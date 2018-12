Hora 14 La Rioja (16/12/18)

Voz 0866 00:00 hola qué tal muy buenas tardes seguimos en Hora catorce pero lo hacemos ya desde La Rioja saluda Diego Sacristán los pensionistas riojanos volvieron a salir a la calle ayer en Logroño para exigir unas pensiones dignas ante la creciente preocupación por el futuro del sistema público de pensiones en España en el medio y largo plazo Pedro Gómez es el portavoz de la Coordinadora por la defensa del sistema público de pensiones

Voz 2 00:37 los motivos son múltiples el primero es que hay un claro interés político en qué desmantelar el servicio público de pensiones estamos viendo cómo en el fondo monetario internacional la OCDE la Comisión Europea están presionando al Ejecutivo para volver al cero veinticinco por ciento ir después los planes privados de pensiones últimamente con la campaña aunque sea estacional hay una fuerte presión en torno a los planes de pensiones que de alguna forma es el inicio de la privatizó privatización de las pensiones

Voz 0866 01:12 y en portada también nos centramos en una iniciativa solidaria la biblioteca de La Rioja ha puesto en marcha por cuarto año consecutivo la iniciativa solidaria te lo cambio cuyo objetivo es quitar sanciones a cambio de alimentos para la Cocina Económica y también sucesos una mujer de cincuenta y un años ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo a la altura del punto kilométrico ciento ochenta y uno sentido Zaragoza en la AP68 en el término municipal de Calahorra y más incidencias en la carretera un derrumbamiento de piedras obligado a cortar un carril en la regional cuatrocientos treinta y seis que llegaba centros vamos a conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Achero Toribio qué tal buenas tardes

Voz 0564 01:59 buenas tardes día nuboso y con lluvias hoy domingo en La Rioja vemos cielos tapados que han ido dejando precipitaciones a lo largo de la mañana debido a este frente atlántico que avanza Iker espera que de cara al final del día las precipitaciones vayan disminuyendo la cota de nieve baja hoy de los mil seiscientos a los mil doscientos metros en cuanto a las temperaturas hoy podríamos alcanzar catorce grados en Logroño Arnedo y Haro quince en Calahorra hay dieciséis en Alfaro en general soplan vientos del suroeste al oeste con rachas más fuertes en la Ibérica de cara a mañana lunes esperamos una jornada de tiempo más estable al de hoy Israel volverá a brillar con predominio de cielos poco nubosos sin precipitaciones a primeras horas no se descartan brumas y nieblas matinales así como heladas débiles durante esta madrugada por temperaturas mínimas de entre uno y dos grados continuamos con esta bajada de temperaturas que durante el día también dejarán máximas de diez grados en Logroño Haro y Arnedo y once en Calahorra y Alfaro por último soplarán vientos flojos variables

Voz 3 02:57 es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 0866 03:01 y ahora mismo el termómetro marca trece grados y medio en el centro de Logroño se lo contábamos en portada más de un centenar de pensionistas salieron ayer a las calles para defender el sistema público de pensiones bajo el lema gobierne quien gobierne las pairs las pensiones defienden la Plataforma en Defensa de las pensiones señalan que hay múltiples motivos para protestar por ejemplo dice su portavoz Pedro Gómez porque desde Europa hay presiones para volver al aumento del cero coma veinticinco Hinault a equipararlo a la subida del IPC

Voz 2 03:32 los motivos son múltiples el primero es que hay un claro interés político en que desmantelar el servicio público de pensiones estamos viendo cómo en el fondo monetario internacional la OCDE la Comisión Europea están presionando al Ejecutivo para volver al cero veinticinco por ciento después los planes privados de pensiones últimamente con la campaña aunque sea estacional hay una fuerte presión en torno a los planes privados de pensiones que de alguna forma es el inicio de la privatizó privatización de las pensiones

