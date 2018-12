Hoy por Hoy La Rioja (17/12/2018 Tramo 7:20 a 7:30)

Voz 2 00:00 la Rioja

Voz 0496 00:08 qué tal buenos días la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy en La Rioja cielos con pocas nubes aunque no se descartan brumas y bancos de niebla en estas primeras horas de la jornada los vientos serán flojos y las temperaturas en descenso con máximas que hoy no pasarán de los diez once grados de momento siete en el centro de Logroño en las carreteras ley problemas pero ya saben que podría haber bancos de nieblas y que por favor máxima precaución hoy es lunes diecisiete de diciembre ya estamos a una semana del veinticuatro de Nochebuena la primera fecha señalada de estas navidades por eso Cáritas Chavicar ha puesto ya en marcha su campaña juguetes con corazón para que ningún niño se quede sin juguetes durante estas fiestas la Fundación vuelve a abrir sus puertas en el centro comercial Berceo lo explica el gerente de Cáritas Chavicar Jesús Pablo Rubio

Voz 3 00:57 las familias que tengan al expediente de juguetes juguetes que estén en buen estado eso es lo primero que te queremos recordar y recordar el juez para yo lo la pregunta primero que deberían de hacer es sí que ellos jugarían si sus hijos jugarían con con esos partidos juguetes no entonces lo que pueden hacer es traerlos aquí al centro comercial Berceo vamos bien ha dicho desde hoy día quince hasta el doce de enero eh extienden los alargados un poquito más por por llamadas se teníamos de años anteriores en en decir que se después de juguetes tenemos mucho stock todavía no tenemos mucho mucho jeta que acumula y queremos donarlo no es para que era la fundación no es solamente en en campaña de Navidad sin a lo largo de todo el año pueda para disponer esos juguetes para para las entregas de niños son con más necesidades

Voz 0496 01:44 Jesús Pablo Romero explica que los juguetes tienen que estar en buen estado no tienen que ser juguetes bélicos sí que a poder ser sean juguetes juegos dirigidos a disfrutar también con otras personas

Voz 3 01:54 nosotros tenemos au sabemos apostar más por los juguetes ven esa sitios donde los niños puedan compartir espacios entre niños van con sus propios a sus propias familias en lo que sí que pedimos es que no tenían juguetes bélicos muy de réplicas de pistolas bueno más bien tipo de de juguete bélico preferimos sino que nos la traigan pero sobre todo apostamos nosotros por los juguetes remesa no no se cuantificar que ahora no recuerdo pero sí que tenemos estadísticas las cifras la verdad es que que superaban no alrededor de cuatro mil juguetes hemos cogido alguna talar una respuesta así es muy solidaria por parte de la ciudadanía de Logroño y de La Rioja en general eh

Voz 0496 02:32 también les contamos otra iniciativa solidaria porque a la Biblioteca de La Rioja ha puesto en marcha por cuarto año consecutivo el programa te lo cambio cuyo objetivo es quitar sanciones a cambio de alimentos para cocina económica este programa permite conmutar la sanción del carné de los usuarios de la biblioteca que ella en entre dado algún tipo de material fuera de plazo por alimentos no perecederos ayudando de este modo a las personas más necesitadas siete y veintitrés

Voz 0496 04:14 la Cofradía del Pez de Logroño aprovechado estas fechas navideñas para organizar una exposición conmemorativa en el centro Caja Rioja Bankia La Merced exposición que se podrá visitar hasta el día veintiséis de enero Eugenio Gómez es uno de los cofrades

Voz 7 04:26 de resultas la investigación que se ha hecho podemos fechar en mil novecientos veintitrés las primeras noticias de los actos del PP de la cofradía practicamente entonces es muy cercanos del veintiuno lógicamente ir nosotros pensamos que quizá la cofradía ser tomó retomó esta iniciativa a propósito del cuarto centenario con lo cual el V centenario evidentemente pues nos viene

Voz 0496 04:54 yo además desde la cofradía han organizado un concurso de dibujo infantil cuyo premio será que el ganador y su familia compartan con la Cofradía del Pez la mañana del once de junio y otra tradición logroñesa esta tarde se va a celebrar la ofrenda floral a la Virgen de la Esperanza las seis y diez partirá una comitiva desde la sede de la cofradía hasta el Ayuntamiento una procesión hacia el consistorio que estará encabezada por la cofradía hay también por los gaiteros de San Juan y la Guardia de Santiago Javier Garijo forma parte de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza

Voz 8 05:23 llevamos ya unos años en los que se que se decidió cambiar el estilo de ofrenda que había antes en la que mayoritariamente participaba instituciones se decidió que lo que queríamos era que la gente de la calle participase por eso desde hace ya unos años es el pidieron logroñeses que el día diecisiete por la tarde

Voz 9 05:43 de que acudan a la plaza del

Voz 8 05:46 el Ayuntamiento en el que se salen en procesión hasta la iglesia de Santiago y el que pueda con un clavel un clave el que pueda con veinte docenas pues doce horas da igual lo importante es la participación en la en la ofrenda

Voz 0496 05:58 miramos también ahora la prensa en Diario La Rioja podemos leer La Rioja pierde al año por fugas y averías el agua suficiente para llenar dos mil seiscientas piscinas olímpicas casi dos de cada diez litros que se distribuyen acaban derramándose por desperfectos en las redes de conducción el nueve cuatro uno punto con podemos encontrar qué dos mil dieciocho camino de convertirse en el año de paraguas en La Rioja casi noventa mil litros por metro cuadrado han caído en los últimos doce meses el máximo registro durante el último lustro en Rioja dos punto com palabras del presidente de la Asociación Riojana de viviendas eso turístico sino hubiera pisos turísticos habría menos turistas en La Rioja hay terminamos en noticias de La Rioja incautados cinco animales disecados en un almacén de Logroño este año

Voz 2 07:03 siete

Voz 0496 07:04 siete los deportes Sergio Moreno qué tal buenos días

Voz 10 07:06 hola buenos días empate al final de la Unión Deportiva Logroñés ayer por la tarde en Las Gaunas la intensidad de la arena así el buen trabajo táctico de los de Javi lo haces impidieron que los riojanos suman nuevo triunfo tras un partido de poco juego muchas faltas y apenas ocasiones en las porterías con este nuevo empate de los de Sergio Rodríguez da un nuevo paso a otras son quintos pero ya tienen a cuatro puntos al Oviedo B que es cuarto la Unión Deportiva Logroñés suma su tercer partido sin ganar y parece mostrar algunos síntomas que la temporada pasada que en cuanto llegó a los play off de ascenso se desinfló algo que parece el está volviendo a suceder en este campeonato esta jornada además se cierra en la segunda B con la derrota del Calahorra en Lezama ante el Bilbao Athletic los riojanos vuelven a demostrar una constante esta temporada su facilidad para hacer goles en la portería contraria también para recibirlo dos veces adelantó el Calahorra en Lezama con sendos goles de Adrien Goñi el primero de ellos sin duda uno de los mejores tantos de la temporada tuvo el Calahorra para haber hecho el tercer ya haber sentenciado el partido sin embargo no hacer Teresa coacción Almagro vio la segunda en el minuto sesenta de partido y a partir de ahí el equipo de sonase vino abajo al encajar dos goles en siete minutos en la Liga Iberdrola le dice Logroño dio la cara ante el Fútbol Club Barcelona segundo en la tabla los de Héctor Blanco perdieron dos cero tras noventa minutos donde la riojanas dejar una gran imagen compitieron ante un conjunto de Champions al que pudieron haber empatado en una gran ocasión de banda la contra las riojanas a pesar de la derrota siguen creciendo constatando que elevan cogiendo el aire a la categoría y que la salvación es una realidad que deberá llegar con el paso de las jornadas hice Ramos apuntando la victoria del Clavijo LEB Plata sesenta y seis ochenta y ocho en la cancha del Tormes

Voz 12 08:46 aquí en el último minuto

Voz 13 08:48 cafés dice que

Voz 0496 08:52 los riojanos gastará una media de doscientos cuarenta y uno euros en regalos de Navidad según los datos del estudio europeo de tendencias de consumo en Navidad que ha hecho Ebay esto supone un aumento de cuatro euros en comparación con el gasto del año pasado según este estudio las comunidades autónomas en las que más se gastará este año son Extremadura Andalucía y Cantabria hay por el contrario Castilla La Mancha será el territorio con el presupuesto más modesto según este estudio de tendencias de Ebay los riojanos tienen previsto comprar este año una media de nueve regalos para seis personas

