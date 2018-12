Hoy por Hoy La Rioja (17/12/2018 Tramo- 8:20 a 8:30)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja

Voz 0496 00:07 qué tal buenos días último tramo de información local y regional en esta edición de Hoy por hoy de lunes diecisiete de diciembre vamos con la información relacionada con el

Voz 2 00:16 tiempo

Voz 0496 00:24 Estatal de Meteorología anuncia para hoy cielos poco nubosos aunque podría haber bancos de niebla en estas primeras horas del día en cuanto a las temperaturas van a bajar hoy no pasarán de los once grados han caído un poquito a esta hora las temperaturas por ejemplo aquí en Logroño donde tenemos siete grados son las ocho de la mañana hay veinte minutos

Voz 0496 01:06 se lo estamos contando en esta edición de hoy por hoy a este fin de semana pasado por aquí por La Rioja Marinette Da Silva madre de la concejala de Río de Janeiro y activista Maricel Franco que fue asesinada por apoyar y defender a las minorías en Brasil y es que en aquel país cada año que son asesinados setenta defensores de los derechos humanos la coordinadora de investigación de Amnistía Internacional en Brasil asegura que cuando se asesina a uno de estos activistas no sólo se pretende a pagar una voz sino también extender el miedo

Voz 3 01:34 y en el caso de defensores de derechos humanos luego ardua investigación no responsabilizar acción caro alimente este ciclo de violencia contra los defensores porque cuando sea asesinado un defensor de derechos humanos lo que se quieren no es sólo cavar aquella persona específicamente pero generar procesos son mucho más amplios de miedo de silencio desmovilizar una luchas interrumpe abrir este proceso de cambio de lucha por derechos por esto para que este mensaje de miedo y silencio no se haga concreto es esencial que al Estado brasileño bueno es poca altura investiguen responsabiliza a los domicilios de defensores no se cumplido nueve meses desde el brutal asesinato de Maribel Franco defensora de derechos humanos aconseja

Voz 0496 02:28 además Cáritas Chavicar ha puesto en marcha la Campaña juguetes con corazón para que ningún niño se quede sin juguete durante estas fiestas la Fundación vuelve a abrir sus puertas en el centro comercial Berceo Jesús Pablo Romero el gerente de Cáritas Xavi

Voz 4 02:40 adiós familias que tenga expediente de juguetes juguetes que estén en buen estado eso es lo primero que te queremos recordar y recordar juguetes ahí para yo lo la pregunta primero que deberían hacer es sí que ellos jugarían si sus hijos jugarían con con esos propios juguetes no entonces lo que pueden hacer es traerlos aquí al centro comercial Berceo vamos bien has dicho desde hoy día quince hasta el doce de enero eh descienden los alargados un poquito más por por llamadas que teníamos de años anteriores en en decir que se después de juguetes tenemos mucho stock todavía no tenemos mucho mucho juega que acumula ahí queremos donarlo no es para que la la Fundación no es solamente en en campaña de Navidad sin a lo largo de todo el año pueda para disponer esos juguetes para pararan las entregas de niños fueron con más necesidades

Voz 0496 03:27 desde la política les contamos que Podemos está inmerso en un proceso de primarias para elegir a los representantes de la formación morada por La Rioja al Congreso y al Senado ante las próximas elecciones generales las votaciones estarán abiertas hasta el jueves de esta semana Kiko Garrido secretario general

Voz 5 03:41 pues en el en el Senado va a los cuatro en la misma lista en la lista existe puede que viene avalada por Pablo Iglesias y en el Congreso los candidatos que se presentan por La Rioja forman parte de dos listas diferentes una es la lista de Pablo Iglesias que sean así Se puede y la otra y los otros dos forman parte de la de la lista blanca hay que decir que que que en estas votaciones tienen dos dos circunscripciones diferentes es decir para el Congreso se votan los candidatos en toda España de forma que que al final de las votaciones sumando los votos de de de todo el Estado y sus circunscripciones sabremos quién es el orden ya de de la lista de el del Congreso en el que solamente a ese compañeras de La Rioja los deportes