Voz 0333 04:06 desde la plataforma señalan que están a la espera

Voz 0866 04:08 nativa de los movimientos del Gobierno socialista pero dicen que son desconfiados porque el PSOE hace una cosa distinta a la que dice cuando está en la oposición

Voz 2 04:16 estamos a la expectativa ya sabíamos que por experiencia que ya somos mayores que el Partido Socialista una vez que está en el Gobierno hacer otra cosa distinta a la que cuando está en la oposición está perdiendo una oportunidad es legislar para el pueblo yo sé que no tiene mayoría absoluta que tienen muy complicado pero la velada con las pensiones no ha dado un paso porque la subida de el IPC ya estaba recogida con el con el anterior Gobierno vamos con el PNV y el PP llegaron a un acuerdo eh que se van a revalorizar las pensiones cuando el IPC eso está por ver si la diferencia que hay entre lo estimado y la inflación no sabíamos si insertar en en enero con esa pequeña diferencia sea promesas hay muchas pero hechos ninguno el copago dijeron también que lo iban a eliminar no sabemos nada de él

Voz 0866 05:13 los pensionistas continuarán con las movilizaciones durante las Navidades de hecho el veinticuatro y treinta y uno de diciembre volverán a salir a las calles

Voz 0333 05:21 eh

Voz 2 05:21 soy eso desde luego que sí vamos a continuar de hecho tenemos el veinticuatro y treinta y uno de este mes he tenemos concentraciones todo el mes de enero no los podemos dejar porque pensamos que que nos jugamos mucho no estamos en periodo preelectoral es una oportunidad que no debemos dejar de pasar

Voz 4 05:43 y a un único en todo

Voz 2 05:45 el como decimos en nuestro el lema leer muy bien de que gobierne en las próximas selecciones las pensiones se defienden como he comentado antes entendemos que hay un interés muy fuerte en desmantelar el sistema de la Seguridad Social en beneficio de los planes privados de pensiones

Voz 0866 06:02 cambiamos de tema porque la guía menús saludables de La Rioja muestra que es posible disfrutar de la gastronomía riojana en el marco de una dieta sana y atractiva importante también para estas fechas en los que la comida también es protagonista la Fundación Española de la Nutrición el Centro de Información Cerveza y Salud el chef Ramón Piñeiro del restaurante La cocina de Ramón han unido esfuerzos para realizar y publicar veintiún recetas saludables y que son representativas de nuestra comunidad la Fundación Española de la Nutrición ha sido la encargada de supervisar las creaciones de los chefs desde el punto de vista de la salud valorarlas nutricionalmente José Manuel Ávila ex subdirector general

Voz 5 06:39 bueno pues no hace mucho empezamos con tapas lo que hicimos fue un libro de tapas en armonías con cervezas con las tapas más características de las distintas regiones comunidades autónomas españolas pero luego quisimos dar un paso más y es pues ahora vamos a hacer una guía de menús porque al final aunque el comer de tapas supone el comer variado el comer puede ser también equilibrado oí moderado pero vamos ahora a preparar unos menús en concreto veintiún menús veintiún platos por cada comunidad autónoma es decir primer plato segundo y postre por siete días de la semana menús que estén equilibrados en el punto de vista nutricional pero además de estar equilibró el punto de vista nutricional de nada sirve sino no gustan

Voz 0866 07:17 Ramón Piñeiro autor de las recetas afirma que ha intentado plasmar en estos platos toda la variedad que ofrece nuestra comunidad con productos típicos de muchas localidades riojanas

Voz 4 07:27 ventilar está muy presente en el día a día de cada persona de Logroño o de La Rioja no hecho tanto en fresco como en conserva ya que hay una gran industrial a dar ya de conservas viento la Comunidad importante para nosotros el champiñón fresco y conserva allá sofás fresca ahí conserva feeling en este caso en conserva porque hay una una industria físico tan pero que no debemos olvidar también mucho fruto fresco como está eh tanto frutas cobertura desde la coliflor de Calahorra hasta una pera de Rincón bueno partiendo pues un poco de de de menciona recetas riojanas diciendo a una cayera al suelo la al vino tinto

