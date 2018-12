SER Deportivos La Rioja: 'Nube negra'

Voz 1 00:00 sin Radio Rioja emisora decana de la Rioja Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Javier Cerviño claro hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja

Voz 2 00:28 el equipo dio la sensación de volver a las andadas como en aquel pésimo arranque liguero que sin duda no se no se habrá olvidado y se topó contra sus propias limitaciones esas que le impiden ganar en cuanto es algo menos intenso que su rival y ayer se enfrenta a un Arenas que salió a Las Gaunas con el cuchillo entre los dientes como se suele decir que logra hacer pequeño el terreno de juego que redujo las distancias que asfixió a Rayco que alejó Ander Vitoria del área que impidió las entradas por bandas que se echo de menos muchísimo a Carles Salvador al andén Olaetxea un empate a nada que deja el asunto del PSOE a a cuatro puntos de distancia que no es mucho evidentemente cuando está a punto de acabar esta primera vuelta después eso sí de dos empates seguidos en Las Gaunas que esto preocupa hay mucho los aficionados la derrota a pesar de las buenas desde el pasado domingo en Anduva hay que ir a Estella bien aquí el Racing de Santander para poner fin a esta primera vuelta con todo esto tenemos un cóctel o tenemos una situación en la que de nuevo la nube negra sobrevuela las jaulas

Voz 2 01:39 como os decía el empate a nada en Las Gaunas entre dos equipos repletos de bajas y que lograron cerrar mejor sus propias áreas que abrir la lata en la portería contraria la tuvo recordaréis Ander Vitoria de esa chilena en el área pequeña modo de un gran a recurso técnico individual para sorprender a un meta el vasco que sin duda carril intervino de forma espectacular ir Rayco al final de la primera parte en el minuto cuál de cuatro a un buen pase de banda izquierda año tuvo la posibilidad de de de adelantar a los riojanos pero se marchó por poco por la cepa del poste derecho de Carrión la Unión Deportiva Logroñés no disparo a puerta en toda la segunda parte el Arenas de Guecho a balón parado inquietó en estos segundos cuarenta y cinco minutos a un Miguel Martínez que estuvo fantástico y lo hizo a través de dos remates de Güemes el capitán estuvo a la altura logró mantener la portería a cero es la única buena noticia eso de no encajar pero es que a este equipo le cuesta muchísimo hacer goles lo venimos diciendo en las últimas tres semanas sin facilidad para hacer goles es imposible optar a los play off de ascenso los riojanos son quintos a cuatro puntos del Oviedo ve Jesse un acuerdo

Voz 4 02:45 Dion fue la primera vez que la rueda de prensa del tema

Voz 2 02:48 como visitante dura más que la del entrenador local había poco que comentar de un partido para olvidar pero que del que luego sacaremos muchas conclusiones con nuestros analistas de cabecera Sergio es un técnico que en pocas ocasiones niega la mayor valoró como justo el resultado de ayer

Voz 5 03:04 esto ajusta yo creo que

Voz 6 03:09 eh y miénteme imbatido

Voz 7 03:14 ha creado por parte mérito del rival llevo mucho tiempo a su terreno a su forma de jugar y parte pues porque nosotros lo hemos estado fino muchos

Voz 8 03:25 dos entonces yo creo que esa mezcla ha hecho que el paro

Voz 7 03:29 no no sea bueno

Voz 2 03:35 les sabe ajustó porque el empate a nada justo por eso a mí personalmente me cuesta un poco digerir este comentario de Javi lo hace es el técnico del Arenas de Guecho que se presentó en sala de prensa dando a entender

Voz 9 03:45 el Arenas ayer fue el Brasil de los ochenta la verdad no mereció perder pero tampoco

