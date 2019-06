Voz 1 00:00 quedan dieciséis minutos para llegar a la una de la tarde es la que les ofreció en el centro óptico de lo que vamos a tener aquí en estos estudios a Paco Sanguino concejal electo podemos decir ya el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alicante señor admiro que tal como

Voz 2 00:11 está muy buenas tardes muy bien concejal

Voz 3 00:13 concejal en el Ayuntamiento de Alicante Nancy es mañana

Voz 2 00:16 en la mañana tenemos la toma de posesión y la investidura oficialmente pues no es distinguirá en con con tan excelso por supuesto así que no puedo estar más que contento oí hay un antes y un después en en la vida de cualquier persona tiene la

Voz 4 00:35 la honor de

Voz 2 00:38 es representar a la ciudad de Alicante en

Voz 3 00:41 su Ayuntamiento ya veo que mira hacia adelante pero bueno han pasado tres semanas casi desde las elecciones no se pueden ver las cosas con perspectiva no sé qué qué qué balance hace

Voz 2 00:49 de todo aquello bueno el primer balance es que hemos dado una curva a la dinámica que que teníamos desde hace años en los resultados recordamos que pasamos en los anteriores elecciones de de catorce concejales ahora que hablas de concejales electos luego pasamos a ocho en las últimas a seis hemos invertido la tendencia y ahora tenemos nueve concejales esta tendencia que venía desde dos mil siete pues la hemos invertido oí en ese sentido pues estamos contentos no podemos estar contento porque nos hemos quedado a dos mil votos de ganar las elecciones Si nosotros nos presentábamos para ganar las elecciones y para tener otro proyecto de ciudad pero vemos que ha habido un reto cuando de la ciudadanía muy alto a pesar de que hemos caído seis puntos en la participación ha sido el mayor respaldo relativo porque el resto de partidos solamente ha habido un partido que ha ganado un concejal que es el Partido Popular nosotros hemos ganado tres concejales si sólo ha habido uno que ha ganado un concejal y el resto ha perdido concejal

Voz 3 02:00 salvo Vox que ha entrado ahí también de de los que

Voz 2 02:03 la efectivamente Vox entra con dos concejales Si bueno dos de los que se presentaban hasta ahora digamos no históricos jueves y ese ha sido el resultado

Voz 3 02:13 yo Paco como se ve como jefe de la oposición el Ayuntamiento como diputado en la Diputación incluso presidente no lo sé

Voz 2 02:19 yo me veo trabajando por esta ciudad como como he hecho siempre como decía madre desde que tengo uso de razón no me veo trabajando en cualquier lugar donde sea necesario desde cualquier sector por o bien desde el sector digital como he estado casi veinte años o bien ahora en un cargo cultural me veo trabajando por por la ciudad allá donde se encomiende a mi me gustaría obviamente como no pero una presentado tener atribuciones de de gobierno de gobernar bien tener es atribuciones dentro de mi partido del Partido Socialista

Voz 5 02:55 pero indudablemente

Voz 2 02:58 que no me va a restar ni un ápice de ilusión y de esfuerzo estar donde estemos que todavía sigue todavía no

Voz 6 03:05 cuando no lo descartan y Diputación Ny y Ayuntamiento

Voz 2 03:09 eh nosotros estamos como bien sabes yo estoy adscritos también la posibilidad de ser diputado pero seguiría siendo concejal del Ayuntamiento de Alicante igualmente

Voz 3 03:18 bueno vamos a ver que qué pasa mañana no Barcala en primera instancia o como formación más votada espera usted que sea alcalde pues

Voz 2 03:27 te repito última frase creo que todavía está todo abierto nosotros hicimos una oferta clarísima desde el primer momento en que ese cerro la última urna que es una propuesta de caracter de miras europeas de miras internacionales porque creo que es lo que necesita esta ciudad y esta autonomía esta ciudad necesita con los proyectos que se han iniciado en los últimos cuatro años de tener un peso enorme en el conjunto del Mediterráneo y un conjunto de Europa no olvidemos que tenemos grandes instituciones ser nacionales en la propia ciudad colas que otras ciudades no cuenta como es Casa Mediterráneo la Eurohypo si tenemos que seguir trabajando en esa línea porque como bien sabes Carlos esas instituciones fueron proyectadas por el Partido Socialista entonces creo que ha habido un un abandono en ese sentido debemos de tener un gran protagonismo en el Mediterráneo en el sur de Europa y en y en Europa en su conjunto ídem pues tener ese protagonismo apelando a acuerdos e a la europea no acuerdos tan reaccionarios y acuerdos de involución como como como estamos viendo lamentablemente eso significa un conjunto de fuerzas de centro izquierda de la social a partir de la sociedad me de la socialdemocracia a partir de liderazgo de la socialdemocracia en Europa ir nosotros no podemos permitirnos en Alicante perder ese protagonismo ni en la Comunidad Valenciana

