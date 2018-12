Las noticias de Galicia, 11:02 (17/12/2018)

cita en el Parlamento donde ha comenzado a la comisión paralela de investigación de los recortes sanitarios organizada por la oposición para tratar de escucha a los comparecientes que el PP vetó ya ha hablado el portavoz de la familia del paciente que falleció en el Pacte A Estrada sin asistencia sanitaria Pazo do Hórreo Ricardo Rodríguez

en la última conversación que tuvo con él cuando me despedía para emprender me Asturias le dio un beso y le dije que fuera bueno eso mismo lo pido ustedes que sean buenos y honestos ir recapaciten y no permitan que la muerte del padre haya sido