Voz 2 04:44 les sabe a poco pero lo único vano hable más allá de de una opinión es que la Unión Deportiva Logroñés disparó dos veces a portería en la primera parte hiel Arenas tiró dos veces a puerta en la segunda mitad empate por tanto a todo también a falta de argumentos ofensivos al Calahorra le está pasando lo contrario justamente lo contrario es decir es un equipo vertical con una gran facilidad para hacer gol en la portería contraria es más el Calahorra en estos momentos es el cuarto equipo más goles por del Grupo II pero es que el hacen goles con muchísima facilidad es el equipo más goleado empatado con la Cultural de Durango que este está en puestos de descenso así que sus partidos son muy divertidos pero el de este fin de semana a acabó mal Se adelantó en dos ocasiones el Calahorra en Lezama con dos goles de Adrien Goñi el primero de ellos un auténtico golazo lo podéis ver en nueve cuatro uno punto com pero el Bilbao Athletic logró darle la vuelta igual nardos tres con dos tantos de vía libre y otro de vencedor el Calahorra se quedó con un hombre menos y sin duda le pasó factura en los últimos veinte minutos de encuentro al final dos tres la verdad qué sensaciones no del todo positivas en el conjunto rojillo lo vio y lo contó nueve cuatro uno punto com Dani García muy buenas tardes hola muy buenas tardes no lo pudimos ver a través del canal de Youtube el Athletic de Bilbao en un partido donde empezó con un auténtico golazo de Adrien Goñi

Voz 10 06:04 se me activamente luego me dio el mediocampistas de cuarenta y cinco metros y por toda la escuadra es verdad que hubo algo de viento en las dos partes en la primera parte coordinador del Calahorra hizo realmente puede incluir el tiro pero aún así no quiero quitar mérito a lo que fue un auténtico golazo

Voz 9 06:20 se pusieron unos dos tuvieron para hacer el uno tres pero todo cambió con la expulsión del jugador rojillo

Voz 10 06:27 así de segunda amarilla para Roura Almagro una falta al borde del área que transformó vencedor con el justo decirlo otra tremendo barato por toda la escuadra imparable para para nuestro trabajo

Voz 9 06:39 no se quejan los rojillos de no de la expulsión pero sí de un posible penalti bueno la verdad que estaba sola un poco enfadado con los colegiados

Voz 10 06:48 es verdad que al final hay una acción que podía haber sido penalti pero yo creo que al final el vio que usted esto arriba pues bastante imparable

Voz 11 06:56 me al Calahorra les tiene un problema muy

Voz 10 06:59 serio es que recibe gol con media oportunidad del contrario

Voz 9 07:02 por eso que pues es el segundo puesto

Voz 10 07:04 a ver qué más que más goles recibe sobre el Almería B o XXXVIII recibe más que los rojillos

Voz 9 07:11 que es una circunstancia que se tienen que mirar los rojillos porque sí

Voz 2 07:13 sabemos de buena tinta en la experiencia signos marcada negar

Voz 9 07:16 decía que si recibes tantos goles al final vas a acabar sufriendo eh

Voz 10 07:20 así es el objetivo que se han marcado que según su presidente quieren pelear en poco tiempo por si hubiera acuerdo perfecciona las ambiciosas se ha mostrado

Voz 9 07:28 Dani García no va sola ya sabes que sin ambición no tenemos objetivos claros eso está eso está muy bien gracias Dani

Voz 10 07:34 estadio entraña eh

Voz 2 07:38 en tercera victoria del Haro en Logroño ante del Promesas por la mínima pero triunfo que le permite seguir siendo líder y manteniendo la diferencia de cuatro puntos con ese de ley Náxara ganaron todos los de arriba también el Anguiano que es cuarto el Yagüe sigue confirmando su gran temporada tras marcar en el ochenta y nueve el gol que le dio la victoria en la isla frente al Berceo y ojo que el Alfaro parece estar de vuelta eh ya es sexto con treinta y dos puntos a solo una victoria del Anguiano por abajo Autol Calasancio y Alberite descendería en estos momentos a Preferente no ha sido como estáis viendo un fin de semana muy positivo para el deporte riojano en categoría nacional es obvio pero a pesar de su derrota la felicidad es rotunda y comprensible en el EDF Logroño fueron capaces de ir a Barcelona plantarse ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona competir les de tú a tú hasta el minuto ochenta y cinco cuando las las culés lograron el segundo antes la riojana banda tuvo en sus botas la verdad que que un remate a la contra fantástico pero finalmente la portero les sacó les sacó ese balón no acertó y bueno es pues al final las riojanas no suman pero regresaron a Logroño con muy buenas sensaciones tras competir contra uno de los mejores equipos del mundo escuchamos a Héctor Blanco técnico del EDF Logroño en zona mixta