Voz 3 04:48 pero es cierto que esa propuesta dijo el presidente el secretario general de los socialistas vamos a ser muy generosos con Ciudadanos no para darle la alcaldía pero se sentaron a negociar han negociado les Dick les han dicho ya ciudadanos que no es con quise va a negociar es iban bueno sentar un rato con como hemos visto al público pues ahí

Voz 2 05:08 hay conversaciones de todo tipo ha habido en tres semanas inclinación no sólo de ciudadanos sino que también se ha pronunciado en este sentido Unidas Podemos au Compromís Si mi sea visto como ellos eh y tomaba una decisión muy audaz Si muy generosa por su parte y creo que eso tampoco ha sido suficientemente contrastado diciendo públicamente que apoyaría un gobierno tal como ya hemos propuesto siempre que lo liderará un socialista que eso yo quiero aprovechar esta entrevista para para agradecer desde el Partido Socialista la audacia y el sentido colectivo del bien colectivo qué formaciones de otro signo e sean tan generosas como para poner por delante una candidatura que no sea de su partido en pos de acabar con con más de veinte años donde hemos visto que el interés de unos cuantos prevalecía sobre

Voz 3 06:02 de lo que pasa es que eso ya sabe usted que se les ha criticado no por cambios de cromos no les han dicho bueno es que ese cambio de cromos los hubiera atrevido a hacerlo en Valencia no se les ha dicho bien yo creo que

Voz 2 06:11 que nosotros estamos practicando más una un ejercicio de convenios que que de pactos sabes que desde primer momento no nos ha gustado hablar de ningún tipo de pacto porque yo creo que los sectores y lo que están haciendo es depositada su ilusión en el voto después del resultados cuando se tiene que ver a este tipo de cosas yo a mí pero yo prefiero hablar de convenios porque estamos ante un nuevo contexto histórico y hay que convenir yo creo que la ciudadanía lo que lo que pretende nosotros es que tengamos responsabilidad para convenir para saber convenir buscar siempre el mayor bien cómo aún convenir en momentos históricos que son diferentes no estamos hace ni hace ni como hace veinte años ni hace ni como hace diez ni siquiera como hace cuatro años es necesario que convengamos que convengamos que lleguemos a a un periodo de Valle donde haya más tranquilidad donde la lo primordial sea en la defensa de los más perjudicados después de de un hecho histórico crucial que ha sido una tremenda crisis creo que todavía tenemos que hacer Air muchísimo para para sacar adelante un porcentaje poblacional enorme desempleo y para eso hace falta convenir convenir convenir ese tiene que ser la máxima en todo esto no hemos tenido ningún tipo de empacho de hacerlo públicamente decir venga nosotros no tengamos pero de verdad vamos a a tratar de buscar puntos de acuerdo con que entienda que está en un centro con quién entienda que es es un momento histórico donde se nos exige que convengamos constantemente sobre los problemas de la ciudadanía por encima de otra cosa

Voz 3 07:52 pero insisto no no parece que vaya porque en han tenido esos contactos con Ciudadanos han sentado usted no sé alguien de del Partido Socialista lo he dicho todo esto a Ciudadanos porque con quince centavos con Isabel con con el Partido Popular

Voz 5 08:05 bien nosotros

Voz 2 08:08 ante desde no es no desde ahora sino desde hace tiempo y todo el mundo sabe ciudadano sabe que perfectamente de primera mano hoy de manera directa que eso que pretendemos nosotros en ese sentido no si tienen suficiente información como también la tenemos nosotros para ver si hay posibilidad de llegar a ese acuerdo por supuesto hemos actuado con discreción a ICO máximo respeto a todas las agrupaciones a lo que pretendan a pactar ha hecho prevalecer la discreción y el respeto a partir de que el anuncio era público para trabajar en pos de ello In hay agrupaciones políticas pues que que han definido más quién era su sociedad de preferencia que ha sido ciudadanos que ha decidido que su socio preferencia era el Partido Popular lo hemos respetado o no no es verdad que no ha habido un una reunión pública con otros partidos porque así lo han decidido ello y así lo hemos respetado si aciertan o equivocan es responsabilidad ellos por tanto es

Voz 3 09:07 Nos parece que está más lejos el pacto en la en el Ayuntamiento pero en la Diputación lo ven factible

Voz 2 09:13 que en nuestra opinión la configuración de la Diputación es muy diferente a la de el Ayuntamiento de Alicante las explotaciones Provincial Diputación tiene que reflejar las necesidades de de lo que compone toda esta provincia todos sabemos que nosotros hemos ido pues la la agrupación más votada Ike ciudadanos tiene la oportunidad en este momento a partir de este momento hasta que se configure pues de cambiar un muchísimos años donde la Diputación ha convertido pecie de Gran Centro Comercial de intereses no que hay que desmontar progresivamente porque lo que les pide la ciudadanía es que somos responsables con el erario y que seamos responsables con tener una provincia que si va a tener una provincia donde caminemos todos eh que a la par y que y que no se no haya desigualdades entre municipios que necesitan mucho la participación de de las administraciones tienen esa oportunidad íbamos a trabajar le vamos a explorar la durante desde