Voz 0866 08:13 por otra parte desde el Centro de Información Cerveza esa luz aseguran que con estas guías también quieren romper la creencia de que ésta de vida no es saludable Sarah Cook

Voz 7 08:23 ser conscientes tener un poco de de conciencia también de calendario de productos saber que se puede comer en cada temporada que también esto es sostenible y ayudamos al medio ambiente y segundo comer con bueno pues con con ganas y con placer pero con moderadamente sea lo sorprendente de hacer por ejemplo lo que estamos haciendo con las guías es pensar que la acompañan el menú saludable e acompañarlo con cerveza porque mucha gente podría llegar a pensar que es incompatible que realmente la cerveza engorda es es yo creo que es de los grandes errores no la cerveza puede ser un complemento y un acompañante perfecto como vamos a vivir de de un plato determinado puede llegar a equilibrar todos sus nutrientes que necesitamos no simplemente que saber beberlo con moderación hiriente adecuadamente

Voz 8 09:04 sí

Voz 0866 09:09 la hostelería suponen La Rioja el cinco por ciento de la de la riqueza de la región a nivel nacional trescientos mil establecimientos hosteleros emplearon a uno coma seis millones de personas el peso del sector se eleva hasta el siete coma dos por ciento del PIB español en Hora catorce saludamos Rosa Francisco Martínez Bergés presidente de la Asociación de Hosteleros en La Rioja qué tal buenas tardes

Voz 0333 09:33 hola muy buenas tardes bueno con usted vamos a

Voz 0866 09:35 pasar esos datos que se desprenden del Anuario de la hostelería de España dos mil dieciocho el primer dato de este anuario es que la hostelería en España de dos mil dieciocho tiene menos peso aquí en La Rioja que la media española aquí supone un cinco por ciento en la media decíamos que era un siete coma dos por ciento

Voz 0333 09:54 pues sí como comunidad autónoma más pequeña y además el turismo aquí lo admitimos donde más se nota es pues fines de semana puentes somos más más débiles que lo que es Costa que es montaña montaña de esquí

Voz 0866 10:16 el señor cara Alfonsín al final todas las comunidades más turísticas en las capitales en una media La Rioja más pequeños pero donde un cinco por ciento también ese importante también estamos hablando de muchos puestos de trabajo y mucha importancia en también incluso dentro de ese conjunto turístico que es La Rioja ahí está la hostelería

Voz 0333 10:36 pues directos más de ocho mil trescientos puestos de trabajo lo que estamos intentando entre todos es darle un empuje Un empujoncito con el enoturismo que creo que que tendríamos que ser cabeza de este país poco a poco ir subiendo esas cifras hasta llegar a la media nacional

Voz 0866 10:56 según esta publicación los más de dos mil establecimientos que conforman el sector aquí en La Rioja aumentaron su facturación un cinco coma nueve por ciento no sé si esa cifra eh es la realidad del sector es una cifra modificada dentro de la hostelería hoteles campings es que aporta más peso los restaurantes no sé cómo está

Voz 0333 11:18 a ver si a alguien le dices que hoy en día hay menos bares en La Rioja que en el dos mil diez te dicen tú estás loco no es verdad es verdad bares como tal hay menos hay más restaurantes los hoteles han aparecido las casas rurales campings a ir un poco más de todo lo demás con lo cual los bares si como bar han bajado luego la facturación hay que calcular la por grupos han subido lo que es pues casas rurales ha subido que antes no existía los campings han ido creciendo poco a poco los hoteles han subido y tienes un pero en si los bares restaurantes en el dos mil diecisiete parecía que se recuperaba un poco pero en el dos mil dieciocho hemos vuelto a lo anterior hemos bajado un uno coma siete por ciento

Voz 0866 12:16 qué lectura hacen de esa bajada porque consideran que que ha bajado y que no se ha conseguido esa recuperación de la que hablaba