Voz 12 08:51 ahora si no de todos los al final almacenada juega muy parecido eh pero bueno poquitas han llevado hasta el minuto ochenta y cinco con vida hay más se casado así que bueno e muy orgullosa de equipo de trabajo paralizado entonces en diciendo nosotros hemos hecho ya los cambios más ofensivos ya pensando poco no en intentar sumar algo pero bueno la verdad que que no podía se de Barcelona pues es un equipazo y bueno lo único placeres es arroz dirá a toda nuestra plantilla porque trabajábamos sobre todo la imagen que hemos dado pues ha sido muy bueno al final ya no son planteamientos propio Barcelona te mete atrás o con la calidad que tiene como juego colectivo y las jugadoras hizo al que tiene pues la verdad que al final para meter atrás y es más complicado pero bueno teníamos muy claro cuál era el plan E nos ha sabido no para llevarnos el partido hemos tenido incluso una ocasión muy clara con con un acero que Juanan Ramos conseguido meterme ignoramos con con la satisfacción de bajón que os conceda

Voz 13 09:53 buenas las

Voz 2 09:56 décima jornada de la Liga Iberdrola aumentó la intensidad y la emoción en la batalla en la clasificación con un nuevo equipo clasificado para la próxima Copa de la Reina que es el Barça Voley tras su importante victoria en la pista en Madrid Chamberí el líder las de Logroño el minis de Charlie sigue su paso firme derrotando con claridad al colista al San Cugat Por su parte el Haro Rioja Voley suma su segunda derrota conseguir viva permite al Voley Alcobendas dar un paso de gigante hacia la Copa de la Reina al derrotar a las jarreras en Haro las madrileñas controlaron el choque en todo momento gracias al dúo formado por CAM Murray que dominaron con su saque y bloqueo al conjunto de Alberto Avellaneda las jarreras no consiguieron mantener el ritmo impuesto por el bloque de Guillermo Gallardo que aseguró el triunfo por la vía rápida las jarreras deberán seguir buscando su plaza en la Copa de la Reina Javier Fernández puso ayer por la tarde el broche de oro al Campeonato de España de patinaje místico y sincronizado el bicampeón del mundo brillo dicen los que estuvieron ante un Lobete con más de setecientas personas en un lleno fantástico el madrileño no participo en el campeonato

Voz 14 10:57 pero sí quiso estar presente en

Voz 2 11:00 la gala de exhibición junto a él participaron esta gala pues los ganadores de de todas estas competiciones disputadas en estos tres días de patinaje artístico sobre hielo donde Logroño sin duda ha disfrutado plenamente y cerramos con la victoria del bodega riojana en Salamanca después de unos cuantos partidos de malos resultados por fin los riojanos vuelven a la senda del triunfo por una diferencia de veinte puntos los de Jenaro Díaz dominaron el partido y los riojanos ya son quintos con un parcial de ocho seis a solo una victoria del líder el Estela

Voz 17 12:01 la verdad galardón

Voz 12 12:09 ah

Voz 0688 12:19 comenzamos a repasar la jornada número diecisiete en el Grupo II de Segunda División B la decimoséptima jornada liguera nos trae uno empate a nada de la Unión Deportiva Logroñés nos deja la rueda de prensa más corta de las que a buen seguro ha dado Sergio Rodríguez en estos meses como principal entrenador blanquirrojo fue tan corta que la podemos escuchar íntegramente son tres minutos y catorce segundos en los que Sergio se muestra crítico consigo mismo y con el rendimiento en general evidentemente de todo el equipo escuchamos estos tres minutos y la música que pinchan en el vestuario visitante la verdad desde aquí desde Cadena SER estaría genial que a quién le correspondiera pusiera fin a las obras de Las Gaunas para evitar una sala de prensa impracticable cuando zen Debra un empate a nada como ayer el Arenas el equipo visitante

Voz 5 13:28 esto ajuste yo creo que

Voz 6 13:32 eh evidentemente no

Voz 7 13:38 creado por parte mérito del rival ensayamos mucho tiempo a su terreno a más parte pues porque nosotros no hemos estado sino muchos

