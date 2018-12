Las noticias de Cantabria, 10:03 (17/12/2018)

termina esta obra la edición que cierra dos mil dieciocho en foros Cantabria el ponente José Luis López del Moral ha pronunciado una conferencia titulada Una justicia confiable al servicio de Cantabria el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha comenzado con lo oportuno de hablar de Justicia en un año en el que asegura que han sufrido el proceso de degradación de imagen ante la opinión pública más notable de entrada autocrítica por no haber sido capaces de fomentar la confianza en este sentido se ha preguntado qué sucedería si el sistema judicial utilizara los mismos métodos de comunicación que utilizan quiénes les ponen en cuestión

qué ocurriría si nosotros emitimos mensajes en el sentido yo si te protege con la foto de una jueza que está hasta las nueve de la noche en en su juzgado atendiendo una víctima que llega a su casa que tiene que ponerse a preparar los juicios del día siguiente que celebre los días recoge los juicios del accidente que puede tener otra víctima que tiene que dedicarse tuvo su tiempo libre sus fines de semana a poner sentencias porque no ha tenido tiempo para hacerlo en otro momento y que sabe además que esa víctima muy probablemente no acudirá a juicio no querrá declarar o querrá de retirar su denuncia