Voz 0333 12:23 bueno yo creo que esa recuperación de la que hablábamos parecía que había brotes verdes como se decía en el dos mil diecisiete estamos a Palancar de tal manera que que no vamos hacia adelante no no llega la recuperación de verdad por ningún lado además los movimientos políticos tampoco nos ayudan mucho se a eso le sumamos que seguimos reclamando en que La Rioja estamos metidos dentro de una burbuja en la cual todavía es complicado llegar rápido a La Rioja por tanto por tren como prohibieron que carreteras entonces en todo no es conlleva a que todavía no podemos dar ese empujón

Voz 0866 13:08 cuáles son los principios red los principales retos que afronta la hostelería aquí en La Rioja

Voz 0333 13:14 bueno los principales retos la hostelería yo creo que a la hostelería más de lo que está haciendo no se le va a poder pedir a no ser de ir modernizando Nos día a día pero en lo que es normativas intentamos cumplir lo máximo posible y eso que se nos aprieta en en estar al día con con Moder cosas modernas pinchos etcétera estamos ahí hay que reconocer que por per cápita tenemos más estrellas Michelín que ninguna comunidad de España sea eh creo que el hostelero riojano hace todo lo que puede ir más por estar al día por darle a los riojanos ya todo el que viene de fuera y el abanico mayor de de de alimentos de servicio de forma puede que en el único sitio que estemos pecando todavía un poco y que todavía no se nos mete la cabeza es poner a nuestra gente trabajadora en idiomas al día ahí sí que estamos retrasados en comparación con otras comunidades pero en el resto muy poquita nos pueden decir que que están delante nuestro habla

Voz 0866 14:29 antes de normativas aquí en la capital en Logroño está pendiente esa ordenanza de terrazas en no sé qué lectura hacen de los avances en las vamos a llamar las negociaciones en las conversaciones sobre este sobre esta ordenanza que va a suponer para el sector

Voz 0333 14:45 bueno pues como ya dijimos desde el principio es que el primer borrador que salió y lo que que fue apareciendo era una ruina total porque es que la gente seguía sin entender que esa normativa era para todo Logroño excepto para el Casco Antiguo es donde mayores problemas teníamos y tenemos es en el casco antiguo con lo cual hay ya nosotros no podíamos entrar era Ayuntamiento directo pero al resto de Logroño aceras de cuatro metros y medio en Logroño consolidado no existen es que lo que hace borrarlo todo creo que se les ha explicado a todos los partidos políticos meridianamente bien que eso no podía seguir adelante todo el mundo ha revisado ha mirado lo que era de verdad poco a poco parece ser que están entrenando en razón que vamos a llegar a buen puerto luego hablaremos de derruidos de horarios de formas de todo eso pero lo que era terrazas creo que era una cosa que que había que arreglar

Voz 0866 15:56 ya desde el Ayuntamiento les han dado alguna fecha o una intención de aprobar esta ordenanza

Voz 0333 16:04 bueno si el Ayuntamiento estamos tanto conciudadanos como en el PSOE con el Ayuntamiento el PP hemos estado en varias conversaciones y esperamos que en breve entre todos puedan terminar de de ponerse de acuerdo hablando con ellos uno a uno ellos entienden cómo son las cosas como es la economía porque hay que hablar de ocho mil trescientos trescientas personas con puesto fijo más los indirectos sea estamos hablando de mucha gente y más hoy en día que las empresas que hay en La Rioja boyantes boyantes no están no no llega a grandes cosas aquí parte por lo que hemos estado hablando Illa hostelería todavía aguanta el tirón entonces creo que sería una zancadilla hay una equivocación total además de atacar a la hostelería con ello no digo es que los hosteleros tengamos que aprovechar horarios ruidos etcétera que todo eso también está sobre la mesa pero creo que a lo que está tirando del carro que se ha demostrado en vez de ponerle zancadillas lo que hay que hacer es echarle una mano