Voz 8 13:49 estos entonces yo creo que esa mezcla ha hecho que el paro

Voz 7 14:01 no sabemos tal y con el partido tampoco esperamos ganar cosa que yo creo en un punto Es un reparto justo a tenor de los méritos de los dos equipos no sé si ellos han tenido más ocasiones que nosotros pero bueno igual en en dominio del juego piensa que nosotros algo más pero ya te digo los han llevado a su terreno fue muy para abajo es una jugada ellos lo hace muy bien están muy intensos nosotros darle velocidad a darle más de chispa no no hemos tenido es bueno no sé si lo echaremos de menos yo creo que el punto es bastante justo

Voz 19 14:42 a veinte

Voz 7 14:57 hay días que con ellas las cosas no salen ahí te va mermando hoy el equipo rival también juega a su terreno y no te encuentras cómodo muchos factores yo creo que ha sido un cúmulo de de ese tipo de cosas en donde no nos hemos encontrado todo el partido prácticamente igual los primeros minutos el año a muchos terrenos no hemos sido capaces de salir de ese terreno eh ya te digo que hoy ha sido el mal tarde y bueno ha sido por deméritos nuestros evidentemente mérito al rival de esos días no no no creo que con la mental estamos bien sentido con ellas que las cosas no salen no solamente la entrada de las la borraja plantando pues nos toca analizar qué es lo teníamos muy claro durante la semana pero evidentemente no haber fallado entonces

Voz 8 15:50 analizaremos la mente porque es verdad que tampoco está un poquito ahí veremos a ver e intentaremos mejorar

Voz 20 16:00 también

Voz 7 16:13 al cambiando cosas pero al final decidimos nosotros tenemos que a lo mejor ese momento volvemos está dando el partido

Voz 0688 16:34 o Sergio si no da para más lo de ayer no daba para más sin duda cuatro preguntas cuatro respuestas tres minutos quince segundos de intervención de Sergio Rodríguez para tratar de explicar lo que creemos era inexplicable ayer el digamos con todavía las pulsaciones un tanto agitadas o quizás muy reducidas por la poca eh

Voz 2 16:56 oportunidades que hubo en el área contará Deportiva Logroñés bueno pues al margen de la música tan

Voz 21 17:02 terrible que entra a través del sonido ambiente de

Voz 2 17:04 esa sala de prensa horrible de Las Gaunas este par

Voz 0688 17:07 pido a al día siguiente nos deja varios temas que nos gustaría tratar Nos gustaría tratar con nuestros opinadores de referencia vayan apuntando eh que se hizo mal ayer porque este equipo no le hace goles a casi nadie por qué Sergio Rodríguez no hizo los tres cambios porque él Arenas de Guecho logró maniatar a los riojanos se volvió a las andadas de principio de temporada juega Ander Vitoria demasiado lejos del área estar Rayco en su peor momento son Andy César Remón excesivamente planos de que jugó Miguel Santos tanto se nota la baja de Carlos Salvador sino la se pierdes alta intensidad hay que dar bajas ya que hay que cambiar como veis mucho que comentar mucho que analizar muchos temas que tratar Víctor de Pablo muy buenas tardes

Voz 10 17:49 es verdad

Voz 9 17:56 oye no era la primera pregunta empate a nada

Voz 10 18:00 a la verdad de que no convence en absoluto el empate es claramente insuficiente y además pues es cierto que que el partido comentar fue coronada positivas efectivamente es cierto que el equipo no sufrió pero bueno yo creo que tampoco el Arenas hizo demasiados méritos para conseguir el gol de medio campo hacia adelante fueron un auténtico sola eh Andy totalmente desubicado ñoño y Rubén Martínez ser voluntario es desacertados Rayco y Ander Vitoria desaparecidos en resumen he inoperancia ofensiva ahí así es prácticamente imposible marcar gol y ganar porque pues

Voz 2 18:36 a sangre al aficionado hoy leyendo

Voz 9 18:39 lo redes sociales y demás sangre al hecho de que no hiciera los tres cambios de que jugó Miguel Santos

