la media de tarjetas más baja de toda la categoría tiene una media de apenas tres con cinco amarillas por partido incluso le han llevado a cursos de formación de la UEFA internacional y demás así que veremos a ver qué tal lo hace Ci

Voz 18 09:48 toda la temporada pasada un Athletic dos Betis cero nos acotar mejor de la Tele2 al Betis dejando las crías ese dato que no soportaba Ander Cotorro saltan los protagonista

Voz 0645 09:59 comienza el paso manos por Melero capitán del Huesca y sin duda dorsal tres Etxeita medio abrazo

Voz 19 10:07 doce con todos y cada uno de los protagonistas del Atleti y por ello se ha coincido más con otros menos sino una partida especial abrazo con Iker

Voz 0645 10:16 hay también con Iñaki Williams e insistimos con esa camiseta de ánimo Leku saludando al colegiado que van a jugar de verde pistacho Iker con su crío Iker ya se ha convertido en un clásico Imaz y encima mete goles como el otro día frente al Leganés habrá que esperar a que entre el personal creo que va a haber menos gente que el lunes pasado frente al Leganés creo

Voz 16 10:42 vamos a esperar si hay buena representación del Huesca ya así suena somos ves eh

Voz 15 10:54 el caso es que no sólo a Maale en la previa si la obra que si la duda es buenísima luego se duermen más del público vamos a ver si no

Voz 18 11:01 dos cambios en el once Beltrán uno era obligado la lesión de Aduriz dijo Berizzo que tenía varias alternativas pero yo creo que no vamos a ver si hay reacción al once con Williams

Voz 15 11:16 aún pito

Voz 17 11:19 queremos que tiene dos uno

Voz 11 11:21 el Aduriz entra Williams de nueve yo otro

Voz 18 11:26 por decisión técnica se sienten en López tendrá Raúl

Voz 15 11:29 García pero yo creo que el que el delantero centro ha sido conservador no ha sido todos más o menos esperado Mosquera ya que une has de nueve hubiese gustado más semanas pero bueno Israel García más atrás pero que esta posición de mediocentro mediapunta

Voz 20 11:42 a ver perdona Javi pero ahí está la ofrenda floral del Huesca al gusto

Voz 17 11:47 Michel sí ahí van los dos capitanes me

Voz 21 11:50 pero y Susaeta se acaban de agachar para entregarle la ofrenda floral típica cuando un equipo viene por primera vez a San Mamés el Huesca ya lo hizo en Segunda contra el Athletic pero esta vez al jugar por primera vez contra el Athletic en San Mamés Le acaban de entregar el gusto Melero el Susaeta inserto en la foto correspondiente ya van a la galleta el centro del campo

Voz 17 12:12 pues muy bien mira lo de la ETA no veo nunca buenas pero aquí para aportar no que ha jugado a galletas

Voz 1854 12:21 es mítico que se dice para nombrar esa parte del campo

Voz 1714 12:23 madre mía pues yo es la primera vez que luego tengo un problema entonces

Voz 17 12:28 cuando el Huesca jugó aquí en Segunda División que era cuando volvió a tres hasta la Segunda División la última vez Leo Franco el portero titular del Huesca a su pocos opresivo de te Alfaro el entrenador del Huesca eh porque bueno mira que hay entrenadores han apostado por lo que estuvo allí parece ser que cayó muy bien al que ya hemos estado con él venga de Leo Franco Morillas Carlos David Manuel Íñigo Ros Fran Mérida Main Camacho tirones o Tyrone Tyrone este sí chiís e Íñigo López y un Bilbao Athletic con Ramiro de porteros was Rocher una barrena Santamaría Unai López seguí belga Etxeberria Markel Yeray

Voz 16 13:09 sí así nada hay algunos veinticuatro de octubre de dos mil quince

Voz 9 13:12 va a arrancar el partido va a sacar el Athletic

Voz 17 13:14 Paul por dentro

Voz 16 13:17 con Williams de nueve Susaeta por la derecha Córdoba por la izquierda arranca el partido Carrusel Atleti Radio Bilbao Dani García por delante el N IV conde Marcos Yeray no las Koenig Chi Che portería para Unai Simón Dani García por delante flanqueado a la derecha por Raúl García a la izquierda Iker Muniaín derecha Susaeta Izquierda Córdoba arriba Williams digo por si alguien daba alguna acción de Raúl en bandas

Voz 17 13:42 Susaeta por dentro y además eso presea ya con este once lo esperado lo de Raúl United sorprende Javi ya para cerrar un obeso vende mucho yo creo que Raúl García cuidado cuidado

Voz 20 13:52 mira se melodía Williams ha tenido que llegar al cruce público para enviar el balón a saque de esquina

Voz 12 13:59 el equipo de Berizzo deprisa Javi que no todavía pero ahora mismo el más titular que nadie el otro día bueno fue la casa en la supuesta que no jugara

Voz 22 14:08 va a sacar de esquina Markel Susaeta a pedir la engordó Iker Muniain

