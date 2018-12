Las noticias de Aragón, 11:02 (17/12/2018)

Voz 2

00:19

buenos días el fiscal se ha mostrado preocupado por el aumento además de la evidencia de padres a hijos pero también en sentido contrario buenos sigue preocupando aquí que las agresiones a los padres no sea siguen preocupando mucho también del acoso escolar por qué porque no es que hayan aumentado no es que hasta pero son eh casos que son especialmente sensibles en los que la Fiscalía indudablemente pues tiene un especial cuidado y otro asunto grave suben las agresiones sexuales en la libertad sexual en cambio ha habido un aumento ha habido un aumento de un treinta por cien en las diligencias previas y las denuncias en las eh en cuanto a sus agresiones sexuales ha habido un aumento de un cuatro cuarenta y ocho por ciento sigue la comparecencia del fiscal general de Aragón nos metemos en ello igual cualquier contra la violencia de género y por último ya me estoy pasando pues simplemente en los