Voz 10 18:49 sí sí que es cierto que ven que sorprendía porque digamos que el equipo está totalmente exacta o la la primera parte y mucho menos zumbido turbio de deuda de con juegos ocasiones clase única yo creo que fue todavía peor el equipo plano en ocasiones edición tal jugadores que estaba claro con estancias al día es también es verdad que había muchas bajas que no estaba Andre que no Olaetxea pero se pidió un poquito de de reacciones del banquillo desde luego el cambio de Miguel Santos yo creo que que vino motivado por los problemas físicos de desgarro Remón yo eso no no fármaco igual pero me puedes echar una una

Voz 9 19:24 sí hablan de problemas físicos de Cesáreo pero bueno toca esperar como Álvaro Arnedo y demás

Voz 10 19:30 ya demasiadas para siempre hace César Remón sin hincarle Xicola Chea Deacon sobre el campo con la evidente baja de Arnedo pues intento meter a Dean a Santos desde luego extras lo que tampoco funcionó el bueno de de Santos no aportó nada nada positivo irá sobretodo a también en en la grada pues de ya no son sino casi de de de bueno no está sobre el campo tampoco hay soluciones en este caso el banquillo y lo que dentro pues tampoco va a solucionar es Dios absolutamente para para olvidar dando Puerto el resultado en sí porque al final ya son tres partidos sin ganar con con dos en casa y desde luego el el particular fue fue un auténtico tedio

Voz 9 20:10 la verdad que que nos preguntamos hoy no a modo de reflexión oye que qué qué equipo es el verdadero cuál es el verdadero equipo de Sergio Rodríguez el de la imagen fantástica en Anduva pese a la derrota o el del empate ayer absolutamente a nada frente a la Arenas

Voz 10 20:24 claro claro os animaría aunque quedan no sé si las situaciones de irregularidad no pues pues como la canción me voy pasito para Herschel otro para atrás pues de El equipo cuando parecía que había y bueno pues había intentado son entre un poquito esa mala racha inicial de también con buen juego incluso con resultados Miranda es cierto que no consiguió el el resultado pero la sensación generalizada fue que el equipo funcionaba todavía una involución total tantos claro cómo juego yo creo que el Arenas con trabajo bastante oscuro pero muy efectivo yo creo que que contagió un poquito de de es plano de juego cansino también Deportivo Logroñés que no tuvo ningún tipo de variante pues para intentar meter una de esas sea muy muy muy conjuntado Elena hace desde luego como bien dices que la irregular total de este equipo no sabe lo que lo que puedes esperar Si claro la nota de la irregularidad yo creo que casa muy difícil con con estarán puestos sabe

Voz 9 21:20 se viene La Ventana de invierno el periodo de fichajes ya hay clubes moviéndose como la Ponferradina que domina con bastante holgura el grupo uno crees que hay que dar bajas que hay que cambiar

Voz 10 21:34 de es hembra y las bajas son las lógicas no como todos los años jugadores que que no también unos minutos porque realmente esos futbolistas no mucho más pueden ser evidentemente los prototipos de fichajes sí que es cierto es que yo creo lo que realmente en el costado izquierdo no más sino porque a mí creo que hay injustamente

Voz 11 21:54 es extraño catedral que está jugando de lateral

Voz 10 21:57 cerdo pero así que necesita otro tipo de variantes no jugar más más trofeos

Voz 9 22:01 sobre todo en Las Gaunas verdad defensivamente Flaño yo creo que estuvo bien

Voz 10 22:06 claro está correcto pero no no evidente pero tiene profundidad eso es la natural suya y luego pues bueno es lo que tiene que estar muy atentos a a este tipo de cuestiones gracias las zanjas y si hay lesiones que son verdad estrenada pues tienen que sustituirse la Deportiva Báñez tiene que buscar en el mercado porque momento estamos yendo que que los efectivos la plantilla ya sea por las bajas porque tenemos jugadores que no están Tubinga minutos como se coja Sánchez Jimmy etcétera pues le puede dar una oportunidad en el mercado tanto polvo de futbolistas encontrar un lugar donde realmente tenga minutos como el equipo realmente natal piezas que el encaje mejor en el con el abrir

Voz 9 22:43 de todas maneras sabemos que el mercado de invierno ni mucho menos suele ser perfecto porque es con lo que hay que tira eh no luego hay que encaje de bolillos