Voz 9 14:14 a aunque no es el Eibar les señala con el dedo le dice que la va a tirar hasta cinco leones valor primer palo encantaba llegará y De Marcos cuidado a la contra al Huesca no recupera bien

Voz 17 14:27 con tranquilidad Ci calidad Iñigo Córdoba jugando para

Voz 16 14:31 Iker Muniaín Unión para Markel Susaeta el centro raso bajo llega con todo Melero no quiere complicaciones en Huesca y el balón a saque

Voz 9 14:40 van a componer rápido Córdoba Córdoba tocando para ver Chicho buscaba el autopase

Voz 18 14:44 Luchino mete la pierna al ex del Depor y será

Voz 9 14:47 la banda para el Atleti madre mía Carranque

Voz 1714 14:49 no queremos marcar rápido

Voz 17 14:53 a sacar Vercher a pone en juego para Córdoba trata de controlar a Isla ha ganado la posición no se quita

Voz 9 15:01 donde encima Gallart vuelve a perder el Huesca rara

Voz 18 15:04 espera Dani García y dice el colegiado al velero arroja

Voz 16 15:08 es que ha habido os producción de Raúl García sobre Melero

Voz 1533 15:11 me la protesta le mete el codo

Voz 1854 15:13 poquito en la disputa falta clara

Voz 0465 15:16 pero hubo antiguos de Athletic y Huesca

Voz 18 15:18 sí

Voz 0465 15:19 sí pues por parte del Atleti Hodei Oleaga Unai Núñez Ander Iturraspe Mikel Rico Ander Capa Unai Lupe Unai López igual cruceta por parte del Huesca Santa Rubén Semel remedo Ferreiro Pablo Insua Ching Ávila ser dar Inés Sastre

Voz 9 15:35 por completarla acta del partido con Berizzo ya dando instrucciones a lo suyo

Voz 0465 15:39 ellos también lo Franco no los y esta los dos fuera dando indicaciones a sus respectivos por cierto en San Mamés ha habido tres entrenadores que han pasado de momento por aquí los tres argentinos recordamos que hay quince entrenadores españoles y hace cinco argentinos bueno pues tres de los cinco ya han pasado por aquí

Voz 17 15:57 vale

Voz 9 15:58 cuando el Huesca Brenda la echados y medio bien el equipo con Hernández ahí está centro del colombiano parecía para el hongo despeja Yeray quiere ganar Rahmouni ahí no deja pasar el favor del West que será saque de banda pagará el equipo oscense

Voz 1714 16:13 eh

Voz 9 16:15 que ganó en Ipurua repite equipo Leo Franco con doblete

Voz 1533 16:18 pero lo que son los supersticiosos basta que ganas allí para remitir enemigos puedes ahora

Voz 17 16:24 ha quedado clara el manotazo de Melero el capital la llama

Voz 9 16:29 el colegiado le pide disculpas a Raúl García falta aclara quiere llevarla con tranquilidad el colegio

Voz 1854 16:37 dado buena pinta el colegiado además buena planta no les gusta mucho por lo que veo porque está bueno nada igual que la de antes eh yo creo que siendo el minuto que espera llevar un poquito el control del partido será Guard

Voz 17 16:51 trata de llegar a mí Markel Susaeta metido con el cuerpo Luisito

Voz 23 16:56 no que es lateral zurdo

Voz 9 16:58 Ramón vea antes a Miramón Lucille y estrés Miramón lateral derecho lateral zurdo el bolsillo sacará de puerta Bernard ya antes pues ya hemos ido del Atlético de Madrid

Voz 1533 17:09 ha vuelto locos ni mucho sólo en los fichajes Jan tirado elegidos también como el portero bético Madrid porque ellos bueno tiene muy claro que que bueno aunque sea su estreno en prisión

Voz 1714 17:18 no batió deban ser austeros

Voz 1854 17:21 no pero el otro día en Éibar fue que se mostraron como un equipo bastante ha añadido capaz de hacer daño a la contra hay dejaron buena sensación

Voz 1533 17:26 eh sí sí me refiero a gastarse mucho dinero según figura ahí

Voz 1714 17:30 claro eso no

Voz 17 17:31 olvidado el centro desde la izquierda ha metido la pierna Yeray no sé si os van a córner con la duda al centro que intentaba Moi Gómez

Voz 23 17:42 parece físicamente Unai López pues que el otro día Ander Gaillard

Voz 1854 17:46 sí sí pero no sólo los Gallart también está el curso Hernández está también Gonzalo Melero que es un jugador que metido dieciséis goles siendo mediocentro tímido cuadro bastante interesantes

Voz 17 17:58 juega el Huesca combina Se a sus aficionados que han dado colorido a las calles de Bilbao auguro llevan aquí desde casi casi el chupinazo de hace dos sábados

Voz 23 18:08 viene Miramón

Voz 9 18:11 tocando atrás para Busto

Voz 18 18:14 este portento para Gallart al al buscar el voto pase mete la pierna Belchite desde la asistente de eleva que ha sido el último tocar el del Huesca buscaban largo para

Voz 9 18:22 Williams llega al cruce Pulido recupera Gallart bien Dani García protege con el cuerpo tocando en corto para Raúl

