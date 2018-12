Hoy por Hoy La Rioja (17/12/2018 Tramo- 7;50 a 8:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja

Voz 0496 00:10 qué tal buenos días nuevo tramo para las noticias locales y regionales lo primero que hacemos es ocuparnos de la información de servicio

son las siete de la mañana hay cincuenta minutos que tiempo tendremos hoy Agencia Estatal de Meteorología Judith Pérez buenos días

Voz 1322 00:31 buenos días arrancamos la semana La Rioja con tiempo estable vemos algo de nubes bajas durante estas primeras horas de la mañana brumas y bancos de niebla que irán despejando en las próximas horas lo dicho jornada tranquila con temperaturas que atención continúan bajando hoy esperamos máximas de once grados en Logroño Calahorra y Alfaro diez en Arnedo y Haro en cuanto al viento sopla flojo del noroeste y se espera que cambia variables

Voz 0496 00:54 siete grados y medio ahora en Logroño mucho más frío en la zona de la sierra tres bajo cero en Nieva de Cameros

Voz 0496 01:34 tranquilidad a esta hora en los viales riojanos en cualquier caso sepan que hay obras de ensanche y mejora en la LR cuatrocientos diecinueve a la altura de Torrecilla sobre Alesanco así que precaución Si banda transitar por esa zona

el presidente del Gobierno regional va a presentar esta mañana la estrategia de internacionalización de La Rioja hace unos días les contábamos en esta emisora que en los nueve primeros meses del año nuestra comunidad autónoma había exportado por valor de casi mil cuatrocientos millones de euros una cifra ligeramente inferior a la del mismo periodo del año anterior detrás de esta caída según el director general de la Cámara de Comercio estaba el contexto internacional Florencio Nicolás

Voz 6 02:40 hemos más empresas que está elaborando sólo estado siempre es la dio no si se está lógicamente pues siendo en consecuencia del contexto económico internacional no estamos viendo cómo nuestros principales clientes por Francia y Alemana pues se ha decrecido lo que son las ventas ese cinco por ciento con relación a Francia cerca del cuatro por ciento con relación Alemania entre otros países solamente representan el treinta y cinco por ciento de de El volumen de nuestras exportaciones uno está viendo los mismos como está preparando también su crecimiento económico ese empuje que lógicamente también está afectando a las empresas de de de La Rioja no

Voz 0496 03:19 más cosas más de un centenar de pensionistas salieron de este fin de semana a la calle para defender el sistema público de pensiones bajo el lema gobierne quién gobierne las pensiones se defienden la Plataforma en Defensa de las pensiones señala que hay múltiples motivos para protestar por ejemplo dice su portavoz Pedro Gómez que desde Europa hay presiones para volver al aumento del cero veinticinco por ciento para no equiparar las pensiones al IPC

Voz 7 03:41 motivos son múltiples el primero es que hay un claro interés político en qué desmantelar el servicio público de pensiones estamos viendo cómo en el Fondo Monetario Internacional la OCDE la Comisión Europea están presionando al Ejecutivo para volver al cero veinticinco por ciento ir después los planes privados de pensiones últimamente con la campaña aunque sea estacional hay una fuerte presión en torno a los planes de pensiones que de alguna forma es el inicio de la privatice privatización de las pensiones

Voz 0496 04:16 los pensionistas continuarán con las movilizaciones durante las Navidades de hecho el día veinticuatro y el treinta y uno de diciembre volverán a salir a las calles

Voz 7 04:23 eso eso desde luego que sí vamos a continuar de hecho tenemos el veinticuatro y treinta y uno de este mes he tenemos concentraciones todo el mes de enero no lo podemos dejar porque pensamos que es que nos jugamos mucho no estamos en periodo preelectoral es una oportunidad que no debemos dejar de pasar y un y con todo el como decimos en nuestro lema le voy bien de que gobierne en las próximas prevenciones las pensiones se defienden como he comentado antes entendemos que hay un interés muy fuerte en desmantelar el sistema de la Seguridad Social en beneficio de los planes privados de pensiones