Voz 10 22:51 también pues bueno intentar conseguir determinar futbolistas que por racha bastante peritos pero que en ese pool de que pues el amigo es sí que pueden llegar a encajar pero bueno esto damos las peculiares del mercado de invierno idea luego lo ideas siempre sería no de pero da las discusiones yo creo que que sí que va a tener que hacer esos años

Voz 9 23:12 Víctor de Pablo muchísimas gracias un placer

Voz 12 23:47 venga

Voz 2 23:50 ya sabes si quieres opinar como lo ha hecho Victor de Pablo como lo va a hacer ahora Javier Adán pues al seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve Nos pasas una nota de voz y nosotros encantados de ponerla mañana

Voz 0688 24:04 seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve ese es tu teléfono para contactar con Radio Rioja con SER Deportivos La Rioja

Voz 9 24:14 Javi Adán muy buenas tardes buenas tardes surgió nivel de preocupación del uno como mínimo al diez como máximo

Voz 23 24:23 bueno vamos a Cole un seis del se

Voz 9 24:26 seis bueno fue peor en las primeras cinco jornadas de Liga que es lo que menos te gustó ya lo que te aferra es para para volver a recuperar sensaciones que estamos hablando de la semana pasada en Anduva donde el equipo hizo un gran partido

Voz 23 24:38 bueno yo creo que de ayer quizás lo peor sea no la las pocas ocasiones de gol que que genera el equipo no en la parcela ofensiva se vio un equipo sin sin muchas ideas

Voz 11 24:49 sí quizás un un poco plano no yo

Voz 23 24:51 lo que uno bastante dependencia de Carles Salvador yo creo que es un jugador bueno pues que muy habitual muy importante y que bueno pues pues el un poco el timón de del juego defensivo uno que el que lean por sentido por dentro al al ataque del equipo

Voz 2 25:07 cómo es posible que un Arenas de Guecho con todo el respeto del mundo acostumbrado a un campo muy muy inconcreto muy muy pequeño muy reducido como Gobela venga a las grandes dimensiones de Las Gaunas no sabía gran del campo y logre que además Alhaurín deportiva Veronese le haga pequeña su propio estadio

Voz 23 25:23 bueno yo creo que ayer en Atenas de derecho habrá que hizo un partido muy completo yo creo que a nivel defensivo supo llevar el el juego a su terreno hizo las Gaunas pequeño juega un cuatro cuatro dos con las líneas muy juntitos a la defensa adelantada Carrió el portero pues muy muy atento a esos posibles varones largos presionando arriba sin sin dejar que que la voz de los cuasi en corte en ningún momento tres saques de puerta enseguida presionaban esa que llevándose un equipo muy concentrado y bueno con un plan muy claro que al final obligaba a laureles a golpear en en muchos momentos ya en los golpes yo creo que que

Voz 10 26:01 Arenas fue superior fue eso un poco Suha

Voz 23 26:04 pues es donde donde ellos controlan dominan yo bueno yo creo que trazará un plan les salió muy bien lo trabajar muy bien sí sí consiguieron su objetivo uno que fue sacar un punto de Las Gaunas

Voz 2 26:17 por qué el está costando tanto este equipo hacer goles tanto nota Carles Salvador la baja de la eche a la baja

Voz 9 26:23 Marcos André se ha quedado sin argumentos

Voz 23 26:27 bueno yo creo que siempre porque usted es una cuestión de dinámicas no ayer concretamente en el en el partido de Las Gaunas yo creo que sí que faltó un poquito de de qué hay más movilidad por dentro vamos con dos medios centros defensivos Un poco por las circunstancias y si yo creo que ahí sí que se echa en falta tanto a Carlos Salvador repito es un poco el timón del juego ofensivo ya hay Lander Olaetxea pues que cuando le tocó jugar ahí pues

Voz 11 26:53 lo lo ha hecho bastante bien no ayer ayer

Voz 23 26:56 te tienen más varón moverlo llevar de un lado a otro no cansar un poquito H áreas derecho que yo creo que es una parte sí que tuvo hay unos minutos de bajo bueno faltó fluidez falto enganchar con la parcela ofensiva y Rayco pues no no tuvo su mejor día al final buenos jugadores están bien están mal y ella no tuvo su día íbamos al final todo eso yo creo que que tiene su influencia