Voz 17 18:31 está jugando para Markel Susaeta dejando tras para Raúl cuidado ese balón peligroso presionaba María Hernández final Yeray que pasaron de Marcos

Voz 1533 18:38 sabes pues que están a pedirla ahí se desmarca está Rolling Stone solito ahora mismo

Voz 17 18:42 en todo caso está jugando para Muniain inmunidad para Susaeta tuya mía arriendo la derecha sus

Voz 9 18:47 esteta juega parado Marcos de Marcos tocando para Iker Muniain zona tres cuartos del campo del Huesca Muniain aprendo a derecha para Markel Susaeta recibe el Eibar jugando para Muniain toca y toca el Atleti busca el desmarque de Marco Lynette

Voz 16 19:00 esto quiere sacar el centro

Voz 20 19:03 aunque Luis y Llorente que es exporta el asistente y es lo que vale

Voz 16 19:09 Cerdán a Aguilar dice que es saque de esquina para las

Voz 1533 19:12 sí sí sí que parece que toca el último

Voz 1854 19:15 que por cierto hablando parecidos razonables nos recuerda Luis y al director de Carrusel Deportivo donde Dani Garrido

Voz 9 19:21 en agua se juega

Voz 1714 19:24 mejor radio

Voz 9 19:25 su seguro de ceremonia en quería combinar por dentro de recupera Yeray era ir dejando de cara parada

Voz 0465 19:30 Andy García eso es complicado eh Alfonso

Voz 5 19:33 es cierto es cierto

Voz 22 19:35 quiere ver chuches

Voz 20 19:38 muy lejos ha querido sorprender el donostiarra

Voz 18 19:42 el disparo desviado sacara de puerta Vermeer

Voz 23 19:46 eh

Voz 1714 19:47 que como Cuéllar creo que va a hacer su particular partido

Voz 5 19:49 en saques de puerta pues muy bien

Voz 1854 19:52 con los porteros bueno el resultado es es mínimo si ven veremos a ver cómo gestiona Alberola Rojas esta situación si hace como la semana pasada Cordero Vega o opta por sacar la maquillan

Voz 9 20:01 ver de momento tan descarado como se pero tampoco se da mucha prisa como es lógico por otro lado sorprende no claro

Voz 1533 20:06 no pero otros años no los a los porteros no me suena que estuviesen esperando tanto espetó al principio del hogar sube aparte claro poner resultado pero es

Voz 17 20:13 el mal el minuto seis por etapas del tiempo

Voz 1533 20:16 no lo sé

Voz 17 20:17 no es perder el tiempo es gestionaron co la razón que ha tenido la llaves

Voz 1533 20:20 los segundos tal sí es un poco bajar las pulsaciones de un equipo que ha salido muy

Voz 22 20:25 dado seguido Dani García peligro acogería la dejó donde el Huesca algo en lo

Voz 18 20:33 dado anulado eh ha levantado el banderín José mañana lo de la asistente de levantar el banderín sí pero por reglamentaciones espérate que creo que era revisan si está hablando ahí con el pinganillo

Voz 22 20:43 el gol anulado por fuera de juego entendió Arbeloa rojas del hongo aquí

Voz 1854 20:49 no ahora mismo está chequear acciones fuera de juego no ir acabarán comunicando os quitan un yo creo que sí que es fuera de juego Popo pero brazo el brazo no es que

Voz 20 21:01 no anulan fue anulado protestan los cocineros del Huesca

Voz 16 21:06 Gallart le ha ganado la partida a Dani García con Al por dentro balón para el italiano que batió a Unai Simón ya anulado en fuera de juego yo tengo mis dudas

Voz 1714 21:15 bueno está ahí ahí en el una tú si en el borde justo bueno creo que seré infalible no quiere decir que aquí a ver el el con el VAR

Voz 1854 21:22 el anime no es infalible no importa

Voz 1714 21:25 bien porque las líneas pues tiene tela PESC

Voz 1533 21:28 lo lo explicaba ayer Iturralde González

Voz 1714 21:31 bueno de cámaras que tenemos en los campos eso tiene tela entonces tenemos

Voz 17 21:34 sí

Voz 1714 21:34 pues que en San igual que en San Mamés igual tenemos por ejemplo que no dos exactamente igual tenemos veinte cámaras en Ipurúa tenemos siete porque os hagáis una idea más clara que entonces Si con esas cámaras no pillamos el plano justo para poner la línea esta famosa del plus para saber si es

Voz 1854 21:50 pues no es fuera de juego pues no podemos decir al no ven al cien por cien de una jugada eso no es podemos decirlo noventa y pico por ciento de hecho estamos viendo la televisión la repetición de la línea pero yo

Voz 1533 22:00 depende las cámaras el brazo no aquí

Voz 1854 22:04 lo de bando el banderín de los árbitros lo explicamos luego iban pero es

Voz 9 22:08 no es hasta que toca el balón se no y aparte

Voz 1714 22:10 ahora tienen con el bar tienen nuevas consignas tienen que esperamos

