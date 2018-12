Las noticias de Cantabria, 11:02 (17/12/2018)

Voz 0821

00:05

último Foro Ser Cantabria de dos mil dieciocho con José Luis López del Moral como ponente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha comenzado con lo oportuno de hablar de Justicia en un año en el que asegura que han sufrido el proceso de degradación de imagen ante la opinión pública más notable de entrada autocrítica por no haber sido capaces de fomentar la confianza entre los temas abordados López del Moral ha defendido la figura del aforado por qué no implica dice ningún trato de favor sino que evita la estigmatización y es una garantía procesal asegura sobre cómo garantizar los derechos de los afectados por los derribos reconoce que la solución no es sencilla