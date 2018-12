Escucha las noticias de las 12:00 (17/12/2018)

es mediodía las once en Canarias

la zona que te estás dominando desde esta mañana de unos trece kilómetros de sumas de las más abruptas y fans del Campillo y de ahí la necesidad de que sean precisamente los cuerpos especializados lo que estén rastreando cuevas grutas que no obstante de Buscando a Laura al humo con la esperanza de que se había refugiado en algún túnel se a las divas alcaldesa

el alza que queda porque como en una zona muy complicada ella realmente no la conocía pues pues sé que ese hayan metido pero alguno de los senderos aquel día también que bueno que yo diga que había llovido bastante ir en las zonas de Pizarra Félix hayan podido respaldada haya podido tener algún analizó eche refugiado en uno de los túneles mucho algo del tío cachito tome

Voz 0055

01:34

llevan reunidos más de una hora José Antonio no tendremos una decisión sobre el fondo del asunto sobre la exhumación de Franco es legal o no pero si sabremos si se puede llevar a cabo la familia del dictador ha pedido al Tribunal Supremo que paralice de forma cautelar la exhumación la Abogacía del Estado está en contra dice que el acuerdo que recurren del Consejo de Ministros no vulnera los derechos de nadie dice incluso que el recurso de la familia Franco carece de fundamento una vez con los cambios la decisión del Tribunal Supremo sobre la petición de medidas cautelares tendremos que esperar unas semanas para conocer su opinión sobre el fondo del asunto