Voz 1854 22:13 además pero explicamos luego cuando tengamos un rato no no tenemos

Voz 9 22:15 trato porque me interesa a yo creo que la gente también le puede interesar esta situación no es solo ya cuando toca el balón sino con el tienen que esperar un poco más

Voz 1714 22:23 eso es ahora con el bar los asistentes tienen la norma de esperar hasta el prácticamente último momento si creen que ha sido fuera juegos por ejemplo pongamos una jugada en la que un delantero del Huesca se queda mano a mano con el portero Athletic el linier

Voz 1854 22:37 no lo tiene cien por cien claros y fuera de juego o no

Voz 1714 22:39 para que acabe la jugada Si el jugador falla la jugada se marca el fuera de juego y saca el fuera de juego del jugador por lo que sea marca gol es cuando el Levante ya

Voz 1854 22:47 se queda en el bar a ver si es fuera de juego a los trajes

Voz 1610 22:50 es verdad que hay que hacer seis carreras aquella

Voz 9 22:53 los asistentes cada día se lo ponen vamos lo ponen más complicado enrevesados ese más

Voz 1854 22:58 no tampoco es enrevesado es si la jugada acaba en gol tenemos que chequear los sin no acaba en gol pues se levanta el fuera de juego porque no tiene no tiene claro tampoco de la vas a jugar

Voz 5 23:06 por cierto en ésta no me he fijado bien iban ha acabado la jugada luego niñas sí sí ha estado muy bien el balón

Voz 1854 23:14 no sabéis fijado Iván igual tú me lo puedes decirme porque estás en el K

Voz 1714 23:16 por el linier habrá levantó el banderín en el momento en el que la pelota no

Voz 1854 23:19 traba cuando ha tocado no sido has ido cuando ha controlado

Voz 9 23:23 que yo creo que ha sido cuando ha disparado el hongo no lo sé exactamente pues que tenemos es que tengo la duda se ha sido cuando ha entrado el gol pero claro por lo que me explicas ha hecho lo contrario es que si tiene que haber levantado Si llega fallar no

Voz 1854 23:35 claro pero es que lo tenía cien por cien claro en el momento que controlar controlaron mantones y puede levantar es en el momento que tienen esa duda de no estar cien por fin seguros de que eso no es

Voz 1714 23:43 en este caso lo ha tenido claro lo que está clarísimo y hablamos con Iturralde González el viernes antes del debut de

Voz 1610 23:50 que quede claro que el barco con las polémicas no acaba no hemos estado un buen rato hablando

Voz 0260 23:53 esta circunstancia porque es que explicar también es un mecanismo nuevo tenemos que conocerlo

Voz 1854 23:58 el ejemplo más claro es el gol de Keko del otro día con el Valladolid contra el Barcelona que lo anula el linier no te casas otra que ahí el linier lo tuvo cien por cien claro levantó la Bandrés anuló el gol

Voz 5 24:08 por cierto acaba el partido ya el que al que te referías era el penúltimo de la jornada con uno dos ha ganado el Celta con los demás y Gómez insisto inmorales por parte del Levante es decir el Atleti se pueden ahí con los dos grandes como Colita

Voz 17 24:20 el jugador buenas claro

Voz 5 24:22 la otra gran eh correcto correcto los tres grandes también

Voz 9 24:26 el Huesca Si gana hoy aquí se encaraba con él

Voz 5 24:28 parece que con el Real Madrid de momento cero cero

Voz 9 24:31 ataque al equipo de Leo Franco están estirando eh

Voz 1610 24:33 creado el gol no no es ese equipo

Voz 17 24:36 la de sí más valiente que el Leganés sí de momento sí es una realidad hoy cuidado ayer AIS aliado en la salida de balón

Voz 9 24:44 recupera el Huesca parece Gallart cuidado toca para Longo mete el cuerpo Maicon Nolasco han al final se la lleva a trancas y barrancas con algo de fortuna el italiano

Voz 17 24:52 no llega al cruce Nolasco Bain

Voz 9 24:55 por llegar a evitar problemas a esta Julia

Voz 17 24:58 si lo consigue con Xabi Etxeita

Voz 18 25:01 aparece William buen control de Iñaki abriendo a Córdoba no

Voz 17 25:05 se adelantó

Voz 18 25:05 los miras no quería jugar Miramón con él

Voz 20 25:09 mucho Hernández corta ayuno Tiflis era saque de banda

Voz 1533 25:13 el partido estaba bonito lo que pase William será bueno e que ha hecho ahí Córdoba será se quedó un atrás pero si está vivo y sobre todo porque el Huesca está proponiendo mucho más que el qué

Voz 1714 25:24 el Leganés sigue siendo un equipo atrevidos a que no tiene

Voz 1533 25:27 perder en San Mamés

Voz 1854 25:28 y que los poderes están ayudando al árbitro del partido vaya sí

Voz 23 25:31 pues mira verá todo hay que decirlo valona

Voz 9 25:34 tras y será para Yeray te está gustando Mathieu el arranque del partido Perú