Voz 0866 17:19 y además a esos ocho mil trescientos puestos fijos hay que añadir los eventuales porque supongo que estas fechas con todas las cenas de Navidad de empresas con todas las bueno ese espíritu navideño que hace que los ciudadanos salgan a la calle se notará más tráfico también en los en los bares restaurantes y supongo que que una campaña importante también la Navidad para la hostelería

Voz 0333 17:41 hombre por supuesto por supuesto en ibamos más contentos el año pasado este año parece ese ha vuelto a parar un poco no digo que haya bajado pero se ha vuelto a parar pero por supuesto que que el empujón de Navidad con cenas de navidad cenas de empresa Mas llamadas porque al fin los que pagan somos todo cuando nos juntamos pero bueno pero claro que es un empujón una fuerte que se concentra todo en los fines de semana en los cuatro fines de semana también es verdad pero bueno bienvenido sea todo lo que sea cliente público y ahí estaremos para intentar que se lo pase lo mejor posible y que recuerden siempre como ha sido pues por ejemplo la Navidad del dos mil dieciocho

Voz 0866 18:30 pues nos quedamos con ese mensaje con esa invitación a disfrutar Francisco Martínez Bergés presidente de la Asociación de Hosteleros en La Rioja muchas gracias por estar con

Voz 0333 18:38 otras pues muchísimas gracias a vosotros feliz Navidad de parte de la hostelería de España de la Asociación Riojana de bares restaurantes cafeterías que está incluida en la FEHR muchísimas felicidades y que paséis muy buenas noches

Voz 0866 18:55 igualmente les contamos que la Universidad de La Rioja y la Consejería de Educación suscriben un convenio para la financiación de las obras del edificio Vives se destinarán doscientos cincuenta mil euros para la financiación de las obras de reforma que se están ejecutando en diversas fases en este centro durante dos mil dieciocho se están llevando a cabo la fe hace dos y la fase tres de las obras de reforma con el fin de mejorar la comunicación interna del edificio así como el estado del aparcamiento de vehículos en la zona delimitada por la calle de Luis de Ulloa y San José de Calasanz incluyendo la demolición del antiguo gimnasio la mejora de la comunicación interna de los usuarios del Edificio Vives entre las diferentes plantas y espacios se va a llevar a cabo mediante la ejecución de nuevas escaleras una en cada ala del edificio de nuevos ascensores Alberto Galiana es el consejero de Educación

Voz 0754 19:49 y eso pues Se ha requerido de varias fases de reforma una que ya se acometió en el en el pasado año y que también contó con financiación del Gobierno de La Rioja y ahora mismo se están acometiendo las fases dos y tres que son las contempladas en este convenio que fundamentalmente se refieren a la mejora de quién Estacionamiento de Vehículos exterior del edificio así como también la mejora de las condiciones de habitabilidad de aislamiento térmico

Voz 0866 20:17 Nos vamos a La Rioja Baja porque Ciudadanos La Rioja exige al Gobierno regional que cumpla de una vez con los compromisos pendientes con Calahorra Miguel Ángel Santos

Voz 1584 20:26 en esta línea el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Calahorra Rubén Jiménez ha explicado que la legislatura se está acabando ya hay numerosos incumplimientos del Gobierno de La Rioja que afectan a proyectos esenciales para la ciudad entre ellos ha destacado el proyecto de mejora del servicios de urgencias de la Fundación Hospital Calahorra

Voz 9 20:44 sí va a decir que desde es decir vamos Calahorra transmitimos la inquietud en el tema de Sanidad sobre todo urgencia Parlamento de AVE al a nuestro grupo parlamentario en Logroño nuestro grupo parlamentario mete una enmienda de tres meses y medio osea metió en presupuestos una partida de tres años y medio de euros para a poder garantiza la mejor urgencias se está acabando lo que es el año no se ve ningún tipo de intención de que se realice entonces es algo que sí de depende del Gobierno de La Rioja pero creemos que tanto nosotros a nuestro partido a nivel parlamentario como el Partido Popular a su mismo partido en Logroño les podían meter más presión para que este tipo de inversión en Calahorra Serrería de salía estamos hablando de una inversión de tres millones y medio de euros de inversión que es mucho dinero para Calahorra que hace tiempo que son de ese tamaño no se realiza entonces está acabando era años está acabando la legislatura iremos que esto no