Voz 0496 05:04 Nos vamos ahora hasta Calahorra hoy empiezan en esa ciudad una nueva edición de las Jornadas el derecho a ser adolescente Miguel Ángel Santos

Voz 8 05:11 se van a desarrollar desde hoy hasta el veinte de diciembre en el centro joven municipal el programa incluye tres charlas de profesionales la proyección de dos películas talleres sobre inteligencia emocional son unas jornadas dirigidas a los adolescentes a sus padres y madres a los profesionales cuyo trabajo está relacionado con estos jóvenes el doctor en Psicología y profesor Universidad de La Rioja Eduardo Fonseca Pedrero será el encargado de inaugurar el ciclo de conferencias de estas séptimas jornadas sobre la adolescencia a las ocho de esta tarde en la que enseñará las diez estrategias para mejorar el bienestar emocional lema de este año es no sin mis amigos y como novedad en esta séptima edición se han programado talleres para desarrollar la inteligencia emocional Rosa Ortega la concejala de Juventud

Voz 9 05:57 ayer específico va por una parte lo dirigimos algunos de la ESO y por otra parte alumnos de Bachillerato para alumnos de la ESO cuando el veintiséis y el veintisiete de diciembre de once el primer día en el que se pues trataran como se a los grupos algo positivo en el antiguo aprenda integrarme ya pero a respetar a los demás y ponerme a jugar el veintisiete mi relación con los adultos aquí incorporamos tales y profesores cómo gestionar la ira y el control de la misma en el caso de los alumnos de Bachillerato será el día veintiocho de diciembre un único día belleza dos y aquí nos hemos centrado en el momento en que chico y a la segunda bachillerato acaba de tiene que salir fuera estudiará la diversidad entonces de golpe pues se tiene que enfrentar a una sociedad pues que por mucho que los profesores orientadores y los padres les intentamos decir cosas que no llega en el momento de Sampras no no son conscientes

Voz 8 06:48 las inscripciones son gratuitas y deben hacerse en el centro joven municipal el Ayuntamiento de Calahorra organiza estas jornadas el derecho a ser adolescente con la colaboración de los profesores alumnos y asociaciones de padres y madres de los colegios Santa Teresa y San Agustín de los institutos Valle del Cidacos Marco Fabio Quintiliano

Voz 0496 07:34 la Rioja la Consejería de Educación han suscrito un convenio para financiar las obras del edificio Vives se destinarán doscientos cincuenta mil euros para la financiación de estas obras de reforma que se están ejecutando en diversas fases en este centro Alberto Galiana aconseje

Voz 0897 07:46 eso pues eh ha requerido de varias fases de reforma un aquellas que acometió en el en el pasado año y que también contó con financiación del Gobierno de La Rioja y ahora mismo se están acometiendo las fases dos y tres que son las contempladas en este convenio y que fundamentalmente pues se refieren a la mejora de quién Estacionamiento de Vehículos exterior del edificio así como también la mejora de las condiciones de habitabilidad de aislamiento térmico

Voz 0496 08:15 mientras el rector de la Universidad está satisfecho con estas obras unas obras dice Julio Rubio muy necesarias

Voz 11 08:21 en uno de mis primeros discursos a llegar al Rectorado solicité una actuación especial para poder llevar a cabo una remodelación del edificio Vives que tenía serias dificultades en particular en materia de seguridad el presidente del Gobierno de La Rioja recogió el guante y hoy vemos que el nuevo edificio Vives pues va a sería una realidad estas materias relacionadas con las infraestructuras son especialmente agradecidas en el sentido de que quedan permanecen en el tiempo oí hacen imagen tanto de de la Universidad como de la región pero hay que decir que que las infraestructuras fueron también las grandes víctimas de la crisis