Escucha las noticias de las 05:00 (16/12/2018)

el Gobierno pide calma ante el consejo de ministros del próximo viernes en Barcelona tras los llamamientos de parte del independentismo a protestar en las calles en contra de la reunión el Ejecutivo de Sánchez asegura que no existe nervioso en el Gobierno y que se está trabajando para que el encuentro se desarrolle en un marco de normalidad Isabel Celaá portaba

yo creo que las relaciones entre ambos entre ambas el tanto la Generalitat como en España se están estableciendo de manera natural de manera pretendemos la normalización no tenemos nardos en fin que estamos trabajando para que todo sea normal lo aporta la mayor normalidad de ellos unida

llamamiento a la calma también desde la Generalitat el vicepresidente catalán pide que no se caiga en provocaciones al tiempo que vincula la independencia y la justicia social Radio Barcelona Monica Peinado

ministros que no caigan en provocaciones y que se manifiesten de forma cívica pacífica lo ha dicho en el consejo nacional de Esquerra Republicana donde también ha asegurado que si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hablar de cómo Cataluña puede hacer frente a la precariedad ellos le explicarán que la receta es la independencia pero sí a causa del sida Cataluña dice que la causa de la independencia de Cataluña es una causa para vencer la precariedad que defienden la independencia para conseguir la justicia social porque son dos caras de la misma moneda son indisociables indies el consejo nacional de Esquerra también ha aprobado querían arriba pedagoga pareja del ex conseller Raül Romeva sea la número dos de Oriol Junqueras en la lista para las elecciones Europa