Voz 9 27:17 oye si se confirma de nuevo un problema físico en César Remón es algo para hacérselo mirar eh

Voz 23 27:24 sí la verdad es que cesar bueno pues por unas cosas o por otras no lo consigue tenerla la continuidad deseada o lo que la afición el cuerpo técnico seguro que se quiere entre bueno pues que no juega va por decisión técnica horas lesiones que tiene no consigue tener esa continuidad bueno cuando tiene continuidad pues cuesta entrar igual entre más forzado de lo que debe ido forzando forzarlo

Voz 24 27:48 con los músculos no no aguantan Javi Adán gracias por atender en los micrófonos de SER Deportivos La Rioja un saludo sufrió doce minutitos para las cuatro continua vamos y nos vamos hasta Calahorra

Voz 2 28:59 ya os hemos contado con Dani García compañero nueve cuatro uno punto com un poco lo que fue el partido de este sábado ante el Bilbao Athletic el Club Deportivo Calahorra como los riojanos se adelantaron dos veces como los riojanos adelantaron dos veces y finalmente acabaron perdiendo como los riojanos están en un periodo de análisis profundo para saber porqué son el cuarto equipo más goleador y al mismo tiempo el equipo más goleado del Grupo II cómo son capaces de hacer dos goles fuera de casa como el otro día como el otro día en Lezama y acabar perdiendo con lo difícil y duro que es esto en esta Grupo II de esta segunda división B ahí estuvo también María Félix

Voz 9 29:35 periodista de la revista reserva muy buenas tardes María bienvenida a Ser Deportivos

Voz 11 29:40 buenas tardes cierta frustró

Voz 9 29:42 la acción en la expedición rojilla por eso de marcar tantos goles y al mismo tiempo recibir tantos goles

Voz 11 29:49 pues sí es que es que es muy curioso es lo que decías es tan complicado marcar los para luego sin tiene un punto yo ya digo sin la victoria sin un mundo eh pues que al final te te queda una cara que es bueno pues que hay que analizarlo a ver se quejaba del del árbitro y es verdad bueno pues que está ahí que posible penalti que nos lleno de tarjetas que no puso jugador pero yo creo que hacer algo de autocrítica y mirar qué pasa por qué no se pueden encajar tantos goles a me envía mensajitos desde Calahorra me ya parecemos hermanitas de la caridad

Voz 9 30:31 sí es verdad con este nueva dinámica la verdad que el equipo está dejando buena parte de de de ese colchón que tenía verdad aún aún tiene colchón nos han encendido las alarmas pero es cierto que la dinámica no es del todo positiva por los goles que está encajando

Voz 11 30:47 claro es que no se encienden las alarmas porque estás ahí en mitad de tabla pero echar la mirada para tras ir donde podríamos dictar si hubiese perdido esos puntos tan tontos tan tontos quiere decir lo de ayer uno El otro día la planilla otro otros tres dices jode estábamos ahí arriba porque el Calahorra está jugando bien pero algo pasa en defensa entonces supongo que vosotros habla desde el mercado de invierno pues también habrá invierno en delante como pedir vosotros pues nosotros detrás

Voz 14 31:21 pues María que muchísimas gracias

Voz 9 31:23 no hay que seguimos valorando un poquito la actualidad del Calahorra porque evidentemente ha habido una gran noticia que no sé cómo se como les sea recibida en Calahorra que es esa renovación de Miguel Sola

Voz 11 31:33 eh pues la noticia ese recibe en principio hubo es nuestro

Voz 23 31:38 hola a todos un poco porque es que todavía no

Voz 11 31:41 enseguida tiene el objetivo prioritario que es el el mantenerse yo creo que mira él es es un pilar básico del equipo yo lo he comentado algunas veces a mi me gusta mucho más en Segunda B de lo que me gustaban por ejemplo es como un tío que conoce muy bien las una de conocer los campos conocer los equipos y entonces a mí me parece una buena noticia me parece una noticia que estabiliza el equipo que hace que deje de haber gente pululando por la planilla expresando al recibir el cae entonces me parece una noticia buena bueno

Voz 9 32:18 pues María Félix gracias por atender a los micrófonos de la SER Deportivos La Rioja