Voz 1584 21:34 en esta línea el portavoz del grupo parlamentario de Diego Ubis concretó que la idea era que estuvo dada la citación del proyecto antes de final de año pero no se tiene ni proyecto ni licitación en su opinión es otro de esos grandes anuncios del Gobierno de La Rioja que nunca acaban de concretarse como la nueva estación de autobuses al centro de formación integrada pese a que los estudios de demandas y necesidades educativas están realizados

Voz 0866 21:58 gracias Miguel Ángel vamos ya con la información deportiva Sergio Moreno compañero qué tal buenas tardes

Voz 10 22:03 la Diego buenas tardes a partir de las cinco de la tarde arrancará en Las Gaunas el encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada liguera los de Logroño necesitan ganar a una Arenas en horas bajas para recuperar la senda del triunfo tras el empate de hace quince días la derrota de la semana pasada de Miranda Sergio Rodríguez cuenta con seis bajas entre ellas Carles Salvador y Mikel Santamaría en relación al último partido así que todo parece indicar que Remón volverá al centro del campo junto Andy Rodríguez por su parte el rival de esta tarde Arenas llegará a Logroño después de tres partidos sin ganar pero eso sí con veintidós puntos en su casillero parece partido Javi lo haces Garnica no podrá contar ni con Aitor Ramos pichichi del equipo ni tampoco con que cuenta titular habitual en el centro del campo además se suma a la lista de bajas Echániz tres bajas importantes en un Arenas que ha visitado dos veces las aulas Inuncat perdido esta jornada además nos deja la derrota del Calahorra en Lezama ante el Bilbao Athletic los riojanos vuelven a demostrar una constante en esta temporada su facilidad para hacer goles en la portería contra repitan bien para recibir los dos veces adelantó el Calahorra en Lezama con sendos goles de Adrien Goñi el primero de ellos sin duda uno de los mejores de la temporada tuvo el Calahorra además para haber hecho el tercero y haber sentenciado de esta forma el partido sin embargo no acertó y Almagro además vio la segunda amarilla en el minuto sesenta y seis de partido y a partir de ahí el equipo de Sola se vino abajo al encajar dos goles en siete minutos dos de vía libre y un tanto del joven vencedor dieron la victoria al Bilbao Athletic que se sitúa un punto de la Unión Deportiva Logroñés la jornada en el Grupo II nos deja además la sorprendente derrota del Barakaldo segundo en un Richard ante el Amorebieta una victoria logroñesa esta tarde permitiría reducir de esta forma las distancias con el segundo clasificado en la Liga Iberdrola el EDF Logroño dio la cara sin duda alguna en la ciudad deportiva del Barcelona las de Héctor Blanco perdieron dos cero un resultado malo pero tras noventa minutos que dejar una gran imagen del equipo riojano compitieron ante un conjunto hecha amplios a que pudieron incluso haber empatado en una gran ocasión de banda al contragolpe en la segunda parte que desbarató la portera culé Hanna a pesar de la derrota siguen creciendo y consta ganando partido tras partido que elevan cogiendo el aire a la categoría y que la salvación es una realidad que deberá llegar con el paso de las jornadas hice Ramos la información deportiva más destacado del fin de semana recordando a los oyentes que esta tarde en la pista de hielo de Logroño se podrá ver a Javier Fernández en la gala de exhibición del Campeonato de España de patinaje artístico que se está disputando durante todo este fin de semana en la capital riojana Javier Fernández es uno de los grandes deportistas españoles de la historia Se trata de una de las últimas oportunidades para haberle patinar pues ya anunciado su retirada de la competición