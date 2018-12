Las noticias de Asturias, 16:03 (17/12/2018)

buenas tardes bueno pues lo acaban de escuchar el invierno que comienza la noche de este próximo viernes espera húmedo pero no hay predicción en cuanto a temperaturas según el avance facilitado por el delegado en Asturias de la Agencia Estatal de Meteorología Ángel Gómez las Navidades y el Año Nuevo discurrirán en nuestra región dentro de la normalidad incluso con temperaturas más calidad si bien un frente frío provocará esta semana lluvias y bajada de temperaturas Angel Gómez considera poco probable que el súbito calentamiento de la estratosfera anunciado para fin de año afecte a nuestra región o lo haga de manera sensible

Voz 2

00:42

no se sabe todavía con seguridad pero es improbable es probablemente su calentamiento súbito estratosférico suelen ocurrir más avanzado el invierno no sea pues a mitad de invierno o no justo al principio no