Voz 0465 25:38 bueno de momento el atletismo es verdad que está llevando el control del partido la posesión pero sí es verdad que las llegadas bueno la única ha sido la del gol anulado hoy es casi el primer detalle del Huesca y en esa primera te las metido así que mucho cuidado porque el Huesca cuando coge el balón en tres

Voz 18 25:53 mira mira mira lo que intentamos la Córdoba en el pase de Che era muy difícil había que tienen mucha calidad no dudo de la has liado de Córdoba Pires

Voz 23 26:03 le ha llegando el balón sin mirar la portería era complicado

Voz 9 26:11 arriba cortan el ascua en el grito

Voz 17 26:17 del chaval en en salto cabeza

Voz 5 26:20 creo que con el cuchillo Hernández tiene pinta de cabeza con cabeza así de primeras sí pero lo escucho tiene cabeza de plomo no porque

Voz 0260 26:27 sí es un tipo duro bueno es más mandíbula aparecen nuevas Bubble déjalo grafito eh a ver la no

Voz 0465 26:33 sí es un codazo se duele de la boca del Octavio pero no asco eh

Voz 1854 26:37 sí les saca el codo sí sí yo creo que sí

Voz 9 26:40 me saca amarilla Ander no

Voz 5 26:42 de nada pero este árbitro entre creo que hemos comentado ya que no es muy Jeter hoy que quiere llevar un poquito el control del partido serás Guardo no intentaba Markel Susaeta buscaba el desmarque de Raúl García

Voz 9 26:53 día será

Voz 23 26:56 saque de banda para el Atlético la tontería

Voz 1533 26:58 en segundo partido titular en Primera en central

Voz 9 27:03 es verdad que si Iñigo Martínez está en condiciones lo intenta Kutcher Hernández desde muy lejos le gustaba atrevido el balón por encima de Unai Simón

Voz 17 27:12 atento el guardameta otro

Voz 9 27:15 vive su segundo partido en San Mamés

Voz 17 27:17 Taha el balón yo que claro el aplazamiento del Rayo Vallecano Athletic porque si es oficial la liga aplazado el Rayo Vallecano Athlétic del sábado que tiene tela como decía Alfonso que vamos no sé cómo se juega el espérate que viene muy bien

Voz 9 27:33 cuando para De Marcos de narcos buscado el autopase

Voz 17 27:36 mete la pierna les sigue será si banda para el Huesca el último tocar ha sido el de la guardería

Voz 24 27:41 eh

Voz 17 27:42 yo tengo una teoría si no en contra el toro que se ha montado con el césped de Valladolid

Voz 1714 27:46 yo os digo que el partido Vallecas Se jugada no ya se montó cierto lío en la primera jornada que se allí se ya

Voz 1533 27:51 un accidente eso es y además se sacaron mucho

Voz 1714 27:53 los vídeos de la gente a enconada en los pero SAS

Voz 9 27:57 vendido hoy lunes en El día después

Voz 1533 28:00 no es como antes de suspender una alternativa negro

Voz 1610 28:03 porque Madrid no habrá querido el Athletic con habrá querido el Rayo Badri me

Voz 1533 28:06 Iván y la mala gestión de la Liga la tienes ya en que hoy está

Voz 1854 28:10 el lunes diez de la noche se está jugando un partido

Voz 1533 28:12 bueno eso es otro tema bueno pues hoy es un tiempo más televisivo pero que que no hay una solución tan fácil como cambiar el estadio si no no entiendo a que se pongan de acuerdo como se ha pero es que luego las fechas son son complicadas verdad que lo está jugando

Voz 0260 28:25 bueno pues hay que meterá no pareció pero no no no

Voz 1533 28:28 al final con una jornada menos no se te va a mantener

Voz 9 28:31 hola jugando no Laskurain tocando para Yeray

Voz 1610 28:36 el Athletic tratando de hilvanar juego por dentro no acaba de encontrar el camino hay con Raúl

Voz 9 28:40 García el pase para Markel Susaeta demasiado largos mete el cuerpo Luchino lateral zurdo de duro de pelar a la a tener Markel

Voz 23 28:49 SER a saque de banda para

Voz 9 28:51 el Huesca bueno creo que las

Voz 0465 28:54 decía faltado falta de Susaeta y al niño intentando robarle el balón se ha sido fatal

Voz 24 28:59 sí con la pierna derecha abajo si falta claras invita a la gente porque es pierden el tiempo entrar son otra

Voz 1714 29:06 Xabi Etxeita

Voz 0260 29:08 ha por el Athletic a Javi cedido no sé al final excedido sí que sí que sí si es que lo termina contrato en dos mil diecinueve

Voz 5 29:19 hemos si termina su adiós a ver es que firmó uno pero tenía una opción de era uno más condicionado otro posible pero sí en principio acaba en el dinero que además asiente

Voz 1533 29:27 su ficha lo puede pagar el Huesca hay esta manera pues se reparten la ficha así de claro

Voz 9 29:33 mejor en caso de pesca que no pudo jugar contra el Athletic en este caso sí

