Escucha las noticias de las 12:00 (15/12/2018)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1275 00:06 veinticinco personas han sido detenidas en París durante la manifestación de los chalecos amarillos es el quinto fin de semana consecutivo de protestas se producen después de que el presidente Macron anunciase una subida del salario mínimo y la retirada del impuesto las pensiones corresponsal Carmen Vela delante

Voz 0390 00:21 buenos días cerca de ocho mil policías han recibido hoy en la capital de Francia a poco más de mil chalecos amarillos este es el quinto sábado consecutivo de manifestaciones el pasado sábado fueron diez mil en París algo más de una docena de detenciones frente a más de un centenar a estas horas hace una semana la movilización se desinfla también en el resto del país según las informaciones de los medios el presidente Macron pidió calma para el país después de haber hecho varias concesiones sociales yo económicas por un valor superior a diez mil millones además de anunciar una concertación nacional como en las últimas semanas los Campos Elíseos son el epicentro de la convocatoria parisina en medio de un amplio dispositivo de seguridad que incluye el registros a quienes quieren acceder a la avenida todas las líneas de metro en los aledaños han sido cortadas y las líneas de autobuses desviadas pero a cambio de otros fines de semana algunos museos y monumentos han decidido permanecer abiertos

Voz 1275 01:15 sí todavía de la información internacional algunos ministros de Theresa May creen que hay posibilidades de que el Parlamento británico respalde el acuerdo para el Brexit piden consenso pero también reclaman a Bruselas garantías para que se pueda producir la salida de Reino Unido de la Unión Europea Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 01:29 buenas tardes el ministro de Exteriores Jeremy Hunt pide apoyo a Bruselas para que el actual Plan del Brexit se apruebe en el Parlamento tras el retraso en la votación anunciado por May esta semana en una entrevista en la BBC and considera que no hay forma de que la Unión Europea esté segura de que todo acabe en acuerdo

Voz 1 01:49 no

Voz 0866 01:50 no nos ayudan dice el titular de Exteriores o no se muestran flexibles Jan considera en todo caso que la única forma de que el acuerdo llegue a la Cámara de los Comunes es que sea una versión negociada por el Gobierno como la actual Plan y confía en que la votación salga adelante cuando pase el dice la tormenta mientras una de las grandes aliadas de May la ministra de Trabajo Amber Rudd pide a los diputados de la Cámara que abandonen la indignación llegan a un consenso para evitar así la ruptura no negociada

Voz 1275 02:13 la Unión leyó un juez federal de Texas ha declarado esta madrugada inconstitucional el Obamacare la ley sanitaria aprobada por el Gobierno de Barack Obama y revertir da por la administración Trump a través de cambios regulatorios da acceso médico a veinte millones de personas con pocos recursos Javier

Voz 0866 02:27 una gran noticia para Estados Unidos según el presidente Donald Trump que ha reaccionado así a través de su cuenta de Twitter el fallo responde a la demanda de una veintena de estados republicanos tras la reforma fiscal promovida por el propio Trump que eliminó las multas para aquellos que no tienen seguro médico ahora el juez considera que tras esa reforma toda la ley sanitaria promovida por Obama es inconstitucional la decisión deja en el limbo a esos veinte millones de estadounidenses aunque fiscales como el de California ya han anunciado un recurso por lo que se prevé que la decisión acabe en el Tribunal Supremo

Voz 1275 02:56 de vuelta a España el Gobierno insiste en que no existen nervios ante el consejo de ministros del próximo viernes que como está previsto se va a celebrar en Barcelona la ministra portavoz Isabel Celaá ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando para que todo se produzca en un ambiente de normalidad ante la amenaza de algunos colectivos independentistas de boicotear la reunión declaraciones hoy en Salamanca

Voz 2 03:14 yo creo que las relaciones entre el tanto la Generalitat como en España se están estableciendo de manera natural de manera pretendemos la normalización no tenemos nardos en fin que estamos trabajando para que todo sea normal lo aportarle la mayor no la mayor en

Voz 1275 03:35 la Policía Nacional ha detenido a tres personas que administraban una página web neonazi que defendía la homofobia y el racismo más datos con Julio Verne

Voz 3 03:42 una de las webs neonazis con más influencia a nivel mundial los detenidos se encargaban de la sección en español de esta página web el líder del portal ha declarado en Suiza un español de veintinueve años que subía vídeos atacando al movimiento feminista los judíos o el colectivo LGTB ahí llega a los cincuenta mil suscriptores traducía su contenido a más de veinte idiomas los tres detenidos no Oña apoyaban al responsable de la joven neonazi propagando a través del portal su devoción por la figura de Hitler la policía explica que los detenidos se habrían reunido a mediados del año pasado para abrir esta sección en español la versión en castellano de la web también había conseguido un gran número de seguidores una agencia de noticias estadounidense lo llamaba el portal neonazi que corteja lectores en español

Voz 1275 04:22 vamos ya con la información del deporte Toni López hola

Voz 0034 04:25 hola qué tal Almudena jornada dieciséis de Liga Santander empezó ayer con el Celta cero Leganés cero vuelve hoy a la una con el Getafe Real Sociedad en el Coliseum con Gago y Ángel en el once local y en la Real entra Sandro por Janus allá a las cuatro y cuarto Valladolid Atlético de Madrid a las seis y media Real Madrid Rayo Vallecano en la convocatoria en Madrid no está Bale lesionado pero si vuelven a la lista Ramos y Ceballos cierra el no menos cuarto el Eibar Valencia fuera el fútbol este fin de semana en Lleida Final Four de la Copa Asobal de balonmano un torneo que el Barça ha ganado las siete últimas ediciones hoy en semifinales a las cuatro Bidasoa Irún friend Granollers ya las seis Barça Lassa ABANCA Ademar de León y por último en a la última jornada de la primera vuelta quedan dos puestos de la Copa de España por decidir cuatro equipos que luchan por ellos