Voz 3 10:18 es cierto que son distintas no para elegir al al presidente de la Diputación no al alcalde no el alcalde con ser la formación más más votada si no hay una mayoría absoluta tú te tienes la la Alcaldía cosa que no pasaría en la en la Diputación con lo cual hay ciudadanos pues tiene otros otras posibilidades que jugar también no quiero decir que no hace falta que sume al Partido Socialista no efectiva

Voz 2 10:39 ante la mera abstención para valdría y además creo que tienen una oportunidad enorme de cambiar de hacer un giro en lo que es lo que en aquello que les ha conformado como partido en parte que ese es la regeneración que han en estado preconizado desde que nacieron ahora tienen la oportunidad de hacerlo en en nuestro en nuestro ámbito provincial creo que sería un error que no que no lo utilizaron en en el momento en que es factible no así que nosotros lo que hacemos es combinar a Ciudadanos para las que es porque hemos toda la vida vida vías de acuerdo con ellos a partir de ahora para precisamente que se cumpla lo aquello que aquella filosofía que han estado exhibiendo durante todos estos años

Voz 6 11:25 mira ahí volviendo perdón al al Ayuntamiento

Voz 3 11:29 van a tener más poder no pasan de seis a nueve concejales son la formación con más concejales junto al Partido Popular eso sí con dos mil votos menos pero van a tener un papel eh Si sale Barcala eh que saber mañana pero van a tener un papel de liderazgo de esa de esa posición ya se lo han planteado que quieren hacerlo durante este años cómo van a trabajar

Voz 2 11:47 eh indudablemente me estemos donde estemos vamos a mantener los ejes que venimos diciendo desde un principio es decir por una parte e ir restando ese desequilibrio que se ha generado durante veinte años en el que hay una gran brecha económica entre entre barrios de Alicante no podemos permitir Ike Partido Popular no ha hecho nada salvo generar una deuda de ciento cincuenta millones que no ha arreglado en absoluto esas grandes desigualdades que existen y que ese multiplicaron que ya existían y que se multiplicaron con la crisis eso significa políticas de empleo mejorar el acceso a la vivienda para los jóvenes porque lo que queremos atraer es a una población joven y que tenemos tenemos la obligación de procurar un acceso a la vivienda tanto a a los grupos sociales más desfavorecidos como a los jóvenes que inician un proyecto de vida y que como siempre como ha sido la Historia reciente contemporánea Alicante queremos atraer una población para para tener un desarrollo económico y ser un modelo de ciudad para el resto de el Mediterráneo y queremos que nuestros habitantes pues vivan con eso Prieto de vida

Voz 7 12:57 la como ha sido hasta hasta

Voz 2 13:00 los veinte años de desgobierno al Partido Popular y de crisis y para eso necesitamos políticas claras políticas de de asociación con la Generalitat y no sólo con la Generalitat sino con el Estado para procurar las el modelo de ciudad que tenemos es Fulgan fundamentalmente de recuperación de una vida digna para las personas acelerar esos expedientes de la Renta Básica valenciana generar empleo de calidad que nuestros jóvenes y nuestros jóvenes no se tengan que ir por obligación otros países a trabajar con proyectos estratégicos que modernice ni que nos pongan en una situación de visibilidad internacional en Alicante mejorar las infraestructuras por medio de las tres de instituciones para que Alicante sea una ciudad moderna que no pierda peso en el conjunto de la provincia de la Comunidad Valenciana y los grandes retos en el futuro a partir de ahora hay por los cuales necesitamos convencer de que de que la el mejor gobierno es aquel en el que nosotros participemos

Voz 3 14:01 lo que está claro que si gobierna el PP en el Ayuntamiento y en la Diputación ya lo han dicho no a una especie de contrapoder a las políticas del Consell

Voz 2 14:09 creo que que es una boutade pensar que tiene que haber un contrapoder eso define muy bien lo la política histórica antigua y rancia permíteme del Partido Popular que tengan que genera contra poderes eso dice mucho de lo que son ellos nosotros no estamos para contrarrestar a nadie desde el Partido Socialista estamos para sumar y beneficiar al conjunto de la ciudad al conjunto de la provincia de la comunidad autónoma

Voz 3 14:34 insisto para finalizar donde se ve de Ayuntamiento Diputación

Voz 5 14:38 yo todavía no me han dado me vas a sacar de la idea de que cuál es mi máxima ilusión que es trabajar

Voz 2 14:47 por Alicante a ello donde estado

Voz 5 14:50 ha mantenido siempre eso lo haría siempre

Voz 2 14:52 compromete cree que donde esté esté donde esté