Voz 1714 29:36 eso de jugar

Voz 9 29:38 recuperan Atleti tocarnos las cosas en juega para Yeray dieciséis y medio avanza el central rojiblanco abriendo la izquierda para Yuri ver chinche estén corto para Córdoba la pared no es buena

Voz 23 29:48 eh

Voz 9 29:49 recupera Gaillard el pase no es bueno para mí

Voz 18 29:51 Gamón

Voz 9 29:53 dieciséis y medio en San Mamés Athletic

Voz 16 29:55 cero Huesca cero

Voz 8 29:58 sí aquí estamos con nueva Liga nuevas ilusiones hemos mandado las diecisiete dieciocho al contenedor la hemos retirado

Voz 1714 30:04 claro hay que reciclar para salvar el planeta

Voz 8 31:06 sin el reciclaje es así venga quedan diez y ocho casi dieciocho minutos seguimos con empate a cero Martín

Voz 17 31:14 vive es la tribuna de no convocados ya es desfile esa es la vaca sagrada pero es un es un árabe del cámara que dura e no es que se queda en cuatro no no ha ido desde

Voz 1714 31:28 pero que Sabino no sé si el primero bueno llaga Balenziaga se estaba con Yago allí gané ponía San José

Voz 1533 31:37 Duri

Voz 23 31:38 Beñat todos los lesionados

Voz 9 31:41 no Williams toreando para Raúl García el treinta y uno de agosto se cierra el mercado mercado de verano al final Gross

Voz 5 31:49 las sorpresas hemos vuelto al punto uno porque es que que Rico ha adelantado a muchos

Voz 1714 31:54 mal pase de Dani García directamente fuera sacará deporte algo

Voz 17 31:57 claro creo que yo creo que no va eso presos pero puede ser

Voz 1533 31:59 ser que alguno puede reconsidere la situación

Voz 5 32:02 la sorpresa de llegada descartado yo creo descartaba alguna salida pero lo diga Jaime ahí van yo creo que hay más laterales que que en la guerra y que sobran laterales en este equipo pero bueno Perucho Amanda uno está lesionado está lesionado si es que no ganeano sé no sé no sé qué va a ser del en todo el año con el problema es que Berizzo quiere contar con todos claro dice yo que no se vaya nadie ya pero Ivano sea dientes mirarte eso eso es un equipo descartarlo cada jornada

Voz 9 32:27 ha dicho oye tienes no vas a tener mucha bola

Voz 5 32:30 he hecho ya pero Mista tenga una opción si pues me quedo apoyarlo Cornellà porque dice tengo alguna opción de fichar

Voz 1533 32:36 mismo alega el club

Voz 5 32:37 pues me quedo con los que eso la verdad es que el Toto ha sido muy sincero por ejemplo Conchita oye veo Spain incluso por delante de ti venga pum dejó cuatro centrales ahora mismo descaro ya para ser quinto central pero la cuenta que le cuevas como tres meses entonces bueno Javi tú me acabo en la grada sinceramente esperado por ejemplo el mensaje Sabin Merino hoy es contundente no no es que ayer en la rueda de prensa ni Se refirió a él en posibilidades para el nueve barajó el chavismo a pasta Muniaín

Voz 17 33:04 eso es una fecha a su Susaeta se refirió antes

Voz 5 33:07 la Z incluso te lo dije claro claro

Voz 1533 33:09 si lo pongo en el centro delantero que te da el sí sí sí

Voz 22 33:11 venía en busca el pase para la marca la que vamos a ganar

Voz 18 33:15 el lateral del área de Marcos atrás para Raúl García

Voz 22 33:18 el área busca el centro raso despeja H

Voz 9 33:21 esta quería buscar y con el exterior de la pierna derecha

Voz 17 33:24 la buscan algo complicado y el cole

Voz 18 33:26 ya lo que zancadilla de Raúl sobre creo queme Elaine Melero será

Voz 9 33:35 el Gallart balón para el Huesca Iván nada

Voz 5 33:38 dándose un poco a la oposición daba Raúl García

Voz 9 33:40 leeros una Melero

Voz 5 33:41 bien si te has estado timorato en el disparo e uf

Voz 1533 33:44 suele soltar ahí zambombazo esos ha estado ahí un poco remiso

Voz 5 33:49 una de las virtudes de Raúl Caro es eso estar cerca del área pisar área de Joyce está adaptando una nueva posición unos metros veinte conoce muy bien desde Osasuna no ha llovido yo creo que hago

Voz 1533 34:01 posición que le gusta a él

Voz 5 34:02 sí pero no está tan en contacto con el área que también les gusta

Voz 1533 34:05 eso sí está con Raúl García que lleva

Voz 0465 34:08 deseándole al árbitro no creo desde que no has sacado la tarjeta amarilla en ese codazo no deja en paz

Voz 1854 34:13 pero eso siempre decía el servicio que se dice el partido

Voz 5 34:15 la posición en la que año

Voz 1533 34:16 igual no excesivamente eso no cambia

Voz 9 34:19 era de tocando para Susaeta dejando de cara para De Marcos De Marcos por dentro para Dani García buena jugada hilvanada del Athletic pero en campo propio toca para

