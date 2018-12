Escucha las noticias de las 03:00 (16/12/2018)

en la Cumbre del Clima cierra sus puertas con un pacto de mínimos los casi doscientos países reunidos en Katowice en Polonia han acordado un mecanismo común para poner en marcha el Acuerdo de París en la próxima década las organizaciones ecologistas consideran que la cumbre ha sido un fracaso porque no se han aumentado los objetivos de reducción de emisiones de gases contaminantes informa Javier Gregory

con un día de retraso la Cumbre del Clima de Polonia la número veinticuatro de la ONU sobre cambio climático ha llegado un acuerdo de mínimos un acuerdo puramente técnico en cuestiones como por ejemplo cuando empezará a contar la reducción de las emisiones de CO2 o que gases indicar pero queda sin duda lo más importante se deja para la próxima cumbre que se celebrará en Chile el año que viene se trata de añadir más compromisos de reducción de emisiones de CO2 que es lo que pedía precisamente la Unión Europea también el panel científicos de la uno contra el cambio climático el famoso IPCC los ecologistas están muy enfadados porque dicen que no hay ambición que los problemas son muy graves los provocados por el cambio climático y que los políticos de todo el mundo siguen sin dar una respuesta eficaz y sobretodo práctica a los problemas del cambio climático

más cosas un matrimonio ha fallecido y otro de la misma familia ha resultado herido esta noche en un accidente de tráfico en la carretera N once en Madrid la conductora ha perdido el control del coche en el que viajaban que se ha partido en dos tras chocar contra un pilar de señalización Beatriz Martín es portavoz de Emergencias Madrid

en El Campillo desde el cuatro de diciembre es maestra y había llegado Nerva para cubrir una sustitución la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis Ezequiel Romero coronel jefe en Huelva

no yo creo que es el primer penalti pitado el va sacando un centro lateral de un centro con la mano con la mano eh pero bueno ellos deciden y nosotros aceptarlo

del caos del discurso de Carmen Maura me he emocionado por ser europeo decía el director polaco se refería al divertido y emotivo discurso de la actriz española que recogía Premio de Honor a toda su carrera mezclando el inglés el español y las lágrimas CETI a esa Auster también ha habido premio para el cine español para la coproducción Un día más con vida co dirigida por Raúl de la Fuente es la adaptación del libro del periodista Ryszard Kapuscinski sobre la guerra de Angola