Voz 0496 04:43 cuando quieras Sergio Moreno semana no del todo positivo

Voz 0632 04:46 para los equipos riojanos empate que sabe a derrota de la Unión Deportiva Logroñés derrota del Calahorra en Lezama tras adelantarse dos veces en el marcador hicieran partido del F ante el Barça a pesar de caer por dos goles a cero empate a casi nada de la Unión Deportiva Logroñés ayer por la tarde en Las Gaunas la intensidad del Arenas y el buen trabajo táctico de los de Javi lo haces impidieron que los riojanos humanas nuevo triunfo tras un partido de poco juego muchas faltas y apenas ocasiones en las porterías con este nuevo empate de los de Sergio Rodríguez dan un nuevo paso atrás son quintos pero ya tienen a cuatro puntos al Oviedo B que es cuarto en la Liga Iberdrola le DF Logroño dio la cara ante el Fútbol Club Barcelona segundo en la tabla los de Héctor Blanco perdieron dos cero tras noventa minutos donde las riojanas dejar una gran imagen compitieron ante un conjunto de Champions al que pudieron haberle empatado en una gran ocasión de Van dará contra las riojanas a pesar de la derrota siguen creciendo constatando que le van cogiendo el aire a la categoría y que la salvación es una realidad que deberá llegar con el paso de las jornadas hice Ramos apuntando la victoria del Clavijo LEB Plata sesenta y seis ochenta y ocho en la cancha del Tormes

Voz 0496 06:13 la Cofradía del Pez de Logroño ha aprovechado estas fechas para organizar una exposición conmemorativa en el centro Caja Rioja Bankia La Merced esa exposición se puede visitar hasta el día veintiséis de enero Eugenio Gómez es uno de los cofrades de resultas de la investigación

Voz 9 06:26 por qué se ha hecho podemos fechar en mil novecientos veintitrés las primeras noticias de los actos del PP de arrastraría practicamente entonces es muy cercanos del XXI lógicamente ir nosotros pensamos que quizá la cofradía ser tomó retomó esta iniciativa a propósito del IV Centenario con lo cual el V centenario evidentemente pues nos viene perfecto

Voz 0496 06:53 además desde la cofradía han organizado un concurso de dibujo infantil cuyo premio será que el ganador y su familia compartan con la Cofradía del Pez la mañana del once de junio

Voz 9 07:02 en este sentido también tenemos que decir que hemos preparado un pequeño concurso infantil de dibujo infantil para que las personas los niños que vengan a ver la exposición puedan participar creando un dibujo al mucho porque es la de dejará aquí que devolverán con un teléfono de contacto íntimo un premio hemos pensado un premio te hagas que que la cofradía y Logroño vuelvan a Estados Unidos como suele no está nuestra idea es que el premio sea que la familia de la persona que haya ganado el premio de dibujo colabora con nosotros el día El pez desde quizá nos dice a las siete de la mañana pobres niños pero sí que colabore con nosotros en el reparten todos lo que supone un día tan especial

Voz 0496 07:47 otra tradición logroñesa esta tarde se va a celebrar la ofrenda floral a la Virgen de la Esperanza a las seis y diez partirá una comitiva desde la sede de la cofradía hasta el Ayuntamiento de Logroño una procesión hacia Ayuntamiento encabezada por la comitiva que va a estar integrada por la cofradía por los gaiteros de San Juan y la Guardia de Santiago Javier Garijo llevamos ya unos

Voz 1308 08:05 años en los que se decidió cambiar el estilo de ofrenda que había antes en la que mayoritariamente participaban instituciones y se decidió que lo que queríamos era que la gente de la calle participase por eso desde hace ya unos años Se le pillaron logroñeses que el día diecisiete por

Voz 0632 08:24 la tarde que acudan a la plaza

Voz 1308 08:27 el Ayuntamiento en el que se salen en procesión hasta la iglesia de Santiago y el que pueda con un clavel un clave el que pueda con veinte docenas pues comenta de ellas da igual lo importante es la participación

Voz 10 08:37 en la en la ofrenda