Voz 17 34:26 unidad en aparece el diez del Athletic el héroe de Leganés avanza balón controlado toca por dentro para Williams el pase en el bueno encontrose le va en San Mamés es que de un poquito no Martín y ahora le pita la falta Albero el L pide calma a Dani García entrada sobre el hongo será balón para el Huesca

Voz 1533 34:48 mejor que no se cargue Dani García eh que es el jugador que más que más defiende se ha habido un bostezo es verdad somete

Voz 5 34:55 ha sido en el campo y aquí ya te digo yo que no he sido el de la derecha no vamos a la derecha o es que es uno Seth no que un mamut algún dejó los mamuts

Voz 10 35:06 corto Renault Jaume por aquí

Voz 5 35:10 ese riesgo Etxeita allá cerramos no viene de atrás

Voz 17 35:14 por haber hubo cerca del ojo pega García no va

Voz 9 35:19 vamos a desvelar lo que pasa en que se el campo en el campo será el arbitro Álvarez Izquierdo efectivamente atrás

Voz 1854 35:30 con su Agbar Martínez Munuera a pero

Voz 1714 35:32 con pues es verdad es el bares Álvarez Izquierdo y asistente del bares

Voz 1854 35:37 Martínez

Voz 17 35:37 ahora vemos todo aquí oye pero que suelen cuidado la contra son tres del Huesca contra cinco del Atleti ver en diagonal juega

Voz 9 35:47 ahora en corto para acallar Gaillard tiene sólo a Miramón aparte

Voz 17 35:49 P en el vértice del área saca el centro mira

Voz 9 35:52 Amón pasa Vito cuidado no llega Yeray control Hernández ahí está el Colomé

Voz 16 35:56 ya no quiere coger posición de disparo que no sólo no hay nada

Voz 18 35:59 hola puede venir la compradora crisis Susaeta para Munné furia

Voz 22 36:02 buscando para Córdoba son dos para cuatro viene Córdoba se tiene que frenar caros que no hay nadie la piden muy estático va a Córdoba contra el mundo saca el disparo

Voz 18 36:12 eh

Voz 17 36:13 ataja Berners dicen que el balón había salido protesta San Mamés pero que no hay duda será varón para gastar egoísta aquí Córdoba eh pero que tenía Javi

Voz 1533 36:25 no sólo está viendo el balón va a jugar el sólo desde ahí es muy difícil marcada sale el balón hasta no tiene estoy entero no sé si lo quiero mucho la auténtica ya sí mucha ida y vuelta no

Voz 1714 36:38 bueno pues no lo sé no creo que son rápidos e ya lo toros de arriba si yo creo que no le conviene luego por eso lo digo yo creo que tampoco porque como les deje correr mucho mayor

Voz 1854 36:48 esta gente ya Gayarre son muy rápidos

Voz 9 36:51 cada vez que pasan en el centro del campo van con mucho P

Voz 21 36:53 Lignum lo pasa muy mal el Athletic cada vez que lo coge el balón ya sea Justo Hernández sales allanó Moi Gómez

Voz 1854 36:59 de hecho aquí mucho en Colombia que su país le comparan con Carlos Bacca

Voz 0260 37:03 porque en las características que tienen son muy muy son muy parecido además en la manera de correr

Voz 1533 37:08 y además son los dos muy potentes supongo se basa mucho en este tema

Voz 1610 37:13 en el Mundial no no no

Voz 1854 37:16 este chico es llega procedente del Watford propiedad del Watford la pasada temporada jugó cedido metido dieciséis goles que era su primera aventura en Europa y ahora pues han conseguido retenerle

Voz 0260 37:25 vacas más ancho te no viene Muniaín mayor

Voz 1610 37:27 a la derecha para De Marcos vamos a ver bien el centro de Marco desguace

Voz 9 37:32 esta quería entrar Almunia en el balón es para Gaillard cuando precisamente para el esto K

Voz 17 37:38 el con Yeray zancadilla era eh pita la falta el colegiado

Voz 9 37:42 me para que saque esto una tarjeta de verdad Ander

Voz 17 37:46 oye pero en esas zonas del campo

Voz 1854 37:48 tampoco tampoco parece una una falta de amarilla porque ahora extracciones van por ataque prometedor y es mucho más subjetivo que otros años

Voz 0465 37:55 a mí me parecía de amarilla Clara de corta la contra parecía que iba a llegar a París pero casi seguro

Voz 17 38:01 dónde queda el balón tienes tienes que echar un ojo a cómo está

Voz 1854 38:03 la situación del equipo en cómo están colocados yo creo que había suficientes defensas de Athletic como para considerar que un ataque

Voz 5 38:09 sí pero no se discute

Voz 1533 38:11 yo no creo que es poco contesta

Voz 1854 38:14 yo era poco a poco va de uno a dejar jugar

Voz 1714 38:17 bueno pues oí de la Juve

Voz 9 38:20 a saque de banda para el Huesca veinticinco ya de la primera parte cero cero en el marcador es verdad que el Athletic