Voz 11 32:22 venga muchas gracias Sergio

Voz 2 32:24 Toni recibimos aquí en Ser Deportivos La Rioja a Miguel Sola técnico renovado del Club Deportivo Calahorra

Voz 9 34:25 qué pasos debe dar más allá de la salvación que evidentemente es un es un proceso que es entiende inherente a tu a tu renovación aquí en Calahorra qué pasos debe dar el Calahorra para como decía Tomás a sentarse con comodidad en la segunda B

Voz 29 34:40 en la categoría cada cada vez es más profesional no es primero este año como bien dices hay que asentar al equipo en la categoría yo pues poco a poco ir aspirando eh porque sé que eh Tomás Si y la directiva es ambiciosa pues sentando al equipo en objetivos un poquito más basalto no solamente conformarse con con mantener las categorías sino sino estar más cerca de los puestos de de arriba con con el objetivo digamos de de de poder jugar algún día en el playoff y de y aspira a a intentar subir de categoría yo creo que esa es la la inhibición yo no conozco a Thomas se que que les ambicioso yo también lo soy sí la verdad que bueno pues es lo que nos gustaría pero esto no sabemos si se va a hacer a corto plazo medio o más

Voz 11 35:37 como plazo no pero pero los festivos

Voz 29 35:39 eh creciendo poco a poco lógicamente

Voz 9 35:42 pasos hacia la profesionalización cuestan dinero Miguel que se necesita más masa de aficionados más apoyo del tejido empresarial más éxitos deportivos todo relacionado

Voz 29 35:55 sí yo creo que está todo lo relacionado no yo creo que al final bueno están trabajando muy bien en Calahorra en la verdad es que en ese sentido la Junta pone todo todo su empeño veintitrés en en poder eh en el cada vez mayor presupuesto no cabe duda de que contra más presupuesto puedas tener al final va a tener mejores jugadores y mejores medios para poder trabajar no una cosa no está normalmente no está reñida con la otra pero bueno esto es un poquito el camino no es poder seguir eh aspirando a crecer poco a poco voy a estar cada día más cerca de lo que es el mundo profesional

Voz 9 36:36 Miguel dos cuestiones para ir cerrando este capítulo de SER Deportivos La Rioja uno partido muy importante la semana que viene derbi de la Ribera partido bonito ese el Tudelano Calahorra Calahorra tudelano siempre suena a partido que tiene mucho mucho interés y después que se abre el mercado de invierno yo no sé si os vais a reforzar

Voz 29 36:55 bueno pues se primero el partido la verdad es que es es muy importante este partido no tenemos tudelano que viene de ganar de Gijón con un jugador menos yo creo que los puntos en estos momentos para nosotros son tan fundamentales como para ellos sí creemos eh hacer una primera vuelta yo creo que es fundamental es sumar los tres puntos de en el próximo partido sabiendo que no va a ser fácil de Podemos que perdió en esta categoría es complicado pero tenemos la confianza suficiente para poderlo afrontar con garantías también en la segunda pregunta me hacías perdona

Voz 9 37:34 el mercado de invierno ya sabes me toca hacer de esta pregunta estoy obligado

Voz 29 37:40 ver eh yo creo que siempre estamos abiertos no va a poder mejorar el equipo

Voz 30 37:44 de lo que pasa que claro antes de tomar una decisión de altas pues también hay que hay que había que que lo que se puede hacer y hay que dar bajas también queremos tener alta

Voz 29 37:59 bueno yo creo que todavía no es el momento adecuado para para saber todas estas cosas vamos a ver qué pasa realmente llegamos a pensar en este domingo ya a partir de ahí pensaremos en en si es posible en pueden mejorar la la plantilla si no podemos quedar que

Voz 9 38:19 Miguel Sola muchísimas felicidades enhorabuena inmerecida de renovación sin duda y ojalá que que haya otra y otra y otra de acuerdo

Voz 31 38:27 ojalá se sería bueno para Calahorra

Voz 2 38:30 muchísima suerte y gracias por atender

Voz 4 38:32 los micrófonos de SER Deportivos La Rioja nosotros vamos cerrando este nuevo capítulo de la SER Deportivos La Rioja donde hemos hecho un repaso yo creo que profundo y esmerado a lo más importante de fin de semana no