Hoy por Hoy La Rioja (17/12/2018 Tramo- 6:50 a 7:00)

Voz 5

01:24

pues que que dado el estado de la política nacional cuanto antes tengamos los candidatos y candidatas para como es decir un apasionado mejor porque no sabemos qué puede suceder en los próximos meses no sabremos si hay presupuesto eso no no sabremos que a Sánchez lo ganará con presupuestos o siempre supuestos muy bueno mejor están precavido y tener ya tener a las primarias hechas la verdad es que el escenario que se plantea desde las elecciones andaluzas no es bueno desde mi punto de vista que es esta radicalizando la política y además lo están haciendo partidos que se llaman asimismo constitucional es decir hemos visto cómo la derecha sea polarizado de forma que ahora hay tres partidos de derechas a cada cual más radical y no queremos que son escenario complicado porque gran parte de esa derecha llevaba o pretende llevar a las instituciones cuestiones que sería retroceder que nos harían retroceder más de cincuenta años en nuestra democracia no