Voz 17 38:27 vuelve a tener el balón pero es verdad que oportunidad de momento poco o nada tampoco es que el Huesca haya acercado con peligro a la portería Unai Simón ese gol anulado de Longo la pone en juego el Huesca cuando Luis sino la ilusión hoy con De Marcos dice el colegiado empujado de la pero

Voz 9 38:46 de esta Markel Susaeta visera falta en contra de

Voz 17 38:48 el Atleti esa falta es más

Voz 1533 38:52 por entender me bien por tanto que no por otra cosa porque al marcar tanto el gesto con el brazo al mínimo que no te es el contacto el rival se va a tirar iba a sacar falta porque unas

Voz 1854 39:00 otro que ve los brazos extendidos siempre va a pitar falta

Voz 9 39:03 pues faltan Contra del Athletic que va a sacar el Huesca

Voz 23 39:05 eh

Voz 0260 39:07 que se entienda la expresión que yo creo que se ha entendido que autorizaba Ander

Voz 17 39:13 iba a Herrera conformada de Unai Simón de dos jugadores

Voz 1854 39:17 pues decir lo mejor hasta o pillo el de jugador del Huesca

Voz 17 39:22 cuatro jugadores del Huesca un posible remate la cuelga con

Voz 18 39:25 derecha sale Unai Simón Segur Unai Emery con Cuba

Voz 22 39:28 ante el portero de la Trevi Orenga bajo el juez

Voz 9 39:33 o para Muniaín

Voz 17 39:35 van a tener complicado esto es como Navas y Courtois él lo va a tener complicado

Voz 1610 39:40 para poner Herrerín y bueno menos mal

Voz 17 39:43 va a haber un parón de más largo del previsto yo abrir muy por eso no

Voz 1714 39:48 sí que se recupera bien y hago que se recupere bien Íñigo Martínez

Voz 9 39:51 pues a ninguna por encima todas las alternativas Berizzo para el próximo partido que será frente

Voz 1714 39:56 el Real Madrid pero el equipo acelerar los lleva el viento

Voz 17 39:58 no para los lesionados sí porque bueno

Voz 1714 40:01 te quita evita su pronto para no cortar el tren

Voz 1854 40:04 no cuando llevas ya dos semanas de competición de repente

Voz 1714 40:07 notarlo tanto no eso lo están de repente no es bueno

Voz 23 40:10 no

Voz 9 40:11 juega Muniain tocando para no las Covain recibe el de Zumaia al autor del primer gol esta temporada que procedió propiedad para ver chicha que vieron pues fiche

Voz 16 40:19 el área pequeña abuela y centró al área pequeña con Iñaki Williams lastima Kibo agotado del todo bien en el pase Yuri que bien Nolasco hay muy bien chinche el desmarque no tanto la ejecución en

Voz 9 40:36 el pase atrás para Iñaki Williams pues si por lo menos

Voz 1533 40:39 que haber Soledad también subir que es un lateral de largo recorrido y que está un poco remiso también las subidas

Voz 23 40:44 eh

Voz 1533 40:44 y que poco a poco vaya sumándose al ataques e importante para el equipo

Voz 9 40:48 Bodegas Gaillard tocando para el hongos adelanta Dani García se queja de un manotazo recupera el Atleti no pita Nadal el colegiado se queda quejándose del de Zumárraga tocando Raúl García para Yeray vamos a ver si esta acción animan Atleti campo del Huesca jugando para de Marcos falta clara de Moi fue sobre Córdoba perdón que está ahí la derecha y Susaeta aquí en la izquierda

Voz 1854 41:14 rasca con la pierna bajo que enseñara

Voz 9 41:17 no sé si será circunstancial au es un cambio táctico deberá

Voz 22 41:20 le a Muniain en la mediapunta encuentra fácilmente Raúl García vamos a Raúl amaga el centro no prefiere jugar para de Marco

Voz 17 41:26 adelanta Luis yo visceral saque de banda para la tele di

Voz 9 41:32 en este minuto veintiocho de la primera parte cero cero en el marcador pues más o menos estaremos de número como contra el Leganés yo creo que hay un poquito menos eh casi treinta y nueve mil poco más de treinta y tuvo contra el Leganés habrá que esperar dato oficial min

Voz 0465 41:45 parece que el estadio tiene menos colorido que el día de Leganés

Voz 24 41:48 sí

Voz 1533 41:49 teniendo cuenta que él es fiestas hoy bueno creo que tienes bastante mérito

Voz 9 41:53 bueno también las fiestas podían haber quitado a gente hubo vayan entrada bajo

Voz 17 41:58 de Dani García sobre ya que el Kutcher Hernández Diego ahí atendido el jugador del Athletic tampoco hay falta de tarjetas

Voz 0465 42:06 Juanpi todo a la falta veremos hoy

Voz 24 42:08 John pero no tiene pinta será está viéndolos

Voz 0465 42:11 señor mucho desde el suelo también está viviendo que saca la tarjeta decía que era la segunda que era la segunda la verdad que el choque es duro es fuerte

Voz 1533 42:22 listo es Dani como se toca la cara como quedando a él